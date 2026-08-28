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ГТД на товар в Ozon: что это, где взять и как передать

Грузовая таможенная декларация (ГТД) — это главный документ для легальной торговли импортным товаром на Ozon. Без него карточки могут заблокировать, а селлеру назначить штраф. Эксперт Точка Банка расскажет, где взять номер ГТД и как его передать Ozon при схемах FBO и FBS.

28.08.2026
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Коротко
Грузовая таможенная декларация, или ГТД, — это документ, который нужен, чтобы легально перевезти товары через границу. Он обязателен, если изделие произведено не в ЕАЭС, то есть не в России, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии или Узбекистане.
В некоторых случаях номер ГТД нужно указывать в Ozon:
    — Если товар заказал клиент, проживающий вне ЕАЭС.
    — Если товар заказало юрлицо, которое хочет вернуть НДС после покупки.
Этот код указан в декларации на товары в графе A.
Если у вас нет документа на руках, запросите его у поставщика. После этого передайте номер маркетплейсу. При работе по FBO — в заявке на поставку. При работе по FBS — перед сборкой заказа.

Что такое ГТД и зачем она нужна в Ozon

Грузовая таможенная декларация, она же ГТД, — это документ, который подтверждает, что товары ввезли в Россию легально. Он нужен для любой иностранной продукции, кроме той, что произведена в странах ЕАЭС — Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии и Узбекистане. 

Для оформления декларации нужно войти в личный кабинет участника ВЭД на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) и указать данные из документов. Для каждого случая перечень бумаг будет свой, но обычно нужны договор поставки, транспортная накладная CMR, инвойс или контракт, международный автомобильный транзит TIR (книжка МДП), накладная ТОРГ-12, разрешительные и другие документы. Подробнее о заполнении декларации рассказывали в статье «Как заполнить таможенную декларацию».

Декларацию подают на таможне, чтобы перевезти товар через границу. Каждому документу автоматически присваивают уникальный номер. Позже маркетплейсы запрашивают его у продавца, потому что по нему можно узнать всю информацию о товаре: что именно ввезли на территорию РФ, на каком транспорте, какова таможенная стоимость изделия, кто был отправителем и получателем.

Наличие декларации у продавца — это требование не маркетплейсов, а государства. Так власти борются с серым импортом, когда потенциально некачественная и небезопасная продукция попадает в страну без сертификатов, маркировки и полной уплаты пошлин и налогов. 

Товары из-за рубежа запрещено продавать без ГТД, в том числе и на Ozon. Хотя при размещении номер декларации вписывать пока не обязательно. Но если клиент затребует его, вам придётся передать информацию в техподдержку.

Для продажи на Ozon нужен расчётный счёт
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Это упрощает учёт, особенно когда товар импортный и в себестоимость уже заложены таможенные пошлины и НДС.

Зачем указывать номер ГТД на Ozon

При работе по FBO, то есть при продажах со склада Ozon, — для продажи импортной продукции за пределы ЕАЭС.

ПРИМЕР
Вы продаёте на Ozon сумки, которые произведены в Китае. Покупатель из Грузии заказал одну из них. Но чтобы посылку пропустили на таможне, нужно указать номер декларации.

При работе по FBS и realFBS, то есть при продаже со своего склада, — для продажи импортных товаров юрлицам. Номер ГТД им нужен для возврата НДС после покупки.

Официальное название: «декларация на товары» vs «ГТД»

С 2011 года официальное и юридически корректное название документа — декларация на товары (ДТ), но в обиходе и на маркетплейсах используется аббревиатура ГТД.

Для каких товаров нужен номер ГТД на Ozon

Номер ГТД обязателен для всех импортных товаров, кроме тех, которые произведены в странах ЕАЭС: России, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии и Узбекистане. Правило распространяется на все категории: одежду, обувь, косметику, детские игрушки, аксессуары для волос, электронику и другие. 

Подводя итоги, ГТД не нужна в следующих случаях:

  • Товар произведён в России и не пересекал границу.
  • Товар произведён в странах ЕАЭС, потому что внутри Союза действует единая таможенная территория: изделия можно свободно перемещать между странами без пошлин.
  • Товар нематериальный, например это услуга или документ в формате PDF.

Где взять номер ГТД

Узнать номер декларации можно двумя способами:

  1. Найти в таможенной декларации, которую вы получили при ввозе продукции из-за рубежа.
  2. Уточнить у поставщика или импортёра, у которого вы купили уже растаможенный товар.

В самой декларации номер указан в графе A — это код из цифр и знаков длиной от 17 до 29 символов, разделённых между собой знаком дроби. 

ПРИМЕР
Номер ТД (ГТД):  10216020 / 030225 / 0000319

    — Первый блок (8 цифр) — уникальный код таможни.

    — Второй блок (6 цифр) — дата регистрации документа в формате ДДММГГ.

    — Третий блок (7 цифр) — порядковый номер.

Декларация была оформлена на Кронштадтском таможенном посту с кодом 10216020 3 февраля 2025 года и зарегистрирована под номером 319.

Однако на практике поставщики не всегда делятся копиями ГТД, если товар завозился по серым схемам. Самый надёжный способ гарантированно получить номер декларации — изначально заказать доставку с полным таможенным сопровождением.

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Как передать ГТД в Ozon при FBO и FBS

Код из декларации нужно вводить в системе, но как именно это сделать — зависит от модели работы с маркетплейсом.

При FBO код передаётся перед поставкой на склад:

  1. Перейдите в раздел «FBO → Заявки на поставку». 
  2. Создайте новую заявку на поставку или выберите уже созданную.
  3. В виджете «Мои поставки» найдите строку «Загрузить ГТД».  
  4. В открывшемся окне выберите «Скачать шаблон ГТД».
  5. Откройте документ XLSX. Укажите номер ГТД напротив каждого товара и код страны происхождения по ОКСМ.   
  6. Сохраните файл. 
  7. Загрузите его в этом же окне.

При FBS и realFBS код передаётся при сборке заказа:

  1. Перейдите в раздел «FBS → Заказы с моих складов».
  2. Найдите заказ, который хотите собрать.  
  3. Нажмите «Ввести доп. инфо» и «Далее».
  4. Укажите страну — производителя товара.
  5. Введите номер грузовой таможенной декларации. 
  6. Нажмите «Подтвердить», а затем «Собрать». После сборки отправления изменить информацию не получится.    

Что будет, если не указать ГТД

Продавать импортные товары на Ozon можно — вводить номер ГТД для этого не обязательно. Он понадобится позже, если:

FBO-товар заказали за пределы ЕАЭС. Служба поддержки Ozon сама напишет продавцу и попросит номер ГТД. Без него заказ может не пройти.

FBS- или realFBS-товар заказало юрлицо. В этом случае система не даст собрать заказ, пока вы не введёте дополнительную информацию.

Частые ошибки при работе с ГТД

Ошибки при заполнении документов считаются недостоверным декларированием. За них привлекают к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ:

Некорректное описание. Если товар описали неверно, то ошибка может быть и в коде ТН ВЭД. А это часто приводит к занижению таможенных платежей. 

Неверная таможенная стоимость. Такое возможно, если декларант указал неверные условия поставки и заплатил меньше налогов, чем нужно. Таможня контролирует этот пункт особенно тщательно. 

Нет разрешительных документов. Для декларирования пиломатериалов и органических удобрений нужен фитосанитарный сертификат. Для некоторых изделий нужны другие бумаги, например сертификат или декларация соответствия, регистрационное удостоверение и прочие. Если таких документов нет, инспектор даёт срок на предоставление, а потом отказывает в пропуске поставки и назначает штраф.

Продавцы на маркетплейсах часто сталкиваются с тем, что ГТД на товары вообще нет. Такое бывает, когда партия попадает в Россию по серому каналу, а потом недобросовестный поставщик продаёт её оптом и без документов. 

Получить бумаги задним числом невозможно. Партию не получится легализовать, поэтому и продавать её незаконно.

Вопросы по теме

Нужна ли ГТД, если товар куплен у российского поставщика, но изначально произведён за рубежом?

Да, нужна. По договору поставки вы имеете право получить от российского поставщика копию таможенной декларации. Для этого отправьте письменный запрос. Если поставщик откажет, то, скорее всего, товар попал в страну нелегально.

Что будет, если указать неверный номер ГТД на Ozon?

Ozon может снять карточку с продажи, а в некоторых случаях и заблокировать магазин, если нарушения будут регулярными.

Для каких товаров ГТД на Ozon обязательна, а для каких нет?

Декларация не нужна, если товар произвели в России или его ввезли в Россию из стран ЕАЭС: Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана. В остальных случаях этот документ обязателен.  

Как передать ГТД при работе по схеме FBS, то есть при продаже со своего склада?

Система попросит указать номер ГТД в личном кабинете перед сборкой заказа.

Может ли таможенный брокер помочь с получением номера ГТД при импорте?

Да, может, но только если таможенный брокер действительно оформлял эту партию. То есть определял код ТН ВЭД, заполнял и подавал декларацию, рассчитывал таможенные платежи и общался с инспекторами.


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ГТД на товар в Ozon: что такое, где взять и как загрузить в 2026 году — Точка Банк