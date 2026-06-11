— Смотрите на связку метрик: объём, выручка, возвраты, повторные продажи. По отдельности они не показывают полную картину — только вместе помогают понять реальное состояние бизнеса.
Зачем селлеру анализировать ниши на маркетплейсах
Согласно исследованию MPSTATS, в 2026 году маркетплейсы перешли от стихийного роста на импульсных покупках к зрелому конкурентному рынку. В связи с этим системный подход и регулярная аналитика — не преимущество, а необходимость. Если заходить на площадку без анализа товарной ниши, есть риск:
Попасть в перегретую категорию. Например, ниша бижутерии упала в выручке до 86%. Аксессуары для волос — до 48%.
Упустить растущую нишу с повторным спросом. Согласно исследованию, ниша продуктов питания выросла в выручке на 11 716%, хозтоваров и бытовой химии — на 8 072%. За этими товарами клиенты возвращаются снова и снова.
Попасть в ловушку роста продаж без роста прибыли. Аналитики приводят в пример нишу обуви, где продажи в количестве выросли на 25%, а выручка составила всего 3%. Возвраты и демпинг съедают прибыль.
Принять стагнацию за рост. Рост выручки может быть признаком удорожания товаров, а не реальным расширением рынка. Например, повышение выручки в категории «Здоровье» на 5,9% показывает высокую конкуренцию, но медленный рост.
Тенденция такова, что выигрывают предприниматели, которые строят системный бизнес, работают с брендом, контролируют юнит-экономику и принимают стратегические решения на основе данных, а не интуиции.
Что происходит с маркетплейсами в 2026 году
Аналитики считают, что покупатели реже совершают импульсивные покупки на ночь глядя. Потребительская модель сместилась в сторону регулярного потребления. Люди покупают то, что нужно каждый день и быстро заканчивается: еду, корма для животных, порошки, шампуни. И маркетплейсы подстроились под спрос — запустили экспресс-доставку, подготовили больше складов, открыли ПВЗ в каждом доме и сделали цены ниже, чем в офлайн-магазинах.
При этом маркетплейсы перестали быть местом для лёгкого старта. Без узнаваемого бренда или чёткой маркетинговой стратегии здесь придётся сложно — конкуренция растёт даже в сфере высокомаржинальных товаров. Например, витамины, БАДы, спортивное питание — самая разогретая блогерами и трендами на ЗОЖ ниша.
Главный вывод 2026 года — маркетплейсы превратились в надёжную инфраструктуру для системных игроков.
Какие ниши растут на маркетплейсах в 2026
Растут не модные и дорогие категории, а те, где экономика завязана на цикличных покупках. В лидерах — товары для быта, которые покупают на регулярной основе. Сами маркетплейсы дополнительно продвигают спрос на такие товары. Например, Wildberries рассылает пуш-уведомления на дешёвые расходники для дома.
На маркетплейсы пришли категории, которые раньше продавались только в магазинах и шоурумах. Например, мебель малых форм — полки, тумбы, пуфики, органайзеры — популярна на фоне ухода с рынка IKEA. Офисная мебель и торговое оборудование — тоже. Преимущество этих товаров в том, что они приходят в плоских коробках: удобно упаковывать и дёшево возить.
Какие ниши падают на маркетплейсах в 2026
Данные MPSTATS фиксируют серьёзный спад нескольких категорий:
Лекарственные препараты. Ниша показала худшую динамику среди всех категорий — падение на 98,7% по выручке. Причина в законодательстве о продаже. Рецептурные и некоторые безрецептурные препараты требуют особых условий хранения и контроля качества. Площадки просто начали блокировать такие карточки и убирать их из выдачи.
Бижутерия. Падение ниши составило минус 86%. Всё из-за низкого порога входа, когда любой предприниматель мог зайти с дешёвым товаром, в итоге рынок заполонили одинаковые карточки.
Аксессуары для волос. Ниша просела почти на 50%. Причина снова в перенасыщении одинаковыми товарами. Единственный способ конкурировать — это демпинг, который приводит к падению маржи до нуля. К тому же модные тренды живут всего несколько недель, поэтому потребительский спрос резко останавливается.
Головные уборы. Ниша потеряла 31%. Причина в том, что это сезонный товар с непредсказуемым спросом, где нет понятных трендов. Вне сезона товары зависают на складах и уходят в убыток, поэтому продавцы перестают рисковать и закупать их.
Общий вывод аналитиков: падают те ниши, где низкий порог входа, одинаковый ассортимент, отсутствуют повторные продажи и всё завязано на быстром тренде или случайном спросе.
Какие ниши перегреты: рост продаж без прироста прибыли
Перегрев — это когда продажи растут, а денег на расчётном счёте не прибавляется. Либо прибавляется, но только за счёт удорожания товаров, а не реального спроса. Исследование MPSTATS выявило как минимум три такие зоны:
Обувь. Продажи в штуках выросли на 25%, а выручка — всего на 3%. То есть продавцы отгружают на склад всё больше, а зарабатывают практически столько же. И всё дело в возвратах, а также сезонности и в том, что люди ищут более дешёвый товар. Клиенты кидают в корзину сразу несколько пар, чтобы померить их в ПВЗ, и отказываются от того, что не подошло. Плата за доставку товара туда и обратно ложится на плечи продавца. В итоге реальная прибыль падает даже при растущих оборотах.
Категория «Здоровье»: тренажёры, спортинвентарь, массажёры и здоровое питание. Выручка выросла на 5,9%, а объём продаж — всего на 3,3%. Рост обеспечивается не увеличением заказов, а подорожанием товаров. Рынок большой, спрос есть, но конкуренция высокая. Новым игрокам здесь сложно раскрутиться. Это борьба за долю, а не за рост.
Сезонные и трендовые категории. Здесь отыгрывается стандартная тенденция: товары с быстрым входом превращаются в зону демпинга, а смена сезона или тренда обнуляют продажи.
Заходить в перегретые ниши без уникального продукта, бренда и жёсткого контроля юнит-экономики — это гарантированная потеря денег. Но чтобы понять, является ли ваша ниша перегретой, недостаточно смотреть на чужие отчёты — нужны цифры именно по вашему магазину.
Для анализа можно использовать сервис Единый кабинет селлера. Он показывает динамику продаж, маржу и оборачиваемость по каждому SKU — на этих данных будет видно, где ниша работает, а где пора искать новую.
На какие метрики смотреть при анализе ниши
Вот главные метрики, которые реально показывают состояние ниши.
Соотношение роста выручки и роста объёма продаж
Есть три сценария:
- Объём продаж и выручка растут вместе. Это здоровая ниша.
- Объём растёт, а выручка стоит на месте или растёт очень медленно. Это показатель демпинга и ценовых войн.
- Выручка растёт, а объём падает или не меняется. Это инфляция.
Выдача по поисковым запросам
Ориентируйтесь на динамику топ-500 товаров в MPSTATS — эта выборка показывает, где реально сосредоточены деньги. Если топ годами не меняется — прорыв новичку сделать сложно. Если обновляется — у новинки есть шанс.
Посмотреть отчёт можно в разделе «Анализ рынка» → «Категории» или «Поиск по площадке».
Количество уникальных брендов и продавцов в категории
Если в нише сотни продавцов с одинаковыми карточками и товарами без бренда — это верный признак перегрева и грядущего обвала ниши. Когда продукцию невозможно отличить, кроме как по цене, маржа неизбежно стремится к нулю.
Есть и другая ситуация, когда в нише несколько крупных брендов и мало новичков. Это означает, что вход дорогой, но если у вас получится — можно долго удерживать позиции и зарабатывать.
Частота покупок и возвратов
Один клиент, который возвращается каждый месяц, приносит продавцу больше, чем разовый покупатель. А вот возвраты убивают юнит-экономику. Особенно опасны категории, где возврат заложен в модель поведения. Например, такими являются одежда и обувь, которые заказывают на примерку.
При анализе смотрите не на большие цифры роста, а на связку «объём — выручка — возвраты — повторные продажи». Одна метрика может обманывать, а вот вместе они показывают реальную картину.
Например, селлер продал 100 соковыжималок по 5 000 ₽, выручка составила 500 000 ₽. После повышения цены до 7 000 ₽ — объём продаж снизился до 70 единиц, а выручка — до 490 000 ₽. При росте цены на 40% выручка упала на 2%, а количество проданных товаров сократилось на 30%. Это не рост бизнеса, а компенсация падения спроса за счёт наценки.