Что нужно для развития магазина на маркетплейсе? Конечно, деньги. Но не всегда у селлеров есть капитал, достаточный для того, чтобы открыть магазин и поддерживать его в рабочем состоянии. Поэтому они часто ищут инвесторов — людей, которые готовы вложить свои деньги в чужой бизнес.

В этой статье расскажем, как привлечь инвестиции в магазин на маркетплейсе, какие риски в этом есть и какие альтернативные пути можно выбрать.

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Плюсы и минусы привлечения инвестора

Начинающим селлерам деньги нужны на запуск магазина, а действующим — на его развитие. Надо учитывать стоимость закупки, логистические расходы, комиссию, возвраты, стоимость продвижения, решение проблем в непредвиденных обстоятельствах и много других нюансов. Вложения от инвестора могут помочь.

Пример У индивидуального предпринимателя есть магазин в ТЦ. В нём он продаёт одежду для походов и рыбалки. Вещи удобные и качественные, поэтому товар продаётся хорошо, есть постоянные клиенты. ИП хочет увеличить количество покупателей и начать продавать на маркетплейсах. Но для этого ему нужно закупить партию одежды, чтобы товар был на складе маркетплейса в достаточном количестве. Поэтому он находит инвестора, который готов вложиться в потенциально прибыльное дело, и открывает новое направление.

Инвестор, который вкладывает деньги в чей-то бизнес, хочет заработать. Поэтому предприниматель должен быть готов в будущем регулярно перечислять инвестору часть прибыли или выделить ему долю в бизнесе. Важно просчитать, что выгоднее: обратиться к инвестору или найти другой способ получить деньги.

Плюсы привлечения инвестора:

условия сотрудничества обсуждаются индивидуально;

селлер получает деньги на полноценное развитие бизнеса;

полноценное развитие бизнеса; инвестор может помогать в развитии магазина, если он разбирается в специфике бизнеса.

Минусы привлечения инвестора:

поиск подходящего инвестора может быть долгим;

инвестор с долей в бизнесе может участвовать в принятии ключевых решений — это нравится не всем предпринимателям;

долей в бизнесе может участвовать в принятии ключевых решений — это нравится не всем предпринимателям; прибылью придётся делиться.

Многое зависит от условий договора инвестирования. Важно заключать договор только на комфортных для вас условиях. Совет кажется очевидным, но иногда начинающие селлеры так хотят открыть свой магазин, что заключают с инвесторами договор на невыгодных для себя условиях. Например, с отчислением половины прибыли за небольшую инвестицию на старте. Когда магазин начинает приносить доход, селлер теряет значительную часть денег.

Поэтому важно рассчитать ожидаемые доходы и расходы, чтобы решить, какой формат сотрудничества будет выгодным для вас. Например, инвестор может получать:

долю от прибыли;

прибыли; процент от инвестиций;

инвестиций; фиксированную сумму вне зависимости от дохода магазина;

дохода магазина; долю в бизнесе.

Возможны и другие варианты — условия обычно обсуждаются индивидуально.

Как привлечь инвестора на маркетплейсы

Торговля на маркетплейсах — популярный формат бизнеса, поэтому многие заинтересованы в том, чтобы вложиться в развивающийся магазин. Найти инвестора можно в кругу своих знакомых, по сарафанному радио, на специальных площадках. Например, в клубе инвесторов или на краудфандинговой площадке.

Для тех, кто вкладывает свои деньги, важна стабильность и надёжность партнёра, поэтому надо показать свою компетентность и доказать, что инвестиции будут выгодны для всех. Вот как это можно сделать.

Расскажите немного о себе. Поделитесь тем, какой бизнес-опыт у вас уже есть и почему вы решили стать селлером.

Расскажите о росте рынка маркетплейсов, их популярности и удобстве. Приведите официальную статистику маркетплейса, на котором хотите работать, покажите как увеличилось количество покупателей и продаж. Может быть, ваш будущий инвестор и сам заказывает одежду на Озоне, а детские игрушки на Wildberries?

Предоставьте инвестору подробную информацию о вашем магазине на маркетплейсе. Расскажите, в чём суть бизнеса, как выстроена ваша работа, что вы продаёте.

Важны цифры: анализ ниши, спрос на товар, себестоимость товара, объём продаж, ожидаемая прибыль, оборачиваемость товара. Проведите анализ конкурентов и покажите, как растут их продажи. А если ваш магазин уже начал работу, поделитесь своими успехами — вся информация есть в личном кабинете маркетплейса.

Если у вас есть офлайн-магазин с аналогичным товаром, можете предоставить статистику, подтверждающую: товар востребован. А если вы только собираетесь начать продажи, объясните почему выбрали именно эту категорию товара, какой доход ожидаете и почему.

Проще говоря, надо показать инвестору, что ваш бизнес прибыльный. Будьте честными: давайте правдивые цифры, чтобы в будущем расчёты были прозрачными, расходы — плановыми, а доходы — реальными и для вас, и для инвестора.

Покажите инвестору, в чём его выгода. Расскажите, для чего нужны инвестиции в маркетплейсы и как они повлияют на увеличение прибыли. Продемонстрируйте конкретные расчёты и сумму, которую инвестор может получить. Расскажите о возможных рисках, чтобы он принимал взвешенное решение.

Предложите варианты сотрудничества. Продумайте, какие условия будут идеальными для вас, в чём вы готовы уступить и на что готовы согласиться в крайнем случае. Обсудите варианты с инвестором и постарайтесь прийти к формату, который устроит всех.

Что поможет повысить шансы на привлечение инвестора

Представьте себя на месте человека, который решает: вкладывать свои деньги или нет? Это поможет понять, что именно может волновать будущего инвестора.

Есть ещё несколько действий, которые помогут достойно рассказать о вашем бизнесе.

Позаботьтесь о понятной презентации, возьмите с собой товар, который собираетесь продавать, подготовьте реальные отзывы тех, кто его уже заказывал. Рассчитайте, какая сумма вам нужна от инвестора. Аргументируйте, почему необходимо именно столько, на что пойдут деньги, какую прибыль принесут и в какие сроки. А вот называть сумму побольше на всякий случай не стоит, это может насторожить. Подумайте, какие вопросы могут возникнуть у собеседника и подготовьте на них ответы. Выходите на инвестора с конкретным предложением, избегайте туманных формулировок.

Какие ещё источники финансирования могут быть

Если найти инвестора для развития бизнеса не удаётся или условия оказываются невыгодными, можно воспользоваться другими источниками финансирования.

Иногда достаточно потратить на развитие бизнеса средства компании: чистую прибыль или уставной капитал. Но чаще селлеры обращаются за внешним финансированием. Это может быть:

займ у знакомых;

знакомых; кредит для бизнеса;

бизнеса; товарный кредит у поставщика;

поставщика; финансированием для маркетплейсов.

Например, в Точке есть финансирование для селлеров: оно подходит для любых маркетплейсов и Авито. Им можно воспользоваться для работы на Wildberries, Ozon, Lamoda, KazanExpress. Деньги можно тратить на любые цели: закупиться к сезону или запустить рекламу.

Получить финансирование можно за 4 шага: