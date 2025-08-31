Как управлять остатками на складе Озон: FBS и FBO

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В статье расскажем, как обновить и обнулить остатки по схеме FBS, где посмотреть оставшиеся товары по FBO и какие ошибки в управлении остатками часто допускают селлеры.

Что такое FBS и FBO на Ozon

FBS (Fulfillment by Seller) — это схема работы с маркетплейсом, при которой продавец хранит продукцию на своём складе. Селлер отвечает за доставку товара до выбранного им пункта приёмки. Ему нужно самостоятельно контролировать остатки и вовремя подвозить новую партию.



При схеме FBO (Fulfillment by operator) товар хранится на складе Ozon. Маркетплейс доставляет заказы покупателям и контролирует остатки.

Как посмотреть остатки товаров по FBO

Узнать, сколько осталось позиций по FBO, можно в разделе «FBO», во вкладке «Управление остатками».

Как обновить остатки товаров по FBS

Ozon предоставляет несколько разных способов, чтобы добавить товар или обновить остатки.

Вручную на сайте Ozon в личном кабинете продавца

1. Зайдите в раздел «FBS» и откройте «Управление логистикой».

2. Найдите карточку склада, на котором хотите обновить остатки. Нажмите на три точки и выберите действие «Управление остатками».

3. Откроется страница «Товары на складе». На плашках, расположенных над таблицей, можно выставлять разные фильтры, чтобы посмотреть все товары этого склада, позиции в наличии или те, которые закончились.

4. Найдите нужный товар (или несколько товаров) по артикулу или названию, затем укажите в столбце «На складе» необходимое количество.

Через Excel-шаблон

1. В разделе «Управление логистикой» откройте карточку нужного товара и выберите опцию «Управление остатками».

2. Нажмите справа вверху на плашку «Обновить через XLS».

3. Скачайте предложенный шаблон. Заполните его — на первой странице таблицы есть инструкция по заполнению.

4. Загрузите заполненный шаблон на сайт и нажмите на кнопку «Отправить».

Если нужно обновить остатки на нескольких складах, перейдите в раздел «FBS» и выберите «Обновить остатки на складах». Затем действуйте так же, как при изменении данных на одном складе: скачайте шаблон Excel, заполните его и загрузите на сайт.

Через отчёт об остатках

1. В разделе FBS откройте «Управление логистикой».

2. На карточке склада нажмите на три точки и выберите действие «Управление остатками».

3. Кликните на плашку «Скачать отчёт в XLS» и скачайте шаблон из появившегося окна.

4. Следуйте инструкции в файле и заполните таблицу. Загрузите её на сайт. Нажмите на кнопку «Обновить остатки».

Через API

API — это набор инструментов, который помогает программам обмениваться данными друг с другом. У Ozon есть свой Seller API, с помощью которого продавец может обмениваться информацией с системой маркетплейса. Это позволяет автоматически обновлять данные, в том числе об оставшихся товарах.

ПРИМЕР Селлер продал 5 умных колонок через свой сайт. Ozon мгновенно уменьшает их количество в карточке товара.

На складе закончились наушники. API блокирует их продажу на Ozon, чтобы избежать негативных отзывов.



Также через Seller API можно настроить интеграцию со сторонним сервисом, например 1С.



Чтобы подключить Ozon Seller API, зайдите в «Настройки» в личном кабинете. Выберите «Seller API». Сгенерируйте API-ключ с помощью кнопки «Сгенерировать ключ».



Теперь вы можете создавать запросы на изменения и получать ответы от Ozon. Для этого используйте специальные коды с инструкцией для разных задач. Все методы перечислены на странице Seller API. На этой же странице можно генерировать запросы во вкладке «Консоль».



Чтобы обновить остатки товаров на FBS, используйте метод /v2/products/stocks. Остатки на FBO обновляются автоматически.

Чтобы получить информацию об остатках на FBS и realFBS, используйте v1/product/info/stocks-by-warehouse/fbs. Для FBO — /v3/product/info/stocks.

Через мобильное приложение

Обновить остатки через приложение можно, только если селлер уже загрузил их через сайт Ozon. Это можно сделать двумя способами.

В разделе «Логистика»

1. Откройте меню и нажмите «Управление логистикой».

2. Выберите склад и кликните на «Остатки».

3. В карточке нужной позиции нажмите «Всего на моих складах», чтобы обновить данные везде. Если нужно изменить количество оставшихся товаров только на одном складе, выберите опцию «На этом складе».

В разделе «Товары»

1. Кликните по значку «Товары» в нижней панели

2. Выберите нужную карточку и нажмите на «FBS»

3. Если у вас несколько складов, выберите их поочерёдно

4. В поле «Доступно, шт.» введите нужное количество и нажмите «Применить»

Как обнулить остатки товаров по FBS

Обнулить остаток товаров по FBS можно так же, как изменить их количество: через личный кабинет на сайте Ozon, через отчёт об остатках, через Excel-шаблон, API и приложение Ozon Seller. Для этого в графе, где нужно указать количество товаров, поставьте «0».

Основные ошибки при обновлении остатков по FBS

Если продавец допустил ошибки при изменении данных, информация об остатках не обновится. Назовём несколько причин:

Селлер неправильно заполнил Excel-отчёт или ошибся в шаблоне запроса через API. Например, добавил лишние строки или страницы в таблицу, заполнил не все листы, вписал в ячейку с числами единицу измерения (не «500», а «500 г»). В запросе через API продавец мог неправильно указать URL или превысить лимит на количество запросов (максимум 50 в секунду). Убедитесь, что вы точно следовали инструкции, и исправьте ошибки, если они есть.

Из-за ошибок в карточке не получилось создать товар или он не прошёл модерацию. Создайте товар ещё раз и дождитесь окончания проверки.



Продавец загрузил на склад крупногабаритный товар (КГТ) или товар с особым условием доставки. Такие товары можно продавать только с отдельного склада. Если попытаетесь загрузить их на склад с обычными товарами, позиции добавить не получится.

Крупногабаритной считается продукция, которая больше стандартных объëмов. К таким товарам часто относится мебель. Стандарты определяет маркетплейс — они разные для FBO и FBS.

Для FBS товар будет считаться КГТ, если соблюдается хотя бы одно условие:

Одна из сторон позиции от 200 до 250 сантиметров

Вес — от 35 до 125 килограммов

Объëм — 500 литров

Для FBO товар будет считаться КГТ, если:

Его длина от 120 до 220 сантиметров, ширина — до 120 сантиметров, высота — до 80 сантиметров;

Вес товара от 25 до 120 килограммов — в этом случае размер габаритов значения не имеет.