Внешний трафик на маркетплейсы: каналы помимо внутренней рекламы WB и Ozon

Почему внутренней рекламы уже не хватает
Магазинам стало сложнее органически продвигаться на маркетплейсах. В каждой категории есть активные продавцы, которые постоянно запускают внутреннюю рекламу, участвуют в акциях и поднимаются выше в поисковой выдаче. Конкуренция огромная, а цены на рекламные места высокие. Это создаёт три главных проблемы для бизнеса:
- Высокая конкуренция. Сотни аналогичных карточек с похожими фото — выделиться среди них без дополнительных инструментов почти невозможно.
- Рост цен на рекламу. Ставки за рекламные места постоянно повышаются, поэтому некоторые кампании не окупаются.
- Нестабильность результатов. Эффективность внутренней рекламы зависит от органических заказов, остатков на складе, акций конкурентов и их цен. Получить стабильный прогнозируемый итог практически невозможно.
Чтобы привлечь внимание покупателей, многие расширяют верхний этап воронки с помощью внешнего трафика. То есть закупают рекламу вне маркетплейсов.
Что такое внешний трафик и зачем он нужен
Внешний трафик — это переходы пользователей в карточку товара с источников вне платформы, например из соцсетей, поисковиков, мессенджеров, со страниц блогеров и при нажатии на баннеры. У такого продвижения есть несколько преимуществ:
Меньше зависимости от внутренних алгоритмов. Когда продавец покупает рекламу вне маркетплейса, ему проще управлять кампанией. Он сам выбирает, где размещать объявления, на какую аудиторию выходить, на какой срок и за счёт какого предложения.
Снижение доли рекламных расходов (ДРР). Работая с аналитикой, можно повысить эффективность каждого размещения и снизить затраты на него.
Формирование бренда. Реклама на маркетплейсе не укрепляет доверие к бренду — его название даже не запоминают. В то время как продвижение в других источниках растит брендовый спрос: аудитория запоминает марку, товары и ваши ценности. В долгосрочной перспективе это приносит больше денег и узнаваемости.
Начинать работать с внешней рекламой стоит только тогда, когда проделана вся работа с внутренним наполнением карточки. Визуал должен быть узнаваемым, красивым и приводящим заинтересованную аудиторию. Качество товара должно соответствовать цене и заявленным характеристикам, что подтверждается рейтингом и отзывами. Стилистику магазина тоже важно проработать.
Яндекс Директ (Поиск + РСЯ): настройка и нюансы
По оценкам экспертов, лучше всего работает контекстная реклама через Яндекс Директ. Она показывает объявления только заинтересованной аудитории, которая уже ищет подобный товар. Продавец может выбирать, где продвигать свои продукты: в поисковике Яндекса или на сайтах-партнёрах Рекламной сети Яндекса (РСЯ).
Перед запуском кампании сделайте специальные ссылки, которые будут вести в приложение WB или Ozon, — так называемые диплинки. Если этого не сделать, обычные ссылки будут перенаправлять людей в браузер, и часть трафика потеряется.
Для настройки кампании зайдите в «Мастер кампаний» в Яндекс Директе и запустите инструмент «Продажи на маркетплейсах».
Яндекс рекламирует товар тем, кто ищет его по поисковому запросу
Таргетированная реклама VK и другие соцсети
Во ВКонтакте продавцам доступна таргетированная реклама. Её плюс в том, что можно отбирать нужную аудиторию по интересам, полу, возрасту, месту проживания и другим критериям. Объявления показываются в новостной ленте, историях и других зонах.
Стоимость рекламы за тысячу просмотров (CPM) здесь выше, чем в Яндекс Директе, поэтому нужно тщательнее прорабатывать креативы, чтобы не потратить бюджет впустую. В частности стоит делать качественные изображения. А ещё помните, что на площадке много развлекательного контента, поэтому и ваша реклама должна одновременно вовлекать пользователей и иметь чёткий призыв к действию (CTA).
Таргет подходит продуктам для широкой аудитории: обуви, одежде, детским товарам, косметике и другим категориям.
Таргетированная реклама растворимого кофе — при переходе по кнопке «Купить» пользователь попадает на страницу товара на Ozon
Блогеры и инфлюенсеры: как выбрать и запустить
Неконтролируемый, но популярный канал внешней рекламы — это посевы у блогеров. Вы отправляете инфлюенсеру примеры публикаций и техническое задание, а он перерабатывает контент под себя и публикует от своего имени. Лучше всего работают форматы, в которых товар показан в деле, например видеообзоры, сторис и подборки.
Посевы дают массовый охват и вызывают больше доверия, чем стандартная реклама на маркетплейсах. При этом есть риск слить бюджет. Чтобы этого избежать, убедитесь, что у блогера живая аудитория, а не боты, ваша тематика ей интересна, а сами подписчики вовлечены и активны.
Wibes (Wildberries): новый формат коротких видео
Wibes — это платформа внутри экосистемы WB, на которой публикуют короткие видео с демонстрацией товаров в действии. К маю 2025 года количество пользователей составило 5,5 млн.
Система работает так: продавец размещает предложение о продвижении своего товара и назначает ставку от 6 до 50%. Дальше пользователь снимает видео с продуктом и оставляет на него прямую ссылку для добавления в корзину. Если другие люди заказали товар по этой рекомендации и не вернули его в течение 14 дней, продажа считается успешной. Комиссия поступает на счёт пользователя за вычетом 1,5% — это вознаграждение Wildberries.
Чтобы протестировать рекламу через Wibes, продавцу нужно зайти в личный кабинет Wildberries Seller и во вкладке «Продвижение» перейти в «WB Инфлюенс».
Пример ролика на Wibes, в котором рекламируют крючки для штор
Телеграм-канал и собственные соцсети
Продавцам важно развивать собственные соцсети, потому что подписчики — это тоже актив и самая лояльная аудитория. К тому же таким трафиком проще управлять. Можно публиковать информацию о новинках, обзоры товаров, распаковки, акции, отзывы клиентов, видео с производства и вести закадровые съёмки.
SEO и контент-маркетинг: долгосрочный канал
Работа над продвижением сайта требует дисциплины, времени и усилий, так как не даёт мгновенный результат. Она подразумевает, что вы долго и основательно работаете над своим сайтом, чтобы поднять его в поисковой выдаче Яндекс и Google.
Для этого нужно регулярно создавать статьи с ключевыми словами, оптимизировать структуру сайта, убирать технические ошибки, заниматься метатегами и разметкой.
Такую работу обычно поручают команде — одному специалисту тут не справиться. Но эти вложения окупаются: со временем они снижают стоимость продаж, зависимость от рекламных бюджетов и повышают доверие к бренду, потому что клиенты сами находят ваш товар.
CPA и партнёрские сети
CPA-площадки (анг. Cost Per Action — цена за действие) — это платформы, которые выступают посредниками между продавцами и исполнителями. Они работают по принципу биржи:
- Клиент размещает задание.
- Исполнитель откликается на него.
- Заказчик одобряет подрядчика, и тот приступает к заданию. Например, размещает рекламу товара в собственном блоге.
Такие площадки называются CPA, потому что оплата зависит от результата. Например, блогер получает вознаграждение, только если кто-то купит товар по его партнёрской ссылке.
Продавцам на Wildberries и Ozon такие сети предлагают сотрудничество по двум схемам:
- CPA, то есть оплата за заказы.
- Click + CPA, то есть оплата за клики (переходы в карточку клиента) и заказы.
Когда исполнитель размещает рекламу у себя, площадка начинает отслеживать все метрики: сколько пользователей перешли по ссылке, добавили товар в избранное и заказали. Эту аналитику видит заказчик и понимает, насколько успешно исполнители справились с заданием и что можно поменять, чтобы в следующий раз улучшить результат.
Продвижение через CPA и партнёрские сети — спорный инструмент. Продавец не всегда может узнать, как именно партнёры привлекают аудиторию и каково качество приведённого трафика. Здесь часто встречается мошенничество, когда исполнители используют ботов, нецелевой трафик и другие недобросовестные способы переливания трафика.
Как считать окупаемость внешнего трафика
Чтобы понять, окупается ли внешний трафик, нужно посчитать ряд показателей. Обычно это делают трафик-менеджеры, потому что эта информация мало о чём говорит обычным продавцам.
|Показатель
|Описание и/или формула
|Оптимальное значение
|Маржинальность с учётом рекламных расходов
|Если открыть расчётный счёт в Точка Банке, посчитать маржинальность с учётом затрат на рекламу будет просто. Мы автоматизируем учёт комиссий, возьмём на себя бухгалтерию и отправку документов. Вы всегда будете знать, сколько тратите на услуги маркетплейсов
|Своё для каждого товара — около 10%
|Допустимая стоимость одного заказа (CPO)
|Формула CPO: затраты на рекламу / количество заказов
|Своё для каждого товара. Но такое, чтобы продавец не уходил в минус с учётом затрат
|Конверсия карточки до и после запуска кампании
|Её считает маркетплейс
|Конверсия должна вырасти
|Конверсия «клик → покупка» (CR)
|Показывает, сколько пользователей купили товар.
Формула CR: количество покупок / количество кликов × 100%
|Универсального значения нет — всё зависит от категории, наименования, сезона и других факторов.
Лучше ориентироваться на CR конкурентов, если он вам известен. CR можно посмотреть в платных аналитических отчётах на WB
|Окупаемость инвестиций (ROI)
|Формула ROI: (прибыль от рекламы – расходы на рекламу) / расходы на рекламу × 100%.
|20–30% в высококонкурентных сферах, например для одежды
|Доля рекламных расходов (ДРР)
|Формула ДРР: затраты на рекламу / доход с продаж × 100%.
|До 20–30%
Если вы не хотите разбираться в сложных метриках, посчитайте только показатель ДРР:
- ДРР < 100% — реклама окупилась и принесла доход. Чем меньше полученная цифра, тем эффективнее реклама. Идеальный показатель ДРР — до 20–30%.
- ДРР = 100% и больше — кампания убыточная, затраты превысили доходы.
Чтобы не сливать бюджет на внешний трафик вслепую, нужно видеть, как он конвертируется в продажи. Единый кабинет селлера от Точка Банк собирает данные по продажам со всех маркетплейсов в одном окне — видно, откуда пришли заказы и какой товар растёт.
Топ ошибок при запуске внешней рекламы
Продавцы часто допускают следующие ошибки:
Ведут трафик на карточку с низким рейтингом и плохими фото. Подготовка карточки — это то, без чего не стоит начинать продвижение.
Не используют специальные ссылки, то есть диплинки. В результате часть трафика идёт не в приложение, а в браузер. Аналитика получается некорректной, а конверсия — низкой.
Игнорируют аналитику переходов. При запуске рекламы важно отслеживать показатели через аналитические отчёты Wildberries и Ozon. И вовремя реагировать, если с переходами что-то не так.