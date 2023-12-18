Как установить и поменять цену в карточке товара на Wildberries

Цена на товар — для многих покупателей решающий фактор. Поэтому селлерам необходимо грамотно просчитывать свою ценовую политику — так, чтобы не уйти в минус, но при этом не отпугнуть.
В этой статье Точка Банк расскажет, как считать маржу, и научит менять цены и скидки на товар.
Что учитывать при ценообразовании товара на Вайлдберриз
Чтобы продажи принесли прибыль, в себестоимости товара нужно учитывать все затраты. Среди них:
- закупочная цена или расходы на производство;
- упаковка, маркировка, хранение;
- логистика;
- комиссия Вайлдберриз;
- продвижение на WB;
- налоги;
- расходы на возвраты;
- участие в акциях маркетплейса;
- штрафы;
- непредвиденные обстоятельства.
Важно учитывать ожидаемый спрос, процент выкупа и сезонность. Если товар сезонный, например зимние санки для детей, спрос на них в летнее время будет низким. А зимой, наоборот, вырастет — это надо учитывать при расчётах и выставлении цены.
Формула расчёта маржи выглядит так:
Маржа = выручка – себестоимость
Пример. Вот как может выглядеть расчёт маржи для игрушки при заказе из Китая:
- Закупка (новый товар + логистика) — 188 рублей.
- Доставка с процентом выкупа — 249 рублей.
- Обратная логистика — 50 рублей.
- Налог — 84 рубля.
- Комиссия Вайлдберриз — 228 рублей.
- Хранение (30 суток) — 44 рубля.
- Фулфил — 40 рублей.
- Браки и потери — 6 рублей.
- Цена на ВБ — 1200 рублей.
Расчёт маржи:
1200 – (188 + 249 + 50 + 84 + 228 + 44 + 40 + 6) = 1200 – 889 = 311
311 рублей — столько селлер заработает на продаже одной игрушки.
При формировании стоимости важно учесть цены других продавцов на аналогичные товары. Ваша цена должна быть в одном ценовом сегменте с ними — если будет заметно выше, товар вряд ли купят.
Иногда продавцы не проводят точные расчёты и ставят примерную цену, глядя на конкурентов. Это рискованный подход — так можно остаться в минусе с новым товаром. Правильнее и надёжнее изначально просчитать все будущие затраты.
Как правильно установить цену в карточке товара на WB
На ВБ стоимость устанавливают на этапе создания карточки розничного товара. В будущем цену и скидку можно отредактировать в личном кабинете → блок «Товары и цены» → «Управление ценами».
Редактировать цену можно двумя способами.
1. Вручную, если надо изменить цену в карточке одного или нескольких товаров. Зайдите в личный кабинет → блок «Товары и цены» → «Управление ценами» → нажмите «Редактировать» и отредактируйте цены и скидки прямо в таблице.
2. Через загрузку Excel-шаблона, если цену надо поменять у большого количества позиций. Это можно сделать с помощью кнопки «Действия с Excel».
В том же разделе «Управление ценами» выберите «Обновить цены и скидки» или «Обновить цены поразмерно» — в зависимости от того, какие цены хотите изменить. Также тут можно установить минимальные цены на товары, управлять автоматическими акциями и менять скидки для WB-клуба.
Скидки для WB-клуба — это дополнительный дисконт для тех, кто платно подписался на WB-клуб. Скидка для них может быть от 3 до 31% — покупатели увидят специальную пометку у товара. А сам товар появится в разделе клубных скидок на сайте и в приложении.
В блоке «История загрузок» в личном кабинете можно убедиться, что цены отредактированы. В нём владелец кабинета видит, кто и когда вносил изменения в карточку.
3. Через сервис «Единый кабинет селлера» от Точки. Там можно управлять ценами сразу на всех маркетплейсах. Помимо этого, там вы сможете отслеживать остатки товаров на складах и анализировать доходы и расходы — не только при продажах на WB, но и на других маркетплейсах. Попробуйте бесплатно — дадим доступ на 5 дней за 0 рублей.
Зачем менять цены? Например, чтобы распродать остатки. В этом случае стоимость обычно снижают, а сам товар могут добавить в акцию. Распродать остатки помогает SEO-оптимизация карточек. Продающий текст с ключевыми словами за вас напишет искусственный интеллект Точки.