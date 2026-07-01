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Бензин дорожает — комиссии растут: Wildberries повышает тарифы с 7 июля

Wildberries повышает комиссии с продаж с 7 июля 2026 года из-за удорожания логистики. Что делать продавцам — разбираемся вместе с экспертом Точка Банк.

01.07.2026
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Когда Wildberries повысит тарифы

1 ноября 2025 года маркетплейс зафиксировал комиссии с продаж на полгода. Но срок уже истёк, поэтому с 7 июля 2026 года Wildberries повысит тарифы. Комиссии с продаж вырастут для всех схем: FBW, FBS, DBW, DBS, C&C. 

Для покупателей цены повысятся, потому что продавцы хотят продавать с той же маржой. И на это никак не повлиять.


Мы не можем предсказать, что будет завтра и вырастут ли ещё комиссии. Поэтому сейчас при расширении ассортимента и заведении нового товара я советую учитывать возможный рост комиссий при расчёте маржинальности и юнит‑экономики.

Когда ситуация с топливом улучшится, вряд ли маркетплейс снизит комиссии. При закупе следующих партий важно учитывать повышенные комиссии, например на одежду рост ставок составил 3‑4%.

Ольга ЧиноваОльга Чинова
Ольга ЧиноваЭксперт по маркетплейсам

Почему Wildberries пересматривает ставки

Маркетплейс отмечает, что повышение вызвано ситуацией в экономике. Топливо растёт в цене, поэтому логистика обходится дороже: компания тратит больше денег на доставку посылок. Чтобы зарабатывать как раньше, ставки для продавцов поднимают.

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Новые комиссии на WB с 7 июля

В таблице ниже сравнили тарифы по схемам FBW и FBS: сейчас и после 7 июля. Для большинства категорий комиссия вырастет, на некоторые снизится, а для остальных — не изменится.

Товар и категорияFBW, %FBS, %
Датчики кислорода (автозапчасти)было: 26,5

стало: 35,5
было: 30

стало: 40
Солнцезащитные очки (аксессуары)было: 34,5

стало: 43,5
было: 38

стало: 48
Шапки для малышей (аксессуары для малышей)было: 34,5

стало: 39,5
было: 38

стало: 44
Губки для обуви (аксессуары для обуви)было: 34,5

стало: 43,5
было: 38

стало: 48
Чехлы для телефонов (аксессуары для электроники)было: 29,5

стало: 38,5
было: 33

стало: 43
Пазлы (игрушки)было: 28,5

стало: 33,5
было: 32

стало: 38
Туши (красота)было: 32,5

стало: 41,5
было: 36

стало: 46
Сапоги (обувь)было: 34,5

стало: 33,5
было: 38

стало: 38
Свитеры (одежда)было: 34,5

стало: 37,5
было: 38

стало: 42

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Wildberries повышает комиссии с продаж с 7 июля — Точка Банк