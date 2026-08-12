Путевой лист грузового автомобиля: образец заполнения и бланк 2026 года

Коротко Старые типовые формы 4‑С и 4‑П можно использовать только как основу, если привести их в соответствие с действующими требованиями. Отсутствие путевого листа или ошибки заполнения могут привести к штрафу для водителя и организации.

Путевой лист грузового автомобиля в 2026 году — обязательный документ для организаций и ИП, если машина используется для перевозки грузов. Он подтверждает законность рейса, фиксирует данные о водителе, автомобиле, маршруте, медосмотре и техконтроле, а также нужен для учёта пробега, топлива и рабочего времени. Без обязательных реквизитов документ могут признать оформленным с нарушениями.

Что такое путевой лист грузового автомобиля

Путевой лист для грузового автомобиля — это специальный документ, который оформляется перед выпуском машины на линию. В документе фиксируются срок действия путевого листа и базовые сведения о поездке:

Лицо, оформившее путевой лист.

Транспортное средство.

Водитель (водители) транспортного средства.

Вид перевозки.

Вид сообщения.

В документе дополнительно фиксируются отметки о медицинском осмотре, техконтроле, времени выезда и времени возвращения.

Пример путевого листа грузового автомобиля

Когда грузовому транспорту нужен путевой лист

Оформлять путевой лист (ПЛ) на грузовик обязаны собственники или владельцы транспортных средств (ТС), если машина движется по дорогам при перевозке грузов или пассажиров в городском, пригородном или междугородном сообщении.

Документ выполняет сразу несколько функций:

Для перевозчика — подтверждение допуска автомобиля и водителя к рейсу, а также учёт топлива и технического состояния. Для бухгалтерии — один из документов, на основании которых учитывают пробег, что является обязательным для обоснования расходов на бензин и налогового учёта. Для контролирующих органов — способ быстро проверить, кто выпустил машину на линию, прошёл ли водитель обязательный медосмотр и был ли выполнен предрейсовый контроль технического состояния.

Если транспорт передан по договору аренды с экипажем, документ также должен быть оформлен — это обязанность арендодателя.

Нельзя использовать ТС без путевого листа в тех случаях, когда он обязателен. За отсутствие документа у водителя предусмотрено предупреждение или штраф 500 ₽ по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ.

ПЛ не требуется, если транспорт не используется для перевозки грузов, пассажиров или багажа с точки зрения транспортного законодательства. Это означает, что ключевое значение имеет факт транспортной деятельности или перевозки для собственных нужд, а не сам факт наличия грузового автомобиля.

Нормативная база

Статья 6 Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ закрепляет обязанность оформлять ПЛ для грузового транспорта. Главный документ для работы с путевыми листами в 2026 году — приказ Минтранса России от 28.09.2022 №390, в котором утверждены обязательные сведения и порядок оформления и формирования документа.

Важно: с 1 сентября 2023 года в сведениях о водителе нужно указывать не только имя, но и дополнительные данные — серию, номер, дату выдачи водительского удостоверения, а также СНИЛС водителя. Старые формы без соответствующих реквизитов утратили свою актуальность.

Экспертное мнение При работе с грузовым транспортом важно не только оформить путевой лист, но и правильно организовать весь документооборот по перевозке. На практике большинство ошибок возникает из-за отсутствия обязательных реквизитов, несвоевременного заполнения документов или хранения бумажных форм. Это может привести к штрафам, задержкам в перевозках и простоям транспорта. Бизнесу, который регулярно работает с перевозками, стоит заранее переходить на электронный формат, чтобы сократить ручную работу, снизить риск ошибок и избежать простоев.



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Виды бланков путевого листа грузового автомобиля

На практике до сих пор используют старые типовые межотраслевые формы, утверждённые постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 №78, или формы №4-С и 4-П.

Бланки №4-С и 4-П не являются полностью актуальными, если в них нет сведений, обязательных по приказу Минтранса №390, в частности отсутствуют полные реквизиты для данных водителя.

Чем форма 4-С отличается от 4-П

Форма №4-С применяется при сдельной оплате труда водителя. Например, её используют там, где расчёт завязан на объём выполненной работы — рейсы, километры, тонны, количество доставок и так далее.

Форма №4-П применяется при повременной оплате, то есть бланк рассчитан на ситуацию, когда работа автомобиля оплачивается по повременному тарифу и в течение смены машина может обслуживать до двух заказчиков.

Основные отличия форм:

Критерий Форма 4-С Форма 4-П Основа расчёта Сдельная оплата Повременная оплата Когда используют Считают рейсы, километры или объём перевозки Считают часы работы Заказчики в течение смены Один или разные —зависит от организации работы До двух заказчиков

Обе формы можно использовать как основу для составления путевого листа грузового автомобиля в 2026 году, но только с учётом обязательных реквизитов по приказу Минтранса №390. Для этого к базовым полям добавляются новые обязательные реквизиты: сведения о лице, оформившем документ; СНИЛС водителя; реквизиты водительского удостоверения; вид перевозки и вид сообщения.

Важно: существует форма №4-М — старый отраслевой бланк, который исторически использовался для дальних перевозок. При адаптации бланка под требования Минтранса его также можно использовать в качестве основы.

Перевозчик имеет право разработать собственный бланк, не опираясь на существующие формы. Это допустимо, поскольку первичный учётный документ можно составлять по форме, определённой руководителем организации. Но в любом случае в документе должны быть обязательные реквизиты с учётом закона о бухучёте и обязательные сведения из транспортных правил.

Форма для индивидуальных предпринимателей

Индивидуальные предприниматели оформляют путевой лист на грузовик на тех же основаниях, что и организации. Это значит, что любой предприниматель обязан оформить ПЛ, если транспорт используется для перевозки грузов, в том числе для собственных нужд.

Обязанность оформлять путевой лист зависит не от статуса, а от того, как используется машина. Документ нужен, когда машина задействована в предпринимательской деятельности, например доставляет товар покупателю или забирает продукцию со склада поставщика.

Для индивидуального предпринимателя не существует отдельных форм, применяются те же документы, что и для организаций. Отличаются только реквизиты юридического лица, заполняемые в шапке бланка.

Скачать бланк путевого листа грузового автомобиля

Типовые формы 4-С и 4-П нельзя использовать как есть, без изменений, так как они не содержат полного состава сведений, установленного приказом Минтранса №390.

Обязательные реквизиты путевого листа грузовика

В 2026 году путевой лист грузового автомобиля должен содержать базовый состав сведений, установленный приказом Минтранса №390:

Кто оформил документ.

Срок действия.

Транспортное средство.

Водитель.

Вид перевозки.

Вид сообщения.

В сведениях о лице, оформившем документ, указывают данные в зависимости от правовой формы. Для ИП указывается полное ФИО, адрес регистрации, номер телефона и ОГРНИП. А для юридических лиц — полное наименование, адрес, телефон и ОГРН.

Сведения о транспортном средстве включают марку и модель по ПТС, государственный номер и сведения о прицепе при его наличии. Для автомобиля также указывают дату и время выпуска на линию и возвращения, результат предрейсового или предсменного контроля техсостояния, а также показания одометра.

Данные о водителе в 2026 году должны включать полное ФИО, серию, номер и дату выдачи водительского удостоверения, СНИЛС, а также дату, время и результат предрейсового, предсменного, а при необходимости и послерейсового медосмотра.

Отдельно приказ №390 требует указать сведения о виде перевозки и виде сообщения. Для грузового автомобиля обычно указывают:

Перевозка грузов на основании договора перевозки грузов или договора фрахтования.

Перевозка для собственных нужд.

Также требуется указать вид сообщения: городское, пригородное или междугородное.

В составе приказа №390 не перечислены сведения о точках погрузки и разгрузки, показателях топлива и иные данные, но на практике их также можно включать для удобства работы.

Как заполнить путевой лист грузового автомобиля

Сначала необходимо определиться с формой — можно использовать формы 4-С или 4-П, а также собственный бланк, содержащий все обязательные сведения.

Шаг 1. Заполнение шапки

В верхней части документа указываются внутренний номер путевого листа, дата его составления и срок действия.

Пример заполнения шапки путевого листа грузового автомобиля

Если путевой лист оформляется на несколько дней, указываются дата начала и дата окончания срока действия.

Шаг 2. Сведения об организации или ИП

Для компании заполняются полное наименование, адрес, телефон и ОГРН. Для ИП — ФИО, адрес регистрации, телефон и ОГРНИП.

Пример заполнения сведений об организации в путевом листе грузового автомобиля

Информация об организации отражает, кто выпустил машину на линию и кто отвечает за документ, поэтому ошибки в реквизитах недопустимы.

Шаг 3. Данные о водителе и транспортном средстве

В разделе по автомобилю необходимо указать данные транспортного средства: марку, модель и госномер.

В разделе по водителю вносится базовая информация: полное ФИО, реквизиты водительского удостоверения и номер СНИЛС. С 1 сентября 2023 года без этих данных путевой лист считается заполненным с нарушением обязательного состава сведений.

Пример заполнения данных о водителе в путевом листе грузового автомобиля

Важно: при наличии прицепа необходимо отразить его марку, модель и номер.

Шаг 4. Задание водителю

В разделе «Задание водителю» указываются маршрут, место погрузки, место разгрузки, наименование заказчика, характер груза и планируемое количество рейсов.

Пример заполнения задания водителю в путевом листе грузового автомобиля

Чем конкретнее маршрут, тем проще работать с документом в дальнейшем.

Шаг 5. Показания одометра, топливо, время выезда и возврата

Перед выездом в путевом листе фиксируются показания одометра и время выпуска на линию. После возвращения — время возврата и итоговые показания.

Пример заполнения показаний в путевом листе грузового автомобиля

Для подтверждения расходов в этом разделе нужно отразить остаток топлива при выезде, а также остаток по возвращении и фактический расход топлива.

Шаг 6. Предрейсовый медосмотр и контроль техсостояния

Медработник должен указать дату, время и результат медосмотра, а также поставить свою подпись. Расписаться также должно лицо, ответственное за выпуск транспортного средства, зафиксировав время и результат предрейсового контроля технического состояния.

Пример отметок предрейсового осмотра в путевом листе грузового автомобиля

Важно: для подписи электронного путевого листа (ЭПЛ) нужно использовать электронные подписи УКЭП или УНЭП (Госключ).

Шаг 7. Выполнение задания и талоны заказчиков

В старых формах 4-С и 4-П оборотная сторона нужна для отражения фактического выполнения задания. Например, для отражения адресов, времени прибытия и убытия, объёма выполненной работы и подтверждения со стороны заказчика.

Пример заполнения выполнения задания в путевом листе грузового автомобиля

Даже если информация в полной мере не требуется для целей бизнеса, логику старых форм часто сохраняют без изменений. Информация помогает отразить, что рейс действительно состоялся и какая именно работа была выполнена.

Шаг 8. Итоговые данные

После завершения поездки фиксируются общий пробег, число рейсов, фактический расход топлива, время в работе и при необходимости расчёт зарплаты водителя.

Пример заполнения путевого листа для грузового автомобиля

Финальный формат документа подписывается электронной подписью или собственноручно при использовании бумажной версии.

Кто подписывает путевой лист грузовика

Помимо подписи лица, ответственного за оформление документа, в нём должны быть подписи следующих лиц:

Медицинского работника, проводившего медосмотр.

Работника, выпускающего в рейс.

Работника, фиксирующего показания одометра.

В ряде случаев в документе требуется подпись заказчика или уполномоченного лица, подтверждающего выполнение задания. Например, такая подпись требуется, если путевой лист используется в качестве подтверждения для заказчика.

Точный состав подписантов зависит от того, какие реквизиты и производственные блоки включены в бланк, но отметки по медосмотру и техническому осмотру должны заверяться именно теми лицами, которые их провели.

Важно: если документ электронный, чаще всего используют квалифицированную электронную подпись (УКЭП), но в некоторых случаях допускается УНЭП. При этом медработники могут подписать документ только с помощью УКЭП.

Формы 4-С и 4-П предусматривают место для штампа, но в 2026 году он не является обязательным.

Как исправить ошибку в путевом листе

Если ошибка обнаружена в бумажном ПЛ, то неверную информацию аккуратно зачёркивают одной чертой так, чтобы исходный текст нормально читался, и рядом вносят правильные данные, ставя дату исправления и подпись ответственного.

Важно: если ошибка затрагивает обязательные сведения до выпуска машины на линию, правильнее оформить новый путевой лист.

В электронном путевом листе возможно изменение отдельных сведений о водителях и прицепах при формировании электронного документа. Но исправление должно идти через используемую систему ЭПД.

Образец заполнения путевого листа грузового автомобиля

Если водитель получает сдельную оплату, то за основу обычно берётся форма №4-С, а если почасовую — №4-П. Но обе формы служат лишь основой для составления ПЛ, так как из-за недостающих полей их нельзя использовать без изменений.

Образец заполнения базовых реквизитов:

Поле Образец заполнения Дата 25.03.2026 Перевозчик



ООО «СеверЮг Логистика», ОГРН 1027700132195, Московская обл., г. Подольск, Домодедовское ш., 18, +7 (927) 36-46-096 Автомобиль КамАЗ 5490, госномер А123АА77 Прицеп Тонар, госномер В456ВВ77 Водитель Ковалёв Илья Сергеевич, водительское удостоверение №77 28 641235, выдано 12.01.2018, СНИЛС 152-884-731 64 Вид перевозки Перевозка грузов по договору перевозки Вид сообщения Междугородное Маршрут Подольск — Тверь Погрузка Склад поставщика Разгрузка Склад получателя Одометр при выезде 125 480 км Одометр при возврате 126 170 км

В документе обязательно фиксируется успешное прохождение предрейсового медосмотра и технического контроля.

Важно: при использовании формы №4-П в качестве основы дополнительно указываются заказчики, например магазин №1 и магазин №2.

Электронный путевой лист грузового автомобиля

С 1 сентября 2026 года вводится обязательный электронный формат для перевозочных документов. Переход на электронные путевые листы не меняет сведения, которые должны обязательно отражаться в документе.

Электронный формат обязателен с 1 сентября только при перевозке алкоголя, в остальных случаях участники грузоперевозки вправе добровольно для удобства перейти на электронный формат.

Заполнить электронный путевой лист можно либо через сервисы операторов ЭПД, либо через коммерческие решения для автопарков и транспортных компаний. Для взаимодействия с государственными органами требуется интеграция с ГИС ЭПД.

Штрафы за отсутствие путевого листа грузового автомобиля

Путевой лист — обязательный документ, отсутствие которого влечёт за собой штраф. Важно не только наличие документа, но и правильное оформление и соблюдение всех норм. За нарушение предусмотрены следующие штрафы.

Нарушение Штраф Норма У водителя нет путевого листа в ситуациях, когда он обязателен Предупреждение или 500 ₽ Ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ Перевозка с нарушением требований о техническом контроле Должностные лица — 5 000 ₽



Юридические лица — 30 000 ₽

Ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ Нарушение порядка проведения обязательных медосмотров Должностные лица — от 2 000 до 3 000 ₽



Юридические лица — от 30 000 до 50 000 ₽

Ст. 11.32 КоАП РФ

Отсутствие документа или неправильное оформление не влечёт за собой прямой штраф по налогу на прибыль. Но ошибки могут привести к неправильному учёту или невозможности уменьшить налогооблагаемую базу, в этом случае компании могут доначислить налог на прибыль, пени и штраф по статье 122 НК РФ — 20% от неуплаченной суммы, а при доказанном умысле 40%.

Учёт и хранение путевых листов грузового автомобиля

Журнал регистрации путевых листов помогает контролировать нумерацию, сроки действия и статус документа. Для этих целей можно использовать как бумажный журнал, так и электронную базу.

Для налогового и бухгалтерского учёта путевой лист — это один из первичных документов, который может подтверждать служебный характер поездки, расход топлива и иные показатели. Поэтому для ПЛ применяется стандартный срок хранения для первички — пять лет.