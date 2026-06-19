Рост цен на топливо меняет рынок грузоперевозок: кто сможет сохранить прибыль в 2026–2027 годах

Транспортный ЭДО влияет на экономику перевозки сразу в нескольких ключевых точках.





Скорость закрытия рейса. Электронная транспортная накладная (ЭТрН) позволяет перевозчику моментально подтвердить факт доставки. Заказчик получает информацию о завершении рейса в режиме реального времени — без ожидания, пока бумажные документы доедут с водителем и пройдут через офис. Это напрямую сокращает кассовый разрыв: отсрочка платежа начинает считаться раньше.





Меньше документов — меньше операционной нагрузки. При использовании связки ЭЗЗ и ЭТрН весь документооборот с заказчиком ведётся в одном цифровом контуре. ЭЗЗ фиксирует предварительные договорённости о перевозке. ЭТрН подтверждает факт выполнения перевозки. Не нужно гонять отдельные файлы по почте, согласовывать правки в мессенджерах и отслеживать, кто что подписал.





Отдельный момент для перевозчиков без НДС. Если перевозчик работает без НДС, стоимость перевозки можно согласовать прямо внутри ЭТрН без создания отдельного акта выполненных работ. Это убирает лишний документ из цепочки и ускоряет закрытие сделки.





Защита от недобросовестных заказчиков. Все электронные документы попадают в ГИС ЭПД — государственную информационную систему электронных перевозочных документов. Это означает дополнительный уровень верификации: подделать или потерять документ не получится. Для перевозчика это реальное снижение рисков при работе с новыми или сомнительными контрагентами.



