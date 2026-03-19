В ТТН фиксируют сведения о грузе, отправителе, получателе, перевозчике, автомобиле и водителе. Документ используют для учёта товарно-материальных ценностей, контроля движения товара и подтверждения факта перевозки между сторонами сделки. Точка Банк разберёт, когда ТТН обязательна, как правильно её заполнить и в каких случаях можно обойтись без неё.

Коротко ТТН состоит из товарного и транспортного разделов и оформляется обычно в четырёх экземплярах для всех участников перевозки. Документ можно оформлять как на бумаге, так и в электронном виде через систему ЭДО. При ошибках в накладной исправления делают по правилам первичных документов. В отдельных ситуациях, например при самовывозе покупателем, ТТН можно не оформлять. Товарно‑транспортная накладная (ТТН) по форме №1‑Т — это документ, который подтверждает перевозку груза автомобильным транспортом. В нём указывают данные о товаре, отправителе, получателе, автомобиле и водителе. Документ помогает подтвердить факт доставки и обосновать расходы на перевозку. В некоторых случаях, например при перевозке алкоголя и спирта, ТТН является обязательной.

Что такое товарно-транспортная накладная (ТТН) и для чего она нужна

Товарно-транспортная накладная (ТТН, форма №1-Т) — это первичный документ, который оформляют при перевозке грузов автомобильным транспортом. В нём фиксируют движение товара и данные о доставке. Документ помогает подтвердить, что товар действительно был отправлен и перевезён.

ТТН используют для учёта товарно-материальных ценностей и расходов на перевозку. На её основании отправитель списывает товар со склада, а получатель принимает его на учёт. Документ также подтверждает, что доставка между сторонами действительно состоялась.

В накладной указывают данные о грузе, автомобиле, водителе и перевозчике. Благодаря этому можно отследить, кто перевозил товар и каким транспортом. Это важно для учёта перевозок и внутреннего контроля.

При перевозке этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ТТН обязательна. В таких случаях она является основным сопроводительным документом на груз. Без неё перевозка такой продукции считается нарушением.

Чем отличается ТТН от транспортной накладной (ТН)

Транспортная накладная (ТН) регламентируется Правилами грузоперевозок — постановление Правительства РФ от 21.12.2020 №2200. В ней нет ни рублёвых сумм за товар, ни детализации номенклатуры. Её цель — подтвердить, что перевозчик принял у отправителя некий груз и взялся его доставить.

ВАЖНО Срок действия правил, утверждённых постановлением №2200, установлен до 1 сентября 2026 года.

Сравните:

ТН (транспортная накладная) — только для услуги перевозки. Цены на товар в ней отсутствуют. Для бухгалтерского учёта нужна дополнительная ТОРГ-12.

ТТН (товарно-транспортная накладная) — комплексный документ. Включает и ассортимент, и транспортную составляющую, стоимость груза и всю подробную информацию о товаре.

Раньше применение ТТН было строгим правилом для всех коммерческих рейсов. Сегодня позиция Минфина РФ и ФНС России лояльнее: подтвердить расходы можно как связкой ТН + ТОРГ-12, так и одной ТТН.

Отличие ТТН от ТОРГ-12

ТОРГ-12 — это исключительно бухгалтерский первичный документ. Продавец оформил, покупатель подписал. Документ фиксирует сделку купли-продажи. А из ТОРГ-12 это невозможно узнать: на какой машине уехал товар, кто сидел за рулём и сколько километров проехали.

ТТН, в отличие от неё, жёстко привязана к конкретному транспортному средству и рейсу. Отсюда простое правило: если клиент забирает товар своим транспортом, ТТН не нужна — достаточно ТОРГ-12. Но если вы нанимаете машину для доставки своему клиенту, без транспортной составляющей не обойтись.

Отличие ТТН от обычных электронных документов

Главное отличие в том, что ТТН фиксирует не только факт передачи товара, но и сам процесс перевозки: сведения о машине, водителе, маршруте и условиях доставки. В обычных электронных документах такие данные чаще всего отсутствуют, поскольку они используются для подтверждения сделки или передачи товара.

При этом сегодня ТТН также можно оформлять в электронном виде — в формате электронной транспортной накладной (ЭТрН). Такой документ создаётся сразу в цифровой форме и передаётся между сторонами через оператора ЭДО.

Сколько экземпляров ТТН оформлять

Количество копий товарно-транспортной накладной зависит от груза и расчёта. Обычно составляют 4 копии формы 1-Т на каждый рейс и на каждого получателя. Оформляет комплект сторона, отгружающая товар.

Как распределяются экземпляры при перевозке товарного груза:

Первый экземпляр остаётся у отправителя. На его основании бухгалтерия списывает переданные ценности с учёта.

Второй, третий и четвёртый экземпляры передаются водителю. Перед этим их должны подписать представители отправителя — кладовщик, бухгалтер, материально ответственное лицо.

Дальнейший маршрут документов выглядит так:

Второй экземпляр водитель отдаёт получателю груза. Это основание для принятия товара на баланс фирмы-получателя.

Третий экземпляр перевозчик (транспортная компания) прикладывает к счёту за свои услуги и направляет заказчику перевозки. Это доказательство, что рейс выполнен и его нужно оплатить.

Четвёртый экземпляр остаётся у перевозчика и хранится вместе с путевым листом. Он нужен для расчёта зарплаты водителю и подтверждения пробега.

Если речь идёт о перевозке нетоварных грузов (например, песка, щебня, отходов, которые не нужно ставить на складской учёт), оформляем не 4, а 3 экземпляра ТТН.

По какой форме оформлять товарно-транспортную накладную

Товарно-транспортная накладная (ТТН) оформляется по унифицированной форме №1-Т. Эта форма утверждена постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 №78. Документ используют при перевозке грузов автомобильным транспортом. При перевозке алкогольной и спиртосодержащей продукции ТТН оформлять обязательно.

Документ обычно составляют в трёх экземплярах. Один остаётся у отправителя, второй передают получателю, третий — перевозчику. Это нужно, чтобы каждая сторона имела подтверждение перевозки.

ТТН можно оформлять не только на бумаге, но и в электронном виде. Для этого используют систему электронного документооборота (ЭДО). Такой способ помогает быстрее обмениваться документами.

При заполнении важно указать все обязательные реквизиты. Если каких-то данных нет, в соответствующих строках ставят прочерки. Это поможет избежать вопросов со стороны проверяющих органов.

Как правильно заполнить ТТН: пошаговое руководство

В заголовочной части ТТН указывают сведения о грузоотправителе, грузополучателе и плательщике. Пишут полное наименование организации, адрес, телефон и код по ОКПО. Для плательщика дополнительно указывают банковские реквизиты.

Грузополучателем может быть покупатель товара, лицо, указанное покупателем, или обособленное подразделение компании-грузоотправителя. Если товар перевозят во внутреннее подразделение организации, в строке «Плательщик» ставят прочерк.

ТТН состоит из двух разделов: товарного и транспортного. Каждый из них выполняет свою функцию и заполняется разными участниками перевозки.

Товарный раздел заполняет грузоотправитель. Он служит основанием для списания товарно-материальных ценностей у отправителя и для их принятия на учёт у получателя. В этом разделе отражаются все сведения о передаваемом товаре.

В таблице товарного раздела предусмотрено 12 граф. Здесь указывают номенклатурный номер товара, номер прайс-листа (если он используется), артикул, количество и цену. Также прописывают наименование товара, единицу измерения и вид упаковки.

Кроме того, в таблице фиксируют количество мест, массу груза и стоимость товара. Стоимость рассчитывается как произведение количества и цены. В последней графе указывают номер записи по складской картотеке.

Под таблицей прописывают итоговые показатели: количество позиций, число мест и общую массу груза. Эти показатели указывают прописью. Здесь же отражают массу товара с упаковкой и без неё.

Если товар получает представитель покупателя на складе отправителя, в ТТН дополнительно указывают реквизиты доверенности. Она подтверждает право сотрудника получить груз.

Данные из товарного раздела могут использоваться для учёта ТМЦ. На практике для этого чаще применяют товарную накладную по форме ТОРГ-12 или другой передаточный документ. В таком случае учёт ведут именно на основании этого документа.

Транспортный раздел содержит информацию о перевозке. В нём указывают данные заказчика (плательщика) и перевозчика: наименование, адрес, телефон и банковские реквизиты. Здесь же отражают сведения о транспортном средстве и водителе.

В транспортном разделе указывают марку автомобиля, государственный номер и данные прицепа (если он используется). Также вписывают ФИО водителя-экспедитора и номер его водительского удостоверения.

Отдельно фиксируют информацию о грузе. Указывают краткое наименование товара, сопроводительные документы, вид упаковки, количество мест и массу брутто. Дополнительно записывают телефоны пунктов погрузки и разгрузки.

Грузополучатель заполняет строку «Разгрузка». Здесь он указывает, кто выполнял разгрузку, какие дополнительные операции проводились с грузом и каким способом выполнялась разгрузка. Также фиксируют дату и время прибытия и убытия транспорта.

Аналогичные сведения грузоотправитель вносит в строку «Погрузка». Он указывает способ погрузки, дополнительные операции и время выполнения работ.

Кто подписывает ТТН

В товарном разделе документ подписывают ответственные сотрудники грузоотправителя. В строке «Отпуск разрешил» ставит подпись руководитель организации, заведующий складом или другое уполномоченное лицо. Также подписывается главный или старший бухгалтер.

Сотрудник, который фактически отгрузил товар, ставит подпись в строке «Отпуск груза произвёл». Со стороны получателя документ подписывает работник, который принял товар.

Если товар передают на складе отправителя, подпись ставят в строке «Груз получил грузополучатель» товарного раздела. Если приёмка происходит у получателя, его представитель расписывается в строке «Принял» транспортного раздела.

Для представителя перевозчика предусмотрены отдельные строки. В товарном разделе он расписывается в строке «Груз к перевозке принял», а в транспортном — в строках «Принял водитель-экспедитор» и «Сдал водитель-экспедитор».

При этом подпись представителя перевозчика в ТТН не всегда обязательна. Дело в том, что факт принятия груза подтверждается подписью водителя в транспортной накладной. Поэтому в некоторых случаях подпись в ТТН могут не ставить.

Электронный документооборот и ТТН

Электронный документооборот транспортных накладных (ЭДО) — это цифровая версия обычной ТТН. Такой документ называют электронной транспортной накладной (ЭТрН). Он создаётся в формате XML и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). По юридической силе он полностью равен бумажному документу.

ЭТрН позволяет быстрее обмениваться документами между участниками перевозки. Документы не теряются и хранятся в системе оператора ЭДО. При необходимости к ним могут получить доступ контролирующие органы, например ГИБДД или налоговая. При этом электронный документ заменяет привычные четыре бумажных экземпляра ТТН.

Важно понимать, что ЭТрН — это не скан бумажной накладной. Это структурированный электронный документ в формате XML. Он создаётся сразу в цифровом виде и имеет полноценную юридическую силу.

В процессе оформления участвуют три стороны: грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель. Каждый из них подписывает свою часть документа электронной подписью через оператора ЭДО. После этого данные автоматически передаются в государственную систему ГИС ЭПД.

Водитель также участвует в электронном оформлении перевозки. Он подтверждает приём груза с помощью простой электронной подписи (ПЭП). Обычно это делается через специальное мобильное приложение.

Переход на электронные накладные даёт бизнесу несколько преимуществ. Снижаются расходы на бумагу, печать и доставку документов. Ускоряется обмен документами и оплата перевозки. Кроме того, перевозка становится более прозрачной для государственных органов.

Государство постепенно переводит перевозки на электронный документооборот. С 1 сентября 2026 года для некоторых видов грузоперевозок использование электронных транспортных накладных станет обязательным.

Чтобы перейти на электронные транспортные накладные (ЭТрН), компании нужно подключиться к оператору ЭДО, который является аккредитованным оператором информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД). Также необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись для сотрудников, которые будут подписывать документы. После этого можно полностью перейти на электронные транспортные накладные.

Важно учитывать, что на практике контрагенты могут использовать разные системы ЭДО, поэтому для обмена документами между ними применяется роуминг. Например, роуминг с сервисами ЭДО от Точка Банк позволяет отправлять документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.

Экспертное мнение При работе с товарно‑транспортными накладными важно внимательно заполнять оба раздела документа — товарный и транспортный. Именно по этим данным налоговая проверяет факт перевозки и обоснованность расходов на доставку. На практике многие ошибки возникают из‑за ручного заполнения и потери бумажных экземпляров. Поэтому бизнес всё чаще переходит на электронные перевозочные документы через систему ЭДО.

Например, в ЭДО от Точка Банк можно обмениваться документами с контрагентами онлайн, быстро подписывать их электронной подписью и хранить в одном месте. Это снижает риск ошибок и помогает быстрее проводить документы. Дарья Жуковская Редактор-эксперт от Точка Банк

Штрафы по товарно-транспортной накладной

Финансовая ответственность за отсутствие ТТН в первую очередь касается перевозки подакцизных товаров — алкоголя и спирта. Если такие грузы перевозятся без правильно оформленной товарно-транспортной накладной по форме №1-Т, это может быть расценено как незаконный оборот продукции. В результате компании или предпринимателю могут грозить штрафы и другие меры ответственности, согласно ст. 14.16 КоАП РФ.

Для ИП и руководителей — от 10 000 до 15 000 ₽.

Для компаний — от 200 000 до 300 000 ₽.

Обязательная конфискация товара.

Если документов, подтверждающих перевозку, нет, у налоговой могут возникнуть вопросы. В такой ситуации инспекция вправе исключить расходы на перевозку из базы по налогу на прибыль, поскольку затраты не подтверждены документально.

Когда товарно-транспортная накладная не нужна

Ситуации, когда форма 1-Т не оформляется:

Самовывоз товара транспортом покупателя.

Перевозка для собственных нужд (не на продажу).

Доставка почтовыми или курьерскими службами (у них своя отчётность).

Груз не является алкоголем, а перевозчик не настаивает на ТТН.

Исправления в товарно-транспортной накладной

Если ошибка обнаружена в уже заполненном документе, замазывать корректором нельзя. Действуйте по правилам исправления «первички», согласно Федеральному закону №402-ФЗ.

Если в товарно-транспортной накладной обнаружена ошибка, её можно исправить прямо в документе. Для этого неверную запись аккуратно зачеркивают одной тонкой линией, чтобы текст оставался читаемым. Рядом или сверху пишут правильные данные.

Возле исправления нужно сделать пометку «Исправлено». Также указывают дату внесения изменений. После этого ставят ФИО и подписи ответственных лиц, которые оформляли документ.

Если ошибка обнаружена до подписания ТТН, проще оформить документ заново. В такой ситуации обычно распечатывают новый бланк и заполняют его без исправлений.

Если используется электронная ТТН (ЭТрН), исправления вносят через систему электронного документооборота. Все изменения подтверждаются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).