Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Коротко — Добавить товар в акцию можно вручную или через автодобавление, а найти нужный раздел — в личном кабинете продавца. Перед участием важно проверить акционную цену и условия, чтобы не потерять маржу. — Выход из акций и контроль за ними даже более важны, чем само участие. Если товар добавлен случайно или скидка стала невыгодной, его нужно вовремя убрать и перепроверить настройки.

— Участие в акциях на Ozon полезно для продаж, но только при условии, что скидка соразмерна затратам. Без предварительных расчётов она обернётся потерями, а не выгодой.

Зачем участвовать в акциях на Ozon

Продавцы участвуют в акциях на Ozon не только для увеличения продаж, но и для повышения других показателей:

Повышение видимости. Ozon поднимает акционные товары в поисковой выдаче, отмечает стикерами и размещает в тематических подборках.

Рост продаж и среднего чека. Скидки создают ощущение выгоды и подталкивают покупателя к быстрому решению. А механики вроде «купите ещё один товар, и будет скидка» стимулируют заказывать больше, повышая средний чек.

Привлечение новых клиентов. Акции привлекают аудиторию, которая раньше не сталкивалась с вашим брендом. При удачном первом опыте эти покупатели могут стать постоянными.

Работа с остатками и оборачиваемостью. Акции — быстрый способ распродать неликвиды и товары с низкой оборачиваемостью, освободить склад и снизить издержки.

Конкурентное преимущество. Участие в распродажах позволяет обойти конкурентов, которые в них не участвуют или предлагают менее выгодные условия. А успешная акция с высокими продажами помогает закрепить карточку в топе выдачи даже после её завершения.

Рейтинг. Акции увеличивают продажи, а значит, появляется больше отзывов, которые повышают доверие покупателей и поднимают карточку в поиске.

Но это работает, только если товар действительно качественный, соответствует ожиданиям клиентов, а отзывы хорошие. Если продавец решил избавиться от залежавшегося крема для рук через акцию, но товар испортился при хранении, покупатели оставят негативные отзывы, и карточка упадёт в выдаче, несмотря на хорошие продажи.

Какие бывают акции на Ozon

Селлеры могут участвовать в двух типах акций: от самого маркетплейса или собственных. У каждого инструмента свои механики и цели.

Акции от Ozon

Это масштабные распродажи, которые площадка организует для покупателей. В личном кабинете продавца в разделе «Цены и акции» → «Акции от Ozon» можно увидеть календарь с доступными мероприятиями.

Примеры акций:

Чёрная пятница » — глобальная распродажа с максимальными скидками.

«Зимняя распродажа» — масштабная акция с этапами для определённой категории товаров.

«Скидки недели» — еженедельная акция Ozon перед крупными распродажами, которая разогревает интерес покупателей.

Сезонные распродажи — приуроченные к праздникам или периодам повышенного спроса.

Товары, участвующие в акциях Ozon, получают повышенный бустинг в поиске, заметные значки и часто попадают в специальные подборки на главной странице.

Акции продавца

Селлер может самостоятельно запустить промоакцию в разделе «Цены и акции». Основные форматы:

Формат Формат Когда подходит Риски Хиты продаж Акция с более мягкими требованиями к скидке и умеренным охватом Для стабильных товаров с предсказуемым спросом и нормальной маржой Товар уходит в минус при слабом объёме продаж Мегахиты Более жёсткий формат с повышенными требованиями к скидке и потенциально большим охватом Для товаров с высокой маржинальностью и запасом по цене Может быстро обнулить маржу, если экономика посчитана неточно Дисконты Формат для распродажи остатков и неликвида, когда важнее освободить склад, чем сохранить высокую маржу Для товаров с залежавшимися остатками, сезонным хвостом или низкой оборачиваемостью Почти всегда это компромисс по прибыли: главное — не уйти в убыток глубже, чем экономия на хранении

Дополнительные инструменты

Помимо акций Ozon предлагает и другие способы привлечения внимания покупателей:

Эластичный бустинг. Система работает по следующему принципу: чем выше доля продаж акционных товаров в общем обороте, тем сильнее продвижение в поиске. Если доля продаж в акциях падает ниже 50%, бустинг становится минимальным.

Трафареты и «Вывод в топ». Это рекламные форматы, которые помогают товару чаще показываться в поиске и категориях.

Рассрочка. Покупатель может оплатить товар частями. Ozon выступает посредником, а продавец получает всю сумму сразу. Это тоже своего рода акционный инструмент, который стимулирует покупателей.

Как понять, что товар участвует в акции

Это можно узнать, не заходя в личный кабинет. Откройте карточку товара в общем каталоге или через поиск. Если товар в акции, вы увидите те же метки и цветные цены, что и покупатели. По ним понятно, как алгоритмы Ozon считывают ваши цены и активность. Ключевые обозначения:

Метка Как работает для продавца Важно знать Вау-цены / Цена что надо Присваивается автоматически алгоритмом, если цена значительно ниже среднерыночной. Нельзя включить вручную Сигнал, что ваша цена конкурентоспособна. Чтобы получить значок для всего магазина, более чем у 50% товаров должен быть выгодный индекс цен Зелёная цена Это не ваша цена. Скидку даёт сам Ozon, например за оплату картой Ozon Вы получаете деньги по полной цене. Разницу компенсирует платформа. Вы не теряете прибыль Распродажа и другие акционные метки Вы сами добавляете товар в акцию через личный кабинет Без участия в акции зачёркнутой старой цены на карточке не будет Стало дешевле Может быть как частью акции, так и вашим обычным решением снизить цену Не всегда означает участие в акции, просто цена стала ниже

ИТОГ — Вау‑цены — ваш товар конкурентоспособен. — Зелёная цена — скидку компенсирует Ozon. — Метки акций — появляются, только когда вы сами решили участвовать.

Как подобрать скидку для разных категорий товаров

Размер скидки не должен определяться приблизительно или тем, сколько вы готовы уступить. Ориентируйтесь на юнит-экономику конкретного товара: насколько низко можно опустить цену, чтобы не уйти в минус.

В таблице привели примерные диапазоны для разных групп товаров. Они помогут понять, какие скидки обычно работают в каждой категории и какая маржа нужна, чтобы участие в акции было финансово безопасным.

Категория Обычный размер скидки в акциях Комфортный уровень маржи Одежда и обувь 15–40% от 50% Электроника и бытовая техника 5–20% от 25% Товары для дома 10–30% от 40% Красота и здоровье 15–35% от 45% Товары для детей 10–25% от 35% Продукты 5–15% от 30% Канцтовары и книги 10–25% от 35%

Это примерные цифры, поскольку в каждой категории есть своя конкурентная среда, и перед каждой акцией стоит пересчитывать экономику индивидуально под свой товар и свои закупочные цены.

Где найти раздел акций в личном кабинете

Акции настраиваются в личном кабинете в разделе «Цены и акции». Там можно включить и отключить некоторые опции:

Автоматическое участие. Эта опция включена по умолчанию. С ней площадка будет по своему усмотрению добавлять товар в акции и снижать цену. Отключить услугу можно в разделе «Цены и акции» → «Цены на товар».

Защита от убытков. Чтобы скидка не ушла в минус, можно установить минимальную цену — порог, ниже которого цена не опустится при автодобавлении. Настройку нужно продлевать каждый месяц.

Компенсация Ozon. Существует механика «Баллы за скидки» — это когда Ozon компенсирует продавцу скидку баллами, которые можно потратить на услуги площадки. Маржа в теории не меняется.

Важно регулярно заходить в личный кабинет и проверять настройки, чтобы акция работала в плюс. Дополнительно следите за маржой по каждому товару. Для этого можно воспользоваться сервисом аналитики продаж от Точка Банка. Он показывает прибыль по каждой позиции — так проще выбирать, какие товары можно добавить в акцию, а какие нет.

Как добавить товар в акцию вручную: пошагово

Для добавления товара в акцию нужно зайти в личный кабинет и выполнить несколько шагов.

1. Перейдите в раздел «Цены и акции». В меню выберите «Акции от Ozon».

2. Найдите акцию, в которую хотите добавить товары, и кликните на неё.

3. Если на странице акции есть две вкладки («Участвуют сейчас» и «Участвуют с (дата)»), перейдите на первую. Если вкладок нет — сразу переходите к следующему шагу.

4. Нажмите «Добавить товары». Откроется список ваших товаров, которые подходят под условия акции.

5. Поставьте галочки напротив товаров, которые планируете добавить.

6. Если хотите изменить предложенную цену, кликните на значение в столбце «Цена по этой акции» (или «Цена по этой акции с (дата)», если акция запланированная) и укажите свою.

7. Нажмите кнопку «Добавить выбранные». Если хотите добавить сразу все подходящие товары, нажмите «Добавить все подходящие товары» — система автоматически выставит минимальную скидку.

Как работает автодобавление товаров в акции

Отдельно поговорим про автоакции. Если данная опция включена, то площадка будет автоматически добавлять ваши товары в свои распродажи и снижать на них цену. Вот как это выглядит на практике:

Ozon уведомляет о предстоящем автодобавлении минимум за три рабочих дня. Но это не всегда заметно, если вы не следите за уведомлениями.

Если вы удалили товар из акции вручную, система может снова добавить его туда автоматически, например на следующий день.

Товары с автодобавлением отмечены специальном знаком

КСТАТИ Автодобавление работает для акций типа «Скидка», «Скидка на сток» и «Эластичный бустинг». В крупные сезонные распродажи (например «11.11», «Чёрная пятница») товары попадают только вручную — автодобавление на них не действует.

Данная услуга включена по умолчанию у всех селлеров. А дальше по желанию можно совершить два действия:

— Установить минимальную цену — это порог, ниже которого цена не опустится при автодобавлении. Например, если ваша розничная цена 1 200 ₽, а минимальная — 1 000 ₽, то Ozon может снизить цену только до 1 000 ₽. Настройка «Учитывать минимальную цену при автодобавлении» действует 30 дней, и её нужно продлевать каждый месяц.

— Отключить автодобавление — системе можно запретить добавлять товары в акции. Это делается в разделе «Цены и акции» → «Цены на товары» → «Инструменты цен». Но нужно регулярно проверять настройки в личном кабинете, особенно перед крупными распродажами.

Как выбрать акционную цену и не уйти в минус

Акционная цена должна быть ниже обычной, но выше себестоимости с учётом всех расходов. Вот на что обратить внимание:

Считайте полную себестоимость. В неё входят не только закупка, но и логистика, упаковка, комиссия Ozon, хранение и реклама.

Заложите комиссию маркетплейса. Она разная для разных категорий — от 5 до 40%.

Используйте минимальную цену. Настройку, которая не даст системе опустить цену ниже установленного вами порога.

Смотрите на маржинальность товара. Чем выше маржа, тем больше пространства для скидки. Для товаров с низкой маржой, например электроники (5–10%), подойдут только небольшие скидки.

Учитывайте эффект на другие товары. Акция на один товар может увеличить продажи сопутствующих позиций — это тоже важно при расчёте.

Проверяйте экономику перед каждой акцией. Условия меняются, и то, что работало месяц назад, сегодня может быть убыточным.

Перед запуском акции заранее настройте цены и скидки. Это можно сделать через сервис управления товарами от Точка Банка — он позволяет обновлять цены сразу на всех площадках в одном окне. С ним можно готовить ассортимент к распродажам быстро и без лишних шагов.

В конце акции не забудьте пересчитать прибыль. Если она упала ниже 20–30%, то это была невыгодная кампания. Больше в ней участвовать не стоит.

Как вывести товар из акции

Для удаления товара из акции:

1. Перейдите в раздел «Цены и акции» → «Акции от Ozon».

2. На вкладке «Участвую» вы увидите список акций, в которых участвуют ваши товары. Кликните на акцию, из которой хотите удалить товары.

3. Поставьте галочки напротив позиций, которые нужно исключить из акции.

4. Нажмите «Удалить».

Частые ошибки при участии в акциях

Собрали самые распространённые ошибки селлеров в таблице.