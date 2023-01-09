Что такое кабинет Wildberries Seller и как он работает

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Точка Банк расскажет, как работать на Вайлдберриз: как зарегистрироваться, что есть в личном кабинете, что можно продавать и какую схему работы со складом выбрать.

Кто может продавать на Вайлдберриз

Работать на Вайлдберриз можно в трёх статусах: ИП, ООО и самозанятый.

Для самозанятых есть ограничение: они могут продавать только те товары, которые сделали сами. Например, украшения ручной работы, аксессуары или одежду со своими принтами. При этом не могут продавать товары, которые подлежат обязательной маркировке и сертификации.

Если селлер является производителем/фабрикой/заводом или хочет перепродавать товары, созданные другими, ему нужно зарегистрироваться как ИП или ООО.

Что можно продавать на Вайлдберриз

Маркетплейс разделяет все товары на категории, среди них:

обувь;

одежда;

аксессуары;

бельё;

красота;

игрушки;

мебель;

бытовая техника и так далее.

Также на Вайлдберриз можно продавать билеты на самолёт, поезд и автобус. Отдельно вынесен раздел с акциями — в него попадают акционные товары из разных категорий.

Периодически на ВБ появляются новые категории. Они могут быть привязаны к конкретному празднику или сезону, например перед Новым годом появился раздел с ёлками, карнавальными нарядами и подарочными упаковками.

Кроме материальных товаров, на ВБ можно продавать цифровые. Например, фильмы, игры, книги, подписки и подарочные сертификаты. Их можно завести через кабинет так же, как заводят обычные товары.

Какой бы товар вы ни выбрали, важно правильно его позиционировать.

Во-первых, нужно рассчитать рыночную цену. С одной стороны, она не должна быть слишком высокой, чтобы не спугнуть покупателя. С другой стороны — продавец не должен торговать себе в ущерб.

Во-вторых, нужно выбрать стратегию продвижения. Нужно понимать, каких показателей вы хотите добиться. И, исходя из этого, выбирать пути реализации. Принять правильное решение на основе данных поможет Аналитика от Точка Банк — в нашем сервисе есть все инструменты, чтобы увеличить продажи. Попробуйте бесплатно.

Что нельзя продавать на Вайлдберриз

По закону на маркетплейсе запрещено продавать алкоголь, табачные изделия, оружие, взрывчатые вещества, лекарства.

Есть товары, которые не получится запустить в продажу из-за особенностей хранения и логистики. Например, на Вайлдберриз нет условий для содержания животных. Значит, торговля животными на ВБ невозможна. То же самое касается насекомых, живых растений и товаров, которым нужны специальные условия хранения.

Как зарегистрироваться на Wildberries в качестве селлера

Чтобы начать работу на маркетплейсе Вайлдберриз, нужно зарегистрироваться в приложении для партнёров WB. На первом этапе достаточно ввести номер телефона. После этого предприниматель попадёт в личный кабинет.

Теперь нужно внести 30 000 рублей — это лицензионный платёж, который вернётся на счёт продвижения. И заполнить в личном кабинете данные о компании, страну, форму организации, ИНН, наименование поставщика, ФИО руководителя, реквизиты счёта в банке и другую ключевую информацию.

В личном кабинете Вайлдберриз есть все нужные инструменты для работы:

рост продаж;

товары и цены;

поставки и заказы;

аналитика;

продвижение;

финансы.

На старте работы селлеры чаще всего работают в разделе «Товары» — именно там создаётся карточка товара. Её можно оформить вручную или импортировать информацию с другого маркетплейса. У Точка Банк есть пошаговые инструкции, как это сделать.

При заполнении карточки товара важно:

Максимально подробно заполнить характеристики. Использовать качественные фотографии. Создать привлекательное описание. С этим поможет сервис Точка Банк, который составит SEO-описание товаров для маркетплейсов в один клик.

Что выбрать продавцу на Wildberries: FBS или FBW

FBW — Fulfillment by Wildberries. Продавец отправляет партию товара на склад маркетплейса и «забывает» о ней: теперь хранением, упаковкой и доставкой занимается ВБ.

FBW подходит селлерам с большими оборотами, средними ценами и стандартными размерами товаров.

FBS — Fulfillment by Seller. Продавец хранит товар на собственном складе. Когда покупатель оформляет заказ, селлер сам упаковывает и отправляет товар в пункт выдачи маркетплейса. Дальше WB занимается доставкой непосредственно до клиента.

FBS чаще выбирают продавцы, у которых дорогой или хрупкий товар, который не хочется хранить на общем складе.

DBS — Delivery by Seller. На ВБ это называется «Витрина» и «Витрина экспресс». Этой моделью пользуются реже, поскольку она доступна только в Москве и Санкт-Петербурге.

При DBS продавец берёт весь цикл на себя: хранит товар, упаковывает его и лично доставляет клиенту. В этом случае Вайлдберриз выступает только в качестве витрины, на которой покупатели могут выбрать товар.

По этой схеме продают товары с маленьким сроком годности или с особенностями хранения, например если товар хрупкий и обращаться с ним нужно бережно.

DWB — Delivered by Wildberries. Продавец хранит товары на своём складе. Когда поступает заказ, за ним приезжает курьер ВБ, забирает и доставляет его покупателю. По такой модели можно продавать только сверхгабаритные товары.

Click&Сollect. По сути это самовывоз из магазина продавца. ВБ выступает как витрина: покупатель может выбрать на площадке товар, оформить или забронировать его. Но забирать его придётся в магазине или на складе продавца. Услуга пока представлена не во всех регионах.

Склады Wildberries

Склады маркетплейса расположены по всей стране. Самые крупные склады находятся в Подольске и Казани — именно сюда везут товар предприниматели, которые хотят продавать товары по всей России.

Но не забывайте, что одним из ключевых параметров в ранжировании является география отгрузки, или, другими словами, скорость доставки. Поэтому важно отгружать товары и в региональные склады тоже. Ольга Чинова эксперт по продажам на маркетплейсах

Опытные продавцы перед праздниками заранее привозят товары на склад — это позволяет избежать очередей и получить максимальную выгоду во время повышенного спроса.

Тарифы для селлеров Wildberries

За работу с маркетплейсом есть комиссия для продавцов. Она зависит от типа доставки и категории товара: от 0,5 до 25,5%. Кстати, если подключить «Онлайн-бухгалтерию» от Точка Банк, мы учтём ваш доход и комиссии маркетплейса для корректного расчёта налогов.

Есть и другие платежи. Например, стоимость доставки одной позиции составляет от 30 до 170 рублей — в зависимости от категории и подкатегории товара. Также нужно ежедневно платить за хранение: тариф варьируется от 0,05 до 0,1 копейки в день.

Отдельные тарифы действуют для крупногабаритных товаров: за один литр нужно будет заплатить 0,002 рубля ежедневно. А если селлер доставил товар монопалетой, его ежедневное хранение — это 23 рубля, умноженные на коэффициент склада.