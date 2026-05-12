Применение ЭТрН для нестандартных сценариев перевозки

Коротко

Для этого используются специальные титулы: Т7 — для переадресовки, Т8 — для замены водителя или ТС. Перевозчик оформляет и подписывает изменения электронной подписью прямо в процессе перевозки. Это позволяет сохранить юридическую силу и прозрачность всех действий.



ЭТрН помогает фиксировать изменения в перевозке — замену водителя, транспорта, адреса или получателя. Такие ситуации редки, но несут риски, если их не оформить правильно. Все изменения нужно вовремя вносить в систему, чтобы избежать споров и проблем с проверками.