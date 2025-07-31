Что такое КИЗ на маркетплейсах и маркировка товара

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Отсутствие КИЗ грозит высокими штрафами. Если селлер допускает ошибки в маркировке товара — маркетплейс блокирует продажи. Разбираемся, как легально оформить КИЗ и избежать штрафов на Wildberries и других площадках.

Общее понятие о КИЗ

КИЗ — это обязательный цифровой идентификатор товара, без которого нельзя продавать в России. Его проверяют через систему маркировки «Честный знак».

Например, при покупке телефона человек сканирует код на коробке и сразу видит, кто и когда изготовил гаджет, законно ли он попал на прилавок. Так работает КИЗ — специальный квадратный штрихкод.

Производители без КИЗ не могут ввести товар в оборот.

Поставщики обязаны проверять маркировку перед отгрузкой.

Продавцы несут ответственность за продажу немаркированной продукции.

Что такое КИЗ

КИЗ можно перепутать с QR-кодом или DataMatrix, но это не одно и то же.

DataMatrix — просто способ нанесения информации на товар, как конверт для письма.

КИЗ — это уже само содержание, то есть данные внутри кода: сведения о производителе, дате выпуска и другие.

Знак помогает отследить цепочку движения на рынке от производства до продажи. Если у товаров на маркетплейсе нет КИЗ, информацию о маркированной продукции удаляют.

Для бизнеса КИЗ — это пропуск продукции на рынок; для покупателей — помощь в получении данных о покупке и гарантия подлинности; для государства — способ бороться с контрафактом.

Внешне КИЗ напоминает QR-код, но они различаются. В КИЗ рисунок мелкий, а в QR-коде — крупный и с характерными тремя квадратами в углах.

Для каких товаров нужен КИЗ: список

Маркировка охватывает почти все популярные категории товаров, которые продают через маркетплейсы. Это значит, что, перед тем как выставить продукцию на Wildberries, Ozon или другие площадки, селлеру нужно проверить требования о маркировке. Некоторые маркетплейсы, например Вайлдберриз, делают отметку в карточке «Нужен КИЗ/УИН».

1 апреля 2025 года большое количество товаров вошло в список обязательных к маркировке. Например, одежда и обувь — одна из самых востребованных позиций в онлайн-торговле — входят в перечень. Маркировка касается повседневных вещей, таких как футболки, джинсы и кроссовки, и более специализированных изделий, например меховых шуб или спортивной обуви.

Не менее строгие требования действуют для парфюмерии и косметики — каждый флакон духов или туалетной воды должен иметь уникальный DataMatrix. То же самое относится к лекарствам и медицинским изделиям.

Многие продукты питания, в том числе молочная продукция (молоко, сыры, творог, йогурты), также подлежат контролю. Это сделано для контроля качества и борьбы с подделками.

Маркировка распространяется на автомобильные шины и отдельные виды электроники, такие как смартфоны, фотоаппараты и ноутбуки.

Как получить КИЗ

Система «Честный знак» автоматически создает индивидуальные идентификаторы для каждой позиции. Например, у одной и той же модели кроссовок все пары будут иметь разные DataMatrix-коды.

Производители обязаны наносить маркировку непосредственно на производстве, поэтому продавцы получают уже промаркированный товар, готовый к продаже. Импортёры обеспечивают правильное оформление знаков до ввоза партии в РФ.

Схема получения КИЗ

Представьте: производитель спортивных футболок планирует продавать их на Wildberries. Чтобы легально работать, ему потребуются коды. Как их получить? Даём инструкцию:

Оформить УКЭП. Без неё нельзя подписывать документы в системе. Подключиться к электронному документообороту (ЭДО). Это необходимо для обмена данными с «Честным знаком» и маркетплейсом. Через сайт системы ввести данные компании, подтвердить УКЭП и получить доступ в личный кабинет «Честного знака». В личном кабинете ассоциации автоматической идентификации автоматической идентификации GS1 РУС создать карточки товаров: указать артикулы, состав, размеры. Данные автоматически передаются в «Честный знак». Запросить в личном кабинете «Честного знака» DataMatrix. Например, 1000 DataMatrix для партии футболок — по одному на каждую единицу. После нанесения кодов поменять статус в личном кабинете на «В обороте». Теперь футболки можно отгружать на Wildberries.

Виды КИЗ

КИЗы различаются по способу нанесения и цвету, который зависит от страны происхождения продукции:

зелёный — произвели на территории ЕАЭС;

красный — импортировали из третьих стран.

Виды КИЗ по способу нанесения

Для работы с маркетплейсами есть несколько способов нанесения знаков.

Прямая печать на упаковке. КИЗ наносится типографским способом при производстве упаковки.

Самоклеящиеся этикетки. Печатаются продавцом на термотрансферных принтерах. Подходят для ручной маркировки.

Вшивные ярлыки. Вшиваются в швы одежды или прикрепляются к изделию.

Требования к КИЗ

КИЗ изготавливают из текстиля, пластика или бумаги. Знак должен сохранять функциональность при низких и высоких температурах, если, например, приходится доставлять зимой в сильные морозы или летом в +40 °С.

Когда кто-то пытается снять маркировку с товара или защитную пломбу, они неизбежно повреждаются. Это сделано специально, чтобы:

защитить покупателей от подделок;

не дать мошенникам использовать старые маркировки повторно;

гарантировать подлинность товара.

Формат идентификационного номера:

YY — код страны-изготовителя.

XXXXXX — тип КИЗ.

NNNNNNNNNN — серийный номер знака.

Требования к КИЗ на примере Wildberries

При отсутствии КИЗ или его неправильном нанесении товар не пройдёт приёмку на складе Wildberries. Например, если продавец разместит КИЗ на внутреннем ярлыке куртки в упаковке из плотного полиэтилена, сотрудники склада не смогут отсканировать знак без вскрытия упаковки. Поэтому всю партию могут отклонить.Также не примут товар, если КИЗ продублирован, как в примере ниже.

Чтобы избежать проблем, нужно соблюдать требования площадки:

Символ должен быть чётко виден и легко считываться сканером.

Нельзя перекрывать код стикерами, скотчем или другими элементами.

Запрещается наклеивать стикер с КИЗ поверх другой важной информации (сроки годности, состав).

Для комплектов, например костюмов из нескольких предметов, хватит одного знака на весь набор.

Требования к нанесению кодов

Место размещения: знак наносят на индивидуальную упаковку товара. Если есть дополнительная непрозрачная упаковка (коробки, пакеты), идентификатор должен быть виден и доступен для сканирования.

Технические параметры: оптимальный размер — 22х22 мм, чёрный цвет шрифта, минимум 1/3 площади стикера.

Качество: если маркировка повреждена — это равносильно тому, что её нет, все дефектные знаки перед отправкой продукции нужно заменить.

Рекомендации для селлеров

Актуальную информацию о товарах, которые подлежат обязательной маркировке, публикуют на сайте «Честный знак». Перед началом продаж обязательно проверьте, нужно ли размещать КИЗ. Это поможет избежать проблем при приёмке на маркетплейсах. Перед отправкой проведите тестовое сканирование знаков.

Маркировка товаров

Система «КИЗ» — первый шаг к прозрачности товарооборота. Но отслеживать подлинность конкретного изделия помогает система маркировки товара «Честный знак».«Честный знак» — это государственный инструмент борьбы с контрафактом. Она присваивает каждому товару уникальный цифровой код, чтобы проследить путь от производителя до покупателя. Для проверки достаточно отсканировать код в мобильном приложении. Отсутствие знаков грозит штрафами, а немаркированную продукцию изымут из оборота.

Подключение к системе обязательно для всех участников рынка — от производителей до продавцов, в том числе на маркетплейсах. Для этого потребуется электронная подпись, описание изделия и специальное оборудование для работы с кодами.

Система уже охватывает табачные изделия, лекарства, одежду и другие категории товаров. Ежегодно перечень будет расширяться, поэтому бизнесу важно адаптироваться к новым требованиям.

Обязательная маркировка: какие товары подлежат идентификации

В 2025 году 27 категорий подлежат маркировке, еще 18 относятся к пилотным проектам.

Подробная информация о каждой категории и пилотном проекте размещена на сайте «Честного знака».

Система «Честный знак» ежегодно запускает несколько пробных проектов. Участники получают коды бесплатно и тестируют процессы до введения обязательных требований. После испытательного периода идентификация может стать обязательной — обычно через 2–6 месяцев после завершения теста.

Как маркировать товары производителям

Шаг 1. Получите УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись) и зарегистрируйтесь в системе «Честный знак».

Шаг 2. Внесите информацию о товарах: заполните карточки продукции в Национальном каталоге маркировки, дождитесь проверки и подтверждения данных.

Шаг 3. Закажите необходимое количество цифровых идентификаторов и оплатите коды для всей партии.

Шаг 4. Выберите принтеры для печати этикеток или типографскую печать на упаковке.

Шаг 5. Выберите оператора электронного документооборота, заключите договор на обслуживание.

Шаг 6. Убедитесь, что контрагенты подключены к ЭДО, проверьте возможность обмена документами между разными операторами.

Шаг 7. Нанесите коды на изделия или упаковку. Измените статус продукции в личном кабинете системы

Шаг 8. Проведите тестирование и убедитесь в корректности считывания знаков.

Шаг 9. Активируйте коды в системе и начните отгрузку партии с КИЗ.

Как работать с маркировкой поставщикам и импортёрам

Шаг 1. Зарегистрируйтесь в системе с УКЭП, подтвердите данные компании и дождитесь активации аккаунта.

Шаг 2. Внесите полные данные о каждой позиции в Национальный каталог маркировки, отправьте на модерацию и дождитесь подтверждения.

Шаг 3. В личном кабинете «Честного знака» запросите нужное количество DataMatrix, оплатите их. Стоимость зависит от типа товара. Полученные коды будут доступны для скачивания.

Шаг 4. Выберите техническое решение для оформления КИЗ:

оборудование (принтеры этикеток, если коды печатаются на стикерах, промышленные принтеры для нанесения прямо на упаковку);

программное обеспечение: системы для генерации и печати знаков, ПО для интеграции с учётными системами (1С, ERP и др.).

Шаг 5. Найдите аккредитованного партнёра из списка на сайте «Честного знака», заключите договор на внедрение и поддержку системы маркировки, настройте интеграцию бизнес-процессов.

Шаг 6. Напечатайте DataMatrix на упаковку или этикетки, проверьте читаемость сканером. В личном кабинете «Честного знака» измените статус товара на «Введён в оборот».

Шаг 7. Протестируйте образцы с оформленными знаками в аккредитованных лабораториях, например «ТрекМарк». Убедитесь, что коды корректно считываются и передаются в систему, при необходимости скорректируйте процесс нанесения.

Как продавать маркированные товары в розницу

Шаг 1. Зарегистрируйтесь на официальном сайте системы.

Шаг 2. Обратитесь в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Выберите товарные категории для работы и заключите соглашение.

Шаг 3. Найдите оператора электронного документооборота, убедитесь, что он поддерживает маркировку, и подпишите договор.

Шаг 4. Настройте товароучётную систему и проверьте совместимость ПО с «Честным знаком».

Шаг 5. Подготовьте оборудование: 2D-сканер для считывания DataMatrix на кассе, онлайн-кассу с актуальной прошивкой, принтер этикеток, если нужно печатать новые коды.

Шаг 6. При продаже считайте код товара сканером на кассе, проверьте, что информация ушла в систему «Честный знак», убедитесь, что изделие автоматически выведено из оборота.

Маркетплейс и интернет-магазин: особенности работы

При работе с маркетплейсами селлеру нужно правильно выбрать модель логистики.

При схеме FBO (полное сопровождение площадкой) продавец передаёт предварительно промаркированные товары на склад маркетплейса, где дальнейшая ответственность за документооборот ложится на оператора площадки. Важный момент — правильное оформление универсального передаточного документа (УПД) с кодами через ЭДО перед отгрузкой. После поступления товара на склад стоит проверить акт приёмки в личном кабинете на случай расхождений.

В случае FBS (самостоятельная логистика) продавец полностью контролирует процесс: от нанесения символов до передачи данных о продаже. Важно вовремя вносить информацию в личный кабинет маркетплейса и синхронизировать эти данные с системой «Честный знак».

Перед началом продаж нужно убедиться, что все коды переведены в статус «В обороте». Повреждённые или нечитаемые знаки приравниваются к их отсутствию и требуют замены.

У интернет-магазинов могут возникнуть сложности с маркировкой существующих остатков, так как нужно провести инвентаризацию, заказать и нанести знаки. При продаже нужно правильно сканировать товары и автоматически передавать данные через кассу.

При работе с поставщиками важно сверять маркировки в документах и на товарах — они должны совпадать.

Что будет, если не сделать маркировку

За несоблюдение требований идентификации предусмотрены серьёзные санкции — от крупных штрафов до уголовной ответственности. Размер наказания зависит от типа нарушения и категории товаров.

Независимо от степени нарушения Роспотребнадзор изымает из оборота любой немаркированный товар.

Маркетплейсы также могут оштрафовать селлера за отсутствие или нарушение целостности знака, а также отказаться от сотрудничества с продавцами, которые регулярно допускают ошибки.

Административная ответственность

Отсутствие маркировки при производстве товаров, если она уже введена для категории, наказывается штрафом для юрлиц до 100 000 рублей.

За продажу немаркированного товара оштрафуют на сумму до 300 000 рублей. Для продавцов сигарет, пива и слабоалкогольной продукции штраф до 1 500 000 рублей, для производителей — до 1 000 000 рублей.

Хотя формально штрафы сначала выписываются площадке, по факту издержки будут взысканы с продавца, который допустил нарушения. Такой механизм прописан в соглашениях между селлером и маркетплейсом.

Уголовная ответственность