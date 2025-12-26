Как перенести карточки товаров между кабинетами на Wildberries

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Если вы торговали на Wildberries в статусе ИП, а потом перешли на ООО, придётся создавать новый личный кабинет.

Но есть и хорошие новости: товарные карточки с рейтингом, отзывами и остатками можно сохранить. Для этого их нужно перенести в новый аккаунт. Точка Банк расскажет, кому доступна эта функция и как правильно переносить карточки из одного профиля в другой.

Коротко Чтобы оформить перенос, нужно создать заявку, ввести ID магазина‑получателя, указать артикулы, подписать договор и внести предоплату. Второй стороне останется только подтвердить заявку и внести оставшуюся сумму.

Продавец может передать карточки другому профилю, например при продаже бизнеса или смене статуса на ИП или ООО. Но нужно, чтобы инструмент «Перенос карточек товара» был доступен обеим сторонам в личном кабинете.

Кому доступен перенос карточек на Wildberries

Эта возможность есть у магазинов, которые при регистрации на маркетплейсе указали Россию в качестве страны открытия бизнеса. А ещё у владельца карточек на балансе должно быть больше 0 ₽, иначе передать их не получится.

Условия переноса карточек

Перенести можно только тот товар, который отвечает следующим критериям:

его нет в корзине продавца в личном кабинете или черновиках;

не заблокирован;

не входит в состав текущих заказов;

на данный момент не едет на склад в составе поставки;

на данный момент едет из пункта выдачи в сортировочный центр;

не входит в заявку на возврат;

у второго магазина нет позиции с таким же артикулом;

у второго магазина нет позиции с таким же бар-кодом.

Система подскажет, сколько позиций числится в черновиках и корзине

Есть некоторые позиции, которые можно перенести, только если по ним нет остатков:

изделия с КИЗ, которые подлежат обязательной маркировке в «Честном ЗНАКЕ»;

продукция, которая попадает под систему прослеживаемости, в том числе «Меркурий».

ВАЖНО С 29 мая 2026 года Wildberries разрешил переносить карточки товаров с КИЗ и остатками. Это удобно, если вы хотите сменить юрлицо, зарегистрироваться на площадке ещё раз или продать товары другому продавцу.

До переноса владельцу карточек нужно передать права на КИЗ в «Честном ЗНАКЕ» через ЭДО: сначала от отправителя к получателю, а затем — от получателя к WB.

Инструмент тестируется и пока доступен не всем продавцам.

Кому подходит перенос карточек

Перенос товарных страниц между кабинетами на WB может понадобиться:

— Продавцам, которые сменили статус, завели новый профиль и хотят и дальше торговать своими товарами с высоким рейтингом и хорошими отзывами.

— Предпринимателям, которые продали свой бизнес или часть ассортимента другому лицу. Карточки можно передать с сохранением складских остатков. Тогда новый владелец сможет быстро запустить продажи и не тратить время на продвижение и оптимизацию.

— Магазинам с низким рейтингом, которые хотят получить карточки с высокой оценкой и за счёт них улучшить показатели.

Стоимость переноса карточек на Wildberries

Чтобы перенести карточки, продавец перечисляет на расчётный счёт маркетплейса 10 ₽ — это фиксированная сумма, которую спишут. Дополнительно покупатель, со своей стороны, тоже платит за передачу каждой карточки. Общая стоимость зависит от числа карточек и остатков, но она не может быть меньше 50 000 ₽.

Нет остатков

Если на складе WB нет остатков товара, то стоимость переноса карточек будет следующая:

Число карточек (в штуках) Стоимость передачи (в рублях) 1–20 5 000 21–50 4 000 51–100 3 000 101–250 2 500 251–500 2 000 501–1 000 1 000 1 001–5 000 500 5 001–35 000 100

Наименьшая стоимость услуги — 50 000₽

ПРИМЕР ИП Петрова закрывает бизнес по продаже постельного белья. Остатков на складе WB нет — все изделия распроданы. В пути тоже ничего нет — это важно, потому что постельное бельё подлежит обязательной маркировке в системе «Честный ЗНАК». Петрова нашла предпринимателя, который выкупит у неё 130 товарных карточек. Для неё стоимость передачи составит 10 ₽. А покупателю придётся заплатить 325 000 ₽ (130 шт. * 2 500₽).



Есть остатки

Если товар числится на складе WB, то стоимость его переноса следующая:

Число карточек (в штуках) Стоимость передачи (в рублях) 1–10 30 000 11–20 25 000 21–50 20 000 51–100 15 000 101–250 12 500 251–500 10 000 501–1 000 5 000 1 001–5 000 2 500 5 001–35 000 500

Наименьшая стоимость услуги — 50 000 ₽.

ПРИМЕР ООО «Милый дом» продаёт коврики для дома. На московском складе WB у компании осталось 56 артикулов. За их перенос покупатель заплатит 840 000 ₽ (56 шт * 15 000 ₽). Продавцу же это будет стоить 10 ₽.

Плюсы и минусы переноса карточек

Функция переноса карточек появилась в 2025 году, но продавцы пользуются ей редко. Причина — в нюансах передачи.

Преимущества Недостатки Это удобно. Можно забрать раскрученные карточки со старого аккаунта и не тратить время и деньги на продвижение новых Есть ограничения. Так, если товар подлежит обязательной маркировке, то перенести его вместе с остатками не получится Это выгодно с точки зрения продаж. Получая карточки, владелец нового профиля получает и потенциальных клиентов. Ведь те, кто уже купил товар, могут совершить повторную покупку Это дорого. Если отправитель платит только 1 000 ₽, то для получателя это обойдётся минимум в 50 000 ₽

Как правильно перенести карточки на Wildberries: пошаговая инструкция

Процесс передачи карточек несложный, но кропотливый.

1 шаг. Проверка доступа к функции переноса карточек

Убедитесь, что функция передачи доступна. Для этого владельцу карточки нужно зайти в раздел «Товары и цены» и найти там «Перенос карточек товара». Если этой опции нет, значит, перенести карточки не получится.

Нужный инструмент доступен в разделе «Товары и цены». Фото: База знаний.

2 шаг. Запрос получателю карточек

Проверьте, доступна ли опция второму селлеру. Нажмите «Создать заявку», введите ID второго профиля и нажмите «Проверить».

ID профиля можно узнать в личном кабинете — он указан рядом с названием компании и ИНН

Если доступ есть, появится кнопка «Далее».

Система нашла получателя по ID — это ИП Ромашкинс. Фото: База знаний

3 шаг. Подготовка данных карточек товара для переноса

В течение двух дней после создания заявки добавьте наименования, которые хотите перенести. Это можно сделать вручную, если позиций немного, или через Excel. Во втором случае надо скачать шаблон, заполнить его и загрузить обратно.

Большой ассортимент удобнее загружать файлом

Далее перейдите к перечню карточек и нажмите «Проверить карточки». Если напротив артикулов появилось сообщение об ошибке, то устраните её.

Совет: если в одной карточке есть разные виды товара, то укажите их в заявке как отдельные позиции. Иначе будет ошибка.

Сообщение «Есть ошибки» говорит о том, что страница не соответствует условиям переноса

Если ошибок нет, переходите к общему перечню товаров в заявке. Система посчитает стоимость каждого остатка. Её вычисляют как среднюю цену единицы товара за прошедший год. Если покупок не было, то как среднюю цену аналогов. Эту сумму можно поправить, но она не может превышать рекомендованную или быть равна нулю.

Это оценка сервиса — вы можете поменять сумму

Подтвердите стоимость остатков с помощью кода из СМС, даже если делаете перенос без них. Это нужно для составления документов.

Wildberries перепроверит остатки и подготовит договор купли-продажи в течение 24 часов. Если после проверки обнаружат до пяти единиц остатков, то их перенесут автоматически без корректировки цены. Число фактически переданных остатков внесут в акты возврата и приёмки.

Когда документ будет готов, прочитайте его и согласитесь с ним по кнопке.

Договор достаточно подписать в электронном виде, в нём перечислят все проданные карточки: с остатками и без

4 шаг. Оплата переноса из личного кабинета отправителя

Внесите предоплату 1 000₽ — её спишут с баланса. Если оплата не пройдёт, система предложит перевод по реквизитам. Сделать это нужно с того расчётного счёта, который указан в профиле.

Оплата пройдёт сразу, если на балансе есть деньги

5 шаг. Подтверждение заявки

Если вы получатель, зайдите в раздел «Перенос карточек товара» и примите заявку на перенос с помощью кода из СМС. На это есть 14 дней, иначе заявку отменят автоматически.

Во второй профиль придёт заявка с перечнем артикулов и суммой к оплате с расшифровкой

Изучите договор и нажмите «Согласиться».

Оплата переноса карточек из личного кабинета получателя

Погасите оставшуюся сумму. Её снимут с баланса. Если переводите по реквизитам, деньги могут поступить не сразу, а в течение семи рабочих дней.

Запуск переноса карточек

Когда деньги придут на счёт, наименования автоматически отправят в другой аккаунт. Весь процесс займёт около получаса.

Когда все товары добавят в новый профиль, статус заявки изменится, и придёт уведомление в раздел «Колокольчик»

Как исправить ошибки при переносе карточек

Если при подаче заявки напротив артикула появилось сообщение об ошибке, её нужно исправить. Иначе карточку не передадут.

Проблема Как решить Есть актуальная поставка Подождите, пока поставка будет принята, или отмените её до этапа отгрузки Товар не продаётся или лежит в корзине Восстановите товар Карточка лежит в черновиках Завершите редактирование или удалите её Артикул есть в другой заявке Уберите карточку из текущей заявки Позиция имеет КИЗ Уберите карточку или распродайте остатки В магазине получателя есть позиция с таким же артикулом Измените артикул у себя или попросите об этом вторую сторону У селлера есть позиция с таким же бар‑кодом Попросите вторую сторону убрать карточку с дублирующимся бар‑кодом Добавлены не все виды карточки В одну карточку добавлены разные виды продукции. Разделите её и добавьте снова Товар с РНТП/«Меркурий» Уберите карточку или распродайте остатки Есть активный заказ Дождитесь завершения заказа Есть товары в движении Какой‑то из товаров возвращается на склад. Дождитесь возврата Есть товары в пути Удалите наименование из списка Товар заблокирован Уберите позицию из списка

Возврат денег за неперенесённые карточки

Если какая-то продукция не перенеслась, отправьте обращение в техподдержку. Если оплачивали услугу по реквизитам, прикрепите платёжное поручение.