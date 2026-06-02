Как автоматизировать бизнес на маркетплейсах без команды

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Знакомо ли вам ощущение, что бизнес на маркетплейсе начинает управлять вами, а не наоборот? Каждый день — десятки уведомлений, бесконечные правки в карточках товаров и ответы на отзывы. Кажется, что без целой команды не справиться, но это не так — процессы можно автоматизировать.

Коротко — С помощью ERP-систем, таких как Единый кабинет селлера , можно централизованно загружать и редактировать карточки товаров, управлять остатками, ценами, заказами и отвечать на отзывы.

— Инструменты автоматизации также помогают в аналитике, продвижении, планировании поставок и бухгалтерии, снижая риск ошибок и экономя время. — Автоматизация бизнеса на маркетплейсах позволяет предпринимателю эффективно управлять продажами без целой команды, особенно при работе на нескольких площадках и большом объёме заказов.

Почему сложно вести маркетплейсы без команды

На старте онлайн-торговли количество задач можно пересчитать по пальцам, но со временем бизнес обрастает массой обязанностей:

Работа с карточками товаров.

Управление остатками, создание поставок, упаковка продукции, обработка возвратов.

Настройка рекламных кампаний, корректировка ставок, анализ эффективности.

Расчёт юнит-экономики и контроль выплат.

Ответы на отзывы и вопросы клиентов.

Мониторинг показателей и анализ.

Отслеживание изменений в оферте.

Один человек физически не успеет качественно выполнить все задачи — последуют ошибки, задержки, выгорание и потеря прибыли. Чтобы этого избежать, необходимо нанять штат сотрудников либо автоматизировать рутинные процессы.

Во втором случае помогут ERP — специальные сервисы, которые предлагают комплексные решения для продавцов.Например, таким является Единый кабинет селлера — в нём предприниматель управляет продажами на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркете в режиме одного окна. Можно сразу везде отредактировать карточки, проверить остатки, скорректировать цены, проверить заказы и посмотреть аналитику.

Когда малому бизнесу нужна ERP

Автоматизация маркетплейсов особенно нужна, когда:

предприниматель работает на двух и более маркетплейсах;

в магазине большой ассортимент и он регулярно пополняется;

количество заказов растёт;

хочется масштабировать малый бизнес, но на это нет сил и времени;

трудно оценить эффективность торговли: оборот большой, но фактической прибыли нет.

Если в вашем магазине более 100 заказов в день, то ручной учёт чреват ошибками. Тем более, если торгуете на нескольких маркетплейсах одновременно. Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Какие задачи автоматизирует ERP для маркетплейсов

Аудит карточек. Сервисы оценивают качество изображений и текстов, сравнивает цены конкурентов с вашими и дают рекомендации, что стоит улучшить.

Загрузка новых карточек. Если вы работаете на нескольких маркетплейсах, то загрузка карточек товара сразу на все площадки сэкономит много времени. В дальнейшем вносить правки тоже можно будет централизованно.

Обработка заказов. Сервисы автоматизации помогают собрать заказы со всех маркетплейсов в одном месте, и вам не придётся переходить со страницы на страницу, чтобы отслеживать каждую операцию.

Ответы на отзывы. Часто на общение с покупателями не хватает времени, поэтому можно настроить автоответы. Они помогут повысить лояльность действующих клиентов и привлечь новых.

Аналитика. Инструменты аналитики помогают найти прибыльную нишу, контролировать показатели, отслеживать тренды и многое другое. Например Единый кабинет селлера от Точка Банк покажет потоварную аналитику сразу по всем маркетплейсам — выручку, маржу и оборачиваемость по каждому SKU в одном окне, без таблиц в Excel.

Продвижение. Рекламные кампании на маркетплейсах работают по принципу аукциона — чем выше ставка, тем лучше позиция карточки. Причём другие продавцы стараются «перебить» вашу ставку, поэтому стоит использовать биддеры, например от MPSTATS, чтобы не давать конкурентам занять лучшее место.

Обновление остатков. Если товар купили на одной площадке, то на остальных необходимо вовремя откорректировать данные об остатках. Этот процесс лучше автоматизировать, чтобы исключить ошибки.

SEO-оптимизация. Если использовать в описании товара высокочастотные ключевые слова, то у карточки будет больше шансов попасть в результаты выдачи. Но если делать это вручную, придётся проверять популярность каждого отдельного слова, а это очень долго. Лучше создать сразу готовое описание через сервисы.

Создание продающих фото. Вместо реальной фотосессии можно сгенерировать иллюстрации с помощью нейросети. Лучше выбирать цифровые модели, которые обучены специально для работы с маркетплейсами, например 24AI.

Планирование поставок. Чтобы избежать нулевых остатков, заранее планируйте отгрузки на склады с помощью сервисов.

Бухгалтерия. Автоматизировать можно не только продажи, но и работу с налоговой. Например, Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк анализирует данные с маркетплейсов, считает налоги с учётом комиссий и сама отправляет отчётность в ФНС.

Обновление цен. Цены на маркетплейсах динамичны, то есть их нужно регулярно обновлять. Доверьте это репрайсеру — он сам подберёт оптимальную стоимость и откорректирует её на всех площадках.

Что даёт Единый кабинет селлера

Почти все задачи, которые перечислены выше, можно автоматизировать через один сервис — Единый кабинет селлера от Точка Банк. В нём собрано более 15 инструментов, которые позволяют:

Управлять остатками. Информация о товарах на складах будет меняться автоматически при каждом новом заказе. Плюс вы сможете переносить остатки между маркетплейсами в один клик.

Управлять товарами. Инструмент позволяет мгновенно переносить карточки товаров с одного маркетплейса на другой, а также менять цены сразу на всех площадках.

Генерировать штрихкоды. Это ускорит процесс сборки заказов: штрихкоды будут создаваться автоматически, вам останется только распечатать их.

Массово загружать карточки. Это можно сделать как по API, так и вручную.

Оптимизировать карточки. Искусственный интеллект соберёт семантическое ядро и ключевые слова и на основе этих данных составит SEO-описание товара, чтобы поднять его в поиске.

Работать с визуалом. Вы сможете удалять фон, собирать коллажи, а также генерировать изображения и видео.

Общаться с покупателями. Искусственный интеллект сгенерирует ответы на отзывы.

Прогнозировать поставки. Сервис проведёт анализ спроса, спланирует отгрузки на ключевые склады и поможет сделать поставки вовремя.

Анализировать продажи. Получите подробную сводку по вашему бизнесу — узнайте маржинальность и потоварную аналитику.

Анализировать сильные и слабые места карточек. Узнаете, насколько качественно заполнены характеристики и описание товара, достаточно ли фото. Также получите рекомендации, что можно улучшить.

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Как выбрать ERP

Основные этапы выбора сервиса для автоматизации:

проверьте поддерживаемые маркетплейсы;

проверьте, есть ли интеграция с API маркетплейсов;

проверьте, есть ли интеграция с 1C и другими системами;

уточните наличие нужных инструментов для автоматизации;

оцените скорость работы, интервал обновления данных;

убедитесь в наличии встроенной аналитики;

обратите внимание на цену и способы оплаты;

проверьте наличие поддержки и базы знаний;

узнайте, насколько сервис надёжен.

Какие ошибки мешают автоматизации без команды

Неправильная настройка API и модулей интеграции

Это приведёт к некорректному обмену информацией между системой и маркетплейсами. Могут появиться проблемы с обновлением данных, выгрузкой остатков и цен, обработкой заказов и синхронизацией статусов.

Ограничения в API

Интеграция может работать медленно или частично из-за ограничений на количество запросов или неполных данных в API. Это особенно актуально при высокой нагрузке. Чтобы избежать проблемы, проверяйте возможности сервиса перед началом работы.

Изменения в API

API маркетплейсов регулярно обновляются. Если не следить за этими изменениями и не обновлять модули интеграции, могут возникать сбои и ошибки в работе.

Дублирование товаров

Один и тот же товар может загружаться несколько раз из-за некорректных настроек или различий в форматах данных между маркетплейсом и ERP. Это усложняет управление ассортиментом и может привести к ошибкам в учёте.

Проблемы с документами: накладные, акты, УПД