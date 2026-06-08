Больше рекламы и новые услуги: обзор самых важных изменений за май 2026 года на Яндекс Маркете

Существуют региональные фулфилменты — это компании, куда продавцы отгружают остатки товаров. В зависимости от того, откуда покупатель оформляет заказ, его отправляют с того или иного склада. Если клиент из Сочи, а у нас есть FBS-склады в Краснодаре и Казани, то быстрее будет отгрузить товар со склада в Краснодаре.





Так вот, Яндекс Маркет теперь предлагает такую же услугу для тех, кто торгует на разных маркетплейсах. И это хорошая новость по трём причинам:





—Возможность отгрузки на разные склады по FBS. Так вы сокращаете сроки доставки до покупателя и повышаете карточку в ранжировании.





— Официальные взаиморасчёты. Яндекс Маркет работает официально, что особенно важно при работе на УСН «Доходы минус расходы». Фулфилменты любят принимать оплату переводом или наличными.





— Прозрачный товароучёт. Я предполагаю, что Яндекс Маркет предлагает услугу полного контроля: ты видишь все остатки и куда они поехали. Не все фулфилменты дают такую возможность.