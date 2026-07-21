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Как оформить заявку на возврат на Wildberries: пошаговый план для селлеров после атаки БПЛА на склады

После того как 18 июля беспилотники атаковали логистические центры WB в Электростали и Котовске, эксперты рекомендуют продавцам возвращать со складов непострадавший товар и переходить на работу по FBS. Эксперт Точка Банка Анна Рыбникова рассказывает, как это сделать.

21.07.2026
416
416

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Начните работать по FBS

Начните работать по FBS

Проверьте, подходит ли вам FBS

Подключите Единый кабинет селлера, и наши эксперты расскажут, как оценить ущерб и диверсифицировать риски
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Начните работать по FBS

Начните работать по FBS

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Напомним, после того как 18 июля 2026 года беспилотники атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях, на них начались масштабные пожары. В Электростали сгорело  250 тыс. кв. м, а в Котовске — 108 тыс. кв. м.

Хранившиеся там товары пострадали, и их сняли с продажи. Многие селлеры потеряли бизнес, другие — понесли убытки на десятки миллионов рублей. О том, как им оформить заявку на компенсацию и что перед этим необходимо сделать, Точка Банк писал в материале «Склады Wildberries сгорели из-за атаки БПЛА: чек-лист, как селлерам получить компенсацию». 

В то же время, как говорят эксперты, стоит рассмотреть и другие способы доставки своего товара на маркетплейсах — например, FBS. Данная модель актуальна не только для пострадавших селлеров, но и всех, кто хочет обезопасить себя от возможных инцидентов в будущем. При FBS продавец хранит товар у себя, а не на складах маркетплейса, что более контролируемо и предсказуемо.

Но если вы сейчас работаете по FBO, то есть уже передали поставки маркетплейсу, сначала их нужно вернуть. Это можно сделать по следующей схеме:

зайдите в раздел «Поставки» → «Возвраты со склада» → нажмите кнопку «Создать возврат» и выберите товары, которые хотите вернуть, → укажите склады и количество → выберите пункт выдачи, куда привезут товар (можно выбрать несколько, если не хватает места), → подтвердите нажатием кнопки «Вернуть».

Заявка обрабатывается до 10 дней, но ещё нужно заложить время на логистику.

Как вернуть свой товар со склада Wildberries

Как работать по схеме FBS на Wildberries

Важные нюансы:

  • После возврата товары хранятся в пункте выдачи заказов семь дней. Первые три дня бесплатно, потом 10 ₽ в день за единицу.
  • Если не забрать вовремя, товар отправят на утилизацию. Её стоимость — 38 ₽ за единицу.
  • Стоимость возврата зависит от габаритов, объёма партии, склада и региона.

Зачем использовать FBS

При работе по модели FBS (Fulfillment by Seller) нужно быть готовым оперативно поставлять товары для каждого клиента. Это работает так: после того как покупатель оформил заказ, вы его обрабатываете, собираете и отвозите в пункт приёма WB для дальнейшей доставки до покупателя. 

Что такое фулфилмент для маркетплейсов

FBS или FBO: что это такое и что выбрать

Схема требует больше времени, но у неё есть преимущества:

  • Экономия на храненииплатить за хранение на складе маркетплейса не нужно.
  • Гибкость — можно продавать на нескольких площадках, не замораживая товар на одном складе.
  • Меньше рисков — вы контролируете свой товар и можете быстро уйти с площадки, если это станет невыгодно.
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Первым делом пересчитайте юнит‑экономику и проверьте, выгодно ли вам работать по FBS.
Если да, то подключите магазины к Единому кабинету селлера и управляйте заказами в одном окне.

Алгоритм, как подготовиться к FBS

Шаг 1. Оцените готовность. У вас должно быть достаточно места для хранения товара — это может быть свой склад или арендованный. Также потребуются системы учёта остатков, а при больших объёмах ещё и персонал для сборки заказов. Если вы торгуете маркированными товарами, помните, что при FBS вывод кодов из «Честного ЗНАКА» нужно делать вручную.

Как контролировать остатки и движение товаров

Шаг 2. Настройте склад в системе. В личном кабинете на WB выберите «Поставки и заказы» → «Мои склады и пропуска» → «Создать склад» → модель продаж «Маркетплейс (FBS)» → выберите склад, на который планируете отгружать товар. Учтите, что Москва поделена на зоны и отгружаться без санкций можно только в выбранной зоне отгрузки.

Склады WB: адреса, условия, зоны покрытия

Лимиты складов Wildberries

Шаг 3. Добавьте остатки. Когда склад создан, добавьте на него остатки товаров, которые будут продаваться по FBS. Сделать это можно вручную или через excel-файл в разделе «Управление остатками».

Шаг 4. Разберитесь со сборкой. Когда покупатель оформляет заказ, в личном кабинете, в разделе «Маркетплейс (FBS)», появляется сборочное задание. Товар нужно собрать, промаркировать, упаковать и привезти в пункт приёма (в пункт выдачи заказов, сортировочный центр или на склад маркетплейса) в указанный срок.

Маркировка товаров на Wildberries

Правила упаковки товара на Wildberries

«Честный ЗНАК» становится жёстче: что изменится для селлеров с 1 октября

Обратите внимание, что визуально FBS-поставка отличается: на каждой единице товара должен быть QR-код с номером задания, этикеткой и баркодом.

Шаг 5. Начните с тестовых партий. Не переводите весь ассортимент сразу. Протестируйте схему на 20–50 единицах, чтобы оценить загрузку склада, скорость сборки и выявить ошибки в процессах.

Какие товары стоит переводить на FBS

  • Товары с нестабильным спросом, чтобы снизить затраты на хранение.
  • Дорогие позиции, чтобы снизить риск утраты и повреждений.
  • Товары, которые вы можете оперативно доставить со своего склада.
  • Товары, отгрузка которых затруднена на ближайшие склады WB.

Пошаговый план для перехода на FBS

  1. Рассчитайте юнит-экономику. Сравните расходы на хранение на складе маркетплейса и затраты на собственный склад и логистику. 
  2. Настройте склад в системе. 
  3. Научитесь сами и обучите сотрудников собирать заказы по FBS — это требует точного соблюдения сроков и правил упаковки.
  4. Протестируйте. Начните с 2–3 товаров, чтобы отработать процессы.
  5. Масштабируйтесь. После успешного теста переводите на FBS остальной ассортимент.
  6. Не забывайте про маркировку. Если у вас товары из «Честного ЗНАКА», заложите время на ручной вывод кодов.
  7. Следите за изменениями. Правила площадок меняются часто — отслеживайте новости в личном кабинете.

Главные минусы FBS и как их решить

Работа по схеме FBS — это новый уровень ответственности. Если раньше вы только отправляли товар на склад маркетплейса, то теперь придётся самостоятельно отслеживать каждый заказ, оперативно его собирать и управлять остатками в режиме реального времени.

Чтобы тратить меньше времени на операционную работу, подключите Единый кабинет селлера от Точка Банк — он станет единым окном управления всеми процессами по FBS. 

В сервисе можно видеть новые заказы, контролировать этапы их обработки и отслеживать статусы выполнения — при этом сразу с Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета. В итоге вы с меньшей вероятностью пропустите заказ.

Первая проблема FBS — остатки. Нужно контролировать пересорт, двойные продажи и отмены заказов. Это особенно актуально, если вы продаёте одновременно на нескольких площадках. 

Единый кабинет селлера автоматически резервирует товар после получения заказа, списывает остатки и синхронизирует их между маркетплейсами — это помогает избежать продажи отсутствующего товара и снизить количество отмен.

Вторая проблема FBS — рутина. После каждого заказа приходится повторять одни и те же действия в каждом личном кабинете. С сервисом Точка Банка вы работаете со всеми заявками из одного интерфейса — экономите время и избегаете ошибок.

Третья проблема FBS — регулярные обновления ассортимента. Когда ассортимент постоянно меняется, автоматизация помогает массово обновлять информацию, управлять остатками и контролировать наличие.

Четвёртая проблема FBS — массовость. Если заказов много, одному человеку с ними не справиться — подключаются наёмные сотрудники. Единый кабинет селлера позволяет разграничить доступ и организовать совместную работу, не передавая логины от маркетплейсов. Это безопасно.

Вывод

Пока заказов немного, с FBS можно справляться вручную. Если же нужно каждый день обрабатывать десятки отправлений, стоит подключить Единый кабинет селлера для автоматизации операционки. Для старта настройте обмен остатками по инструкции — всё остальное сервис сделает за вас.

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