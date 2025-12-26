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Как перенести карточки товаров между кабинетами на Wildberries

Рассказываем, как передать карточки другому аккаунту с оценками, отзывами и остатками.

03.06.2026
2706
2706

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Если вы торговали на Wildberries в статусе ИП, а потом перешли на ООО, придётся создавать новый личный кабинет.

Но есть и хорошие новости: товарные карточки с рейтингом, отзывами и остатками можно сохранить. Для этого их нужно перенести в новый аккаунт. Точка Банк расскажет, кому доступна эта функция и как правильно переносить карточки из одного профиля в другой.

Коротко
Продавец может передать карточки другому профилю, например при продаже бизнеса или смене статуса на ИП или ООО. Но нужно, чтобы инструмент «Перенос карточек товара» был доступен обеим сторонам в личном кабинете.
Чтобы оформить перенос, нужно создать заявку, ввести ID магазина‑получателя, указать артикулы, подписать договор и внести предоплату. Второй стороне останется только подтвердить заявку и внести оставшуюся сумму.

Кому доступен перенос карточек на Wildberries

Эта возможность есть у магазинов, которые при регистрации на маркетплейсе указали Россию в качестве страны открытия бизнеса. А ещё у владельца карточек на балансе должно быть больше 0 ₽, иначе передать их не получится.

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Условия переноса карточек

Перенести можно только тот товар, который отвечает следующим критериям:

  • его нет в корзине продавца в личном кабинете или черновиках;
  • не заблокирован;
  • не входит в состав текущих заказов;
  • на данный момент не едет на склад в составе поставки;
  • на данный момент едет из пункта выдачи в сортировочный центр;
  • не входит в заявку на возврат;
  • у второго магазина нет позиции с таким же артикулом;
  • у второго магазина нет позиции с таким же бар-кодом.
Раздел "Все товары" в личном кабинете Wildberries: список карточек (ползунки для новорожденных) с артикулами и остатками.

Система подскажет, сколько позиций числится в черновиках и корзине

Есть некоторые позиции, которые можно перенести, только если по ним нет остатков:

  • изделия с КИЗ, которые подлежат обязательной маркировке в «Честном ЗНАКЕ»;
  • продукция, которая попадает под систему прослеживаемости, в том числе «Меркурий».     
ВАЖНО
С 29 мая 2026 года Wildberries разрешил переносить карточки товаров с КИЗ и остатками. Это удобно, если вы хотите сменить юрлицо, зарегистрироваться на площадке ещё раз или продать товары другому продавцу.

До переноса владельцу карточек нужно передать права на КИЗ в «Честном ЗНАКЕ» через ЭДО: сначала от отправителя к получателю, а затем — от получателя к WB. 

Инструмент тестируется и пока доступен не всем продавцам.

Кому подходит перенос карточек

Перенос товарных страниц между кабинетами на WB может понадобиться:

— Продавцам, которые сменили статус, завели новый профиль и хотят и дальше торговать своими товарами с высоким рейтингом и хорошими отзывами.

— Предпринимателям, которые продали свой бизнес или часть ассортимента другому лицу. Карточки можно передать с сохранением складских остатков. Тогда новый владелец сможет быстро запустить продажи и не тратить время на продвижение и оптимизацию. 

— Магазинам с низким рейтингом, которые хотят получить карточки с высокой оценкой и за счёт них улучшить показатели.

Стоимость переноса карточек на Wildberries

Чтобы перенести карточки, продавец перечисляет на расчётный счёт маркетплейса 10 ₽ — это фиксированная сумма, которую спишут. Дополнительно покупатель, со своей стороны, тоже платит за передачу каждой карточки. Общая стоимость зависит от числа карточек и остатков, но она не может быть меньше 50 000 ₽. 

Нет остатков

Если на складе WB нет остатков товара, то стоимость переноса карточек будет следующая:

Число карточек (в штуках)Стоимость передачи (в рублях)
1–205 000
21–504 000
51–1003 000
101–2502 500
251–5002 000
501–1 0001 000
1 001–5 000500
5 001–35 000100

Наименьшая стоимость услуги — 50 000₽

ПРИМЕР
ИП Петрова закрывает бизнес по продаже постельного белья. Остатков на складе WB нет — все изделия распроданы. В пути тоже ничего нет — это важно, потому что постельное бельё подлежит обязательной маркировке в системе «Честный ЗНАК».
Петрова нашла предпринимателя, который выкупит у неё 130 товарных карточек. Для неё стоимость передачи составит 10 ₽. А покупателю придётся заплатить 325 000 ₽ (130 шт. * 2 500₽).

Есть остатки

Если товар числится на складе WB, то стоимость его переноса следующая:

Число карточек (в штуках)Стоимость передачи (в рублях)
1–1030 000
11–2025 000
21–5020 000
51–10015 000
101–25012 500
251–50010 000
501–1 0005 000
1 001–5 0002 500
5 001–35 000500

Наименьшая стоимость услуги — 50 000 ₽. 

ПРИМЕР
ООО «Милый дом» продаёт коврики для дома. На московском складе WB у компании осталось 56 артикулов. За их перенос покупатель заплатит 840 000 ₽ (56 шт * 15 000 ₽). Продавцу же это будет стоить 10 ₽.

Плюсы и минусы переноса карточек

Функция переноса карточек появилась в 2025 году, но продавцы пользуются ей редко. Причина — в нюансах передачи.

ПреимуществаНедостатки
Это удобно. Можно забрать раскрученные карточки со старого аккаунта и не тратить время и деньги на продвижение новых Есть ограничения. Так, если товар подлежит обязательной маркировке, то перенести его вместе с остатками не получится
Это выгодно с точки зрения продаж. Получая карточки, владелец нового профиля получает и потенциальных клиентов. Ведь те, кто уже купил товар, могут совершить повторную покупкуЭто дорого. Если отправитель платит только 1 000 ₽, то для получателя это обойдётся минимум в 50 000 ₽ 

Как правильно перенести карточки на Wildberries: пошаговая инструкция

Процесс передачи карточек несложный, но кропотливый. 

1 шаг. Проверка доступа к функции переноса карточек

Убедитесь, что функция передачи доступна. Для этого владельцу карточки нужно зайти в раздел «Товары и цены» и найти там «Перенос карточек товара». Если этой опции нет, значит, перенести карточки не получится.

Раздел „Товары и цены“ в личном кабинете WB Partners с пунктом „Перенос карточек товаров“

Нужный инструмент доступен в разделе «Товары и цены». Фото: База знаний.  

2 шаг. Запрос получателю карточек

Проверьте, доступна ли опция второму селлеру. Нажмите «Создать заявку», введите ID второго профиля и нажмите «Проверить».

Профиль продавца ИП Чинова О.А. в личном кабинете WB: ИНН, ID, настройки.

ID профиля можно узнать в личном кабинете — он указан рядом с названием компании и ИНН

Если доступ есть, появится кнопка «Далее». 

Экран проверки данных получателя карточек (ИП Ромашкинс) перед переносом.

Система нашла получателя по ID — это ИП Ромашкинс. Фото: База знаний

3 шаг. Подготовка данных карточек товара для переноса

В течение двух дней после создания заявки добавьте наименования, которые хотите перенести. Это можно сделать вручную, если позиций немного, или через Excel. Во втором случае надо скачать шаблон, заполнить его и загрузить обратно.

Стартовый экран создания заявки на перенос карточек: способы добавления товаров, условия, стоимость.

Большой ассортимент удобнее загружать файлом

Далее перейдите к перечню карточек и нажмите «Проверить карточки». Если напротив артикулов появилось сообщение об ошибке, то устраните её.

Совет: если в одной карточке есть разные виды товара, то укажите их в заявке как отдельные позиции. Иначе будет ошибка.

Экран с ошибками в карточках товаров, которые нужно исправить перед переносом.

Сообщение «Есть ошибки» говорит о том, что страница не соответствует условиям переноса

Если ошибок нет, переходите к общему перечню товаров в заявке. Система посчитает стоимость каждого остатка. Её вычисляют как среднюю цену единицы товара за прошедший год. Если покупок не было, то как среднюю цену аналогов. Эту сумму можно поправить, но она не может превышать рекомендованную или быть равна нулю.

Экран проверки стоимости остатков товаров перед подтверждением переноса.

Это оценка сервиса — вы можете поменять сумму

Подтвердите стоимость остатков с помощью кода из СМС, даже если делаете перенос без них. Это нужно для составления документов.

Wildberries перепроверит остатки и подготовит договор купли-продажи в течение 24 часов. Если после проверки обнаружат до пяти единиц остатков, то их перенесут автоматически без корректировки цены. Число фактически переданных остатков внесут в акты возврата и приёмки. 

Когда документ будет готов, прочитайте его и согласитесь с ним по кнопке.

Финальный экран согласия с условиями переноса карточек товаров на Wildberries.

Договор достаточно подписать в электронном виде, в нём перечислят все проданные карточки: с остатками и без

4 шаг. Оплата переноса из личного кабинета отправителя

Внесите предоплату 1 000₽ — её спишут с баланса. Если оплата не пройдёт, система предложит перевод по реквизитам. Сделать это нужно с того расчётного счёта, который указан в профиле.

Экран оплаты комиссии (10 ₽) за перенос карточек товаров.

Оплата пройдёт сразу, если на балансе есть деньги

5 шаг. Подтверждение заявки

Если вы получатель, зайдите в раздел «Перенос карточек товара» и примите заявку на перенос с помощью кода из СМС. На это есть 14 дней, иначе заявку отменят автоматически. 

Экран подтверждения заявки на перенос с итоговой стоимостью (195 000 ₽) и списком товаров.

Во второй профиль придёт заявка с перечнем артикулов и суммой к оплате с расшифровкой

Изучите договор и нажмите «Согласиться».  

Оплата переноса карточек из личного кабинета получателя

Погасите оставшуюся сумму. Её снимут с баланса. Если переводите по реквизитам, деньги могут поступить не сразу, а в течение семи рабочих дней.

Запуск переноса карточек

Когда деньги придут на счёт, наименования автоматически отправят в другой аккаунт. Весь процесс займёт около получаса.

Экран успешного завершения переноса: все карточки перенесены, итоговая сумма 229 000 ₽.

Когда все товары добавят в новый профиль, статус заявки изменится, и придёт уведомление в раздел «Колокольчик» 

Как исправить ошибки при переносе карточек

Если при подаче заявки напротив артикула появилось сообщение об ошибке, её нужно исправить. Иначе карточку не передадут.

ПроблемаКак решить
Есть актуальная поставкаПодождите, пока поставка будет принята, или отмените её до этапа отгрузки
Товар не продаётся или лежит в корзинеВосстановите товар
Карточка лежит в черновикахЗавершите редактирование или удалите её
Артикул есть в другой заявкеУберите карточку из текущей заявки
Позиция имеет КИЗУберите карточку или распродайте остатки
В магазине получателя есть позиция с таким же артикуломИзмените артикул у себя или попросите об этом вторую сторону
У селлера есть позиция с таким же бар‑кодомПопросите вторую сторону убрать карточку с дублирующимся бар‑кодом
Добавлены не все виды карточкиВ одну карточку добавлены разные виды продукции. Разделите её и добавьте снова
Товар с РНТП/«Меркурий»Уберите карточку или распродайте остатки
Есть активный заказДождитесь завершения заказа
Есть товары в движенииКакой‑то из товаров возвращается на склад. Дождитесь возврата
Есть товары в путиУдалите наименование из списка
Товар заблокированУберите позицию из списка

Возврат денег за неперенесённые карточки

Если какая-то продукция не перенеслась, отправьте обращение в техподдержку. Если оплачивали услугу по реквизитам, прикрепите платёжное поручение. 

Запрос рассмотрят и сделают возврат. При списании с баланса сумма придёт на баланс. При переводе по реквизитам — на расчётный счёт.

Вопросы по теме

Можно ли продавать и покупать карточки на Wildberries?

Да. В оферте нет запрета на такие сделки.

Что будет с оценками и отзывами при переносе карточек?

Рейтинг и обратная связь от клиентов при переносе сохраняются.

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Перенос карточек на Wildberries на другое юридическое лицо – Точка Банк