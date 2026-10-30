ИП для ПВЗ: как открыть и на какой системе налогообложения работать

КОРОТКО — Онлайн‑касса нужна не всегда — только в случаях, если покупатель платит на месте или вы берёте деньги за допуслуги. Расчётный счёт формально не обязателен, но без него маркетплейс не перечислит вознаграждение. — Налоги платятся с вознаграждения за выдачу, а не с оборота товаров через ПВЗ. Дополнительно нужно платить фиксированные взносы: 57 390 ₽ в год и 1% с дохода свыше 300 000 ₽.

— Для открытия ПВЗ нужно зарегистрировать ИП или ООО. Самозанятость не подходит, потому что ПВЗ работает по агентскому договору, а посредничество самозанятым запрещено. Патент тоже не подойдёт — в перечне видов деятельности для ПСН нет выдачи заказов или работы по агентскому договору.

Нужно ли открывать ИП для пункта выдачи заказов

Пункты выдачи заказов, или ПВЗ, работают по агентскому договору: владелец выдаёт товары от имени маркетплейса и получает за это вознаграждение. Это предпринимательская деятельность, а закон запрещает вести бизнес без регистрации. Поэтому перед открытием ПВЗ нужно зарегистрироваться как ИП или ООО.

ИП — подходящий вариант для большинства. Регистрация занимает три рабочих дня, госпошлина — 800 ₽, а при электронной подаче — бесплатно. Отчётность минимальная, учёт доходов и расходов простой, а после уплаты налогов деньгами можно распоряжаться свободно.

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ООО — подходит тем, кто с самого начала планирует масштабный проект с партнёрами. Перед регистрацией нужно составить устав компании, решить, как будут распределяться доли, и продумать систему управления. Для одного–двух пунктов выдачи ООО избыточно.

Какую систему налогообложения выбрать для ПВЗ

Для ПВЗ доступны системы ОСНО, УСН и АУСН.

Общая система налогообложения (ОСНО) — это максимальная налоговая нагрузка, в которой сложная отчётность. На ней нужно отчитываться по НДС, налогу на прибыль и вести бухгалтерию. Такой режим нужен только крупным сетям с доходом более 490,5 млн ₽ в год — начинающему владельцу пункта выдачи он ни к чему.

Упрощённая система налогообложения (УСН) — оптимальный вариант для ПВЗ любого маркетплейса. Он подходит для многих предпринимателей на старте, не имеет ограничений по агентской деятельности и позволяет платить налоги с дохода без сложной отчётности.

Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН) — более современный режим с автоматическим расчётом налогов, но для Wildberries он пока недоступен: договор квалифицирует владельца ПВЗ как агента, а агентам этот режим запрещён. Но для ПВЗ Ozon он возможен, потому что договор построен иначе: в оферте предприниматель обозначен как владелец пункта выдачи, а не агент.

Почему для ПВЗ не подойдут самозанятость и патент

Самозанятость для ПВЗ не подходит. Плательщикам налога на профессиональный доход закон запрещает заниматься посреднической деятельностью, а пункт выдачи заказов работает именно по такой схеме. Кроме того, самозанятый не может нанимать сотрудников по трудовому договору, а на пункте выдачи без персонала не обойтись.

Патентная система налогообложения тоже недоступна. В статье 346.43 Налогового кодекса приведён закрытый перечень видов деятельности, на которые можно получить патент, и пункта выдачи заказов в этом списке нет. Даже если формально подобрать похожий код, налоговая будет смотреть на суть отношений с маркетплейсом и в случае несоответствия может переквалифицировать деятельность, что приведёт к перерасчёту налогов.

Таким образом, ни самозанятость, ни патент для ПВЗ не подходят. Остаются общая система (ОСНО), упрощённая (УСН) либо автоматизированная упрощёнка (АУСН) — в зависимости от маркетплейса и условий договора.

Какие коды ОКВЭД выбрать для ПВЗ

Помимо выбора системы налогообложения, нужно подобрать правильные коды ОКВЭД. Это коды видов экономической деятельности, которые показывают, чем именно занимается бизнес. Указывают их при регистрации ИП, и от них зависят разрешённые режимы налогообложения, проверки и даже тарифы страховых взносов.

Специального кода ОКВЭД для ПВЗ пока нет, хотя АУРЭК предлагала его ввести, чтобы не путаться с торговыми кодами. Поэтому в качестве основного кода стоит выбрать 52.29 — «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками».

Дополнительно можно указать:

52.10 «Складирование и хранение» — если храните товары или обрабатываете возвраты.

53.20 «Почтовая связь и курьерская деятельность» — выдача заказов относится к «последней миле».

82.99 «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки» — если осуществляете приём возвратов, упаковываете, наносите штрихкоды.

Иногда эксперты советуют код 47.91 «Розничная торговля по почте или через интернет». Но его стоит выбирать, только если вы продаёте собственные товары и работаете селлером маркетплейсов.

ВАЖНО Код 47.91 используют для розничной торговли, а ПВЗ — это логистика. Если при регистрации вы заявляете одну деятельность, а по факту делаете другое, налоговая может расценить это как недостоверные сведения в реестре. Поэтому для ПВЗ безопаснее выбирать логистические коды, а не торговые.



Как пошагово зарегистрировать ИП для ПВЗ

Регистрация ИП — первый шаг для открытия ПВЗ. Это несложно: три рабочих дня, минимум документов, почти всё можно сделать онлайн. Пошагово это выглядит так:

Шаг 1. Подготовьте документы

Для регистрации ИП понадобятся:

Заявление по форме Р21001.

Паспорт (при онлайн-подаче не нужен).

В заявлении нужно указать коды ОКВЭД. Напомним, для ПВЗ подойдут:

Основной — 52.29.

Дополнительные — 52.10, 53.20 и 82.99.

Шаг 2. Подайте документы в ФНС

Сделать это можно несколькими способами:

Онлайн — через сайт ФНС, Госуслуги или сервис «Старт бизнеса онлайн». Во всех случаях госпошлину платить не нужно.

Лично — в налоговой инспекции по месту постоянной регистрации или временной, если нет постоянной. Обращаться нужно в ФНС, которая регистрирует по региону. Кроме того, можно обратиться в МФЦ.

Через Точка Банк — мы проконсультируем по поводу выбора системы налогообложения, кодов ОКВЭД и поможем зарегистрировать ИП бесплатно. Госпошлину платить не нужно, всё происходит онлайн.

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Шаг 3. Получите документы о регистрации

Налоговая принимает решение в течение трёх рабочих дней. После регистрации вам пришлют на электронную почту, которую указали в заявлении, выписку из ЕГРИП. Это главный документ, подтверждающий статус ИП.

Шаг 4. Выберите систему налогообложения

По умолчанию вас поставят на общую систему (ОСНО), а она сложная и дорогая. Поэтому лучше сразу подать заявление о переходе на УСН. Это можно сделать при подаче документов на регистрацию ИП.

Для ПВЗ подходит УСН «Доходы» со ставкой 6%. Если работаете с Ozon, можно выбрать АУСН, но только если у вас не больше пяти сотрудников, а расчётный счёт открыт в уполномоченном банке. Для Wildberries АУСН пока недоступна.

Шаг 5. Откройте расчётный счёт

Счёт нужен для получения вознаграждения от маркетплейса. Без него вы не сможете выводить заработанные деньги.

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После этого шага можно подавать заявку на открытие ПВЗ в выбранном маркетплейсе.

Шаг 6. Получите электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Электронную подпись можно получить в удостоверяющем центре ФНС или аккредитованном банке. Она нужна для подачи отчётности в налоговую и подписания документов с контрагентами.

Нужны ли онлайн-касса и расчётный счёт

Если в вашем ПВЗ покупатели забирают оплаченные заказы и ничего не платят на месте, то касса не нужна. Маркетплейс сам пробивает чек и отправляет его покупателю.

Иная ситуация с ПВЗ Яндекс Маркета. У этого маркетплейса есть опция, когда покупатель может оплатить заказ в пункте выдачи картой или через СБП. А для этого нужна онлайн-касса. Ровно как и в случаях, если вы берёте деньги за упаковку, хранение или другие дополнительные услуги. Работа без кассового оборудования в этих случаях грозит штрафом от 30 000 ₽ (ст.14.5 КоАП РФ).

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Расчётный счёт по закону не обязателен, но без него ПВЗ не запустить. Маркетплейсы перечисляют деньги только на счёт — на личную карту вывести не получится. Для расчётов с поставщиками он тоже нужен. А если выбираете АУСН, то это вообще обязательное условие.

Какие налоги, взносы и отчётность ждут ИП с пунктом выдачи

ПВЗ работает по агентскому договору — вы получаете не выручку от продаж, а вознаграждение за выдачу товаров. Именно с этой суммы, а не с оборота маркетплейса, и нужно платить налоги. Товары, проходящие через пункт выдачи, вашим доходом не считаются.

ОСНО подходит для крупных сетей ПВЗ с оборотом от 490,5 млн ₽. На этой системе нужно платить НДФЛ до 22%, НДС 22% и вести полную бухгалтерию. Для рядового владельца ПВЗ такая система налогообложения слишком затратная.

УСН «Доходы» 6% — самый простой и популярный вариант. Чтобы его применять, ИП должен уложиться в лимит дохода до 490,5 млн ₽ в год и численности до 130 сотрудников, а заявление подать в течение 30 дней после регистрации либо до 31 декабря для перехода с нового года.

ПРИМЕР Если за месяц вознаграждение составило 180 000 ₽, то нужно уплатить 10 800 ₽ налогов.

УСН «Доходы минус расходы» 15% подойдёт, если расходы на ПВЗ превышают 60% от вознаграждения. Аренда, зарплата сотрудников, расходные материалы — всё это можно вычесть из налоговой базы. Если расходов нет или они небольшие, дешевле платить 6% со всего дохода.

С 1 января 2026 года предприниматели на УСН обязаны платить НДС, если их совокупный доход за предыдущий год превысил 20 млн ₽. Для начинающих владельцев ПВЗ это неактуально: большинство получают вознаграждение в пределах 1,5–4 млн ₽ в год, что значительно ниже порога. НДС облагается только сумма агентского вознаграждения, а не стоимость выданных товаров.

Если порог превышен, доступны три ставки:

Ставка Доход Право на вычет 5% от 20 до 272,5 млн ₽ нет 7% от 272,5 до 490,5 млн ₽ нет 22% любой доход при превышении 490,5 млн ₽ да

Для большинства ПВЗ выгоднее 5–7% без вычетов, чем 22% с вычетами, так как входящего НДС у пункта выдачи практически нет.

Кроме налогов, предприниматель платит фиксированные взносы за себя. В 2026 году сумма составляет 57 390 ₽ в год. Срок уплаты — до 28 декабря 2026 года. Если годовой доход превысил 300 000 ₽, нужно внести дополнительный взнос в размере 1% от суммы превышения, но не больше 321 818 ₽ — это максимальная сумма в 2026 году. Для ИП на УСН «Доходы минус расходы» с 2026 года изменился порядок расчёта этого 1%: база считается как доходы минус расходы без учёта самих страховых взносов.

Если на пункте есть сотрудники, за них тоже необходимо платить взносы. В 2026 году базовый тариф — 30% до тех пор, пока сумма с начала года не превысила 2 979 000 ₽, сверх этого — 15,1%. Кроме того, за работников сдаются ежеквартальные отчёты (РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1) и другие формы.

Предприниматели на АУСН страховые взносы не платят ни за себя, ни за сотрудников. Они платят только взносы на травматизм (в СФР), сумма в 2026 году составляет 2 959 ₽ в год.

На УСН сдаётся одна декларация в год — до 25 апреля следующего года. Авансовые платежи — поквартально. На АУСН отчётность не сдаётся, налоги рассчитываются автоматически.