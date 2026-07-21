Напомним, после того как 18 июля 2026 года беспилотники атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях, на них начались масштабные пожары. В Электростали сгорело 250 тыс. кв. м, а в Котовске — 108 тыс. кв. м.
Хранившиеся там товары пострадали, и их сняли с продажи. Многие селлеры потеряли бизнес, другие — понесли убытки на десятки миллионов рублей. О том, как им оформить заявку на компенсацию и что перед этим необходимо сделать, Точка Банк писал в материале «Склады Wildberries сгорели из-за атаки БПЛА: чек-лист, как селлерам получить компенсацию».
В то же время, как говорят эксперты, стоит рассмотреть и другие способы доставки своего товара на маркетплейсах — например, FBS. Данная модель актуальна не только для пострадавших селлеров, но и всех, кто хочет обезопасить себя от возможных инцидентов в будущем. При FBS продавец хранит товар у себя, а не на складах маркетплейса, что более контролируемо и предсказуемо.
Но если вы сейчас работаете по FBO, то есть уже передали поставки маркетплейсу, сначала их нужно вернуть. Это можно сделать по следующей схеме:
зайдите в раздел «Поставки» → «Возвраты со склада» → нажмите кнопку «Создать возврат» и выберите товары, которые хотите вернуть, → укажите склады и количество → выберите пункт выдачи, куда привезут товар (можно выбрать несколько, если не хватает места), → подтвердите нажатием кнопки «Вернуть».
Заявка обрабатывается до 10 дней, но ещё нужно заложить время на логистику.
Важные нюансы:
- После возврата товары хранятся в пункте выдачи заказов семь дней. Первые три дня бесплатно, потом 10 ₽ в день за единицу.
- Если не забрать вовремя, товар отправят на утилизацию. Её стоимость — 38 ₽ за единицу.
- Стоимость возврата зависит от габаритов, объёма партии, склада и региона.
Зачем использовать FBS
При работе по модели FBS (Fulfillment by Seller) нужно быть готовым оперативно поставлять товары для каждого клиента. Это работает так: после того как покупатель оформил заказ, вы его обрабатываете, собираете и отвозите в пункт приёма WB для дальнейшей доставки до покупателя.
Схема требует больше времени, но у неё есть преимущества:
- Экономия на хранении — платить за хранение на складе маркетплейса не нужно.
- Гибкость — можно продавать на нескольких площадках, не замораживая товар на одном складе.
- Меньше рисков — вы контролируете свой товар и можете быстро уйти с площадки, если это станет невыгодно.
Алгоритм, как подготовиться к FBS
Шаг 1. Оцените готовность. У вас должно быть достаточно места для хранения товара — это может быть свой склад или арендованный. Также потребуются системы учёта остатков, а при больших объёмах ещё и персонал для сборки заказов. Если вы торгуете маркированными товарами, помните, что при FBS вывод кодов из «Честного ЗНАКА» нужно делать вручную.
Шаг 2. Настройте склад в системе. В личном кабинете на WB выберите «Поставки и заказы» → «Мои склады и пропуска» → «Создать склад» → модель продаж «Маркетплейс (FBS)» → выберите склад, на который планируете отгружать товар. Учтите, что Москва поделена на зоны и отгружаться без санкций можно только в выбранной зоне отгрузки.
Шаг 3. Добавьте остатки. Когда склад создан, добавьте на него остатки товаров, которые будут продаваться по FBS. Сделать это можно вручную или через excel-файл в разделе «Управление остатками».
Шаг 4. Разберитесь со сборкой. Когда покупатель оформляет заказ, в личном кабинете, в разделе «Маркетплейс (FBS)», появляется сборочное задание. Товар нужно собрать, промаркировать, упаковать и привезти в пункт приёма (в пункт выдачи заказов, сортировочный центр или на склад маркетплейса) в указанный срок.
Обратите внимание, что визуально FBS-поставка отличается: на каждой единице товара должен быть QR-код с номером задания, этикеткой и баркодом.
Шаг 5. Начните с тестовых партий. Не переводите весь ассортимент сразу. Протестируйте схему на 20–50 единицах, чтобы оценить загрузку склада, скорость сборки и выявить ошибки в процессах.
Какие товары стоит переводить на FBS
- Товары с нестабильным спросом, чтобы снизить затраты на хранение.
- Дорогие позиции, чтобы снизить риск утраты и повреждений.
- Товары, которые вы можете оперативно доставить со своего склада.
- Товары, отгрузка которых затруднена на ближайшие склады WB.
Пошаговый план для перехода на FBS
- Рассчитайте юнит-экономику. Сравните расходы на хранение на складе маркетплейса и затраты на собственный склад и логистику.
- Настройте склад в системе.
- Научитесь сами и обучите сотрудников собирать заказы по FBS — это требует точного соблюдения сроков и правил упаковки.
- Протестируйте. Начните с 2–3 товаров, чтобы отработать процессы.
- Масштабируйтесь. После успешного теста переводите на FBS остальной ассортимент.
- Не забывайте про маркировку. Если у вас товары из «Честного ЗНАКА», заложите время на ручной вывод кодов.
- Следите за изменениями. Правила площадок меняются часто — отслеживайте новости в личном кабинете.
Главные минусы FBS и как их решить
Работа по схеме FBS — это новый уровень ответственности. Если раньше вы только отправляли товар на склад маркетплейса, то теперь придётся самостоятельно отслеживать каждый заказ, оперативно его собирать и управлять остатками в режиме реального времени.
Чтобы тратить меньше времени на операционную работу, подключите Единый кабинет селлера от Точка Банк — он станет единым окном управления всеми процессами по FBS.
В сервисе можно видеть новые заказы, контролировать этапы их обработки и отслеживать статусы выполнения — при этом сразу с Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета. В итоге вы с меньшей вероятностью пропустите заказ.
Первая проблема FBS — остатки. Нужно контролировать пересорт, двойные продажи и отмены заказов. Это особенно актуально, если вы продаёте одновременно на нескольких площадках.
Единый кабинет селлера автоматически резервирует товар после получения заказа, списывает остатки и синхронизирует их между маркетплейсами — это помогает избежать продажи отсутствующего товара и снизить количество отмен.
Вторая проблема FBS — рутина. После каждого заказа приходится повторять одни и те же действия в каждом личном кабинете. С сервисом Точка Банка вы работаете со всеми заявками из одного интерфейса — экономите время и избегаете ошибок.
Третья проблема FBS — регулярные обновления ассортимента. Когда ассортимент постоянно меняется, автоматизация помогает массово обновлять информацию, управлять остатками и контролировать наличие.
Четвёртая проблема FBS — массовость. Если заказов много, одному человеку с ними не справиться — подключаются наёмные сотрудники. Единый кабинет селлера позволяет разграничить доступ и организовать совместную работу, не передавая логины от маркетплейсов. Это безопасно.
Вывод
Пока заказов немного, с FBS можно справляться вручную. Если же нужно каждый день обрабатывать десятки отправлений, стоит подключить Единый кабинет селлера для автоматизации операционки. Для старта настройте обмен остатками по инструкции — всё остальное сервис сделает за вас.