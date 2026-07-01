Бензин дорожает — комиссии растут: Wildberries повышает тарифы с 7 июля

Когда Wildberries повысит тарифы
1 ноября 2025 года маркетплейс зафиксировал комиссии с продаж на полгода. Но срок уже истёк, поэтому с 7 июля 2026 года Wildberries повысит тарифы. Комиссии с продаж вырастут для всех схем: FBW, FBS, DBW, DBS, C&C.
Почему Wildberries пересматривает ставки
Маркетплейс отмечает, что повышение вызвано ситуацией в экономике. Топливо растёт в цене, поэтому логистика обходится дороже: компания тратит больше денег на доставку посылок. Чтобы зарабатывать как раньше, ставки для продавцов поднимают.
Новые комиссии на WB с 7 июля
В таблице ниже сравнили тарифы по схемам FBW и FBS: сейчас и после 7 июля. Для большинства категорий комиссия вырастет, на некоторые снизится, а для остальных — не изменится.
|Товар и категория
|FBW, %
|FBS, %
|Датчики кислорода (автозапчасти)
|было: 26,5
стало: 35,5
|было: 30
стало: 40
|Солнцезащитные очки (аксессуары)
|было: 34,5
стало: 43,5
|было: 38
стало: 48
|Шапки для малышей (аксессуары для малышей)
|было: 34,5
стало: 39,5
|было: 38
стало: 44
|Губки для обуви (аксессуары для обуви)
|было: 34,5
стало: 43,5
|было: 38
стало: 48
|Чехлы для телефонов (аксессуары для электроники)
|было: 29,5
стало: 38,5
|было: 33
стало: 43
|Пазлы (игрушки)
|было: 28,5
стало: 33,5
|было: 32
стало: 38
|Туши (красота)
|было: 32,5
стало: 41,5
|было: 36
стало: 46
|Сапоги (обувь)
|было: 34,5
стало: 33,5
|было: 38
стало: 38
|Свитеры (одежда)
|было: 34,5
стало: 37,5
|было: 38
стало: 42