Бензин дорожает — комиссии растут: Wildberries повышает тарифы с 7 июля

Для покупателей цены повысятся, потому что продавцы хотят продавать с той же маржой. И на это никак не повлиять.





Мы не можем предсказать, что будет завтра и вырастут ли ещё комиссии. Поэтому сейчас при расширении ассортимента и заведении нового товара я советую учитывать возможный рост комиссий при расчёте маржинальности и юнит‑экономики.





Когда ситуация с топливом улучшится, вряд ли маркетплейс снизит комиссии. При закупе следующих партий важно учитывать повышенные комиссии, например на одежду рост ставок составил 3‑4%.

