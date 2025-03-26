Аналитика продаж на Wildberries: внутренние и внешние инструменты

Чтобы зарабатывать на Wildberries, важно уметь собирать статистику по своим продажам и продажам конкурентов. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. В статье расскажем, какие внутренние и внешние инструменты можно использовать для аналитики.

Почему важна аналитика продаж на Wildberries

Аналитика Wildberries позволяет оценить эффективность стратегии продвижения и найти точки роста или причины упадка. Продавец может посмотреть, как часто заказывают его товар, есть ли неликвид или дефицит, какие регионы лидируют по заказам и что и как менялось за выбранный период.

Без знания аналитики WB невозможно понять, почему вы пришли к таким результатам, и выстроить долгосрочную стратегию.

Какие отчёты есть в личном кабинете Wildberries

В личном кабинете продавца есть 13 аналитических отчётов. Основные — сводный отчёт по продавцу, еженедельная динамика и анализ продаж, «Динамика оборачиваемости», «Заблокированные товары», «Доля бренда в продажах», отчёт по заказам по регионам. Отдельно можно посмотреть подробный отчёт по воронке продаж на WB.

Аналитика воронки продаж на Wildberries

Аналитику воронки Wildberries можно посмотреть в личном кабинете: «Аналитика» — «Аналитика продавца».

В левой части страницы столбиком перечислены действия клиентов. Можно посмотреть, сколько людей перешли в карточку, добавили товар в корзину, заказали и выкупили. Справа рисуется график за месяц, где отображаются данные суммарно по всем товарам на WB. Чтобы сузить выборку, можно выставить фильтры: по предмету, бренду, артикулу или ярлыкам.

Данные легко сопоставить с любым другим месяцем или равным периодом.

Под графиком отображаются суммарные показатели за выбранный период в таблице. В ячейках таблицы под значением за этот месяц в процентах указано сравнение с предыдущим периодом. Столбцы таблицы можно переставлять местами и скрывать лишние.

Динамика оборачиваемости и упущенные заказы

Отчёт «Динамика оборачиваемости» показывает период, за который продаётся средний запас продукции на складе. Значение оборачиваемости получают так: остаток на складе делят на продажи с вычетом возвратов.

Этот отчёт помогает рассчитать объём будущих поставок, понять, есть ли дефицит, и обнаружить неликвид, от которого стоит избавиться.

Данные отчёта отображаются на графике. По вертикальной шкале — значение показателя, по горизонтальной — период в днях. Область, выделенная красным цветом, показывает неликвид.

Также в разделе Аналитика продавца есть отчёт «История остатков». Он представлен в виде таблицы из четырёх столбцов:

оборачиваемость средних остатков;

оборачиваемость текущих остатков;

укомплектованность склада;

упущенные выкупы — сколько выкупов и на какую сумму не состоялось из-за отсутствия товаров на складе.

Анализ остатков и заказов по регионам

Отчёт по остаткам на складе представлен в виде таблицы. Она даёт возможность посмотреть количество товаров в пути и остатки на складах. Отчёт можно выгрузить в Excel.

Товары в пути до клиента — всё, что покупатели заказали на WB, но ещё не получили. В том числе это заказы, которые ещё не забрали из пункта выдачи. Товары в пути от клиента — заказы, от которых отказались покупатели и которые ещё не доставили на склад.

Отчёт «Продажи по регионам» показывает, как товар продаётся в разных странах и разных регионах России.

При формировании дополнительной поставки на склады учитывайте информацию по товару в пути от клиента и к нему. Это позволит более точно прогнозировать оборачиваемость и не замораживать деньги в товаре. И наоборот: не допускать обнуления остатков. Ольга Чинова эксперт по Wildberries

Во вкладке «Страны» находится диаграмма со странами, в которых вы реализуете продукцию. В таблице под диаграммой можно посмотреть конкретные показатели: сколько продали и получили денег за товар в каждой стране и какой процент прибыли от всех заказов приходится на каждую.

Во вкладке «Области и города» есть карта и таблица. Здесь можно посмотреть, в каких регионах сколько продукции продаётся. На карте области выделены разными цветами в зависимости от общей суммы, на которую здесь продали товары.

Доля бренда в продажах

На графике можно посмотреть долю одного бренда от общей выручки, долю бренда от продаж в категории поставщиков и рейтинг за неделю среди всех брендов. Для этого выберите период, бренд и категорию.

Заблокированные товары на Wildberries

В отчёте «Скрытые товары» есть две вкладки: «Заблокированные карточки» и «Скрытые из каталога».

Вкладка «Заблокированные карточки» открыта на странице отчёта по умолчанию. Здесь показаны карточки, которые забанены WB.

Чтобы сформировать таблицу с отчётом, надо выбрать бренд. В таблице будут указаны артикул, название и причина блокировки.

Самые частые причины:

— неприемлемый контент, то есть вы продаёте запрещённые на Wildberries товары или описание или изображение карточки нарушают правила маркетплейса;

— контрафакт.

Во вкладке «Скрытые из каталога» показаны карточки, которые скрыты из каталога из-за низкого рейтинга магазина. От того, насколько низкий рейтинг у селлера, зависит то, какие карточки скрыты. Если рейтинг до 3.1 — скрыты все карточки. От 3.1 до 3.6 — показаны карточки с рейтингом 4 и выше. Рейтинг от 3.7 до 4 — скрываются только карточки с рейтингом от 1 до 3.

Заблокированные карточки можно восстановить, если исправить ошибки в них. Например, изменить изображение, описание и предоставить WB документы, гарантирующие подлинность продукции. Однако, пока карточки забанены, продавец теряет позицию в поисковой выдаче и упускает выручку, поэтому лучше внимательно изучить правила Wildberries заранее и не допускать блокировки.

Внешняя аналитика Wildberries: обзор сервисов

Wildberries не даёт продавцу всех данных для построения успешной бизнес-стратегии. Селлер не может получить информацию о конкурентах и сделать анализ рынка в его категории. За дополнительные деньги можно приобрести доступ к сервису «Джем». Он позволяет получить дополнительную аналитику по нише, но по-прежнему не даёт возможности проанализировать конкурентов.

Тут на помощь приходят внешние сервисы аналитики Wildberries. В основном их функционал состоит из трёх блоков: аналитика конкурентов, аналитика продавца и помощь в продвижении. Поговорим подробнее о трёх популярных сервисах.

Популярные сервисы аналитики для Wildberries

Единый кабинет селлера. Сделать учёт финансов прозрачным и сократить расходы поможет сервис от Точка Банка. Вы будете получать финансовую сводку по магазину, а также потоварную аналитику: маржинальность, стоимость логистики, скидки маркетплейсов и другие затраты. Можно даже провести аудит карточки товара, чтобы проверить, правильно ли она заполнена.

Основываясь на этих данных, будет легко сформировать ассортимент самых прибыльных товаров для каждого маркетплейса, а ещё вычислить товары или категории, которые чаще всего возвращают покупателей. А если изучить соотношение стоимости товара и затрат на логистику, можно оптимизировать расходы.

Помимо аналитики, есть дополнительные инструменты: генераторы штрихкодов и SEO-описания, а также AI для улучшения и генерации изображений с нуля. Если вы работаете на нескольких маркетплейсах, сможете менять описание в карточке сразу на всех площадках. Также через сервис можно автоматизировать сборку FBS-заказов, отслеживать остатки товаров на разных складах в одном окне и прогнозировать поставки.

Попробовать Единый кабинет селлера можно бесплатно в течение пяти дней. Открывать для этого счёт в банке не нужно.

MPStats. Сервис позволяет проанализировать состояние рынка в разных нишах и выбрать наиболее выгодный продукт. Для этого напишите в поиске название предмета, например зонт, — и вы получите несколько отчётов.

В отчёте по предмету можно посмотреть общую выручку продавцов, количество товаров, средний процент выкупа, монополизации. Отчёт «Тренд» позволяет отследить изменение спроса на товар из одного периода в другой. А отчёт «География заказов» показывает, как различается спрос в зависимости от региона.

Moneyplace. В сервисе можно искать перспективные ниши с помощью нейросети. Для этого введите название предмета, и искусственный интеллект оценит его перспективность на WB: даст общую сводку, а также информацию по продавцам, брендам и аналогичным товарам на Wildberries.

Конкурентов можно анализировать по продавцу, предмету и категории, искать — по названию предмета, поисковому запросу и ключевым словам.

Mayak. Маяк — официальный авторизованный партнёр Wildberries, который предоставляет данные с 2020 года. Есть бесплатный режим, но на нём можно только ознакомиться с основными функциями. Чтобы получить аналитику, придётся приобрести платный тариф.

Как выбрать сервис для анализа

Ориентируйтесь на свой бизнес. Смотрите на функционал сервиса и выбирайте тот, который подходит вам. Если только начинаете бизнес на WB, берите сервис с меньшим количеством инструментов, но понятным функционалом.

Если продаёте давно и возникают конкретные вопросы, ищите сервис, который поможет их решить. Например, у вашего магазина стабильный доход, но вы хотите найти точки роста. Значит, вам нужна возможность подробного анализа рынка и конкурентов, чтобы найти выгодную стратегию.

Проверяйте удобство использования. У многих программ можно получить доступ к тестовой версии бесплатно. Смотрите, чтобы интерфейс был понятным, с отчётами было удобно работать и сервис можно было интегрировать с другими платформами. Техподдержка должна работать быстро и качественно.

Смотрите на сроки хранения данных аналитики. Чем больший период доступен для анализа, тем удобнее следить за рынком и больше вероятность сделать точные выводы.

Как использовать данные для оптимизации продаж

Оптимизация листингов продуктов

Изучите, какие товары чаще просматривают и покупают. Если одни заголовки работают лучше других, меняйте формулировки. Также ориентируйтесь на названия карточек продавцов в топе WB и используйте сервисы для SEO-оптимизации на основе искусственного интеллекта.

Улучшение маркетинговых кампаний

Вы можете посмотреть, в какой период было больше заказов, и сделать вывод, с чем это связано, сопоставив со своими действиями. Также следите за успешными стратегиями конкурентов на WB и используйте их идеи для собственного продвижения.

Оптимизация цен

Данные аналитики помогут найти лучшую цену, отталкиваясь от цен конкурентов на Wildberries. Кроме того, изучение воронки продаж позволяет понять, когда лучше делать скидки и повышать цены.