Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Напомним, после того как 18 июля 2026 года беспилотники атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях, на них начались масштабные пожары. В Электростали сгорело 250 тыс. кв. м, а в Котовске — 108 тыс. кв. м.

Хранившиеся там товары пострадали, и их сняли с продажи. Многие селлеры потеряли бизнес, другие — понесли убытки на десятки миллионов рублей. О том, как им оформить заявку на компенсацию и что перед этим необходимо сделать, Точка Банк писал в материале «Склады Wildberries сгорели из-за атаки БПЛА: чек-лист, как селлерам получить компенсацию».

В то же время, как говорят эксперты, стоит рассмотреть и другие способы доставки своего товара на маркетплейсах — например, FBS. Данная модель актуальна не только для пострадавших селлеров, но и всех, кто хочет обезопасить себя от возможных инцидентов в будущем. При FBS продавец хранит товар у себя, а не на складах маркетплейса, что более контролируемо и предсказуемо.

Но если вы сейчас работаете по FBO, то есть уже передали поставки маркетплейсу, сначала их нужно вернуть. Это можно сделать по следующей схеме:

зайдите в раздел «Поставки» → «Возвраты со склада» → нажмите кнопку «Создать возврат» и выберите товары, которые хотите вернуть, → укажите склады и количество → выберите пункт выдачи, куда привезут товар (можно выбрать несколько, если не хватает места), → подтвердите нажатием кнопки «Вернуть».

Заявка обрабатывается до 10 дней, но ещё нужно заложить время на логистику.

Важные нюансы:

После возврата товары хранятся в пункте выдачи заказов семь дней. Первые три дня бесплатно, потом 10 ₽ в день за единицу.

Если не забрать вовремя, товар отправят на утилизацию. Её стоимость — 38 ₽ за единицу.

Стоимость возврата зависит от габаритов, объёма партии, склада и региона.

Зачем использовать FBS

При работе по модели FBS (Fulfillment by Seller) нужно быть готовым оперативно поставлять товары для каждого клиента. Это работает так: после того как покупатель оформил заказ, вы его обрабатываете, собираете и отвозите в пункт приёма WB для дальнейшей доставки до покупателя.

Схема требует больше времени, но у неё есть преимущества:

Экономия на хранении — платить за хранение на складе маркетплейса не нужно.

Гибкость — можно продавать на нескольких площадках, не замораживая товар на одном складе.

Меньше рисков — вы контролируете свой товар и можете быстро уйти с площадки, если это станет невыгодно.

Алгоритм, как подготовиться к FBS

Шаг 1. Оцените готовность. У вас должно быть достаточно места для хранения товара — это может быть свой склад или арендованный. Также потребуются системы учёта остатков, а при больших объёмах ещё и персонал для сборки заказов. Если вы торгуете маркированными товарами, помните, что при FBS вывод кодов из «Честного ЗНАКА» нужно делать вручную.

Шаг 2. Настройте склад в системе. В личном кабинете на WB выберите «Поставки и заказы» → «Мои склады и пропуска» → «Создать склад» → модель продаж «Маркетплейс (FBS)» → выберите склад, на который планируете отгружать товар. Учтите, что Москва поделена на зоны и отгружаться без санкций можно только в выбранной зоне отгрузки.

Шаг 3. Добавьте остатки. Когда склад создан, добавьте на него остатки товаров, которые будут продаваться по FBS. Сделать это можно вручную или через excel-файл в разделе «Управление остатками».

Шаг 4. Разберитесь со сборкой. Когда покупатель оформляет заказ, в личном кабинете, в разделе «Маркетплейс (FBS)», появляется сборочное задание. Товар нужно собрать, промаркировать, упаковать и привезти в пункт приёма (в пункт выдачи заказов, сортировочный центр или на склад маркетплейса) в указанный срок.

Обратите внимание, что визуально FBS-поставка отличается: на каждой единице товара должен быть QR-код с номером задания, этикеткой и баркодом.

Шаг 5. Начните с тестовых партий. Не переводите весь ассортимент сразу. Протестируйте схему на 20–50 единицах, чтобы оценить загрузку склада, скорость сборки и выявить ошибки в процессах.

Какие товары стоит переводить на FBS

Товары с нестабильным спросом, чтобы снизить затраты на хранение.

Дорогие позиции, чтобы снизить риск утраты и повреждений.

Товары, которые вы можете оперативно доставить со своего склада.

Товары, отгрузка которых затруднена на ближайшие склады WB.

Пошаговый план для перехода на FBS

Рассчитайте юнит-экономику . Сравните расходы на хранение на складе маркетплейса и затраты на собственный склад и логистику. Настройте склад в системе. Научитесь сами и обучите сотрудников собирать заказы по FBS — это требует точного соблюдения сроков и правил упаковки. Протестируйте. Начните с 2–3 товаров, чтобы отработать процессы. Масштабируйтесь. После успешного теста переводите на FBS остальной ассортимент. Не забывайте про маркировку. Если у вас товары из «Честного ЗНАКА», заложите время на ручной вывод кодов. Следите за изменениями. Правила площадок меняются часто — отслеживайте новости в личном кабинете.

Главные минусы FBS и как их решить

Работа по схеме FBS — это новый уровень ответственности. Если раньше вы только отправляли товар на склад маркетплейса, то теперь придётся самостоятельно отслеживать каждый заказ, оперативно его собирать и управлять остатками в режиме реального времени.

Чтобы тратить меньше времени на операционную работу, подключите Единый кабинет селлера от Точка Банк — он станет единым окном управления всеми процессами по FBS.

В сервисе можно видеть новые заказы, контролировать этапы их обработки и отслеживать статусы выполнения — при этом сразу с Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета. В итоге вы с меньшей вероятностью пропустите заказ.

Первая проблема FBS — остатки. Нужно контролировать пересорт, двойные продажи и отмены заказов. Это особенно актуально, если вы продаёте одновременно на нескольких площадках.

Единый кабинет селлера автоматически резервирует товар после получения заказа, списывает остатки и синхронизирует их между маркетплейсами — это помогает избежать продажи отсутствующего товара и снизить количество отмен.

Вторая проблема FBS — рутина. После каждого заказа приходится повторять одни и те же действия в каждом личном кабинете. С сервисом Точка Банка вы работаете со всеми заявками из одного интерфейса — экономите время и избегаете ошибок.

Третья проблема FBS — регулярные обновления ассортимента. Когда ассортимент постоянно меняется, автоматизация помогает массово обновлять информацию, управлять остатками и контролировать наличие.

Четвёртая проблема FBS — массовость. Если заказов много, одному человеку с ними не справиться — подключаются наёмные сотрудники. Единый кабинет селлера позволяет разграничить доступ и организовать совместную работу, не передавая логины от маркетплейсов. Это безопасно.

Вывод