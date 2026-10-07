Учёт и списание ГСМ по путевым листам в 2026 году

Коротко Норму расхода топлива для контроля можно взять из рекомендаций Минтранса, документов производителя или утвердить внутри компании приказом после контрольных замеров.

Для списания ГСМ нужны документы на покупку топлива и подтверждение, что автомобиль ездил по рабочим задачам. Обычно это чеки или отчёты по топливным картам, закрывающие документы и путевой лист.

Что такое ГСМ

ГСМ — это горюче-смазочные материалы, которые нужны для эксплуатации транспорта и техники. К ним относят не только бензин или дизельное топливо, но и моторные масла, тормозные жидкости, смазки, охлаждающие жидкости и другие материалы.

В работе под ГСМ чаще всего понимают именно топливо, но для учёта важно разделять покупку бензина или дизеля, списание топлива по пробегу, расход масел и других горюче-смазочных материалов.

ГСМ с точки зрения бизнеса — это либо материальные расходы, либо расходы на содержание служебного транспорта. Конкретный вариант зависит от того, как именно используется автомобиль. Если транспорт участвует в производстве, доставке товаров или оказании услуг, топливо связано с основной деятельностью. Если автомобиль используют для управленческих или служебных поездок, расходы подтверждают как содержание служебного транспорта.

Что такое путевой лист

Путевой лист — это документ, который оформляют при использовании транспортного средства. В нём фиксируют сведения о машине, водителе, маршруте, сроке действия документа, показаниях одометра, медицинских осмотрах, техническом контроле и другие обязательные данные.

Путевой лист можно оформлять на бумаге или в электронном виде. Исключение — перевозка маркируемого пива, сидра, пуаре, медовухи и спиртосодержащей непищевой продукции собственным транспортом без договора перевозки, для неё нужен электронный путевой лист.

Для списания топлива путевой лист важен потому, что показывает пробег, маршрут и служебную цель поездки. Без этих данных бухгалтерии сложнее доказать, что ГСМ использовали в интересах бизнеса.

Правила учёта и списания ГСМ

Покупка топлива для деятельности компании сама по себе ещё не означает, что его можно сразу списать. Базовый порядок действий компании подразумевает подтверждение использования и расчёт фактического или нормативного расхода.

Например, водитель заправил автомобиль по топливной карте и компания получила отчёт АЗС и чек — это подтверждает покупку. Но чтобы списать топливо как расход бизнеса, нужно показать, что автомобиль действительно ездил по служебному маршруту. Для этого и нужен путевой лист.

Учёт ГСМ обычно строят по трём блокам:

Поступление топлива — по чекам, УПД, отчётам по топливным картам или авансовым отчётам. Использование транспорта — по путевым листам, маршрутам, пробегу или заданиям водителю. Списание топлива — по норме или фактическому расходу с учётом остатков на начало и конец периода.

Порядок учёта внутри компании закрепляют приказом или в учётной политике. В документе указывают нормы расхода топлива и порядок оформления путевых листов. Также прописывают, кто снимает показания одометра и проверяет заправки. Отдельно устанавливают порядок оформления перерасхода и ответственность за недостачу.

Необходимые документы-основания для списания

Для списания ГСМ одного путевого листа недостаточно. Нужен комплект документов, который показывает покупку топлива и его использование в служебных целях.

В зависимости от ситуации можно применять следующие документы:

Документ Для чего нужен Путевой лист Подтверждает работу транспорта, маршрут, пробег и служебную цель поездки Кассовый чек или слип АЗС Подтверждает покупку топлива за наличные, картой или топливной картой Отчёт по топливной карте Показывает дату, АЗС, литры, стоимость и автомобиль или карту, по которой была заправка Авансовый отчёт Нужен, если водитель или сотрудник покупал топливо за наличные или личной картой с последующим возмещением УПД, акт или отчёт поставщика Подтверждает покупку топлива у поставщика или оператора топливных карт Приказ о нормах расхода Закрепляет нормы, по которым компания списывает топливо Расчёт списания ГСМ Показывает, сколько топлива списано по каждому автомобилю и периоду

Если компания использует собственную форму путевого листа, она должна содержать обязательные реквизиты. Также в ней должны быть данные, которые нужны для списания ГСМ, а именно — показания одометра, маршрут, пробег, остаток топлива, заправка и расход.

Нормы расхода топлива

Норма расхода топлива — это количество топлива, которое автомобиль должен израсходовать при нормальной эксплуатации. Норма нужна, чтобы бухгалтерия могла сравнить фактический расход с ожидаемым и понять, есть ли перерасход.

Компания может использовать разные источники норм:

Методические рекомендации Минтранса.

Техническую документацию производителя.

Собственные нормы, утверждённые приказом.

Нормы, рассчитанные по контрольным замерам.

В рекомендациях Минтранса есть базовые нормы и повышающие коэффициенты. Например, для зимнего периода, работы в городе, сложного рельефа, частых остановок, возраста автомобиля и других условий. Но они не всегда подходят для всех моделей и реальных маршрутов.

Если автомобиля нет в таблицах Минтранса или фактические условия сильно отличаются от типовых, компания может утвердить свои нормы. Для этого проводят контрольный замер, оформляют акт, рассчитывают средний расход и утверждают норму приказом руководителя.

Налоговый кодекс не требует списывать ГСМ только в пределах норм Минтранса. Но нормы Минтранса помогают легче доказать экономическую обоснованность расходов и объяснить, почему списано именно такое количество топлива.

Как рассчитать расход топлива по путевым листам

Для расчёта расхода топлива используют данные путевого листа:

Остаток топлива на начало поездки.

Количество заправленного топлива.

Остаток на конец поездки и пробег.

Пример заполнения данных по горючему в путевом листе

Базовая формула фактического расхода ГСМ:

Расход топлива = Остаток на начало + Заправка за период − Остаток на конец.

Например, на начало дня в баке было 20 литров, водитель заправил 50 литров, на конец дня осталось 18 литров. Фактический расход составит 52 литра: 20 + 50 − 18.

Если компания списывает топливо по норме с учётом фактического пробега транспортного средства, сначала рассчитывают пробег по формуле:

Пробег = Показания одометра на конец − Показания одометра на начало.

Затем считают нормативный расход по пробегу:

Нормативный расход = Пробег × Норма расхода на 100 км ÷ 100.

Если машина работает в особых условиях, к базовой норме применяют повышающие коэффициенты. Это надбавки в процентах, например за работу зимой, в городе или с частыми остановками. Их размеры приведены в Методических рекомендациях Минтранса, а зимние надбавки по регионам — в приложении 2 к ним. Формула расхода ГСМ с учётом коэффициента:

Нормативный расход = Пробег × Норма ÷ 100 × 1,12.

Коэффициент 1,12 означает надбавку 12%, коэффициент 1,15 — надбавку 15% и так далее.

Примеры расчётов списания ГСМ

На примерах разберём, как списывать ГСМ в разных ситуациях. Покажем, как рассчитать расход топлива по пробегу и применить норму расхода. Также разберём, сколько топлива можно списать по путевому листу.

Пример 1

Легковой автомобиль ездил по служебным делам по городу. Пробег за день — 180 км. Норма расхода — 9 л на 100 км. Повышающий коэффициент не применяется.

Расчёт:

180 × 9 ÷ 100 = 16,2.

К списанию по норме — 16,2 литра бензина.

Пример 2

Грузовой автомобиль проехал 15 января 420 км. Базовая норма — 24 л на 100 км. Компания применяет зимнюю надбавку 10%.

Расчёт:

420 × 24 ÷ 100 × 1,10 = 110,88.

К списанию по норме — 110,88 литра дизельного топлива.

Пример 3

Компания считает фактический расход по остаткам. На начало периода в баке было 35 литров, за период водитель заправил 120 литров, а на конец периода в баке осталось 28 литров.

Расчёт:

35 + 120 − 28 = 127.

Фактический расход — 127 литров. Дальше бухгалтерия сравнивает его с нормой. Например, если по норме должно быть 118 литров, перерасход составит 9 литров. Учёт перерасхода зависит от причин его возникновения.

Как правильно оформить путевой лист для списания ГСМ

Для списания ГСМ в путевом листе должны быть данные, по которым можно проверить движение топлива и работу автомобиля. Если в документе есть только данные водителя и номер машины, этого недостаточно.

Для учёта топлива в путевом листе важно заполнить:

Сведения о транспортном средстве.

Сведения о водителе.

Срок действия путевого листа.

Дату и время выпуска автомобиля на линию.

Показания одометра при выезде и возвращении.

Маршрут или служебное задание.

Сведения о медосмотре водителя, если он обязателен.

Сведения о техническом контроле, если он обязателен.

Остаток топлива на начало и конец периода.

Количество заправленного топлива.

Часть сведений о топливе не входит в обязательные реквизиты путевого листа по транспортным правилам, но они нужны для бухгалтерского и налогового учёта. Некоторые компании добавляют в форму отдельный блок по ГСМ, необходимый для внутреннего учёта.

Если путевой лист оформляют электронно, важно заранее определить, кто подписывает документ, какие подписи используются и как данные попадают в бухгалтерию. Электронный формат удобен, если компания сразу связывает путевой лист с топливными картами, GPS и внутренним учётом транспорта. С 1 сентября 2026 года электронный путевой лист обязателен для перевозки маркируемого пива, сидра, пуаре, медовухи и спиртосодержащей непищевой продукции собственным транспортом без договора перевозки.

Учёт расхода и списание ГСМ в бухгалтерском учёте

В бухгалтерском учёте ГСМ обычно учитывают как запасы. При покупке топливо отражают на счёте 10 «Материалы», чаще всего на отдельном субсчёте «Топливо». Затем, когда топливо использовано, его списывают на расходы.

Порядок действий:

Получить документы на покупку топлива. Принять ГСМ к учёту по фактической стоимости. Оформить путевые листы и собрать данные о пробеге, заправках и остатках. Рассчитать расход топлива по каждому автомобилю. Сравнить расход с нормой. Списать топливо на нужный счёт затрат. Отдельно разобрать перерасход, недостачи и спорные заправки.

Типовые проводки представлены в таблице.

Операция Проводка Куплено топливо у поставщика Дт 10 Кт 60 Топливо купил сотрудник за подотчётные деньги Дт 10 Кт 71 Учтён входной НДС по топливу на ОСНО Дт 19 Кт 60 или 71 НДС принят к вычету при наличии права на вычет Дт 68 Кт 19 Топливо списано на основное производство Дт 20 Кт 10 Топливо списано на общепроизводственные расходы Дт 25 Кт 10 Топливо списано на общехозяйственные расходы Дт 26 Кт 10 Топливо списано на расходы на продажу или доставку Дт 44 Кт 10 Выявлена недостача топлива Дт 94 Кт 10 Недостача топлива отнесена на виновное лицо Дт 73 Кт 94

Счёт затрат зависит от того, для чего использовали автомобиль. Если машина доставляет товар покупателям, применяют счёт 44. Если транспорт участвует в производственном процессе — счёт 20 или 25. Если это служебный автомобиль директора или административного отдела — счёт 26.

Пример списания ГСМ по путевым листам

Компания использует автомобиль для доставки товаров покупателям, и на начало дня в баке было 15 литров бензина. Далее водитель заправил 40 литров по топливной карте и на конец дня осталось 12 литров. По путевому листу пробег составил 310 км.

Фактический расход:

15 + 40 − 12 = 43 литра.

Норма расхода по приказу компании 13 л на 100 км. Нормативный расход:

310 × 13 ÷ 100 = 40,3 литра.

Перерасход:

43 − 40,3 = 2,7 литра.

Если перерасход связан с условиями работы, его можно обосновать. Например, причиной могли стать пробки, объезд, работа кондиционера или эксплуатация автомобиля зимой. Для этого компания может оформить служебную записку, акт или другой внутренний документ и списать на расходы по деятельности.

В бухучёте списание нормативного расхода на доставку можно отразить проводкой по Дт 44 Кт 10, то есть оформить списание топлива по путевому листу.

Налоговый учёт ГСМ

В налоговом учёте ГСМ можно учесть, если расходы обоснованы, документально подтверждены и связаны с деятельностью, направленной на получение дохода. При этом расходы на топливо могут относиться к одной из двух категорий:

Материальные расходы — если топливо используется в производственном или технологическом процессе.

Прочие расходы — если топливо используется для содержания служебного транспорта.

Например, топливо для грузовика, который доставляет продукцию покупателям, связано с деятельностью компании и может учитываться в расходах. Бензин для личных поездок сотрудника — нет, даже если он куплен по корпоративной карте.

Налоговый кодекс не устанавливает единую обязательную норму расхода топлива для всех автомобилей, но если списывать ГСМ без норм и контроля, у налоговой могут возникнуть вопросы. Поэтому необходимо утвердить нормы, вести путевые листы, сверять заправки и хранить подтверждающие документы.

Если компания применяет ОСНО, важно также правильно учитывать НДС. Входной НДС по топливу можно принять к вычету, если есть счёт-фактура или УПД, топливо используется в облагаемой НДС деятельности и выполнены остальные условия для вычета.

Как вести учёт топлива транспорта на УСН

На упрощённой системе «Доходы минус расходы» расходы на ГСМ можно учитывать, если транспорт используется в предпринимательской деятельности, топливо оплачено и расходы подтверждены документами.

Для учёта ГСМ на УСН нужны:

Документы на покупку топлива.

Путевые листы или другие документы, подтверждающие служебное использование автомобиля.

Связь поездок с деятельностью ИП или компании.

Внутренний расчёт списания топлива.

Если на УСН применяется режим «Доходы», расходы на ГСМ налоговую базу не уменьшают. Но учёт топлива всё равно может быть нужен для контроля затрат, работы с водителями или подтверждения служебного использования автомобиля.

Если автомобиль принадлежит ИП лично, но используется в бизнесе, важно отделять служебные поездки от личных. Чем подробнее оформлены маршруты, путевые листы, задания и чеки, тем меньше риск спора с налоговой.

Списание ГСМ при перерасходе и недостачах

Перерасход ГСМ — это ситуация, когда фактический расход топлива выше нормы, но это не всегда означает нарушение. Топлива может уйти больше из-за зимы, пробок, объездов, движения по бездорожью, частых остановок, тяжёлого груза или использования дополнительного оборудования.

Если перерасход обоснован, его можно отнести на расходы по деятельности и подтвердить документами:

служебной запиской водителя;

актом;

отметкой диспетчера;

другими документами, отражающими причину перерасхода.

Если перерасход невозможно объяснить, то компании необходимо решить, как его учитывать, например списать в бухучёте на прочие расходы. В налоговом учёте безопаснее не учитывать необъяснённый перерасход или взыскать его с виновного лица, если вина доказана.