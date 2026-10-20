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Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО

Участники грузоперевозок: грузоотправитель, грузоперевозчик, экспедитор, грузополучатель

В грузоперевозке участвуют не только грузоотправитель и перевозчик, но и грузополучатель, экспедитор и другие стороны. Эксперт Транспортного ЭДО Дарья Жуковская вместе с Точка Банком расскажет обо всех участниках грузоперевозок — кто такой грузоотправитель, перевозчик, экспедитор и грузополучатель, чем они отличаются, какие договоры между ними заключают, кто отвечает за груз на каждом этапе и как указывать участников перевозки в ЭТрН.

20.10.2026
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Авторы

Коротко
В грузоперевозке участвуют грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель. Если перевозку организует отдельная компания, к ним присоединяется экспедитор. У каждого участника свои обязанности: отправитель готовит и передаёт груз, перевозчик доставляет его, экспедитор координирует перевозку, а получатель принимает товар. Стороны заключают договоры, распределяют ответственность за груз и оформляют перевозочные документы.
С 1 сентября 2026 года транспортные накладные, заказы и заявки на перевозку, а также экспедиторские документы по общему правилу оформляют в электронном виде. В ЭТрН важно правильно указать всех участников с учётом их фактических ролей.

Кто такой грузоотправитель

Грузоотправитель — это участник перевозки, который передаёт груз перевозчику. Обычно это сторона, от которой груз фактически и юридически уезжает.

Грузоотправителем может быть производитель, поставщик, продавец, дистрибьютор, склад, маркетплейс, грузовладелец или другая сторона, которая организует отправку товара. 

Грузоотправитель не всегда совпадает с собственником товара. Например, товар принадлежит продавцу, но отгрузку выполняет оператор склада. В этом случае в документах важно указать именно того участника, который отвечает за передачу груза перевозчику.

Главная задача грузоотправителя — подготовить груз к перевозке и передать перевозчику достоверную информацию. Если отправление требует особых условий, например температурного режима или бережной погрузки, отправитель должен указать это заранее.

Если отправитель передал неверные данные, не сообщил о свойствах груза или плохо подготовил упаковку и перевозчик привёз товар с повреждениями, в такой ситуации ответственность не всегда автоматически ложится на перевозчика.

Кто такой грузоперевозчик

Грузоперевозчик — это тот, кто принимает груз к перевозке, доставляет его в пункт назначения и выдаёт грузополучателю.

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить груз, который ему передал отправитель, и выдать его получателю. Договор оформляют отдельным документом или заключают через заказ либо заявку на перевозку, которые перевозчик принимает к исполнению. Транспортная накладная подтверждает, что договор перевозки заключён.

Важно: с 1 сентября 2026 года транспортная накладная, заказ и заявка на перевозку оформляются только в электронном виде, кроме случаев из приказов Минтранса №262 и №391. Экспедиторские документы также оформляются только в электронном виде, кроме исключений из приказа Минтранса России от 03.04.2026 №115.

Перевозчиком часто называют транспортную компанию, но транспортная компания — это не всегда фактический перевозчик. Она может иметь свой автопарк и водителей, а может выступать как организатор перевозки и привлекать подрядчиков. Поэтому в договоре и транспортной накладной важно смотреть, кто именно принял на себя обязанность доставить груз.

Фактический перевозчик отвечает за саму перевозку, а именно: за подачу транспорта, принятие груза, соблюдение маршрута и сроков, сохранность груза в пути, выдачу получателю и оформление отметок в документах.

Кто такой экспедитор

Экспедитор — это участник, который организует перевозку или выполняет связанные с ней услуги. Другими словами, это посредник и координатор, который может подобрать перевозчика, согласовать маршрут, оформить документы, организовать погрузку, страхование, хранение, перегрузку, сопровождение и проконтролировать доставку.

По договору транспортной экспедиции экспедитор за вознаграждение и за счёт клиента выполняет или организует услуги, связанные с перевозкой груза.

Экспедитор — это не обязательно водитель и не обязательно владелец транспорта. Иногда экспедитор не перевозит груз своими машинами, а организует процесс, например находит перевозчика, согласует рейс и следит за каждым этапом. Но в других случаях одна и та же компания может быть и экспедитором, и перевозчиком, если сама организует и выполняет перевозку.

При работе с экспедитором оформляются экспедиторские документы — поручение экспедитору, а при необходимости экспедиторская и складская расписки. С 1 сентября 2026 года они тоже оформляются в электронном виде, кроме случаев из приказа Минтранса России от 03.04.2026 №115.

Состав документов зависит от того, принимает ли экспедитор груз во владение. Если принимает, он выдаёт клиенту экспедиторскую расписку. В транспортной накладной он подписывает титул грузоотправителя с отметкой «является экспедитором», когда передаёт груз привлечённому перевозчику. Если экспедитор груз во владение не принимает, расписка не оформляется. Тогда накладную оформляют между собой грузоотправитель и перевозчик, а экспедитор ограничивается поручением.

ПРИМЕР
Компания продаёт оборудование в другой регион. Для перевозки товара со склада компании необходимо подобрать машину, проверить габариты, оформить документы, согласовать время погрузки. А также отследить доставку и передать документы бухгалтерии. Всё это может взять на себя экспедитор.

Водитель-экспедитор — это водитель, который не только управляет автомобилем, но и сопровождает груз. Например, принимает товар по документам, проверяет количество мест, следит за пломбами, передаёт документы, получает подписи и иногда участвует в погрузке или сдаче товара. 

Кто такой грузополучатель

Грузополучатель — это лицо, которому перевозчик должен выдать груз в пункте назначения.

Грузополучателем может быть покупатель, склад, филиал компании, маркетплейс, подрядчик, производственная площадка или другое лицо, указанное в транспортных документах.

По Уставу автомобильного транспорта перевозчик обязан доставить и выдать груз грузополучателю по адресу, указанному грузоотправителем в транспортной накладной. Обязанность грузополучателя принять доставленный груз.

Грузополучатель не пассивная сторона, а такой же участник грузоперевозок, как все остальные. Он должен принять груз, проверить состояние упаковки, количество мест, пломбы, документы и при необходимости зафиксировать замечания.

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Договоры между участниками перевозки грузов

В грузоперевозке может быть один договор, а может быть целая цепочка. Всё зависит от того, кто заказывает перевозку, кто владеет грузом, кто фактически везёт, кто организует процесс и кто принимает товар.

Основные договоры в грузоперевозках представлены в таблице.

Документ или договорУчастникиДля чего нужен
Договор перевозки грузаГрузоотправитель и перевозчикЧтобы доставить груз из пункта А в пункт Б и выдать грузополучателю
Заявка на перевозкуЗаказчик и перевозчик или экспедиторУточняет рейс: дату, адреса, машину, ставку, контактных лиц, условия погрузки и выгрузки
Договор транспортной экспедицииКлиент и экспедиторЧтобы экспедитор организовал перевозку и связанные услуги
Договор об организации перевозокЗаказчик и перевозчикПодходит для регулярных перевозок, когда стороны заранее согласуют общие условия
Договор храненияГрузовладелец и складНужен, если груз временно хранится на складе или в терминале
Договор страхования грузаСтрахователь и страховая компанияПокрывает риски утраты, повреждения или гибели груза

Договор перевозки и договор транспортной экспедиции отличаются обязанностями сторон:

  • перевозчик отвечает за доставку груза;
  • экспедитор отвечает за организацию и выполнение услуг, связанных с перевозкой.

Если экспедитор принимает на себя обязанность доставить груз, в споре суд может оценивать его роль не по названию договора, а по фактическим обязанностям.

ПРИМЕР
При наличии договора транспортной экспедиции необходимо оформить экспедиторские документы, которые с 1 сентября 2026 года по общему правилу оформляются только в электронном виде. Оформление на бумаге допустимо только в исключительных случаях, перечисленных в приказе Минтранса №115.

В договоре с перевозчиком или экспедитором важно подробно описать условия работы. Укажите, какой груз нужно перевезти, кто его загружает и крепит, кто проверяет упаковку и оформляет накладную. Также пропишите, кто отвечает за простой и повреждение груза. Отдельно укажите, как фиксировать повреждения, в какой срок подавать претензии и какие документы подтверждают доставку.

С 1 сентября 2026 года по Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ транспортная накладная, заказ и заявка на перевозку и экспедиторские документы оформляются только в электронном виде. Документы передаются через оператора ИС ЭПД в ГИС ЭПД, к которой есть доступ у контролирующих органов. Основной из них — электронная транспортная накладная (ЭТрН).

Экспертное мнение

При грузоперевозке важно заранее определить роль каждого участника и правильно указать её в ЭТрН. Особенно это важно, если в перевозке участвуют экспедитор или несколько подрядчиков. В документах должны быть указаны те компании и лица, которые фактически выполняют свои обязанности по перевозке. С 1 сентября 2026 года перевозочные документы оформляют в электронном виде, поэтому бизнесу стоит заранее настроить обмен с контрагентами.


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Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Другие участники перевозки грузов

Грузоотправитель, перевозчик, экспедитор и грузополучатель — основные участники грузоперевозок. На практике в одной перевозке может быть больше людей и компаний.

В перевозке могут участвовать:

  • Заказчик перевозки — тот, кто оплачивает услугу или заключает договор.
  • Грузовладелец — фактический собственник товара, который не всегда совпадает с отправителем.
  • Водитель — человек, который управляет автомобилем и принимает груз по документам.
  • Водитель-экспедитор — дополнительно сопровождает груз и документы.
  • Склад или терминал — принимает, хранит, комплектует, отгружает или перегружает товар.
  • Погрузочная организация — выполняет погрузку, крепление, разгрузку.
  • Страховая компания — страхует груз или ответственность перевозчика.
  • Таможенный представитель — участвует при международных перевозках.
  • Подрядчик перевозчика или экспедитора — фактически выполняет часть работ.

В некоторых случаях к грузоперевозке подключают юриста, консультанта по опасным грузам и других специалистов, необходимых для осуществления перевозки.

Права и обязанности участников грузовых перевозок

В перевозке важно не только доставить груз, но и правильно распределить обязанности. Права и обязанности участников напрямую связаны между собой, и, если роль не определена, ошибка одного участника может стать проблемой для всех.

УчастникЧто делаетЗа что отвечает
ГрузоотправительГотовит груз, передаёт его перевозчику, оформляет или передаёт данные для документовДостоверность сведений о грузе, упаковка, маркировка, готовность к погрузке и особые условия перевозки
ПеревозчикПринимает груз, доставляет и выдаёт получателюПодача транспорта, сохранность груза в пути, сроки доставки и соблюдение условий перевозки
ЭкспедиторОрганизует перевозку и связанные услугиВыполнение услуг по договору экспедиции, подбор подрядчиков, координация, документы и информирование клиента
ГрузополучательПринимает груз в пункте назначенияПроверка груза при приёмке, фиксация повреждений и недостачи, своевременная выгрузка и отметки в документах
ВодительУправляет транспортом и передаёт документыСоблюдение маршрута, сохранность документов и первичная проверка груза при приёмке и сдаче
Склад или терминалХранит, грузит и перегружает товарСохранность на складе, правильная погрузка, комплектация и соблюдение складских условий

Грузоотправитель имеет право требовать подачу транспорта в согласованное время, безопасную перевозку и подтверждение доставки. Но он обязан передать груз в состоянии, пригодном для перевозки, и сообщить перевозчику сведения, без которых перевозка может стать рискованной.

Перевозчик имеет право получить плату, необходимые документы и достоверную информацию о грузе. При этом он обязан доставить груз, сохранить его в пути и выдать тому получателю, который указан в документах.

Экспедитор имеет право на вознаграждение и возмещение расходов, если они понесены в интересах клиента и предусмотрены договором. Клиент по договору транспортной экспедиции обязан оплатить вознаграждение и возместить расходы экспедитора в порядке, установленном договором.

Грузополучатель имеет право получить груз в согласованном месте и в состоянии, соответствующем документам. Но в случае если получатель затягивает выгрузку, не принимает товар, не оформляет замечания или не обеспечивает доступ на склад, расходы могут лечь на него или на того участника, который по договору отвечает за приёмку.

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Схема взаимодействия между участниками грузоперевозок

В грузоперевозке важно понимать не только роли участников, но и порядок их взаимодействия. Обычная схема перевозки выглядит так:

  1. Заказчик или грузовладелец определяет, какой груз нужно перевезти, куда и в какой срок.
  2. Грузоотправитель готовит груз, упаковку, документы и сведения для транспортной накладной.
  3. Перевозчик или экспедитор получает заявку и подтверждает условия рейса.
  4. Перевозчик подаёт автомобиль на погрузку.
  5. Груз передают водителю, оформляют накладную, а также при необходимости ставят пломбы и отметки.
  6. Перевозчик доставляет груз по маршруту.
  7. Грузополучатель принимает груз, проверяет состояние и количество мест.
  8. Стороны подписывают документы, фиксируют замечания или подтверждают доставку без претензий.
  9. Перевозчик или экспедитор передаёт закрывающие документы, после чего производится оплата.

Если в цепочке есть экспедитор, схема немного меняется. Клиент заключает договор с экспедитором, и далее уже именно экспедитор подбирает перевозчика, склад, терминал или других исполнителей.

Ответственность участников грузоперевозки

Ответственность зависит от того, на каком этапе возникла проблема и кто по договору отвечал за этот этап.

Перевозчик, отвечает за сохранность груза, если утрата, недостача или повреждение произошли после принятия груза к перевозке и до выдачи грузополучателю. Перевозчик не отвечает за ущерб, если докажет, что он возник из-за обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранить, или по вине грузоотправителя, например из-за ненадлежащей упаковки или неверных сведений о грузе.

При утрате или недостаче возмещается стоимость утраченного или недостающего груза. При повреждении сумма, на которую снизилась стоимость, а если восстановить груз нельзя, то возмещается полная стоимость груза.

Ответственность может быть и на грузоотправителе, если он передал неверные сведения, не подготовил груз, не обеспечил упаковку, не указал особые свойства товара или задержал погрузку. Например, ответственность за повреждение груза может быть на отправителе, если груз требовал вертикального положения. При этом отправитель не нанёс маркировку и не сообщил об этом перевозчику.

Грузополучатель отвечает за то, как груз примут на месте: вовремя ли разгрузили машину, провели проверку количества мест, осмотрели упаковку и верно оформили документы. Если получатель задержал выгрузку или без причины отказался принять груз, это важно зафиксировать. То же самое касается повреждений. Если получатель не сделал отметку в накладной и не составил акт, потом будет сложнее доказать, когда возникла проблема. Кроме того, из-за такой ошибки могут появиться дополнительные расходы, например плата за простой автомобиля.

Экспедитор отвечает в пределах договора транспортной экспедиции. Если экспедитор только подбирает перевозчика и передаёт ему заявку, его ответственность ограничена. Если он полностью организует доставку и берёт груз во владение, его ответственность шире. Например, экспедитор может отвечать за хранение, перегрузку, страхование груза и контроль документов. 

При спорах с перевозчиком по грузовым перевозкам действует претензионный порядок. До обращения в суд по требованиям, связанным с договором перевозки груза, перевозчику обязательно предъявляют претензию. Он должен рассмотреть претензию и уведомить заявителя о результате, как правило, в течение 30 дней со дня её получения.

Как в ЭТрН указывать участников перевозки груза

ЭТрН — это электронная транспортная накладная, которая содержит те же сведения, что и бумажная транспортная накладная. А именно там указываются:

  • груз;
  • маршрут;
  • транспортное средство;
  • грузоотправитель;
  • перевозчик;
  • грузополучатель.

С 1 сентября 2026 года документ можно оформить только в электронном виде через оператора информационной системы электронных перевозочных документов.

В ЭТрН указываются юридически корректные данные участников грузоперевозки:

  • грузоотправителя — кто передаёт груз к перевозке;
  • перевозчика — кто принимает обязанность доставить груз;
  • грузополучателя — кто должен принять груз в пункте назначения;
  • экспедитора — если перевозка организуется по договору транспортной экспедиции.

При организации перевозки экспедитором важно не перепутать роли. Если в ЭТрН вместо фактического перевозчика указан только экспедитор, могут возникнуть вопросы при претензиях, налоговой проверке и подтверждении расходов.

Вопросы по теме

Кто отвечает за сохранность груза при повреждении или недостаче на каждом этапе?

Грузоотправитель отвечает за сохранность груза до передачи перевозчику. При этом он обязан обеспечить упаковку, которая сохранит груз при обычных условиях перевозки. В противном случае отправитель отвечает за повреждение даже в момент фактической перевозки.


Грузоперевозчик отвечает за сохранность груза после его принятия к перевозке и до выдачи получателю. Перевозчик может не отвечать за повреждение, если докажет, что причина была вне его контроля и повреждение возникло по причинам, которые он не мог предотвратить. 


На получателя ответственность переходит после выдачи груза, если он принял товар без замечаний и дальше самостоятельно хранит или перемещает его.

Как распределяется ответственность при потере или повреждении груза между заказчиком и перевозчиком?

Ответственность зависит от договора и от того, на каком этапе с грузом что-то произошло. Если перевозчик принял груз без замечаний, а при выдаче обнаружились потеря, недостача или повреждение, претензию обычно предъявляют ему.


Ответственность может лежать на отправителе или заказчике, если груз повредился по их вине. Например, причиной могла стать плохая упаковка, ошибка в документах или неправильная погрузка. То же касается свойств груза, о которых заранее не предупредили перевозчика.

Как правильно оформить договор с перевозчиком или экспедитором и какие обязательные пункты в нём должны быть?

В договоре нужно указать стороны, предмет и порядок подачи заявок. Отдельно прописывают требования к транспорту, грузу и упаковке, сроки доставки, стоимость и порядок оплаты. Дополнительно важно заранее определить, кто отвечает за простой, повреждение, недостачу, оформление документов, претензий и актов. 


Если договор заключается с экспедитором, нужно детально описать его задачи. Например, экспедитор только организует перевозку или дополнительно отвечает за доставку, хранение, перегрузку, страхование и работу привлечённых подрядчиков.

Можно ли передать часть обязанностей подрядчику и как это оформить юридически?

Часть задач можно передать подрядчику, например привлечь другого перевозчика, погрузочную компанию или страхового агента. Предварительно необходимо проверить основной договор, так как может быть запрет на субподряд или дополнительные условия по привлечению сторонних исполнителей.


Передачу в большинстве случаев оформляют отдельным договором, заявкой, поручением или доверенностью. Это зависит от того, какие именно действия передают. В договоре дополнительно прописывается, кто отвечает перед клиентом за подрядчика, кто оплачивает дополнительные расходы и кто работает с претензиями, если возникли проблемы. 

Можно ли нанимать самозанятых или ИП-водителей для перевозок?

Водителей со статусом индивидуального предпринимателя привлекают по договору перевозки, фрахтования или оказания услуг в зависимости от модели работы. 


Отношения с водителем нужно оформить по трудовому договору в соответствии с ТК РФ или по гражданско-правовому договору (ГПХ). Выбор зависит от характера работы и условий сотрудничества.

Какие требования к квалификации и стажу водителя у разных участников?

Для обычной перевозки водитель должен иметь подходящую категорию водительского удостоверения. Также должен быть допущен к управлению конкретным транспортом и соблюдать требования работодателя или договора. 


Для отдельных перевозок нужны дополнительные документы. Например, при перевозке опасных грузов иногда требуется свидетельство ДОПОГ водителя, если перевозка подпадает под соответствующие требования. 


Для крупногабаритных, тяжеловесных, зависимых от температурного режима или специализированных грузов также в договоре могут устанавливаться дополнительные требования к опыту и подготовке водителя.

Кто отвечает за сопровождение опасных или специализированных грузов?

Сопровождение нужно только тогда, когда груз требует отдельного контроля в пути. Не каждый опасный или специализированный груз требует сопровождения, это определяется правилами перевозки в зависимости от класса ДОПОГ и кода ООН. 


За сопровождение отвечает тот участник, на которого эта обязанность возложена договором или правилами перевозки, чаще всего это грузоперевозчик. При опасных, негабаритных или специализированных грузах сопровождение обычно заранее прописывают в заявке.

Как распределяются расходы на хранение, перегрузку и простой между участниками?

Расходы несёт тот, кто по договору отвечает за соответствующий этап или по чьей вине возникли дополнительные затраты. 


Если получатель не готов принять груз и машина ждёт выгрузку, простой часто оплачивает получатель или заказчик перевозки. Если перевозчик опоздал и из-за этого возникло хранение на терминале, дополнительные расходы могут лечь на перевозчика. 

Кто организует страхование груза и какие условия должны быть в договоре страхования?

Страхование организует заинтересованная сторона, как правило, это грузовладелец, отправитель или получатель. Экспедитор или перевозчик также могут организовать страхование, но важно не путать страхование груза и страхование ответственности перевозчика. 


Страхование груза защищает интерес в самом товаре, а страхование ответственности покрывает ответственность перевозчика в пределах условий полиса.

Какие права у грузоотправителя при задержке доставки и как оформляется претензия к перевозчику?

Грузоотправитель может потребовать документы по рейсу, объяснение причин задержки, предусмотренные договором штрафы и возмещение убытков, если они подлежат взысканию. 


Претензию оформляют письменно. В ней указывают договор, заявку, накладную, дату подачи машины, согласованный срок доставки, фактическую дату доставки, последствия задержки и сумму требований. 


К претензии прикладывают накладную, акты, переписку, счета, подтверждение убытков и другие документы.

Кто оформляет и хранит транспортные и бухгалтерские документы?

Транспортную накладную обычно составляет грузоотправитель, если в договоре не указан другой порядок. Перевозчик добавляет свои данные, водитель передаёт документы по рейсу, а грузополучатель ставит отметки о приёмке.


Бухгалтерские документы — акты, счета, УПД и счета-фактуры оформляет тот, кто оказывает услугу или продаёт товар. Точные условия зависят от конкретной сделки.


Хранить документы должны все стороны, которым они нужны для подтверждения перевозки и внутреннего контроля.

Кто участвует в грузоперевозке, если доставка идёт через маркетплейс или складского оператора?

В такой схеме участников обычно больше. Например, продавец или поставщик, складской оператор, перевозчик, экспедитор, маркетплейс, пункт приёмки или распределительный центр. 


При перевозке через маркетплейс или складского оператора важно заранее определить роли всех участников. Нужно знать, кто указан грузоотправителем и кто перевозит груз. Также важно указать, кто принимает груз и кто оплачивает перевозку. Если эти роли смешать, потом сложно доказать, кто отвечал за недостачу, повреждение, отказ в приёмке или простой.

Чем экспедитор отличается от транспортной компании?

Транспортная компания чаще всего имеет свой автопарк и водителей и осуществляет фактическую перевозку. Экспедитор может перевозку не выполнять сам, а организовывать её через подрядчиков. На практике одна компания может совмещать обе роли. 

Может ли грузополучатель не быть стороной договора перевозки?

Договор перевозки обычно заключают отправитель и перевозчик. Грузополучателя указывают как лицо, которому нужно выдать груз, поэтому грузополучатель может не быть стороной договора.


Но даже если грузополучатель не подписывал договор, он также является участником грузоперевозки со своими обязанностями. Необходимо проверить груз при приёмке, оформить отметки, зафиксировать повреждения и принять товар, если нет законных оснований для отказа.

Что делать, если в документах перепутали участника перевозки?

Ошибку в документах лучше исправить до рейса или до приёмки груза. В ЭТрН такие ошибки особенно важно исправлять своевременно, потому что документ подписывается электронными подписями участников.


Для исправления ошибки в ЭТрН создают дополнительные титулы, которые подписывают соответствующие участники перевозки. Перед внесением изменений нужно сверить договор, заявку, транспортную накладную, данные юрлица и фактическое место отгрузки или доставки. 

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Участники грузоперевозок: кто такой грузоотправитель, грузоперевозчик, экспедитор, грузополучатель — Точка Банк