Участники грузоперевозок: грузоотправитель, грузоперевозчик, экспедитор, грузополучатель

Коротко С 1 сентября 2026 года транспортные накладные, заказы и заявки на перевозку, а также экспедиторские документы по общему правилу оформляют в электронном виде. В ЭТрН важно правильно указать всех участников с учётом их фактических ролей.

В грузоперевозке участвуют грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель. Если перевозку организует отдельная компания, к ним присоединяется экспедитор. У каждого участника свои обязанности: отправитель готовит и передаёт груз, перевозчик доставляет его, экспедитор координирует перевозку, а получатель принимает товар. Стороны заключают договоры, распределяют ответственность за груз и оформляют перевозочные документы.

Кто такой грузоотправитель

Грузоотправитель — это участник перевозки, который передаёт груз перевозчику. Обычно это сторона, от которой груз фактически и юридически уезжает.

Грузоотправителем может быть производитель, поставщик, продавец, дистрибьютор, склад, маркетплейс, грузовладелец или другая сторона, которая организует отправку товара.

Грузоотправитель не всегда совпадает с собственником товара. Например, товар принадлежит продавцу, но отгрузку выполняет оператор склада. В этом случае в документах важно указать именно того участника, который отвечает за передачу груза перевозчику.

Главная задача грузоотправителя — подготовить груз к перевозке и передать перевозчику достоверную информацию. Если отправление требует особых условий, например температурного режима или бережной погрузки, отправитель должен указать это заранее.

Если отправитель передал неверные данные, не сообщил о свойствах груза или плохо подготовил упаковку и перевозчик привёз товар с повреждениями, в такой ситуации ответственность не всегда автоматически ложится на перевозчика.

Кто такой грузоперевозчик

Грузоперевозчик — это тот, кто принимает груз к перевозке, доставляет его в пункт назначения и выдаёт грузополучателю.

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить груз, который ему передал отправитель, и выдать его получателю. Договор оформляют отдельным документом или заключают через заказ либо заявку на перевозку, которые перевозчик принимает к исполнению. Транспортная накладная подтверждает, что договор перевозки заключён.

Важно: с 1 сентября 2026 года транспортная накладная, заказ и заявка на перевозку оформляются только в электронном виде, кроме случаев из приказов Минтранса №262 и №391. Экспедиторские документы также оформляются только в электронном виде, кроме исключений из приказа Минтранса России от 03.04.2026 №115.

Перевозчиком часто называют транспортную компанию, но транспортная компания — это не всегда фактический перевозчик. Она может иметь свой автопарк и водителей, а может выступать как организатор перевозки и привлекать подрядчиков. Поэтому в договоре и транспортной накладной важно смотреть, кто именно принял на себя обязанность доставить груз.

Фактический перевозчик отвечает за саму перевозку, а именно: за подачу транспорта, принятие груза, соблюдение маршрута и сроков, сохранность груза в пути, выдачу получателю и оформление отметок в документах.

Кто такой экспедитор

Экспедитор — это участник, который организует перевозку или выполняет связанные с ней услуги. Другими словами, это посредник и координатор, который может подобрать перевозчика, согласовать маршрут, оформить документы, организовать погрузку, страхование, хранение, перегрузку, сопровождение и проконтролировать доставку.

По договору транспортной экспедиции экспедитор за вознаграждение и за счёт клиента выполняет или организует услуги, связанные с перевозкой груза.

Экспедитор — это не обязательно водитель и не обязательно владелец транспорта. Иногда экспедитор не перевозит груз своими машинами, а организует процесс, например находит перевозчика, согласует рейс и следит за каждым этапом. Но в других случаях одна и та же компания может быть и экспедитором, и перевозчиком, если сама организует и выполняет перевозку.

При работе с экспедитором оформляются экспедиторские документы — поручение экспедитору, а при необходимости экспедиторская и складская расписки. С 1 сентября 2026 года они тоже оформляются в электронном виде, кроме случаев из приказа Минтранса России от 03.04.2026 №115.

Состав документов зависит от того, принимает ли экспедитор груз во владение. Если принимает, он выдаёт клиенту экспедиторскую расписку. В транспортной накладной он подписывает титул грузоотправителя с отметкой «является экспедитором», когда передаёт груз привлечённому перевозчику. Если экспедитор груз во владение не принимает, расписка не оформляется. Тогда накладную оформляют между собой грузоотправитель и перевозчик, а экспедитор ограничивается поручением.

ПРИМЕР Компания продаёт оборудование в другой регион. Для перевозки товара со склада компании необходимо подобрать машину, проверить габариты, оформить документы, согласовать время погрузки. А также отследить доставку и передать документы бухгалтерии. Всё это может взять на себя экспедитор.

Водитель-экспедитор — это водитель, который не только управляет автомобилем, но и сопровождает груз. Например, принимает товар по документам, проверяет количество мест, следит за пломбами, передаёт документы, получает подписи и иногда участвует в погрузке или сдаче товара.

Кто такой грузополучатель

Грузополучатель — это лицо, которому перевозчик должен выдать груз в пункте назначения.

Грузополучателем может быть покупатель, склад, филиал компании, маркетплейс, подрядчик, производственная площадка или другое лицо, указанное в транспортных документах.

По Уставу автомобильного транспорта перевозчик обязан доставить и выдать груз грузополучателю по адресу, указанному грузоотправителем в транспортной накладной. Обязанность грузополучателя принять доставленный груз.

Грузополучатель не пассивная сторона, а такой же участник грузоперевозок, как все остальные. Он должен принять груз, проверить состояние упаковки, количество мест, пломбы, документы и при необходимости зафиксировать замечания.

Договоры между участниками перевозки грузов

В грузоперевозке может быть один договор, а может быть целая цепочка. Всё зависит от того, кто заказывает перевозку, кто владеет грузом, кто фактически везёт, кто организует процесс и кто принимает товар.

Основные договоры в грузоперевозках представлены в таблице.

Документ или договор Участники Для чего нужен Договор перевозки груза Грузоотправитель и перевозчик Чтобы доставить груз из пункта А в пункт Б и выдать грузополучателю Заявка на перевозку Заказчик и перевозчик или экспедитор Уточняет рейс: дату, адреса, машину, ставку, контактных лиц, условия погрузки и выгрузки Договор транспортной экспедиции Клиент и экспедитор Чтобы экспедитор организовал перевозку и связанные услуги Договор об организации перевозок Заказчик и перевозчик Подходит для регулярных перевозок, когда стороны заранее согласуют общие условия Договор хранения Грузовладелец и склад Нужен, если груз временно хранится на складе или в терминале Договор страхования груза Страхователь и страховая компания Покрывает риски утраты, повреждения или гибели груза

Договор перевозки и договор транспортной экспедиции отличаются обязанностями сторон:

перевозчик отвечает за доставку груза;

экспедитор отвечает за организацию и выполнение услуг, связанных с перевозкой.

Если экспедитор принимает на себя обязанность доставить груз, в споре суд может оценивать его роль не по названию договора, а по фактическим обязанностям.

ПРИМЕР При наличии договора транспортной экспедиции необходимо оформить экспедиторские документы, которые с 1 сентября 2026 года по общему правилу оформляются только в электронном виде. Оформление на бумаге допустимо только в исключительных случаях, перечисленных в приказе Минтранса №115

В договоре с перевозчиком или экспедитором важно подробно описать условия работы. Укажите, какой груз нужно перевезти, кто его загружает и крепит, кто проверяет упаковку и оформляет накладную. Также пропишите, кто отвечает за простой и повреждение груза. Отдельно укажите, как фиксировать повреждения, в какой срок подавать претензии и какие документы подтверждают доставку.

С 1 сентября 2026 года по Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ транспортная накладная, заказ и заявка на перевозку и экспедиторские документы оформляются только в электронном виде. Документы передаются через оператора ИС ЭПД в ГИС ЭПД, к которой есть доступ у контролирующих органов. Основной из них — электронная транспортная накладная (ЭТрН).

Экспертное мнение При грузоперевозке важно заранее определить роль каждого участника и правильно указать её в ЭТрН. Особенно это важно, если в перевозке участвуют экспедитор или несколько подрядчиков. В документах должны быть указаны те компании и лица, которые фактически выполняют свои обязанности по перевозке. С 1 сентября 2026 года перевозочные документы оформляют в электронном виде, поэтому бизнесу стоит заранее настроить обмен с контрагентами.



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Другие участники перевозки грузов

Грузоотправитель, перевозчик, экспедитор и грузополучатель — основные участники грузоперевозок. На практике в одной перевозке может быть больше людей и компаний.

В перевозке могут участвовать:

Заказчик перевозки — тот, кто оплачивает услугу или заключает договор.

Грузовладелец — фактический собственник товара, который не всегда совпадает с отправителем.

Водитель — человек, который управляет автомобилем и принимает груз по документам.

Водитель-экспедитор — дополнительно сопровождает груз и документы.

Склад или терминал — принимает, хранит, комплектует, отгружает или перегружает товар.

Погрузочная организация — выполняет погрузку, крепление, разгрузку.

Страховая компания — страхует груз или ответственность перевозчика.

Таможенный представитель — участвует при международных перевозках.

Подрядчик перевозчика или экспедитора — фактически выполняет часть работ.

В некоторых случаях к грузоперевозке подключают юриста, консультанта по опасным грузам и других специалистов, необходимых для осуществления перевозки.

Права и обязанности участников грузовых перевозок

В перевозке важно не только доставить груз, но и правильно распределить обязанности. Права и обязанности участников напрямую связаны между собой, и, если роль не определена, ошибка одного участника может стать проблемой для всех.

Участник Что делает За что отвечает Грузоотправитель Готовит груз, передаёт его перевозчику, оформляет или передаёт данные для документов Достоверность сведений о грузе, упаковка, маркировка, готовность к погрузке и особые условия перевозки Перевозчик Принимает груз, доставляет и выдаёт получателю Подача транспорта, сохранность груза в пути, сроки доставки и соблюдение условий перевозки Экспедитор Организует перевозку и связанные услуги Выполнение услуг по договору экспедиции, подбор подрядчиков, координация, документы и информирование клиента Грузополучатель Принимает груз в пункте назначения Проверка груза при приёмке, фиксация повреждений и недостачи, своевременная выгрузка и отметки в документах Водитель Управляет транспортом и передаёт документы Соблюдение маршрута, сохранность документов и первичная проверка груза при приёмке и сдаче Склад или терминал Хранит, грузит и перегружает товар Сохранность на складе, правильная погрузка, комплектация и соблюдение складских условий

Грузоотправитель имеет право требовать подачу транспорта в согласованное время, безопасную перевозку и подтверждение доставки. Но он обязан передать груз в состоянии, пригодном для перевозки, и сообщить перевозчику сведения, без которых перевозка может стать рискованной.

Перевозчик имеет право получить плату, необходимые документы и достоверную информацию о грузе. При этом он обязан доставить груз, сохранить его в пути и выдать тому получателю, который указан в документах.

Экспедитор имеет право на вознаграждение и возмещение расходов, если они понесены в интересах клиента и предусмотрены договором. Клиент по договору транспортной экспедиции обязан оплатить вознаграждение и возместить расходы экспедитора в порядке, установленном договором.

Грузополучатель имеет право получить груз в согласованном месте и в состоянии, соответствующем документам. Но в случае если получатель затягивает выгрузку, не принимает товар, не оформляет замечания или не обеспечивает доступ на склад, расходы могут лечь на него или на того участника, который по договору отвечает за приёмку.

Схема взаимодействия между участниками грузоперевозок

В грузоперевозке важно понимать не только роли участников, но и порядок их взаимодействия. Обычная схема перевозки выглядит так:

Заказчик или грузовладелец определяет, какой груз нужно перевезти, куда и в какой срок. Грузоотправитель готовит груз, упаковку, документы и сведения для транспортной накладной. Перевозчик или экспедитор получает заявку и подтверждает условия рейса. Перевозчик подаёт автомобиль на погрузку. Груз передают водителю, оформляют накладную, а также при необходимости ставят пломбы и отметки. Перевозчик доставляет груз по маршруту. Грузополучатель принимает груз, проверяет состояние и количество мест. Стороны подписывают документы, фиксируют замечания или подтверждают доставку без претензий. Перевозчик или экспедитор передаёт закрывающие документы, после чего производится оплата.

Если в цепочке есть экспедитор, схема немного меняется. Клиент заключает договор с экспедитором, и далее уже именно экспедитор подбирает перевозчика, склад, терминал или других исполнителей.

Ответственность участников грузоперевозки

Ответственность зависит от того, на каком этапе возникла проблема и кто по договору отвечал за этот этап.

Перевозчик, отвечает за сохранность груза, если утрата, недостача или повреждение произошли после принятия груза к перевозке и до выдачи грузополучателю. Перевозчик не отвечает за ущерб, если докажет, что он возник из-за обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранить, или по вине грузоотправителя, например из-за ненадлежащей упаковки или неверных сведений о грузе.

При утрате или недостаче возмещается стоимость утраченного или недостающего груза. При повреждении сумма, на которую снизилась стоимость, а если восстановить груз нельзя, то возмещается полная стоимость груза.

Ответственность может быть и на грузоотправителе, если он передал неверные сведения, не подготовил груз, не обеспечил упаковку, не указал особые свойства товара или задержал погрузку. Например, ответственность за повреждение груза может быть на отправителе, если груз требовал вертикального положения. При этом отправитель не нанёс маркировку и не сообщил об этом перевозчику.

Грузополучатель отвечает за то, как груз примут на месте: вовремя ли разгрузили машину, провели проверку количества мест, осмотрели упаковку и верно оформили документы. Если получатель задержал выгрузку или без причины отказался принять груз, это важно зафиксировать. То же самое касается повреждений. Если получатель не сделал отметку в накладной и не составил акт, потом будет сложнее доказать, когда возникла проблема. Кроме того, из-за такой ошибки могут появиться дополнительные расходы, например плата за простой автомобиля.

Экспедитор отвечает в пределах договора транспортной экспедиции. Если экспедитор только подбирает перевозчика и передаёт ему заявку, его ответственность ограничена. Если он полностью организует доставку и берёт груз во владение, его ответственность шире. Например, экспедитор может отвечать за хранение, перегрузку, страхование груза и контроль документов.

При спорах с перевозчиком по грузовым перевозкам действует претензионный порядок. До обращения в суд по требованиям, связанным с договором перевозки груза, перевозчику обязательно предъявляют претензию. Он должен рассмотреть претензию и уведомить заявителя о результате, как правило, в течение 30 дней со дня её получения.

Как в ЭТрН указывать участников перевозки груза

ЭТрН — это электронная транспортная накладная, которая содержит те же сведения, что и бумажная транспортная накладная. А именно там указываются:

груз;

маршрут;

транспортное средство;

грузоотправитель;

перевозчик;

грузополучатель.

С 1 сентября 2026 года документ можно оформить только в электронном виде через оператора информационной системы электронных перевозочных документов.

В ЭТрН указываются юридически корректные данные участников грузоперевозки:

грузоотправителя — кто передаёт груз к перевозке;

перевозчика — кто принимает обязанность доставить груз;

грузополучателя — кто должен принять груз в пункте назначения;

экспедитора — если перевозка организуется по договору транспортной экспедиции.