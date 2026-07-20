Склады Wildberries сгорели из-за атаки БПЛА: чек-лист, как селлерам получить компенсацию

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Беспилотники атаковали два логистических центра Wildberries, из-за чего на складах начались масштабные пожары. В Электростали сгорели 250 тыс. кв. м, а в Котовске — 108 тыс. кв. м. Товары, которые хранились в этих помещениях, временно сняли с продажи.

Продавцов Wildberries волнует вопрос, что теперь будет с компенсацией сгоревших остатков, ведь за 11 дней до атак, то есть 7 июля 2026 года, вступила в силу новая редакция оферты. В ней появился пункт 11.3.4.1, в соответствии с которым маркетплейс снял с себя ответственность перед селлерами, если товары повредились из-за атак беспилотников. То есть юридически компания ничего не должна.

На что рассчитывать продавцам: меры поддержки от Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Ким назвала инцидент ужасным и пообещала, что компания финансово поможет пострадавшим и семьям погибших, а для партнёров разработает меры финансовой поддержки.

По состоянию на 20 июля маркетплейс ввёл следующие меры поддержки продавцов от WB Банка:

— Отсрочка погашения долга до 6 месяцев для малого и среднего бизнеса. Для крупных партнёров кредитные каникулы запустят позже.

— Факторинг и льготные кредиты для восполнения утерянных товарных запасов.

— Отмена всех комиссий за платежи внутри России и начисление процентов на остатки по повышенной ставке.

— Льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки.

Татьяна Ким отметила, что компенсация для продавцов будет. Сейчас компания оценивает последствия, чтобы определить объём выплат. По оценкам экспертов, на это уйдёт до 30 дней.

Чек-лист, как продавцам увеличить шансы на компенсацию

Эксперт Точка Банка по маркетплейсам Анна Рыбникова подготовила пошаговую инструкцию для селлеров.

1. Сохраните данные об остатках на складах в Электростали и Котовске

Потребуется информация об остатках на три даты:

23:59 6 июля — до вступления в силу п. 11.3.4.1 из новой редакции оферты;

17 июля 2026 года — день перед атаками;

18 июля 2026 года — дата атак.

Это можно сделать тремя способами:

через личный кабинет Wildberries Seller, в разделе «Аналитика» → «Отчёты» → «Отчёт по остаткам на складах»;

через сервисы аналитики MPSTATS или Единый кабинет селлера от Точка Банка. Выгрузите отчёт по остаткам на любую дату, включая 6, 17 и 18 июля;

через бесплатный телеграм-бот от Точка Банка и MPSTATS @mpstats_stocks_bot.

Структурируйте информацию. Для каждой даты создайте отдельный файл с указанием артикулов, баркодов и количеством товаров.

2. Соберите документы

Скачайте акты приёмки, поставки, УПД, накладные и документы, которые подтверждают себестоимость товара. Они хранятся в разделе «Документы» → «Скачать УПД ежедневные отчёты о реализации».

3. Сохраните доказательства

Сделайте скриншоты и видеозапись экрана с последовательным входом в разделы личного кабинета. На компьютере должны отображаться актуальные дата и время. Сохраните все уведомления платформы и данные из личного кабинета.

4. Обратитесь в техподдержку Wildberries

Напишите в техподдержку и попросите прислать результаты инвентаризации по вашим товарам. Так вы поймёте, сколько товаров уцелело, сколько было повреждено или утрачено.

5. Проверьте отчёт о компенсации

Площадка пришлёт отчёт о компенсации. Проверьте его, прежде чем согласовывать. Сопоставьте сумму из отчёта со своими данными и убедитесь, что в документах учтены все артикулы и баркоды. Если есть расхождения, направьте отказ и прикрепите доказательства.

6. Сообщите о случившемся в страховую

Если ваш товар застрахован, свяжитесь со страховой компанией и сообщите о страховом случае.