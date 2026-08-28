Внешний трафик на маркетплейсы: каналы помимо внутренней рекламы WB и Ozon

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Коротко — В качестве альтернативы продавцы могут привлекать трафик извне: такой инструмент продвижения называется внешней рекламой. — Вот где можно рассказывать о своих товарах: — Яндекс Директ: поисковая выдача и Рекламная сеть — Яндекса. — Таргетированная реклама VK и в других соцсетях. — Аккаунты блогеров и инфлюенсеров. — Wibes. — Телеграм‑канал и собственные соцсети бренда. — SEO и контент‑маркетинг. — CPA и партнёрские сети. — Внутренней рекламы на Wildberries и Ozon уже недостаточно — конкурентов много, цены высокие, а пользователи часто не замечают такие объявления.

Почему внутренней рекламы уже не хватает

Магазинам стало сложнее органически продвигаться на маркетплейсах. В каждой категории есть активные продавцы, которые постоянно запускают внутреннюю рекламу, участвуют в акциях и поднимаются выше в поисковой выдаче. Конкуренция огромная, а цены на рекламные места высокие. Это создаёт три главных проблемы для бизнеса:

Высокая конкуренция. Сотни аналогичных карточек с похожими фото — выделиться среди них без дополнительных инструментов почти невозможно. Рост цен на рекламу. Ставки за рекламные места постоянно повышаются, поэтому некоторые кампании не окупаются. Нестабильность результатов. Эффективность внутренней рекламы зависит от органических заказов, остатков на складе, акций конкурентов и их цен. Получить стабильный прогнозируемый итог практически невозможно.

Чтобы привлечь внимание покупателей, многие расширяют верхний этап воронки с помощью внешнего трафика. То есть закупают рекламу вне маркетплейсов.

Что такое внешний трафик и зачем он нужен

Внешний трафик — это переходы пользователей в карточку товара с источников вне платформы, например из соцсетей, поисковиков, мессенджеров, со страниц блогеров и при нажатии на баннеры. У такого продвижения есть несколько преимуществ:

Меньше зависимости от внутренних алгоритмов. Когда продавец покупает рекламу вне маркетплейса, ему проще управлять кампанией. Он сам выбирает, где размещать объявления, на какую аудиторию выходить, на какой срок и за счёт какого предложения.

Снижение доли рекламных расходов (ДРР). Работая с аналитикой, можно повысить эффективность каждого размещения и снизить затраты на него.

Формирование бренда. Реклама на маркетплейсе не укрепляет доверие к бренду — его название даже не запоминают. В то время как продвижение в других источниках растит брендовый спрос: аудитория запоминает марку, товары и ваши ценности. В долгосрочной перспективе это приносит больше денег и узнаваемости.

Начинать работать с внешней рекламой стоит только тогда, когда проделана вся работа с внутренним наполнением карточки. Визуал должен быть узнаваемым, красивым и приводящим заинтересованную аудиторию. Качество товара должно соответствовать цене и заявленным характеристикам, что подтверждается рейтингом и отзывами. Стилистику магазина тоже важно проработать.

Яндекс Директ (Поиск + РСЯ): настройка и нюансы

По оценкам экспертов, лучше всего работает контекстная реклама через Яндекс Директ. Она показывает объявления только заинтересованной аудитории, которая уже ищет подобный товар. Продавец может выбирать, где продвигать свои продукты: в поисковике Яндекса или на сайтах-партнёрах Рекламной сети Яндекса (РСЯ).

Перед запуском кампании сделайте специальные ссылки, которые будут вести в приложение WB или Ozon, — так называемые диплинки. Если этого не сделать, обычные ссылки будут перенаправлять людей в браузер, и часть трафика потеряется.

Для настройки кампании зайдите в «Мастер кампаний» в Яндекс Директе и запустите инструмент «Продажи на маркетплейсах».

Яндекс рекламирует товар тем, кто ищет его по поисковому запросу

Таргетированная реклама VK и другие соцсети

Во ВКонтакте продавцам доступна таргетированная реклама. Её плюс в том, что можно отбирать нужную аудиторию по интересам, полу, возрасту, месту проживания и другим критериям. Объявления показываются в новостной ленте, историях и других зонах.

Стоимость рекламы за тысячу просмотров (CPM) здесь выше, чем в Яндекс Директе, поэтому нужно тщательнее прорабатывать креативы, чтобы не потратить бюджет впустую. В частности стоит делать качественные изображения. А ещё помните, что на площадке много развлекательного контента, поэтому и ваша реклама должна одновременно вовлекать пользователей и иметь чёткий призыв к действию (CTA).

Таргет подходит продуктам для широкой аудитории: обуви, одежде, детским товарам, косметике и другим категориям.

Таргетированная реклама растворимого кофе — при переходе по кнопке «Купить» пользователь попадает на страницу товара на Ozon

Блогеры и инфлюенсеры: как выбрать и запустить

Неконтролируемый, но популярный канал внешней рекламы — это посевы у блогеров. Вы отправляете инфлюенсеру примеры публикаций и техническое задание, а он перерабатывает контент под себя и публикует от своего имени. Лучше всего работают форматы, в которых товар показан в деле, например видеообзоры, сторис и подборки.

Посевы дают массовый охват и вызывают больше доверия, чем стандартная реклама на маркетплейсах. При этом есть риск слить бюджет. Чтобы этого избежать, убедитесь, что у блогера живая аудитория, а не боты, ваша тематика ей интересна, а сами подписчики вовлечены и активны.

Wibes (Wildberries): новый формат коротких видео

Wibes — это платформа внутри экосистемы WB, на которой публикуют короткие видео с демонстрацией товаров в действии. К маю 2025 года количество пользователей составило 5,5 млн.

Система работает так: продавец размещает предложение о продвижении своего товара и назначает ставку от 6 до 50%. Дальше пользователь снимает видео с продуктом и оставляет на него прямую ссылку для добавления в корзину. Если другие люди заказали товар по этой рекомендации и не вернули его в течение 14 дней, продажа считается успешной. Комиссия поступает на счёт пользователя за вычетом 1,5% — это вознаграждение Wildberries.

Чтобы протестировать рекламу через Wibes, продавцу нужно зайти в личный кабинет Wildberries Seller и во вкладке «Продвижение» перейти в «WB Инфлюенс».

Пример ролика на Wibes, в котором рекламируют крючки для штор

Телеграм-канал и собственные соцсети

Продавцам важно развивать собственные соцсети, потому что подписчики — это тоже актив и самая лояльная аудитория. К тому же таким трафиком проще управлять. Можно публиковать информацию о новинках, обзоры товаров, распаковки, акции, отзывы клиентов, видео с производства и вести закадровые съёмки.

SEO и контент-маркетинг: долгосрочный канал

Работа над продвижением сайта требует дисциплины, времени и усилий, так как не даёт мгновенный результат. Она подразумевает, что вы долго и основательно работаете над своим сайтом, чтобы поднять его в поисковой выдаче Яндекс и Google.

Для этого нужно регулярно создавать статьи с ключевыми словами, оптимизировать структуру сайта, убирать технические ошибки, заниматься метатегами и разметкой.

Такую работу обычно поручают команде — одному специалисту тут не справиться. Но эти вложения окупаются: со временем они снижают стоимость продаж, зависимость от рекламных бюджетов и повышают доверие к бренду, потому что клиенты сами находят ваш товар.

CPA и партнёрские сети

CPA-площадки (анг. Cost Per Action — цена за действие) — это платформы, которые выступают посредниками между продавцами и исполнителями. Они работают по принципу биржи:

Клиент размещает задание. Исполнитель откликается на него. Заказчик одобряет подрядчика, и тот приступает к заданию. Например, размещает рекламу товара в собственном блоге.

Такие площадки называются CPA, потому что оплата зависит от результата. Например, блогер получает вознаграждение, только если кто-то купит товар по его партнёрской ссылке.

Продавцам на Wildberries и Ozon такие сети предлагают сотрудничество по двум схемам:

CPA, то есть оплата за заказы.

Click + CPA, то есть оплата за клики (переходы в карточку клиента) и заказы.

Когда исполнитель размещает рекламу у себя, площадка начинает отслеживать все метрики: сколько пользователей перешли по ссылке, добавили товар в избранное и заказали. Эту аналитику видит заказчик и понимает, насколько успешно исполнители справились с заданием и что можно поменять, чтобы в следующий раз улучшить результат.

Продвижение через CPA и партнёрские сети — спорный инструмент. Продавец не всегда может узнать, как именно партнёры привлекают аудиторию и каково качество приведённого трафика. Здесь часто встречается мошенничество, когда исполнители используют ботов, нецелевой трафик и другие недобросовестные способы переливания трафика.

Как считать окупаемость внешнего трафика

Чтобы понять, окупается ли внешний трафик, нужно посчитать ряд показателей. Обычно это делают трафик-менеджеры, потому что эта информация мало о чём говорит обычным продавцам.

Показатель Описание и/или формула Оптимальное значение Маржинальность с учётом рекламных расходов Если открыть расчётный счёт в Точка Банке , посчитать маржинальность с учётом затрат на рекламу будет просто. Мы автоматизируем учёт комиссий, возьмём на себя бухгалтерию и отправку документов. Вы всегда будете знать, сколько тратите на услуги маркетплейсов Своё для каждого товара — около 10% Допустимая стоимость одного заказа (CPO) Формула CPO: затраты на рекламу / количество заказов Своё для каждого товара. Но такое, чтобы продавец не уходил в минус с учётом затрат Конверсия карточки до и после запуска кампании Её считает маркетплейс Конверсия должна вырасти Конверсия «клик → покупка» (CR) Показывает, сколько пользователей купили товар.



Формула CR: количество покупок / количество кликов × 100%

Универсального значения нет — всё зависит от категории, наименования, сезона и других факторов.



Лучше ориентироваться на CR конкурентов, если он вам известен. CR можно посмотреть в платных аналитических отчётах на WB

Окупаемость инвестиций (ROI) Формула ROI: (прибыль от рекламы – расходы на рекламу) / расходы на рекламу × 100%. 20–30% в высококонкурентных сферах, например для одежды Доля рекламных расходов (ДРР) Формула ДРР: затраты на рекламу / доход с продаж × 100%. До 20–30%

Если вы не хотите разбираться в сложных метриках, посчитайте только показатель ДРР:

ДРР < 100% — реклама окупилась и принесла доход. Чем меньше полученная цифра, тем эффективнее реклама. Идеальный показатель ДРР — до 20–30%.

ДРР = 100% и больше — кампания убыточная, затраты превысили доходы.

Чтобы не сливать бюджет на внешний трафик вслепую, нужно видеть, как он конвертируется в продажи. Единый кабинет селлера от Точка Банк собирает данные по продажам со всех маркетплейсов в одном окне — видно, откуда пришли заказы и какой товар растёт.

Топ ошибок при запуске внешней рекламы

Продавцы часто допускают следующие ошибки:

Ведут трафик на карточку с низким рейтингом и плохими фото. Подготовка карточки — это то, без чего не стоит начинать продвижение.

Не используют специальные ссылки, то есть диплинки. В результате часть трафика идёт не в приложение, а в браузер. Аналитика получается некорректной, а конверсия — низкой.