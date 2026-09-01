Коротко 1. Товарные документы — подтверждают, что продавец передал товар покупателю. К ним относятся УПД, товарная накладная, счёт‑фактура, акт, спецификация, документы по маркировке, сертификаты и декларации соответствия. 2. Перевозочные документы — подтверждают, что груз принят к перевозке и должен быть доставлен получателю. К ним относятся транспортная накладная, заказ‑заявка, экспедиторские документы, CMR при международной автоперевозке, железнодорожная или авианакладная. Товарные документы отражают, что именно продали и передали, а транспортные — кто, куда и на каких условиях везёт груз. Необходимый пакет сопроводительных документов зависит от конкретной поставки.

Сопроводительные документы на товар и груз делятся на две группы:

Что такое сопроводительные документы на товар и груз

Сопроводительные документы на товар или груз — это комплект документов, который сопровождает поставку от отгрузки до приёмки.

Например, коробка канцелярии по обычной поставке может сопровождаться УПД и транспортной накладной. А партия молочной продукции, алкоголя или другого маркируемого товара потребует ещё корректной передачи кодов маркировки через ЭДО и отражения движения товара в системе «Честный ЗНАК».

Важно не путать сопроводительные документы с договором на поставку. Договор регулирует условия сделки, например цену, сроки, ответственность и порядок поставки. А сопроводительные документы фиксируют конкретное действие — отгрузку, передачу, перевозку, приёмку и возможные расхождения.

Зачем сопроводительные документы нужны бизнесу

Сопроводительные документы нужны бизнесу не только для соблюдения государственных требований, они защищают всех участников поставки и позволяют решать различные задачи:

Подтверждение факта хозяйственной жизни — по закону о бухгалтерском учёте каждый факт хозяйственной жизни оформляется первичным учётным документом. Подтверждение расходов и НДС — если поставка оформлена некорректно, налоговая может поставить под сомнение реальность операции, экономическую обоснованность расходов или право на вычет. Решение спорных моментов — если груз потеряли, повредили, привезли не туда или получатель заявил недостачу, именно сопроводительные документы покажут, кто принял груз, в каком состоянии, сколько мест было передано перевозчику и какие замечания внесены при приёмке. Корректный оборот маркируемых товаров — в таких поставках важно не просто перевезти товар, а правильно передать сведения о кодах маркировки через ЭДО и систему маркировки.

Сопроводительные документы необходимы всем участникам поставки — отправителю, перевозчику и получателю.

Основные документы на товар и груз

Точный перечень сопроводительных документов на товар или груз зависит от конкретной поставки. Ниже — основные документы, которые чаще всего используются при отгрузке и перевозке товаров.

Документ Что подтверждает Когда нужен УПД Передачу товаров, а для маркируемых товаров ещё и передачу кодов маркировки

При продаже и доставке товаров Товарная накладная Передачу товарно-материальных ценностей Если компания использует бумажный документооборот или не применяет УПД Счёт-фактура Основание для НДС Для плательщиков НДС, если счёт-фактура не включён в УПД Транспортная накладная Заключение и исполнение договора перевозки При перевозке груза сторонним перевозчиком Заказ-заявка на перевозку Конкретные условия перевозки При перевозке груза сторонним перевозчиком Экспедиторские документы Услуги экспедитора и движение груза через экспедитора При организации перевозки с экспедитором Сертификат или декларация соответствия Соответствие товара обязательным требованиям Для товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия Упаковочный лист Количество мест, состав партии, вес и упаковку При импорте, экспорте, складской и международной логистике

Для самых простых поставок достаточно УПД и транспортной накладной, но для более сложных могут потребоваться сертификаты, декларации, упаковочный лист или специальные разрешения. Точный перечень зависит от вида продукции, маршрута, способа доставки, участия перевозчика или экспедитора, требований к маркировке, сертификации и условиям хранения.

Универсальный передаточный документ

УПД — универсальный передаточный документ подтверждает передачу товара, выполнение работ или оказание услуг. Он может одновременно выполнять функцию первичного документа и счёта-фактуры для НДС. Со статусом 1 он заменяет первичный документ и счёт-фактуру сразу, а со статусом 2 — только первичный документ.

УПД используют при продаже товаров, передаче имущественных прав, выполнении работ и оказании услуг. В 2026 году именно УПД является ключевым документом для подтверждения отгрузки, а электронные товарные накладные и акты фактически оформляются через утверждённый формат УПД.

Пример оформления электронного УПД в ЭДО от Точка Банка

В универсальном передаточном документе отражают базовую информацию о поставке. Сюда входят:

Дата документа и дата отгрузки.

Наименование продавца и покупателя.

ИНН, КПП, адреса и реквизиты сторон.

Наименование товара.

Количество, единицы измерения, цена и стоимость.

Ставка и сумма НДС, если операция облагается налогом.

Основание поставки.

Подписи ответственных лиц или электронные подписи.

Коды маркировки, если товар подлежит маркировке.

Ошибка в УПД может привести к цепочке проблем, например если в документе указано не то количество товара, покупатель не сможет корректно принять поставку.

Товарная накладная и ТОРГ-12

Товарная накладная подтверждает передачу товара от продавца покупателю. Исторически бизнес использовал форму ТОРГ-12, но сейчас компании вправе применять собственные формы первичных документов, если они содержат обязательные реквизиты по закону о бухгалтерском учёте.

На практике ТОРГ-12 всё ещё встречается в бумажном документообороте, у небольших поставщиков, в рознично-оптовых поставках и компаниях, которые пока не перевели процессы на УПД. Если контрагенты работают через ЭДО, можно отправить ТОРГ-12 в неформализованном виде либо использовать УПД — он закрывает больше задач и лучше подходит для электронного обмена информацией при поставке.

ПРИМЕР Товарная накладная может использоваться для подтверждения передачи товара, но она не заменяет транспортную накладную, если к перевозке привлечён сторонний перевозчик.

Счёт-фактура

Если продавец применяет общую систему налогообложения и операция облагается НДС, покупателю нужен корректный счёт-фактура, чтобы заявить вычет.

Отдельный счёт-фактура не всегда нужен, если используется УПД со статусом 1. В универсальном передаточном документе можно отразить стоимость с НДС, но если УПД используется только как первичный документ со статусом 2, счёт-фактура оформляется отдельно.

Транспортная накладная

Транспортная накладная — обязательный документ при перевозке груза автомобильным транспортом. По Гражданскому кодексу РФ заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей транспортной накладной, коносамента или другого документа на груз, предусмотренного транспортными уставами и кодексами.

Для автомобильных перевозок действует форма транспортной накладной, предусмотренная Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 №2200. В правилах и приложениях к ним закреплены форма транспортной накладной и порядок оформления перевозки.

Транспортная накладная отражает:

Кто грузоотправитель.

Кто грузополучатель.

Кто перевозчик.

Какой груз передан к перевозке.

Откуда и куда его нужно доставить.

Какое транспортное средство используется.

Кто передал и кто принял груз.

Замечания по состоянию груза, упаковке и количеству мест.

Как рассчитывается стоимость перевозки.

Если товар везёт сам поставщик своим транспортом и отдельного договора перевозки нет, транспортная накладная не оформляется — передачу товара подтверждает УПД или товарная накладная, а факт доставки — путевой лист. Транспортная накладная нужна только тогда, когда есть договор перевозки со сторонним перевозчиком, так как она подтверждает и заключение договора, и саму перевозку.

С 1 сентября 2026 года транспортную накладную нужно оформлять только в электронном виде через транспортный ЭДО.

Товарно-транспортная накладная

Товарно-транспортная накладная по форме 1-Т ранее использовалась как универсальный документ для товара и перевозки, но сейчас её чаще заменяют УПД или товарной накладной.

ТТН обязательна только при перевозке алкоголя и спиртосодержащей продукции до марта 2027 года. В остальных случаях документ применяется добровольно по соглашению сторон или по внутреннему регламенту.

Упаковочный лист

Упаковочный лист — это документ, в котором подробно описано, как именно упакован товар, сколько грузовых мест в партии, что находится в каждом месте, какой вес и объём у коробок, палет, ящиков или контейнеров. Он помогает быстро сверить фактический груз с документами и понять, где именно находится нужная позиция.

Упаковочный лист особенно нужен, когда партия состоит из нескольких коробок, палет или разных товарных позиций. Его часто используют при международных перевозках, импорте и экспорте, складской логистике, поставках на маркетплейсы, а также при отгрузке крупногабаритных, сборных или дорогостоящих товаров.

Обычно в упаковочном листе указывают:

Номер и дату документа.

Данные отправителя и получателя.

Номер договора, заказа или инвойса.

Наименование товара.

Количество грузовых мест.

Состав каждого места.

Вес нетто и брутто.

Габариты упаковки.

Тип упаковки.

Упаковочный лист не заменяет УПД, товарную или транспортную накладную. Он сам по себе не подтверждает продажу или перевозку, а помогает расшифровать состав груза и упростить приёмку. Упаковочный лист особенно полезен в ситуациях, когда получатель принимает большую партию, — так проще найти недостачу, пересортицу, повреждение или ошибку в комплектации.

Электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года обязательный электронный формат вводится для ключевых транспортных документов, включая транспортные накладные, заказы и заявки на перевозку грузов, а также ряд документов по другим видам транспорта и экспедиторским операциям.

Для бизнеса это означает, что к 1 сентября 2026 года важно подключиться к оператору ИС ЭПД и настроить электронный обмен перевозочными документами.

Экспертное мнение При оформлении поставок важно проверять не только товарные документы, но и документы на перевозку. На практике многие ошибки возникают из-за расхождений в УПД и транспортной накладной или из-за несвоевременного обмена документами с перевозчиком. С 1 сентября 2026 года транспортные документы нужно будет оформлять в электронном виде, поэтому бизнесу стоит заранее подготовить процессы и подключить транспортный ЭДО.



Транспортный ЭДО от Точка Банка поможет обмениваться электронными перевозочными документами с контрагентами и хранить их в удобном формате. Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Электронная транспортная накладная

Электронная транспортная накладная — это юридически значимый документ, который подтверждает перевозку груза. Для оформления необходимо подключиться к Транспортному ЭДО от Точка Банка.

Пример оформления электронной транспортной накладной в Точка Банке

Введение электронной версии транспортной накладной не меняет сути документа и сферу применения, изменяется лишь формат оформления.

Заказ или заявка на перевозку груза

Заказ или заявка на перевозку фиксирует договорённости по конкретной перевозке. Документ отражает, какой груз нужно перевезти, откуда и куда, в какие сроки, каким транспортом и на каких условиях.

Документ нужен, когда стороны согласуют отдельную перевозку в рамках договора или разовой заявки.

Поручение экспедитору

Поручение экспедитору используется, когда перевозку организует не сам отправитель, а экспедитор. В документе указывается, какие транспортно-экспедиционные услуги нужно оказать:

Организовать перевозку.

Принять груз.

Передать его перевозчику.

Оформить документы.

Обеспечить хранение и другие

Электронное поручение экспедитору определяет перечень и условия оказания экспедитором услуг в рамках договора транспортной экспедиции.

Экспедиторская расписка

Экспедиторская расписка подтверждает, что экспедитор принял груз от клиента. Это важный документ для момента передачи ответственности — после оформления расписки можно подтвердить, какой именно груз, в каком количестве и состоянии был передан экспедитору.

Документ нужен, если экспедитор дальше сам организует перевозку, привлекает перевозчиков, отвечает за промежуточное хранение или перегрузку.

Складская расписка

Складская расписка оформляется, когда груз передают на складское хранение в рамках транспортно-экспедиционного обслуживания. Она подтверждает, что груз принят на склад, и помогает зафиксировать его количество, состояние, упаковку и другие характеристики на момент приёмки.

Такой документ важен при сложной логистике, например когда груз временно хранится на складе экспедитора, консолидируется с другими партиями или ждёт дальнейшей отправки.

Транспортная железнодорожная накладная

Транспортная железнодорожная накладная используется при перевозке груза железнодорожным транспортом. Она подтверждает приём груза к перевозке железной дорогой и содержит сведения об отправителе, получателе, станции отправления и назначения, грузе, вагонах и условиях перевозки.

Авиационная грузовая накладная

Авиационная грузовая накладная применяется при перевозке груза воздушным транспортом. Она фиксирует, какой груз принят авиаперевозчиком, кто является отправителем и получателем, по какому маршруту следует отправка и на каких условиях выполняется перевозка.

Какие документы нужны при поставке по России

Для стандартной поставки товара внутри России обычно достаточно УПД и транспортной накладной, которая с 1 сентября 2026 года оформляется в большинстве случаев только в электронном формате. Ниже — примеры минимального комплекта документов в зависимости от ситуации.

Ситуация Минимальный комплект Перемещение между своими складами Внутренняя накладная на перемещение и при необходимости транспортная накладная в бумажном или электронном формате Поставщик доставляет товар покупателю своим транспортом УПД или товарная накладная Доставка через перевозчика УПД и транспортная накладная в электронном формате Маркируемый товар УПД с кодами маркировки и транспортная накладная Поставка через экспедитора УПД, транспортная накладная и экспедиторские документы Возврат товара поставщику Корректировочный УПД, товарная накладная или иной документ, оформленный в зависимости от причины возврата

На бумажном носителе транспортную накладную можно оформить только в случаях, предусмотренных исключениями Минтранса.

Комплект документов на товар и груз лучше закреплять в договоре. Например, в договоре можно указать: «Поставка подтверждается УПД, подписанным сторонами в ЭДО. Перевозка подтверждается электронной транспортной накладной. При расхождениях оформляется акт о расхождениях».

ПРИМЕР Для маркируемых товаров, например обуви или одежды, обычно применяется тот же базовый комплект сопроводительных документов, что и для обычных товаров. Но недостаточно физически передать товар и оформить накладную, необходимо передать сведения о кодах маркировки так, чтобы они корректно прошли через ЭДО и систему «Честный ЗНАК».

Сертификаты, декларации и качественные документы

Для некоторых товаров вместе с поставкой передают сертификаты соответствия, декларации, паспорта качества, ветеринарные документы, санитарные документы, инструкции, гарантийные талоны.

Например, для техники могут потребоваться декларации соответствия и инструкции на русском языке. Для пищевой продукции — документы, подтверждающие безопасность и качество.

В договоре необходимо заранее указать, какие документы поставщик обязан передать вместе с товаром с учётом специфики товара. В противном случае может возникнуть проблема — товар доставлен и УПД подписан, но получатель не может продавать товар, потому что не имеет необходимой декларации или паспорта качества.

Кто оформляет сопроводительные документы

Продавец не единственный, кто отвечает за оформление сопроводительных документов. Ответственность зависит от роли участника и стадии перевозки.

Продавец оформляет УПД, товарную накладную, счёт-фактуру, документы качества и документы по маркировке.

Грузоотправитель участвует в оформлении транспортной накладной, передаёт груз перевозчику и указывает сведения о грузе.

Перевозчик принимает груз, доставляет его получателю, фиксирует данные о транспортном средстве, водителе, маршруте, приёмке и сдаче груза.

Грузополучатель проверяет товар, подписывает документы, фиксирует недостачу или другие расхождения.

Экспедитор оформляет документы в рамках договора транспортной экспедиции, если он организует перевозку, хранение, перегрузку или взаимодействие с перевозчиками.

В договоре поставки, перевозки или экспедиции важно фиксировать, кто оформляет документы, в каком формате, в какие сроки и что делать при ошибках.

Как правильно оформить сопроводительные документы на товар и груз в 2026 году

Первый шаг — определить характер операции, так как от этого зависит необходимый комплект документов. Это может быть:

Продажа товара. Перемещение между складами. Ответственное хранение. Возврат. Перевозка с экспедитором. Доставка собственным транспортом.

Далее необходимо проверить категорию товара — подлежит ли он маркировке, сертификации, ветеринарному контролю, особым правилам перевозки, температурному режиму, лицензированию или таможенному оформлению.

После этого собирается необходимый пакет сопроводительных документов на товар и груз. Перед отгрузкой нужно сверить данные в документах с договором и спецификацией, чтобы исключить расхождения.

После доставки получатель должен проверить не только товар, но и документы. Если есть расхождения, их нужно фиксировать сразу — актом, отметкой в транспортной накладной, отказом от подписания некорректного УПД или запросом исправления.

Частые ошибки

Распространённая ошибка — считать, что универсальный передаточный документ закрывает всю поставку целиком. УПД подтверждает передачу товара от продавца покупателю, но не всегда подтверждает саму перевозку. Если груз доставляет сторонний перевозчик, дополнительно нужна транспортная накладная, так как она фиксирует маршрут, участников перевозки и факт приёма груза к доставке.

Другая ошибка в сопроводительных документах на товар и груз — разные данные в документах. Например, иногда в УПД один адрес, а в транспортной накладной другой или в накладной 100 коробок, а фактически 96 штук. Расхождения ведут не только к спорам, но и к задержкам поставки и иногда повышают налоговые риски.

Отдельная группа ошибок — незакрытые статусы в электронном документообороте. УПД считается принятым только после подписи покупателя, то есть пока встречный титул не пришёл, поставка документально не завершена, хотя товар уже отгружен.

Также ошибки случаются из-за устаревших форматов документов. В 2026 году особенно важно следить, чтобы перевозчик и контрагенты работали с актуальными форматами УПД и электронных перевозочных документов.