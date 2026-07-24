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Что такое оферта Ozon для продавца и на что обратить внимание в договоре

Торговля на Ozon начинается с оферты. Её нельзя изменить под себя и подписать привычной подписью — продавцы принимают документ автоматически, когда создают карточку товара. Но чтобы условия не стали для вас неожиданностью, Точка Банк вместе с экспертом подготовил гид по оферте.

24.07.2026
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Коротко
— Оферта Ozon — это договор с правилами работы на площадке. Продавец её принимает акцептом, то есть целевым действием, например созданием карточки товара.
— В оферте прописаны схемы работы с площадкой, комиссии, порядок выплат и санкции за нарушения.
— Ozon вправе менять условия в одностороннем порядке, заранее уведомляя об этом продавцов.

Что такое оферта Ozon

Оферта — это готовый текст договора, в котором прописаны все ключевые правила работы на площадке. Продавец не согласовывает положения индивидуально, а принимает их целиком. На Ozon оферта не является публичной в юридическом смысле.

СПРАВКА
При публичной оферте компания обязана заключить договор с любым, кто согласился с условиями. Маркетплейс же оставляет за собой право отказать в сотрудничестве, например если в документах есть ошибки или не соблюдены требования.

Чтобы принять оферту, подписывать бумажный документ не нужно. Достаточно начать пользоваться функционалом площадки, то есть совершить акцепт. Это будет сигналом к тому, что вы согласны с условиями и готовы сотрудничать.

Правда, перед этим нужно зарегистрировать бизнес. Сделать это можно в Точка Банке — мы помогаем предпринимателям открыть ИП и расчётный счёт, разобраться в правилах площадок и выводить доход с маркетплейсов.

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Чем оферта отличается от обычного договора

Оферта — это заранее составленное предложение заключить договор на определённых условиях. Вот чем она отличается от обычного двустороннего договора:

  • Оферту можно принять акцептом, а договор обязаны подписать обе стороны.
  • Оферту принимают такой, как она есть, — в отличие от договора, в ней изменить условия не получится.
  • Ozon может вносить изменения в оферту в одностороннем порядке, но он обязан заранее уведомить об этом продавца. С обычным двусторонним договором так не получится: чтобы изменить условия, необходимо обоюдное согласие и дополнительное соглашение.

Где найти и как принять оферту Ozon

Документ можно найти:

В базе знаний для продавцов. Текст опубликован в разделе «Договор для Продавцов товаров на Платформе Ozon». Там же можно найти архив изменений, чтобы отслеживать, когда и какие правки вносились.

В личном кабинете продавца. Зайдите в раздел «Настройки» → «Реквизиты и договор». В нём отображаются все договоры вашей компании с маркетплейсом.

Что такое кабинет Ozon Seller и как он работает

В электронной почте. После регистрации на портале и заполнения личных данных площадка отправит вам письмо со ссылкой на оферту.

После того, как вы ознакомились с текстом договора, можно создать первую карточку товара. Отдельно подписывать оферту не нужно.

Как создать и оформить карточку товара на Ozon

Как удалить карточку товара на Ozon

Что входит в оферту: основные разделы

Ключевые разделы оферты для продавцов следующие:

Условия работы с Ozon

Предмет договора

По условиям, Ozon выступает как площадка‑посредник: оказывает услуги по реализации товаров продавца и берёт за это вознаграждение. По сути это агентские, или комиссионные отношения: продавец остаётся собственником товара до продажи, а маркетплейс организует продажу, доставку, приём оплаты и так далее.

По оферте ответственность за налогообложение и декларирование дохода ложится на предпринимателя. Чтобы не запутаться в сложных документах, подключите Онлайн-бухгалтерию для маркетплейсов от Точка Банк. Сервис сам считает налоги по продажам на Ozon и вовремя сдаёт отчётность.

Схемы работы

Для каждой схемы прописаны свои правила приёмки, сроков передачи, допустимых отклонений и ответственности:

  • FBO, или Fulfillment by Ozon, — товар хранится на складе Ozon, площадка сама собирает, упаковывает и доставляет заказы.
  • FBS, или Fulfillment by Seller, — продавец хранит товар у себя, а также сам собирает и передаёт заказы в сортировочный центр Ozon. Дальше доставкой занимается маркетплейс.
  • realFBS — продавец берёт всю логистику на себя: хранение, сборку, упаковку и доставку, в том числе через сторонних перевозчиков.

Комиссии и тарифы

Это один из самых объёмных блоков. В основном тексте вы найдёте общие принципы, а конкретные ставки прописаны в приложениях и тарифах. Важно понимать, что они регулярно меняются, но площадка уведомляет об этом за 45 дней.

Комиссии Ozon: за что платить маркетплейсу

Порядок расчётов и выплат

В оферте зафиксировано, как часто продавец получает заработанные деньги:

  • по стандартному графику — два раза в месяц по отчётам о продажах;

или

  • по ускоренному графику, то есть раньше срока, но с дополнительной наценкой.

Еще ещё третий вариант — через сервис «Ранний вывод выручки» от Точка Банк. С ним можно выводить заработанные деньги, когда вам удобно, а не когда решит маркетплейс. Комиссия фиксированная — всего от 1,8%. 

Замораживаем ставку на ранний вывод с WB, Ozon и Яндекс Маркета — всего 1,8%

Также есть правила, которые нужно соблюдать:

  • Ozon направляет отчёты о реализации и УПД в электронном формате, то есть через ЭДО. Продавец должен подписать их в течение пяти дней при работе с НДС или в течение трёх дней, если без НДС. В противном случае документы будут считаться автоматически согласованными.
  • Предусмотрены ежеквартальные акты сверки взаиморасчётов, которые площадка отправляет продавцу. На проверку и ответ есть 15 дней. Если не отреагировать — Ozon примет их автоматически.
  • Площадка может направить акт расхождений. Это бывает например при обнаружении сотрудниками склада брака или пересорта. Для урегулирования расхождений нужно согласовать акт или инициировать дополнительную проверку, предоставив доказательства.

Обязанности сторон

Обязанности Ozon: обеспечить доступ к площадке, обрабатывать заказы, передавать данные, соблюдать конфиденциальность и так далее.

Обязанности продавца: корректно заполнять карточки товаров, соблюдать правила упаковки и сроков отгрузки, вовремя подписывать документы, не продавать запрещённые товары, не создавать дубли карточек, не накручивать заказы и отзывы, а также поддерживать показатели качества сервиса.

Ответственность и штрафы

Раздел описывает санкции за нарушения. Это могут быть:

  • удержания из выплат — за просроченную отгрузку, отмену заказа или низкий рейтинг;
  • штрафы и возмещение убытков — за причинение ущерба площадке или покупателям;
  • приостановка или расторжение договора — за серьёзные и систематические нарушения.

Также в оферте прописаны форс‑мажор и досудебный порядок урегулирования споров.

Штрафы на Ozon для продавцов и поставщиков

Хранение и логистика

Эти вопросы связаны со схемами работы и тарифами:

  • для FBO — правила приёмки на склад, нормы хранения, сроки утилизации невостребованных или просроченных товаров и условия вывоза остатков;
  • для FBS/realFBS — требования к упаковке, срокам передачи в сортировочный центр, допустимым отклонениям от сроков;
  • для всех — условия возврата, обработки брака и утилизации.

Какие комиссии и платежи закрепляет оферта

Подробнее остановимся на финансовых условиях сотрудничества с Ozon.

Комиссии по категориям

Размер комиссии зависит от категории товара, схемы работы и иногда от цены самого товара. Причем процентная ставка часто меняется при обновлении оферты.

Например, к осени 2026 года комиссия для одежды станет 55%, для электроники — 50%. Но для дешёвых товаров действуют сниженные ставки: до 100 ₽ — 20%, от 101 до 300 ₽ — 26%.

Другие тарифы и услуги

Помимо комиссии за продажу, продавец платит за дополнительные услуги:

Логистика — доставка до покупателя (тариф зависит от габаритов товара и расстояния) + доставка до места выдачи (не более 25 ₽, зависит от цены) + обратная логистика, если человек не выкупил заказ (тариф зависит от габаритов товара и расстояния).

Хранение — размещение товара на складе маркетплейса, которое актуально для схемы FBO. Стоимость одинакова для всех регионов — 2,5 ₽ за литр в день, кроме Казахстана, — там 0,35 ₽ за литр.

У площадки есть ещё период бесплатного хранения, который отличается для каждой категории. Например, для белья и ювелирных украшений — это 365 дней, а для игрушек и канцелярии — 120 дней. 

Эквайринг — комиссия за приём безналичных платежей. Обычно он не превышает 1,5%.

Обработка возвратов, невыкупов, отмен — сбором и упаковкой занимаются сотрудники ПВЗ. За каждое отправление нужно дополнительно платить 15 ₽.

Дополнительные услуги: утилизация просроченных товаров, которые хранятся на складе Ozon; возврат брака, реклама и продвижение. 

Сроки и порядок выплат

Расчётный период на Ozon — это календарная неделя, то есть с понедельника по воскресенье. После её завершения система обрабатывает данные и формирует сумму к выплате. Вывести её можно разными способами:

Стандартный график: выплата по средам, но с отсрочкой в три недели. То есть то, что заработано на этой неделе, можно вывести только через 21 день.

Гибкий график: можно выбрать еженедельную выплату с меньшей отсрочкой или ежедневную. Это платная услуга: чем чаще выплаты, тем выше комиссия. Например, за ежедневные выплаты придётся заплатить от 2,69 до 4,49%.

Досрочный график: можно запросить перевод в любой момент — система переведёт сумму, накопленную с момента последней выплаты. Услуга платная, комиссия рассчитывается индивидуально для каждого продавца и отображается в личном кабинете в разделе «Финансы».

С отсрочкой: можно выводить деньги реже и перенести дату платежа на срок от 14 до 168 дней. Взамен Ozon снизит комиссию.

Вопросы по теме

Что такое оферта на Ozon простыми словами?

Это договор между маркетплейсом и продавцом. Площадка предлагает определённые условия сотрудничества, а предприниматель может согласиться с ними и начать торговлю. Если его что-то не устраивает, то внести изменения в документ не получится.

Нужно ли подписывать договор с Ozon отдельно?

Подписывать договор не нужно. Начало работы на площадке означает согласие с условиями оферты.

Где посмотреть текст оферты Ozon?

Его можно найти в базе знаний площадки, в личном кабинете продавца и на электронной почте — письмо приходит после регистрации.

Может ли Ozon менять условия оферты в одностороннем порядке?

Да, маркетплейс может самостоятельно вносить изменения в договор, но он заранее предупреждает об этом за 45 дней в личном кабинете.

Какие штрафы предусмотрены офертой Ozon?

В оферте Ozon нет классических денежных штрафов в виде фиксированных сумм за каждое нарушение — вместо этого работает балльная система.


У каждого проступка свой «тариф»: определённое количество баллов и срок, на протяжении которого они действуют. Но за серьёзные нарушения их могут начислить бессрочно. В итоге, если накопится 1 200 баллов, Ozon заблокирует личный кабинет.

Что будет, если нарушить условия оферты?

Можно получить штрафные баллы и другие санкции от маркетплейса: блокировку карточек, деактивацию личного кабинета, финансовые удержания.

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Оферта Ozon для селлера: что это и что важно в договоре — Точка Банк