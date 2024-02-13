Что такое фулфилмент для маркетплейсов: критерии выбора, плюсы и минусы

Если предприниматель хочет максимально облегчить работу с маркетплейсами, он может выбрать услуги фулфилмента. Расскажем, что такое фулфилмент, какие бывают схемы работы, и чем отличается фулфилмент на разных площадках. Также расскажем об основных тарифах, преимуществах и недостатках при работе с фулфилментом.

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Что такое фулфилмент и что в него входит

Фулфилмент — это комплекс услуг по хранению, подготовке и отправке товара от продавца к покупателю. Брать на себя обязанности по фулфилменту может как маркетплейс, с которым сотрудничает продавец, так и сторонние сервисы. Второй вариант может быть удобен продавцам, которые работают не с одной площадкой, а сразу с несколькими маркетплейсами.

У маркетплейсов для этих функций есть отдельные специализированные подразделения, которые занимаются исключительно работой с товарами на складах.

Что входит в обязанности маркетплейса или сторонних организаций, с которыми сотрудничает продавец:

Приём и хранение товара. Продавец отдаёт маркетплейсу и отдельному оператору фулфилмента товар в нужном объёме. Специалисты принимают его, заносят информацию в базу, оставляют на складе, следят за его состоянием, подготавливают необходимую документацию. Обработка заявок. Сотрудник фулфилмент-сервиса получает от продавца доступ к своему личному кабинету на онлайн-площадке, чтобы контролировать и обрабатывать новые заявки от покупателей. Сбор и упаковка пришедшего заказа. Онлайн-площадка или сторонний фулфилмент-оператор получает заказ от покупателя, а затем приступает к сборке и упаковке заказа. Кстати, продавец может предоставить свою брендированную упаковку или выбрать стандартную. Сотрудники склада сами маркируют товар, если это необходимо. Доставка. Это обязательная услуга фулфилмента. Доставку могут осуществлять как до пункта выдачи заказов, так и до двери покупателя. Зависит от того, какой способ доставки выбрал клиент. Работа с возвратами. Если покупатель не забирает заказ или по определённым причинам возвращает его, фулфилмент-операторы снова организовывают его хранение и переупаковку, если она нужна. Кроме того, они оформляют все необходимые документы на возврат. Дополнительные услуги. По желанию продавца некоторые логистические службы фулфилмента для маркетплейсов берут на себя дополнительные обязанности — фотографируют товар, изготавливают и вкладывают рекламный материал в заказ, занимаются таможенным оформлением.

Чаще всего продавцы отдают предпочтение сотрудничеству с маркетплейсом по нескольким причинам. Во-первых, это готовая масштабная аудитория. Во-вторых, не надо делать собственный сайт, чтобы запустить продажи. В третьих, маркетплейс может помочь с упаковкой и доставкой.

Продавцу остаётся только управлять всеми этими процессами. Это тоже требует высокой концентрации, но если рутинные процессы удалось делегировать, остальная работа обычно идёт эффективнее.

Схемы работы зависят от того, кто берёт на себя функции фулфилмента.

FBO (Fulfillment by Operator). В этом случае оператором является сам маркетплейс. Продавец организовывает поставку товара на какой-нибудь из складов онлайн-площадки. Далее сотрудник складского комплекса хранит, упаковывает и доставляет изделие до покупателя. Продавец может привозить товар на склад регулярными партиями, которые прописаны в договоре, или под каждый конкретный заказ покупателя. FBS (Fulfillment by Seller). В таком случае услугу фулфилмента предоставляют не сотрудники маркетплейса, а сторонние операторы. Сотрудничество со сторонними сервисами стало востребовано во время развития работы маркетплейсов. На самих маркетплейсах высокая загрузка и большое количество контрагентов, а сторонние сервисы концентрируются только на фулфилменте. Поэтому многие предприниматели стали работать именно со сторонними операторами.

Эксперты отмечают, что новичкам, которые недавно начали сотрудничать с маркетплейсами, лучше выбрать схему работы FBO. А предпринимателям, у которых есть свой интернет-магазин, при сотрудничестве с несколькими маркетплейсами, лучше выбрать схему FBS — это позволит сосредоточить весь товар в одном месте.

Кроме того, на выбор схемы должен повлиять и тип товара, который продаёт предприниматель. Если это не очень ходовой товар, хрупкий, дорогостоящий или крупногабаритный, то лучше выбрать схему FBS - операторы фулфилмента надёжно его упакуют. А схема работы FBO больше подойдёт для популярных товаров с высоким оборотом.

Критерии выбора и оценки

Если вы приняли решение сотрудничать со сторонними операторами фулфилмента, то в первую очередь обратите внимание на их тарифы. Эта сумма повлияет на стоимость товара и, соответственно, на его продажи. Почитайте отзывы других предпринимателей о сотрудничестве с выбранным сервисом, проверьте, насколько надёжна компания, изучите её сайт, посмотрите, насколько широкий штат сотрудников.

На что ещё обратить внимание при выборе фулфилмент-оператора:

Если у вас специфический товар, проверьте есть ли у сервиса опыт работы с такой категорией товаров. Если подобный опыт работы есть, и он успешный, можно не переживать за сохранность продукции. Узнайте, где находится склад, много ли товаров там хранится, как всё устроено. В первую очередь, поинтересуйтесь расположением склада. Ведь от этого зависит скорость доставки товара до покупателя. Склады должны размещаться максимально близко к основному рынку сбыта. Уточните, есть ли у сервиса возможность доставки. Своя ли служба доставки у этого оператора фулфилмента или он сотрудничает на аутсорсинге с другой компанией? Лучше заранее проговорить все эти моменты, иначе есть риск, что доставкой придётся заниматься самому. Обратите внимание, указаны ли в документах договора ответственность оператора и KPI/SLA. Отметьте для себя, какие дополнительные услуги оказывает оператор, кроме стандартных. Выгодны ли они? Есть ли комплексные vip-пакеты среди тарифов? Проанализируйте, за какие услуги нужно будет платить. Сравните расходы, которые у вас есть сейчас, с теми суммами, которые вам придётся платить, сотрудничая с фулфилмент-оператором. Изучите технические возможности вашего потенциального партнёра и проверьте, сможет ли он интегрировать свою IT-систему с программой маркетплейса или вашего интернет-магазина.

Сравнительные характеристики фулфилмента на маркетплейсах

При использовании фулфилмента продавец платит за своё время и удобство, а специалисты площадки или стороннего сервиса делают за него работу — думают о хранении, упаковке и доставке. Это удобно, но важно учитывать, что у каждой площадки есть свои особенности. Нужно обратить внимание на плюсы и минусы, чтобы выбрать самую подходящую площадку для конкретного товара.

Ozon

Плюсы:

На Ozon легко оставить заявку на поставку товара с услугой фулфилмента.

поставку товара с услугой фулфилмента. Большое количество товарных категорий, с которыми работает маркетплейс.

которыми работает маркетплейс. Складская система развита, а доставка выполняется в любую точку страны.

Минусы:

Продавцы отмечают большой размер комиссии для определенных товаров.

определенных товаров. Тарифы за обработку, упаковку и отправку товара зафиксированы: они зависят от веса и габаритов товара в упаковке.

обработку, упаковку и отправку товара зафиксированы: они зависят от веса и габаритов товара в упаковке. Стоимость хранения зависит от оборотов.

Wildberries

Плюсы:

У фулфилмента Wildberries есть различные опции. Доставка сотрудничает как со сторонними службами, так и со своей собственной.

со сторонними службами, так и со своей собственной. Продавать по схеме фулфилмента на Wildberries могут и самозанятые.

схеме фулфилмента на Wildberries могут и самозанятые. Сейчас в логистической сети больше десяти складов, которые есть в Хабаровске, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Подольске и других городах. Также есть большой логистический центр уже в Московской области. Общая сеть пунктов приёма товаров насчитывает больше сотни специализированных адресов.

Минусы:

Фулфилмент могут использовать только партнеры Wildberries.

Для подключения необходимо иметь товарный знак, которого ещё нет в каталоге.

Яндекс Маркет

На рынок фулфилмента Яндекс Маркет вышел только в 2018 году. Также, как и многие другие маркетплейсы, Яндекс Маркет берёт на себя абсолютно весь спектр услуг фулфилмента по сделке с вашей продукцией.

Яндекс Маркет продолжительное время пользовался партнёрской моделью. По такой схеме основные обязанности, связанные с доставками, выполняли подрядчики. Несколько лет назад Яндекс арендовал склады в Ростове и в Подмосковье. Сегодня сеть складов расширилась и присутствует на территории Московской области, в Самарской, Ростовской, Ленинградской и Свердловской областях. Кстати, доставку и выдачу у Яндекса осуществляют партнёры, среди которых Почта России, PickPoint, СДЭК, Boxberry.

Фулфилмент: тарифы

1. Существенные расходы фулфилмента на OZON уже введены в комиссию онлайн-площадки, а расход зависит от веса и габаритов товара. В формуле учитывают комиссию, оплату за услуги по доставке, в которую входят плата за сборку (минимум 30 рублей, максимум 150 рублей), транспортировку по магистрали (до 28 рублей за килограмм), последнюю милю (4,4% от цены, минимум 20 рублей, максимум 120 рублей за каждый товар).

2. На Wildberries комиссия варьируется от 5% до 15% — процент зависит от конкретного товара. Кроме этого, предпринимателю надо будет заплатить за услуги фулфилмента — это сборка и подготовка товаров к транспортировке, а также провоз через магистральные направления и последнюю милю.

3. Яндекс Маркет берёт с продавца комиссию за услуги маркетплейса и комиссию за доставку — около 4% от цены изделия.

4. В случае с фулфилментом СберМегаМаркета общая сумма выплаты будет складываться из услуг хранения и комплектации — 0,8 рублей в сутки после двух месяцев хранения. Для товаров, цена которых до 500 рублей, доставка бесплатная. Для тех, что дороже, доставка составит 50 рублей, если вес меньше 25 килограммов. 150 рублей — если вес 25 килограммов и больше.

5. Расчёт на услуги фулфилмента Почты России осуществляется по модели тарификации за операции и по модели «от стоимости заказа». Доставка в специальные почтоматы будет стоит от 99 рублей в зависимости от веса. Обычная посылка обойдется от 150 рублей. Можно оформить доставку курьером, это будет стоить от 250 рублей за партию. Стоимость хранения на складах Почты России оценивается индивидуально с каждым заказчиком.

Кстати, если подключить «Онлайн-бухгалтерию» от Точка Банк, мы учтём ваш доход и комиссии маркетплейса для корректного расчёта налогов.

Выгоды сотрудничества с фулфилмент-операторами

Пользуясь фулфилментом маркетплейса, продавец имеет возможность сделать свой рабочий процесс проще, освободить себя от некоторых рутинных обязанностей и сэкономить время, чтобы посвятить его разработке новых стратегий, продвижению бренда и выведению его в топ.

Продавцу не нужно иметь свой склад, оплачивать его аренду, коммунальные расходы и думать об устройстве работы склада. В фулфилменте все процессы просто и чётко налажены, а сбои практически невозможны. А если происходит внеплановая ситуация, у фулфилмента обычно есть отработанные инструкции и алгоритмы, что делать в таких случаях.

Ещё одна выгода сотрудничества с фулфилмент-оператором — повышение качества сервиса. Сотрудники фулфилмент-сервисов профессионально упаковывают товар, быстро доставляют его до получателя, оперативно реагируют на комментарии или недовольства клиентов. А значит — у клиентов остаётся приятное впечатление от заказа, и они могут снова вернуться к продавцу.

Недостатки фулфилмента

При отправке товара на склад маркетплейса нужно учитывать, что иногда товар могут испортить или потерять. Это происходит редко, но всё-таки случается. Чаще всего у продавца нет свободного доступа на склад, поэтому он не может приехать и посмотреть, как содержится его продукция.

Можно отнести к недостаткам и то, что услуги фулфилмента нужно оплачивать отдельно. Однако, с учётом того, сколько времени фулфилмент освобождает у продавца, для многих предпринимателей такая цена кажется приемлемой. В любом случае, можно сравнить сервис на разных площадках и выбрать наиболее подходящий по качеству и цене.