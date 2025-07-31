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Как селлеру отменить заказ на Ozon при работе по системе FBS

При работе с FBS селлеру иногда приходится отменять заказы — например, когда товара нет на складе или обнаружился брак. Казалось бы, ничего страшного, но отмены напрямую влияют на рейтинг продавца.

31.07.2025
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Авторы

Ольга Чинова, эксперт по маркетплейсам в Точка Банк, рассказала, как отменить отправление товара на Ozon и какие последствия за отмену ожидают селлера.

Как отменить заказ на Ozon

Сделать отмену заказа можно в личном кабинете на сайте маркетплейса или через приложение Ozon Seller.

Для отмены в личном кабинете:

  1. Выберите раздел «FBS» в меню на верхней панели. Откройте «Заказы с моих складов». 
  2. Выберите статус заказов: «Ожидают сборки», «Ожидают отгрузки» или «Готов к отправлению». Сделать отмену заказа можно только из этих статусов.
  3. Используйте фильтры, чтобы найти заказ по номеру отправления, названию или артикулу.
  4. Кликните на три точки в строке нужного заказа или на его номер отправления. Появится надпись «Отменить отправление». Кликните по ней. 
  5. Ozon предложит указать причину отмены. Если позиция закончилась на складе или продукция бракованная, выберите «Товар закончился на вашем складе». Если отменяете по другой причине, выберите «Другое» и подробно опишите, что случилось. Затем снова нажмите «Отменить отправление». 

Для отмены в приложении Ozon Seller:

  1. На нижней панели экрана найдите раздел «Отправления». Перейдите в него.
  2. Поставьте фильтр «Ожидает сборку» или «Ожидает отгрузку» в зависимости от статуса заказа.
  3. Кликните по нужному заказу из появившегося списка, перейдите к деталям и выберите «Отменить отправление».
  4. Опишите причину, по которой отменяете заказ. 

Как удалить товар из заказа

Если нужно удалить один или несколько товаров из заказа, вы можете сделать это до этапа сборки.

  1. Зайдите в раздел «Заказы с моих складов». Установите статус «Ожидают сборки». 
  2. Нажмите на номер нужного отправления. 
  3. В строке «Товар» кликните на три точки → «Отменить сборку товара».
  4. Опишите причину и нажмите «Удалить товар из заказа».
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Кто может отменить заказ на Ozon

Помимо продавца делать отмену заказов могут сам маркетплейс и покупатель. Все отменённые заказы отображаются в разделе «FBS» → «Заказы с моих складов» → «Отменены». В разделе «FBS» → «Возвраты FBS» Ozon показывает отправления, отменённые после отгрузки.

Причины, по которым отправление отменяет Ozon:

  1. Адрес покупателя не входит в зону доставки.
  2. Продавец нарушил правила площадки. Например, указал на сайте неверную информацию о товаре. 
  3. Продавец доставил заказ маркетплейсу позже сроков, указанных в личном кабинете.
  4. Продавец неправильно упаковал заказ — например, не наклеил этикетку или не уложился в нужный вес и габариты.

Покупатель может отменить заказ, если:

  1. Не понравилось качество товара.
  2. В заказе чего-то не хватает.
  3. Получил не тот товар.
  4. Нашёл такой же товар дешевле.

Также покупатель может не оплатить заказ или не забрать его вовремя. В первом случае заказ автоматически отменится сразу, во втором — после истечения срока хранения. Срок зависит от места получения заказа:

  • В постамате — 2 дня, если покупатель не продлит срок.
  • В пункте выдачи заказов — 14 дней.
  • На почте России / EMS — 15 дней.
  • На почте России / EMS из-за рубежа — 30 дней. 

Последствия отмены заказа для продавца

Если заказ отменил продавец, это снижает его рейтинг. Также Ozon снизит рейтинг, если селлер не доставил заказ в срок или занизил объёмно-весовые характеристики товара (ОВХ) в карточке. Заказы, отменённые покупателем, на рейтинг не влияют. 

Кроме того, за обработку операционных ошибок, логистику, обратную логистику и приёмку возврата Ozon списывает плату. Подробно причины и размер штрафов перечислены на сайте маркетплейса в таблице.

ПРИМЕР
ИП Красина продаëт авторские украшения ручной работы по системе FBS. Покупатель заказал ожерелье с малахитом, которого сейчас нет в наличии у Красиной, но она забыла обнулить остатки. Пришлось отменять заказ из статуса «Ожидает сборки». Ozon списал плату за отмену, и у Красиной снизился рейтинг продавца.

Чтобы не попадать в неприятные ситуации и не терять рейтинги, селлеру важно внимательно следить за остатками товаров на складе и своевременно обновлять информацию в личном кабинете.

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