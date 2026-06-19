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Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
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Рост цен на топливо меняет рынок грузоперевозок: кто сможет сохранить прибыль в 2026–2027 годах

19.06.2026
767
767

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Рост стоимости бензина и дизельного топлива остаётся одним из главных факторов, влияющих на рынок грузоперевозок. За последние два года цены на ГСМ выросли двузначными темпами, а вместе с ними увеличились и транспортные тарифы. Главный вопрос сегодня уже не в самом подорожании топлива, а в способности перевозчиков адаптироваться к новым условиям.

Топливо формирует от 30 до 40% себестоимости автомобильных перевозок. Поэтому даже рост дизельных цен на 10% автоматически приводит к увеличению затрат перевозчиков на 3–4%. В результате компании вынуждены пересматривать тарифы, чтобы сохранить рентабельность бизнеса.

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Причины роста цен в 2026 году

В 2026 году рынок столкнулся с наиболее заметным скачком цен за последние годы. Причины — перебои с поставками топлива, ремонты нефтеперерабатывающих заводов и рост налоговой нагрузки. 

Рынок постепенно разделяется на две группы компаний. Первая продолжает компенсировать рост расходов за счёт клиентов. Вторая делает ставку на повышение эффективности и сокращение собственных издержек.

Экспертное мнение

Транспортный ЭДО влияет на экономику перевозки сразу в нескольких ключевых точках.


Скорость закрытия рейса. Электронная транспортная накладная (ЭТрН) позволяет перевозчику моментально подтвердить факт доставки. Заказчик получает информацию о завершении рейса в режиме реального времени — без ожидания, пока бумажные документы доедут с водителем и пройдут через офис. Это напрямую сокращает кассовый разрыв: отсрочка платежа начинает считаться раньше.

Меньше документов — меньше операционной нагрузки. При использовании связки ЭЗЗ и ЭТрН весь документооборот с заказчиком ведётся в одном цифровом контуре. ЭЗЗ фиксирует предварительные договорённости о перевозке. ЭТрН подтверждает факт выполнения перевозки. Не нужно гонять отдельные файлы по почте, согласовывать правки в мессенджерах и отслеживать, кто что подписал.

Отдельный момент для перевозчиков без НДС. Если перевозчик работает без НДС, стоимость перевозки можно согласовать прямо внутри ЭТрН без создания отдельного акта выполненных работ. Это убирает лишний документ из цепочки и ускоряет закрытие сделки.

Защита от недобросовестных заказчиков. Все электронные документы попадают в ГИС ЭПД — государственную информационную систему электронных перевозочных документов. Это означает дополнительный уровень верификации: подделать или потерять документ не получится. Для перевозчика это реальное снижение рисков при работе с новыми или сомнительными контрагентами.

Использование Транспортного ЭДО от Точка Банк помогает перевозчикам быстрее закрывать рейсы, снижать административные издержки и повышать финансовую устойчивость бизнеса.

Артемий ПрокопенкоМенеджер проектов сервиса «Транспортный ЭДО» от Точка Банка

Операционная эффективность и цифровизация

Операционная эффективность становится главным конкурентным преимуществом перевозчиков. Компании активно внедряют системы управления транспортом, используют электронный документооборот, контролируют расходы топлива и оптимизируют маршруты. Грамотное планирование рейсов и снижение доли холостого пробега позволяют сократить топливные расходы на 10–20% — это сопоставимо с эффектом от нескольких лет роста цен.

Важную роль играет и сокращение затрат на сопутствующие бизнес-процессы. Логистические компании всё активнее переходят на электронный документооборот, чтобы ускорить оформление перевозок, обмен закрывающими документами и получение оплаты от заказчиков. Автоматизация документооборота позволяет сократить время обработки документов в несколько раз и снизить административные расходы.

Для транспортных компаний доступны специализированные решения, например Транспортный ЭДО от Точка Банк, который позволяет обмениваться перевозочными документами в электронном виде, ускорять согласование документов между всеми участниками перевозки и уменьшать объём бумажной работы. В условиях роста издержек такие инструменты помогают сохранить эффективность бизнеса без дополнительного повышения тарифов.

Ещё одним трендом становится обновление автопарков. Современные грузовики потребляют меньше топлива, а использование газомоторного транспорта в отдельных сегментах позволяет снизить расходы на ГСМ на 30–50%. Пока такие решения доступны не всем, но интерес к ним продолжает расти.

Эксперты также рекомендуют бизнесу пересматривать подход к работе с логистическими подрядчиками. В условиях нестабильных цен всё большее распространение получают долгосрочные контракты с прозрачной системой топливной индексации. Такой механизм позволяет перевозчикам сохранять предсказуемость расходов, а грузовладельцам — избегать резких скачков стоимости доставки.

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Прогноз для транспортной отрасли

В 2026–2027 годах цены на топливо продолжат расти, но более умеренными темпами — в среднем на 4–10% в год. Это означает, что давление на транспортную отрасль сохранится.

Для бизнеса главным выводом становится необходимость перехода от реакции на рост цен к системному управлению затратами. Компании, которые уже инвестировали в цифровизацию, оптимизацию маршрутов и обновление техники, смогут удерживать конкурентоспособные тарифы даже в условиях дальнейшего подорожания топлива. Остальным участникам рынка, вероятно, придётся компенсировать растущие расходы через очередное повышение стоимости перевозок.

Таким образом, рост цен на ГСМ остаётся вызовом для всей отрасли, но одновременно становится стимулом для модернизации логистики. В ближайшие годы выигрывать будут не те перевозчики, кто сильнее повышает тарифы, а те, кто научится эффективнее управлять каждым километром пути.

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Рост цен на топливо и рынок грузоперевозок 2026–2027: как сохранить прибыль — Точка Банк