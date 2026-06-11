Коротко — Рост продаж не равен росту прибыли. Можно активно торговать на маркетплейсе, но всё равно уходить в минус.

— Смотрите на связку метрик: объём, выручка, возвраты, повторные продажи. По отдельности они не показывают полную картину — только вместе помогают понять реальное состояние бизнеса. — Маркетплейсы больше не для лёгкого старта. На рынке онлайн‑торговли остаются те, кто считает юнит‑экономику, прогнозирует риски и диверсифицирует каналы, когда комиссии растут и правила меняются.

Зачем селлеру анализировать ниши на маркетплейсах

Согласно исследованию MPSTATS, в 2026 году маркетплейсы перешли от стихийного роста на импульсных покупках к зрелому конкурентному рынку. В связи с этим системный подход и регулярная аналитика — не преимущество, а необходимость. Если заходить на площадку без анализа товарной ниши, есть риск:

Попасть в перегретую категорию. Например, ниша бижутерии упала в выручке до 86%. Аксессуары для волос — до 48%.

Упустить растущую нишу с повторным спросом. Согласно исследованию, ниша продуктов питания выросла в выручке на 11 716%, хозтоваров и бытовой химии — на 8 072%. За этими товарами клиенты возвращаются снова и снова.

Попасть в ловушку роста продаж без роста прибыли. Аналитики приводят в пример нишу обуви, где продажи в количестве выросли на 25%, а выручка составила всего 3%. Возвраты и демпинг съедают прибыль.

Принять стагнацию за рост. Рост выручки может быть признаком удорожания товаров, а не реальным расширением рынка. Например, повышение выручки в категории «Здоровье» на 5,9% показывает высокую конкуренцию, но медленный рост.

Тенденция такова, что выигрывают предприниматели, которые строят системный бизнес, работают с брендом, контролируют юнит-экономику и принимают стратегические решения на основе данных, а не интуиции.

Что происходит с маркетплейсами в 2026 году

Аналитики считают, что покупатели реже совершают импульсивные покупки на ночь глядя. Потребительская модель сместилась в сторону регулярного потребления. Люди покупают то, что нужно каждый день и быстро заканчивается: еду, корма для животных, порошки, шампуни. И маркетплейсы подстроились под спрос — запустили экспресс-доставку, подготовили больше складов, открыли ПВЗ в каждом доме и сделали цены ниже, чем в офлайн-магазинах.

При этом маркетплейсы перестали быть местом для лёгкого старта. Без узнаваемого бренда или чёткой маркетинговой стратегии здесь придётся сложно — конкуренция растёт даже в сфере высокомаржинальных товаров. Например, витамины, БАДы, спортивное питание — самая разогретая блогерами и трендами на ЗОЖ ниша.

Главный вывод 2026 года — маркетплейсы превратились в надёжную инфраструктуру для системных игроков.

Какие ниши растут на маркетплейсах в 2026

Растут не модные и дорогие категории, а те, где экономика завязана на цикличных покупках. В лидерах — товары для быта, которые покупают на регулярной основе. Сами маркетплейсы дополнительно продвигают спрос на такие товары. Например, Wildberries рассылает пуш-уведомления на дешёвые расходники для дома.

На маркетплейсы пришли категории, которые раньше продавались только в магазинах и шоурумах. Например, мебель малых форм — полки, тумбы, пуфики, органайзеры — популярна на фоне ухода с рынка IKEA. Офисная мебель и торговое оборудование — тоже. Преимущество этих товаров в том, что они приходят в плоских коробках: удобно упаковывать и дёшево возить.

Какие ниши падают на маркетплейсах в 2026

Данные MPSTATS фиксируют серьёзный спад нескольких категорий:

Лекарственные препараты. Ниша показала худшую динамику среди всех категорий — падение на 98,7% по выручке. Причина в законодательстве о продаже. Рецептурные и некоторые безрецептурные препараты требуют особых условий хранения и контроля качества. Площадки просто начали блокировать такие карточки и убирать их из выдачи.

Бижутерия. Падение ниши составило минус 86%. Всё из-за низкого порога входа, когда любой предприниматель мог зайти с дешёвым товаром, в итоге рынок заполонили одинаковые карточки.

Аксессуары для волос. Ниша просела почти на 50%. Причина снова в перенасыщении одинаковыми товарами. Единственный способ конкурировать — это демпинг, который приводит к падению маржи до нуля. К тому же модные тренды живут всего несколько недель, поэтому потребительский спрос резко останавливается.

Головные уборы. Ниша потеряла 31%. Причина в том, что это сезонный товар с непредсказуемым спросом, где нет понятных трендов. Вне сезона товары зависают на складах и уходят в убыток, поэтому продавцы перестают рисковать и закупать их.

Общий вывод аналитиков: падают те ниши, где низкий порог входа, одинаковый ассортимент, отсутствуют повторные продажи и всё завязано на быстром тренде или случайном спросе.

Какие ниши перегреты: рост продаж без прироста прибыли

Перегрев — это когда продажи растут, а денег на расчётном счёте не прибавляется. Либо прибавляется, но только за счёт удорожания товаров, а не реального спроса. Исследование MPSTATS выявило как минимум три такие зоны:

Обувь. Продажи в штуках выросли на 25%, а выручка — всего на 3%. То есть продавцы отгружают на склад всё больше, а зарабатывают практически столько же. И всё дело в возвратах, а также сезонности и в том, что люди ищут более дешёвый товар. Клиенты кидают в корзину сразу несколько пар, чтобы померить их в ПВЗ, и отказываются от того, что не подошло. Плата за доставку товара туда и обратно ложится на плечи продавца. В итоге реальная прибыль падает даже при растущих оборотах.

Категория «Здоровье»: тренажёры, спортинвентарь, массажёры и здоровое питание. Выручка выросла на 5,9%, а объём продаж — всего на 3,3%. Рост обеспечивается не увеличением заказов, а подорожанием товаров. Рынок большой, спрос есть, но конкуренция высокая. Новым игрокам здесь сложно раскрутиться. Это борьба за долю, а не за рост.

Сезонные и трендовые категории. Здесь отыгрывается стандартная тенденция: товары с быстрым входом превращаются в зону демпинга, а смена сезона или тренда обнуляют продажи.

Заходить в перегретые ниши без уникального продукта, бренда и жёсткого контроля юнит-экономики — это гарантированная потеря денег. Но чтобы понять, является ли ваша ниша перегретой, недостаточно смотреть на чужие отчёты — нужны цифры именно по вашему магазину.

Для анализа можно использовать сервис Единый кабинет селлера. Он показывает динамику продаж, маржу и оборачиваемость по каждому SKU — на этих данных будет видно, где ниша работает, а где пора искать новую.

На какие метрики смотреть при анализе ниши

Вот главные метрики, которые реально показывают состояние ниши.

Соотношение роста выручки и роста объёма продаж

Есть три сценария:

Объём продаж и выручка растут вместе. Это здоровая ниша. Объём растёт, а выручка стоит на месте или растёт очень медленно. Это показатель демпинга и ценовых войн. Выручка растёт, а объём падает или не меняется. Это инфляция.

Выдача по поисковым запросам

Ориентируйтесь на динамику топ-500 товаров в MPSTATS — эта выборка показывает, где реально сосредоточены деньги. Если топ годами не меняется — прорыв новичку сделать сложно. Если обновляется — у новинки есть шанс.

Посмотреть отчёт можно в разделе «Анализ рынка» → «Категории» или «Поиск по площадке».

Количество уникальных брендов и продавцов в категории

Если в нише сотни продавцов с одинаковыми карточками и товарами без бренда — это верный признак перегрева и грядущего обвала ниши. Когда продукцию невозможно отличить, кроме как по цене, маржа неизбежно стремится к нулю.

Есть и другая ситуация, когда в нише несколько крупных брендов и мало новичков. Это означает, что вход дорогой, но если у вас получится — можно долго удерживать позиции и зарабатывать.

Частота покупок и возвратов

Один клиент, который возвращается каждый месяц, приносит продавцу больше, чем разовый покупатель. А вот возвраты убивают юнит-экономику. Особенно опасны категории, где возврат заложен в модель поведения. Например, такими являются одежда и обувь, которые заказывают на примерку.

При анализе смотрите не на большие цифры роста, а на связку «объём — выручка — возвраты — повторные продажи». Одна метрика может обманывать, а вот вместе они показывают реальную картину.