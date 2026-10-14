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Заказ-наряд на ремонт автомобиля: как правильно оформить

Заказ-наряд на ремонт автомобиля — это документ, который подтверждает договорённость автосервиса и клиента о перечне, стоимости и сроках работ. Точка Банк расскажет, что такое заказ-наряд на ремонт автомобиля, какие обязательные реквизиты в него нужно включить по новым правилам. А также чем он отличается от договора и акта, как его оформить и какие ошибки чаще всего допускают автосервисы.

14.10.2026
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Коротко
Заказ-наряд часто используется как основной рабочий документ автосервиса и может подтверждать условия договора между автосервисом и клиентом. В документ входят перечень работ, использованные запчасти, их стоимость и сроки выполнения.
С 1 сентября 2025 года действуют новые правила оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, утверждённые постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 №780. Единой обязательной формы заказ-наряда нет — автосервис разрабатывает бланк сам, но включает в него обязательные сведения из правил.
Если заказ-наряд оформлен неправильно или в нём нет обязательных реквизитов, автосервису будет сложнее доказать, какие работы согласовали с клиентом. Клиент при этом может оспорить их стоимость. Поэтому корректное оформление документа защищает обе стороны сделки.

Что такое заказ-наряд на ремонт автомобиля

Заказ-наряд на ремонт автомобиля — это документ, в котором автосервис и клиент фиксируют, какие работы и в какие сроки будут выполнены, какие запчасти и материалы будут использованы.

Образец заполненного заказ-наряда на ремонт автомобиля приводим ниже.

Пример заполненного заказ-наряда на ремонт автомобиля

Пример заполненного заказ-наряда на ремонт автомобиля

Обычно заказ-наряд оформляют до начала ремонта после обращения клиента, осмотра автомобиля и согласования перечня работ с клиентом.

Договор на ремонт автомобиля заключается в письменной форме. Он может быть оформлен в том числе в виде заказ-наряда. Это значит, что подписанный обеими сторонами заказ-наряд имеет силу договора при наличии в нём всей необходимой информации и подтверждает взаимные обязательства.

Согласно заказ-наряду, автосервис обязуется выполнить работы, а клиент принять и оплатить их. При этом заказ-наряд также может использоваться в учёте, если содержит обязательные реквизиты первичного документа. Часто вместе с ним оформляют акт выполненных работ, чек и другие документы.

Правовая база

Порядок оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств регулирует постановление Правительства РФ от 29.05.2025 №780. Оно действует с 1 сентября 2025 года и заменило прежние Правила №290 и последующие изменения к ним.

Перечень обязательных сведений договора, в том числе оформленного в виде заказ-наряда, установлен пунктом 9 Правил постановления №780. Этот пункт определяет, что должно быть в документе.

Отношения автосервиса с клиентом-физлицом подпадают под Закон РФ «О защите прав потребителей». Он устанавливает права клиента на качество, сроки и информацию об услуге.

Как оформить заказ-наряд

Оформление проходит в несколько этапов — от заявки клиента до выдачи автомобиля. Каждый шаг фиксируется документально, чтобы у сторон не возникло разногласий по объёму и стоимости работ.

Шаг 1. Приём заявки и осмотр

Клиент обращается в автосервис устно, по телефону или письменно. При приёме автомобиля мастер осматривает его, определяет неисправности и согласовывает с клиентом перечень работ.

Договор автосервис обязан заключить при предъявлении клиентом документа, удостоверяющего личность, и документов, подтверждающих право собственности или право пользования автомобилем.

Шаг 2. Заполнение заказ-наряда

В бланк вносят все обязательные сведения: данные сторон, информацию об автомобиле, перечень работ и запчастей, стоимость, сроки и гарантию.

Заказ-наряд подписывают уполномоченный сотрудник автосервиса и клиент. Клиенту выдают экземпляр договора или документа, подтверждающего его оформление, а при оформлении приёмо-сдаточного акта клиенту также выдают его экземпляр.

Шаг 3. Составление приёмо-сдаточного акта

Если клиент оставляет машину в сервисе, автосервис составляет приёмо-сдаточный акт, где указывает комплектность автомобиля, видимые повреждения и переданные клиентом запчасти. Акт подписывают обе стороны и заверяют печатью при её наличии.

Шаг 4. Выполнение работ и закрытие сделки

После согласования автосервис выполняет работы в установленные сроки.

Если обнаружены обстоятельства, влияющие на качество, срок или безопасность, автосервис должен предупредить клиента и до получения указаний приостановить работы. Все опасные неисправности фиксируются по правилам пунктом 21 Правил постановления №780.

По завершении ремонта оформляется акт выполненных работ, а автомобиль выдаётся после полной оплаты.

Обязательные реквизиты заказ-наряда

Единой утверждённой формы заказ-наряда нет, поэтому каждый автосервис вправе разработать собственный бланк. Но в нём должны быть все сведения, которые перечислены в пункте 9 Правил постановления №780:

  • Сведения об исполнителе — наименование и адрес организации либо ФИО и данные регистрации ИП, а также ОГРН или ОГРНИП и дата государственной регистрации.
  • ФИО, номер телефона и адрес клиента.
  • Дата заключения договора и сроки выполнения работ, при необходимости — промежуточные сроки отдельных этапов.
  • Марка, модель, государственный регистрационный номер и иные идентификационные данные транспортного средства, предусмотренные правилами.
  • Перечень работ, запчастей и материалов автосервиса, их стоимость и количество.
  • Перечень запчастей и материалов, которые предоставил сам клиент.
  • Цена услуг, форма и порядок оплаты.
  • Гарантийные сроки на результаты работ, если автосервис их устанавливает.
  • Должность, ФИО и подпись сотрудника, который оформил документ, а также подпись клиента.

Сведения об основных агрегатах и государственный регистрационный номер нужны, чтобы однозначно идентифицировать автомобиль.

Пример заполнения данных на транспортное средство в заказ-наряде на ремонт автомобиля

Пример заполнения данных на транспортное средство в заказ-наряде на ремонт автомобиля

Без них при споре сложно доказать, что работы выполнялись именно по конкретной машине. Указания только марки и модели автомобиля недостаточно, так как по этим данным невозможно точно идентифицировать транспортное средство.

Если клиент передаёт запчасти, в документах фиксируют их перечень. При передаче автомобиля в приёмо-сдаточном акте, договоре или приложении указывают точное наименование, описание и цену. Если для детали требуется подтверждение соответствия требованиям технического регламента, об этом делается дополнительная отметка.

Такой подход помогает разграничить ответственность за качество запчастей клиента и работ автосервиса, но не освобождает сервис от ответственности за качество выполненных работ.

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Чем заказ-наряд отличается от договора и акта

В работе автосервиса используются три документа, которые часто путают между собой. Они оформляются на разных этапах сделки и решают разные задачи.

ДокументКогда оформляетсяЧто подтверждает
Заказ-нарядДо начала ремонтаСогласованный объём работ, запчасти, стоимость и сроки. Может выступать формой договора
Приёмо-сдаточный актПри передаче автомобиля в сервис для оказания услугКомплектность машины, видимые повреждения и дефекты, переданные клиентом запчасти
Акт выполненных работПосле завершения ремонтаФакт оказания услуг и их приёмку клиентом

На практике небольшие автосервисы часто используют заказ-наряд как основной документ, то есть он выступает в роли договора.

При передаче автомобиля в сервис все сведения фиксируют в приёмо-сдаточном акте либо в самом договоре или приложении к нему. Акт выполненных работ — отдельный документ, который закрывает сделку после ремонта.

ВАЖНО
По Правилам постановления №780, автосервис может не составлять отдельный приёмо‑сдаточный акт, если сведения о комплектности и состоянии автомобиля, в том числе фотографии, включены в сам договор или приложение к нему. Это упрощает документооборот при передаче автомобиля в ремонт.

Бланк заказ-наряда на ремонт автомобиля

Единого бланка установленного государственного образца не существует, каждый исполнитель вправе подготовить собственный документ с учётом требований закона. За основу можно использовать готовый бланк заказ-наряда на ремонт автомобиля.

Учёт заказ-наряда и налоги

Заказ-наряд может использоваться как первичный учётный документ, если содержит обязательные реквизиты.

Для целей бухгалтерского и налогового учёта документ должен содержать обязательные реквизиты первичного учётного документа и соответствовать учётной политике. При этом стоимость работ и материалов в документе должна совпадать с данными учёта и кассового чека, так как от этого будет зависеть, как определяется налоговая база.

Если автосервис продаёт клиенту запчасти и отдельно оказывает услуги по их установке, эти позиции в заказ-наряде разделяют. Раздельный учёт работ и материалов важен и для корректного расчёта налогов, и для прозрачности расчётов с клиентом.

Конкретный порядок налогообложения зависит от системы, которую применяет автосервис.

Экспертное мнение

Заказ-наряд помогает автосервису зафиксировать условия ремонта и снизить риск споров с клиентом. В документе важно точно указать автомобиль, перечень работ, запчасти, стоимость и сроки. После ремонта подписанный акт подтверждает, что работы выполнены и приняты клиентом. Чтобы не терять документы и быстрее обмениваться ими с контрагентами, автосервис может использовать электронный документооборот.


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Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Типичные ошибки при оформлении заказ-наряда

Ошибки в заказ-наряде чаще всего выявляются при споре с клиентом или проверке. Чтобы снизить риск их возникновения, полезно знать самые частые ошибки при оформлении заказ-наряда и выполнении ремонта автомобиля:

  • Автомобиль недостаточно идентифицирован. В заказ-наряде не указаны государственный регистрационный номер и номера агрегатов, и автосервис не может доказать, что работы выполнялись по конкретной машине.
  • Работы без согласования с клиентом. Автосервис выполнил и включил в счёт работы, которые не были согласованы в подписанном заказ-наряде, и клиент отказывается их оплачивать.
  • Запчасти клиента без отметки. В документе не зафиксировано, что деталь предоставил клиент, и при неисправности возникает спор об ответственности за качество.
  • Расхождение сумм. Стоимость в заказ-наряде, кассовом чеке и акте выполненных работ не совпадает, что вызывает вопросы при налоговой проверке.

При использовании готовых бланков иногда встречается ошибочная отсылка на старые правила. В бланке может упоминаться утратившее силу постановление №290 вместо действующего №780.

Вопросы по теме

Что такое заказ-наряд на ремонт автомобиля простыми словами?

Это документ, в котором автосервис и клиент фиксируют перечень работ, запчасти, их стоимость и сроки ремонта. Подписанный обеими сторонами заказ-наряд может выступать формой договора.

Есть ли обязательная форма заказ-наряда?

Единой утверждённой формы нет. Автосервис разрабатывает бланк сам, но включает в него все обязательные сведения из пункта 9 Правил постановления №780.

Каким документом регулируется ремонт автомобилей?

Ремонт автомобилей регулируется постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 №780, которое действует с 1 сентября 2025 года. Прежнее постановление Правительства РФ от 11.04.2001 №290 утратило силу с 1 сентября 2025 года.

Чем заказ-наряд отличается от акта выполненных работ?

Заказ-наряд оформляется до ремонта и фиксирует согласованный объём работ. Акт выполненных работ оформляется после ремонта и подтверждает, что услуги оказаны и приняты клиентом.

Нужно ли указывать в заказ-наряде запчасти клиента?

Если запчасти предоставляет клиент, в документе это обязательно указывают. Для этого фиксируют наименование запчастей, их описание и цену, а при необходимости делают отметку о подтверждении соответствия техническому регламенту.

Можно ли оформить заказ-наряд в электронном виде?

Да. Правила постановления №780 допускают заключение договора через сайт, информационную систему или специальную программу, поэтому заказ-наряд можно оформлять в электронном виде.


При электронном оформлении важно обеспечить подтверждение согласия сторон, возможность идентифицировать участников сделки и хранение документа.

Обязателен ли приёмо-сдаточный акт?

Не всегда. Автосервис может не составлять отдельный акт, если сведения о комплектности и состоянии автомобиля, включая фотографии, есть в самом договоре или приложении к нему.

Какие документы клиент предъявляет при оформлении?

При оформлении заказа клиент должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право собственности на автомобиль. Если клиент не является собственником, то требуется документ, подтверждающий право пользования машиной. При этом автосервис не должен изымать оригиналы документов у клиента.

Когда автосервис выдаёт автомобиль клиенту?

Автосервис выдаёт автомобиль после полной оплаты работ и при предъявлении заказ-наряда или договора, а также документа, удостоверяющего личность. Если автомобиль получает представитель клиента, дополнительно требуется доверенность.

Что изменилось в правилах ремонта автомобилей с 2025 года?

Постановление №780 обновило требования к информации для клиента и порядок оформления договоров, заказ-нарядов и актов. Новые правила действуют с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2031 года.

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