Коротко С 1 сентября 2025 года действуют новые правила оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, утверждённые постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 №780 . Единой обязательной формы заказ-наряда нет — автосервис разрабатывает бланк сам, но включает в него обязательные сведения из правил. Если заказ-наряд оформлен неправильно или в нём нет обязательных реквизитов, автосервису будет сложнее доказать, какие работы согласовали с клиентом. Клиент при этом может оспорить их стоимость. Поэтому корректное оформление документа защищает обе стороны сделки.

Заказ-наряд часто используется как основной рабочий документ автосервиса и может подтверждать условия договора между автосервисом и клиентом. В документ входят перечень работ, использованные запчасти, их стоимость и сроки выполнения.

Что такое заказ-наряд на ремонт автомобиля

Заказ-наряд на ремонт автомобиля — это документ, в котором автосервис и клиент фиксируют, какие работы и в какие сроки будут выполнены, какие запчасти и материалы будут использованы.

Образец заполненного заказ-наряда на ремонт автомобиля приводим ниже.

Пример заполненного заказ-наряда на ремонт автомобиля

Обычно заказ-наряд оформляют до начала ремонта после обращения клиента, осмотра автомобиля и согласования перечня работ с клиентом.

Договор на ремонт автомобиля заключается в письменной форме. Он может быть оформлен в том числе в виде заказ-наряда. Это значит, что подписанный обеими сторонами заказ-наряд имеет силу договора при наличии в нём всей необходимой информации и подтверждает взаимные обязательства.

Согласно заказ-наряду, автосервис обязуется выполнить работы, а клиент принять и оплатить их. При этом заказ-наряд также может использоваться в учёте, если содержит обязательные реквизиты первичного документа. Часто вместе с ним оформляют акт выполненных работ, чек и другие документы.

Правовая база

Порядок оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств регулирует постановление Правительства РФ от 29.05.2025 №780. Оно действует с 1 сентября 2025 года и заменило прежние Правила №290 и последующие изменения к ним.

Перечень обязательных сведений договора, в том числе оформленного в виде заказ-наряда, установлен пунктом 9 Правил постановления №780. Этот пункт определяет, что должно быть в документе.

Отношения автосервиса с клиентом-физлицом подпадают под Закон РФ «О защите прав потребителей». Он устанавливает права клиента на качество, сроки и информацию об услуге.

Как оформить заказ-наряд

Оформление проходит в несколько этапов — от заявки клиента до выдачи автомобиля. Каждый шаг фиксируется документально, чтобы у сторон не возникло разногласий по объёму и стоимости работ.

Шаг 1. Приём заявки и осмотр

Клиент обращается в автосервис устно, по телефону или письменно. При приёме автомобиля мастер осматривает его, определяет неисправности и согласовывает с клиентом перечень работ.

Договор автосервис обязан заключить при предъявлении клиентом документа, удостоверяющего личность, и документов, подтверждающих право собственности или право пользования автомобилем.

Шаг 2. Заполнение заказ-наряда

В бланк вносят все обязательные сведения: данные сторон, информацию об автомобиле, перечень работ и запчастей, стоимость, сроки и гарантию.

Заказ-наряд подписывают уполномоченный сотрудник автосервиса и клиент. Клиенту выдают экземпляр договора или документа, подтверждающего его оформление, а при оформлении приёмо-сдаточного акта клиенту также выдают его экземпляр.

Шаг 3. Составление приёмо-сдаточного акта

Если клиент оставляет машину в сервисе, автосервис составляет приёмо-сдаточный акт, где указывает комплектность автомобиля, видимые повреждения и переданные клиентом запчасти. Акт подписывают обе стороны и заверяют печатью при её наличии.

Шаг 4. Выполнение работ и закрытие сделки

После согласования автосервис выполняет работы в установленные сроки.

Если обнаружены обстоятельства, влияющие на качество, срок или безопасность, автосервис должен предупредить клиента и до получения указаний приостановить работы. Все опасные неисправности фиксируются по правилам пунктом 21 Правил постановления №780.

По завершении ремонта оформляется акт выполненных работ, а автомобиль выдаётся после полной оплаты.

Обязательные реквизиты заказ-наряда

Единой утверждённой формы заказ-наряда нет, поэтому каждый автосервис вправе разработать собственный бланк. Но в нём должны быть все сведения, которые перечислены в пункте 9 Правил постановления №780:

Сведения об исполнителе — наименование и адрес организации либо ФИО и данные регистрации ИП, а также ОГРН или ОГРНИП и дата государственной регистрации.

ФИО, номер телефона и адрес клиента.

Дата заключения договора и сроки выполнения работ, при необходимости — промежуточные сроки отдельных этапов.

Марка, модель, государственный регистрационный номер и иные идентификационные данные транспортного средства, предусмотренные правилами.

Перечень работ, запчастей и материалов автосервиса, их стоимость и количество.

Перечень запчастей и материалов, которые предоставил сам клиент.

Цена услуг, форма и порядок оплаты.

Гарантийные сроки на результаты работ, если автосервис их устанавливает.

Должность, ФИО и подпись сотрудника, который оформил документ, а также подпись клиента.

Сведения об основных агрегатах и государственный регистрационный номер нужны, чтобы однозначно идентифицировать автомобиль.

Пример заполнения данных на транспортное средство в заказ-наряде на ремонт автомобиля

Без них при споре сложно доказать, что работы выполнялись именно по конкретной машине. Указания только марки и модели автомобиля недостаточно, так как по этим данным невозможно точно идентифицировать транспортное средство.

Если клиент передаёт запчасти, в документах фиксируют их перечень. При передаче автомобиля в приёмо-сдаточном акте, договоре или приложении указывают точное наименование, описание и цену. Если для детали требуется подтверждение соответствия требованиям технического регламента, об этом делается дополнительная отметка.

Такой подход помогает разграничить ответственность за качество запчастей клиента и работ автосервиса, но не освобождает сервис от ответственности за качество выполненных работ.

Чем заказ-наряд отличается от договора и акта

В работе автосервиса используются три документа, которые часто путают между собой. Они оформляются на разных этапах сделки и решают разные задачи.

Документ Когда оформляется Что подтверждает Заказ-наряд До начала ремонта Согласованный объём работ, запчасти, стоимость и сроки. Может выступать формой договора Приёмо-сдаточный акт При передаче автомобиля в сервис для оказания услуг Комплектность машины, видимые повреждения и дефекты, переданные клиентом запчасти Акт выполненных работ После завершения ремонта Факт оказания услуг и их приёмку клиентом

На практике небольшие автосервисы часто используют заказ-наряд как основной документ, то есть он выступает в роли договора.

При передаче автомобиля в сервис все сведения фиксируют в приёмо-сдаточном акте либо в самом договоре или приложении к нему. Акт выполненных работ — отдельный документ, который закрывает сделку после ремонта.

ВАЖНО По Правилам постановления №780, автосервис может не составлять отдельный приёмо‑сдаточный акт, если сведения о комплектности и состоянии автомобиля, в том числе фотографии, включены в сам договор или приложение к нему. Это упрощает документооборот при передаче автомобиля в ремонт.

Бланк заказ-наряда на ремонт автомобиля

Единого бланка установленного государственного образца не существует, каждый исполнитель вправе подготовить собственный документ с учётом требований закона. За основу можно использовать готовый бланк заказ-наряда на ремонт автомобиля.

Учёт заказ-наряда и налоги

Заказ-наряд может использоваться как первичный учётный документ, если содержит обязательные реквизиты.

Для целей бухгалтерского и налогового учёта документ должен содержать обязательные реквизиты первичного учётного документа и соответствовать учётной политике. При этом стоимость работ и материалов в документе должна совпадать с данными учёта и кассового чека, так как от этого будет зависеть, как определяется налоговая база.

Если автосервис продаёт клиенту запчасти и отдельно оказывает услуги по их установке, эти позиции в заказ-наряде разделяют. Раздельный учёт работ и материалов важен и для корректного расчёта налогов, и для прозрачности расчётов с клиентом.

Конкретный порядок налогообложения зависит от системы, которую применяет автосервис.

Экспертное мнение Заказ-наряд помогает автосервису зафиксировать условия ремонта и снизить риск споров с клиентом. В документе важно точно указать автомобиль, перечень работ, запчасти, стоимость и сроки. После ремонта подписанный акт подтверждает, что работы выполнены и приняты клиентом. Чтобы не терять документы и быстрее обмениваться ими с контрагентами, автосервис может использовать электронный документооборот.



Сервис Транспортный ЭДО от Точка Банка поможет создавать, подписывать и отправлять документы онлайн. Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Типичные ошибки при оформлении заказ-наряда

Ошибки в заказ-наряде чаще всего выявляются при споре с клиентом или проверке. Чтобы снизить риск их возникновения, полезно знать самые частые ошибки при оформлении заказ-наряда и выполнении ремонта автомобиля:

Автомобиль недостаточно идентифицирован . В заказ-наряде не указаны государственный регистрационный номер и номера агрегатов, и автосервис не может доказать, что работы выполнялись по конкретной машине.

Работы без согласования с клиентом . Автосервис выполнил и включил в счёт работы, которые не были согласованы в подписанном заказ-наряде, и клиент отказывается их оплачивать.

Запчасти клиента без отметки . В документе не зафиксировано, что деталь предоставил клиент, и при неисправности возникает спор об ответственности за качество.

Расхождение сумм. Стоимость в заказ-наряде, кассовом чеке и акте выполненных работ не совпадает, что вызывает вопросы при налоговой проверке.