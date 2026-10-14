Что такое заказ-наряд на ремонт автомобиля
Заказ-наряд на ремонт автомобиля — это документ, в котором автосервис и клиент фиксируют, какие работы и в какие сроки будут выполнены, какие запчасти и материалы будут использованы.
Образец заполненного заказ-наряда на ремонт автомобиля приводим ниже.
Пример заполненного заказ-наряда на ремонт автомобиля
Обычно заказ-наряд оформляют до начала ремонта после обращения клиента, осмотра автомобиля и согласования перечня работ с клиентом.
Договор на ремонт автомобиля заключается в письменной форме. Он может быть оформлен в том числе в виде заказ-наряда. Это значит, что подписанный обеими сторонами заказ-наряд имеет силу договора при наличии в нём всей необходимой информации и подтверждает взаимные обязательства.
Согласно заказ-наряду, автосервис обязуется выполнить работы, а клиент принять и оплатить их. При этом заказ-наряд также может использоваться в учёте, если содержит обязательные реквизиты первичного документа. Часто вместе с ним оформляют акт выполненных работ, чек и другие документы.
Правовая база
Порядок оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств регулирует постановление Правительства РФ от 29.05.2025 №780. Оно действует с 1 сентября 2025 года и заменило прежние Правила №290 и последующие изменения к ним.
Перечень обязательных сведений договора, в том числе оформленного в виде заказ-наряда, установлен пунктом 9 Правил постановления №780. Этот пункт определяет, что должно быть в документе.
Отношения автосервиса с клиентом-физлицом подпадают под Закон РФ «О защите прав потребителей». Он устанавливает права клиента на качество, сроки и информацию об услуге.
Как оформить заказ-наряд
Оформление проходит в несколько этапов — от заявки клиента до выдачи автомобиля. Каждый шаг фиксируется документально, чтобы у сторон не возникло разногласий по объёму и стоимости работ.
Шаг 1. Приём заявки и осмотр
Клиент обращается в автосервис устно, по телефону или письменно. При приёме автомобиля мастер осматривает его, определяет неисправности и согласовывает с клиентом перечень работ.
Договор автосервис обязан заключить при предъявлении клиентом документа, удостоверяющего личность, и документов, подтверждающих право собственности или право пользования автомобилем.
Шаг 2. Заполнение заказ-наряда
В бланк вносят все обязательные сведения: данные сторон, информацию об автомобиле, перечень работ и запчастей, стоимость, сроки и гарантию.
Заказ-наряд подписывают уполномоченный сотрудник автосервиса и клиент. Клиенту выдают экземпляр договора или документа, подтверждающего его оформление, а при оформлении приёмо-сдаточного акта клиенту также выдают его экземпляр.
Шаг 3. Составление приёмо-сдаточного акта
Если клиент оставляет машину в сервисе, автосервис составляет приёмо-сдаточный акт, где указывает комплектность автомобиля, видимые повреждения и переданные клиентом запчасти. Акт подписывают обе стороны и заверяют печатью при её наличии.
Шаг 4. Выполнение работ и закрытие сделки
После согласования автосервис выполняет работы в установленные сроки.
Если обнаружены обстоятельства, влияющие на качество, срок или безопасность, автосервис должен предупредить клиента и до получения указаний приостановить работы. Все опасные неисправности фиксируются по правилам пунктом 21 Правил постановления №780.
По завершении ремонта оформляется акт выполненных работ, а автомобиль выдаётся после полной оплаты.
Обязательные реквизиты заказ-наряда
Единой утверждённой формы заказ-наряда нет, поэтому каждый автосервис вправе разработать собственный бланк. Но в нём должны быть все сведения, которые перечислены в пункте 9 Правил постановления №780:
- Сведения об исполнителе — наименование и адрес организации либо ФИО и данные регистрации ИП, а также ОГРН или ОГРНИП и дата государственной регистрации.
- ФИО, номер телефона и адрес клиента.
- Дата заключения договора и сроки выполнения работ, при необходимости — промежуточные сроки отдельных этапов.
- Марка, модель, государственный регистрационный номер и иные идентификационные данные транспортного средства, предусмотренные правилами.
- Перечень работ, запчастей и материалов автосервиса, их стоимость и количество.
- Перечень запчастей и материалов, которые предоставил сам клиент.
- Цена услуг, форма и порядок оплаты.
- Гарантийные сроки на результаты работ, если автосервис их устанавливает.
- Должность, ФИО и подпись сотрудника, который оформил документ, а также подпись клиента.
Сведения об основных агрегатах и государственный регистрационный номер нужны, чтобы однозначно идентифицировать автомобиль.
Пример заполнения данных на транспортное средство в заказ-наряде на ремонт автомобиля
Без них при споре сложно доказать, что работы выполнялись именно по конкретной машине. Указания только марки и модели автомобиля недостаточно, так как по этим данным невозможно точно идентифицировать транспортное средство.
Если клиент передаёт запчасти, в документах фиксируют их перечень. При передаче автомобиля в приёмо-сдаточном акте, договоре или приложении указывают точное наименование, описание и цену. Если для детали требуется подтверждение соответствия требованиям технического регламента, об этом делается дополнительная отметка.
Такой подход помогает разграничить ответственность за качество запчастей клиента и работ автосервиса, но не освобождает сервис от ответственности за качество выполненных работ.
Чем заказ-наряд отличается от договора и акта
В работе автосервиса используются три документа, которые часто путают между собой. Они оформляются на разных этапах сделки и решают разные задачи.
|Документ
|Когда оформляется
|Что подтверждает
|Заказ-наряд
|До начала ремонта
|Согласованный объём работ, запчасти, стоимость и сроки. Может выступать формой договора
|Приёмо-сдаточный акт
|При передаче автомобиля в сервис для оказания услуг
|Комплектность машины, видимые повреждения и дефекты, переданные клиентом запчасти
|Акт выполненных работ
|После завершения ремонта
|Факт оказания услуг и их приёмку клиентом
На практике небольшие автосервисы часто используют заказ-наряд как основной документ, то есть он выступает в роли договора.
При передаче автомобиля в сервис все сведения фиксируют в приёмо-сдаточном акте либо в самом договоре или приложении к нему. Акт выполненных работ — отдельный документ, который закрывает сделку после ремонта.
Бланк заказ-наряда на ремонт автомобиля
Единого бланка установленного государственного образца не существует, каждый исполнитель вправе подготовить собственный документ с учётом требований закона. За основу можно использовать готовый бланк заказ-наряда на ремонт автомобиля.
Учёт заказ-наряда и налоги
Заказ-наряд может использоваться как первичный учётный документ, если содержит обязательные реквизиты.
Для целей бухгалтерского и налогового учёта документ должен содержать обязательные реквизиты первичного учётного документа и соответствовать учётной политике. При этом стоимость работ и материалов в документе должна совпадать с данными учёта и кассового чека, так как от этого будет зависеть, как определяется налоговая база.
Если автосервис продаёт клиенту запчасти и отдельно оказывает услуги по их установке, эти позиции в заказ-наряде разделяют. Раздельный учёт работ и материалов важен и для корректного расчёта налогов, и для прозрачности расчётов с клиентом.
Конкретный порядок налогообложения зависит от системы, которую применяет автосервис.
Типичные ошибки при оформлении заказ-наряда
Ошибки в заказ-наряде чаще всего выявляются при споре с клиентом или проверке. Чтобы снизить риск их возникновения, полезно знать самые частые ошибки при оформлении заказ-наряда и выполнении ремонта автомобиля:
- Автомобиль недостаточно идентифицирован. В заказ-наряде не указаны государственный регистрационный номер и номера агрегатов, и автосервис не может доказать, что работы выполнялись по конкретной машине.
- Работы без согласования с клиентом. Автосервис выполнил и включил в счёт работы, которые не были согласованы в подписанном заказ-наряде, и клиент отказывается их оплачивать.
- Запчасти клиента без отметки. В документе не зафиксировано, что деталь предоставил клиент, и при неисправности возникает спор об ответственности за качество.
- Расхождение сумм. Стоимость в заказ-наряде, кассовом чеке и акте выполненных работ не совпадает, что вызывает вопросы при налоговой проверке.
При использовании готовых бланков иногда встречается ошибочная отсылка на старые правила. В бланке может упоминаться утратившее силу постановление №290 вместо действующего №780.