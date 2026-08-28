ГТД на товар в Ozon: что это, где взять и как передать

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Коротко В некоторых случаях номер ГТД нужно указывать в Ozon: — Если товар заказал клиент, проживающий вне ЕАЭС. — Если товар заказало юрлицо, которое хочет вернуть НДС после покупки. Этот код указан в декларации на товары в графе A. Если у вас нет документа на руках, запросите его у поставщика. После этого передайте номер маркетплейсу. При работе по FBO — в заявке на поставку. При работе по FBS — перед сборкой заказа.

Грузовая таможенная декларация, или ГТД, — это документ, который нужен, чтобы легально перевезти товары через границу. Он обязателен, если изделие произведено не в ЕАЭС, то есть не в России, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии или Узбекистане.

Что такое ГТД и зачем она нужна в Ozon

Грузовая таможенная декларация, она же ГТД, — это документ, который подтверждает, что товары ввезли в Россию легально. Он нужен для любой иностранной продукции, кроме той, что произведена в странах ЕАЭС — Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии и Узбекистане.

Для оформления декларации нужно войти в личный кабинет участника ВЭД на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) и указать данные из документов. Для каждого случая перечень бумаг будет свой, но обычно нужны договор поставки, транспортная накладная CMR, инвойс или контракт, международный автомобильный транзит TIR (книжка МДП), накладная ТОРГ-12, разрешительные и другие документы. Подробнее о заполнении декларации рассказывали в статье «Как заполнить таможенную декларацию».

Декларацию подают на таможне, чтобы перевезти товар через границу. Каждому документу автоматически присваивают уникальный номер. Позже маркетплейсы запрашивают его у продавца, потому что по нему можно узнать всю информацию о товаре: что именно ввезли на территорию РФ, на каком транспорте, какова таможенная стоимость изделия, кто был отправителем и получателем.

Наличие декларации у продавца — это требование не маркетплейсов, а государства. Так власти борются с серым импортом, когда потенциально некачественная и небезопасная продукция попадает в страну без сертификатов, маркировки и полной уплаты пошлин и налогов.

Товары из-за рубежа запрещено продавать без ГТД, в том числе и на Ozon. Хотя при размещении номер декларации вписывать пока не обязательно. Но если клиент затребует его, вам придётся передать информацию в техподдержку.

Зачем указывать номер ГТД на Ozon

При работе по FBO, то есть при продажах со склада Ozon, — для продажи импортной продукции за пределы ЕАЭС.

ПРИМЕР Вы продаёте на Ozon сумки, которые произведены в Китае. Покупатель из Грузии заказал одну из них. Но чтобы посылку пропустили на таможне, нужно указать номер декларации.

При работе по FBS и realFBS, то есть при продаже со своего склада, — для продажи импортных товаров юрлицам. Номер ГТД им нужен для возврата НДС после покупки.

Официальное название: «декларация на товары» vs «ГТД»

С 2011 года официальное и юридически корректное название документа — декларация на товары (ДТ), но в обиходе и на маркетплейсах используется аббревиатура ГТД.

Для каких товаров нужен номер ГТД на Ozon

Номер ГТД обязателен для всех импортных товаров, кроме тех, которые произведены в странах ЕАЭС: России, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии и Узбекистане. Правило распространяется на все категории: одежду, обувь, косметику, детские игрушки, аксессуары для волос, электронику и другие.

Подводя итоги, ГТД не нужна в следующих случаях:

Товар произведён в России и не пересекал границу.

Товар произведён в странах ЕАЭС, потому что внутри Союза действует единая таможенная территория: изделия можно свободно перемещать между странами без пошлин.

Товар нематериальный, например это услуга или документ в формате PDF.

Где взять номер ГТД

Узнать номер декларации можно двумя способами:

Найти в таможенной декларации, которую вы получили при ввозе продукции из-за рубежа. Уточнить у поставщика или импортёра, у которого вы купили уже растаможенный товар.

В самой декларации номер указан в графе A — это код из цифр и знаков длиной от 17 до 29 символов, разделённых между собой знаком дроби.

ПРИМЕР



Номер ТД (ГТД): 10216020 / 030225 / 0000319 — Первый блок (8 цифр) — уникальный код таможни.

— Второй блок (6 цифр) — дата регистрации документа в формате ДДММГГ.

— Третий блок (7 цифр) — порядковый номер.

Декларация была оформлена на Кронштадтском таможенном посту с кодом 10216020 3 февраля 2025 года и зарегистрирована под номером 319.



Однако на практике поставщики не всегда делятся копиями ГТД, если товар завозился по серым схемам. Самый надёжный способ гарантированно получить номер декларации — изначально заказать доставку с полным таможенным сопровождением.

Как передать ГТД в Ozon при FBO и FBS

Код из декларации нужно вводить в системе, но как именно это сделать — зависит от модели работы с маркетплейсом.

При FBO код передаётся перед поставкой на склад:

Перейдите в раздел «FBO → Заявки на поставку». Создайте новую заявку на поставку или выберите уже созданную. В виджете «Мои поставки» найдите строку «Загрузить ГТД». В открывшемся окне выберите «Скачать шаблон ГТД». Откройте документ XLSX. Укажите номер ГТД напротив каждого товара и код страны происхождения по ОКСМ. Сохраните файл. Загрузите его в этом же окне.

При FBS и realFBS код передаётся при сборке заказа:

Перейдите в раздел «FBS → Заказы с моих складов». Найдите заказ, который хотите собрать. Нажмите «Ввести доп. инфо» и «Далее». Укажите страну — производителя товара. Введите номер грузовой таможенной декларации. Нажмите «Подтвердить», а затем «Собрать». После сборки отправления изменить информацию не получится.

Что будет, если не указать ГТД

Продавать импортные товары на Ozon можно — вводить номер ГТД для этого не обязательно. Он понадобится позже, если:

— FBO-товар заказали за пределы ЕАЭС. Служба поддержки Ozon сама напишет продавцу и попросит номер ГТД. Без него заказ может не пройти.

— FBS- или realFBS-товар заказало юрлицо. В этом случае система не даст собрать заказ, пока вы не введёте дополнительную информацию.

Частые ошибки при работе с ГТД

Ошибки при заполнении документов считаются недостоверным декларированием. За них привлекают к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ:

Некорректное описание. Если товар описали неверно, то ошибка может быть и в коде ТН ВЭД. А это часто приводит к занижению таможенных платежей.

Неверная таможенная стоимость. Такое возможно, если декларант указал неверные условия поставки и заплатил меньше налогов, чем нужно. Таможня контролирует этот пункт особенно тщательно.

Нет разрешительных документов. Для декларирования пиломатериалов и органических удобрений нужен фитосанитарный сертификат. Для некоторых изделий нужны другие бумаги, например сертификат или декларация соответствия, регистрационное удостоверение и прочие. Если таких документов нет, инспектор даёт срок на предоставление, а потом отказывает в пропуске поставки и назначает штраф.

Продавцы на маркетплейсах часто сталкиваются с тем, что ГТД на товары вообще нет. Такое бывает, когда партия попадает в Россию по серому каналу, а потом недобросовестный поставщик продаёт её оптом и без документов.