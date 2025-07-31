Как селлеру отменить заказ на Ozon при работе по системе FBS

Ольга Чинова, эксперт по маркетплейсам в Точка Банк, рассказала, как отменить отправление товара на Ozon и какие последствия за отмену ожидают селлера.

Сделать отмену заказа можно в личном кабинете на сайте маркетплейса или через приложение Ozon Seller.

Для отмены в личном кабинете:

Выберите раздел «FBS» в меню на верхней панели. Откройте «Заказы с моих складов».

Выберите статус заказов: «Ожидают сборки», «Ожидают отгрузки» или «Готов к отправлению». Сделать отмену заказа можно только из этих статусов.

Используйте фильтры, чтобы найти заказ по номеру отправления, названию или артикулу.

Кликните на три точки в строке нужного заказа или на его номер отправления. Появится надпись «Отменить отправление». Кликните по ней.