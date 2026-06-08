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Больше рекламы и новые услуги: обзор самых важных изменений за май 2026 года на Яндекс Маркете

Маркетплейс Яндекс Маркет дополнил условия работы на площадке. Рассказываем, что поменялось в логистике, инструментах продвижения и выплатах в мае 2026 года.

15.06.2026
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Логистика

Вывоз товаров FBY из Софьина. Теперь маркетплейс принимает и передаёт все документы по вывозу товаров из Софьина только в электронном виде через личный кабинет. Доверенность на курьера нужно загрузить до его приезда на склад. Когда курьер погрузит товары в автомобиль, ему придёт смс-код для подписания акта возврата товара с хранения. 

Позже электронный документооборот заработает также для вывоза с других складов. 

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Заявки на возврат по гарантии. Раньше обрабатывать такие заявки приходилось через техподдержку по электронной почте и в чатах, а в мае эту возможность интегрировали в личный кабинет. Продавец может одобрить возврат, если видит брак по фото, а также вернуть деньги, отклонить заявку или забрать товар на проверку.

Новый способ отгрузки в Деловых Линиях. При работе по DBS разрешили передавать заказы на доставку прямо с собственного склада. Чтобы отгрузить посылку курьеру, нужно выбрать эту опцию на шаге «Способ отгрузок» на странице заказа.

Новые услуги по фулфилменту. Яндекс Маркет предложил продавцам хранить товары на своём складе. Это удобно, если магазин продаёт на разных маркетплейсах по модели FBS: кроме Яндекс Маркета, ещё и на Ozon и Wildberries. Когда продавцу поступит заказ, площадка сама соберёт его и доставит в нужный сортировочный центр.

Отгружать такие поставки по модели LAAS (фулфилмент) можно на четыре склада:

  • Москва (Софьино)
  • Санкт-Петербург (Шушары)
  • Екатеринбург
  • Ростов-на-Дону

Если привезти товары на склад не получится, их примут в любом сортцентре или пункте выдачи Яндекса.

Экспертное мнение

При отгрузке заказа по FBS система автоматически закладывает несколько дней на сборку заказа, доставку до ПВЗ, обработку менеджером и передачу в доставку до клиента. То есть все заказы со склада продавца отгружаются дольше, чем со склада маркетплейса.

Существуют региональные фулфилменты — это компании, куда продавцы отгружают остатки товаров. В зависимости от того, откуда покупатель оформляет заказ, его отправляют с того или иного склада. Если клиент из Сочи, а у нас есть FBS-склады в Краснодаре и Казани, то быстрее будет отгрузить товар со склада в Краснодаре.


Так вот, Яндекс Маркет теперь предлагает такую же услугу для тех, кто торгует на разных маркетплейсах. И это хорошая новость по трём причинам:

—Возможность отгрузки на разные склады по FBS. Так вы сокращаете сроки доставки до покупателя и повышаете карточку в ранжировании.

— Официальные взаиморасчёты. Яндекс Маркет работает официально, что особенно важно при работе на УСН «Доходы минус расходы». Фулфилменты любят принимать оплату переводом или наличными.

— Прозрачный товароучёт. Я предполагаю, что Яндекс Маркет предлагает услугу полного контроля: ты видишь все остатки и куда они поехали. Не все фулфилменты дают такую возможность. 

Ольга ЧиноваДействующий селлер, приглашённый спикер Wildberries, наставник и эксперт

Продвижение

Реклама в Яндекс Лавке. В ленте товаров на главной странице теперь можно рекламировать товары с Яндекс Маркета. Для этого понадобится видеобаннер с презентацией новой линейки или обзором преимуществ конкретного товара.

Более точная настройка таргета. Появился новый инструмент настройки рекламы — в аудиторию разрешили добавлять пользователей, чьё поведение похоже на поведение целевой аудитории продавца. Это увеличит охват рекламных кампаний.

Финансы

Сниженная ставка за быстрые выплаты. Площадка продлила действие сниженного тарифа за выплаты вне графика — 2,5% вместо стандартного 3,3%. Услуга оказывается разово за счёт кредитных средств. Продавец оставляет заявку и получает деньги за вычетом комиссии, а через 45 дней система сама направляет в банк всю сумму.

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Что изменилось на Яндекс Маркете в мае 2026 года: главное для продавцов – Точка Банк