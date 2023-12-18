Как установить и поменять цену в карточке товара на Wildberries

Цена на товар — для многих покупателей решающий фактор. Поэтому селлерам необходимо грамотно просчитывать свою ценовую политику — так, чтобы не уйти в минус, но при этом не отпугнуть.

В этой статье Точка Банк расскажет, как считать маржу, и научит менять цены и скидки на товар.

Что учитывать при ценообразовании товара на Вайлдберриз

Чтобы продажи принесли прибыль, в себестоимости товара нужно учитывать все затраты. Среди них:

закупочная цена или расходы на производство;

упаковка, маркировка, хранение;

логистика;

комиссия Вайлдберриз;

продвижение на WB;

налоги;

расходы на возвраты;

участие в акциях маркетплейса;

штрафы;

непредвиденные обстоятельства.

Важно учитывать ожидаемый спрос, процент выкупа и сезонность. Если товар сезонный, например зимние санки для детей, спрос на них в летнее время будет низким. А зимой, наоборот, вырастет — это надо учитывать при расчётах и выставлении цены.

При формировании стоимости товара важно изначально учитывать все расходы. Одни только удержания площадки составляют 30–50% в зависимости от категории.

Я рекомендую пользоваться формулой расчёта маржи — разницы между отпускной ценой продукта и его себестоимостью. В бизнесе метрика показывает сумму денег, которую получит селлер после продажи товара с учётом издержек. Это позволяет сразу ставить оптимальную цену. Ольга Чинова эксперт по работе с маркетплейсами

Формула расчёта маржи выглядит так:

Маржа = выручка – себестоимость

Пример. Вот как может выглядеть расчёт маржи для игрушки при заказе из Китая:

Закупка (новый товар + логистика) — 188 рублей.

Доставка с процентом выкупа — 249 рублей.

Обратная логистика — 50 рублей.

Налог — 84 рубля.

Комиссия Вайлдберриз — 228 рублей.

Хранение (30 суток) — 44 рубля.

Фулфил — 40 рублей.

Браки и потери — 6 рублей.

Цена на ВБ — 1200 рублей.

Расчёт маржи:

1200 – (188 + 249 + 50 + 84 + 228 + 44 + 40 + 6) = 1200 – 889 = 311

311 рублей — столько селлер заработает на продаже одной игрушки.

При формировании стоимости важно учесть цены других продавцов на аналогичные товары. Ваша цена должна быть в одном ценовом сегменте с ними — если будет заметно выше, товар вряд ли купят.

Иногда продавцы не проводят точные расчёты и ставят примерную цену, глядя на конкурентов. Это рискованный подход — так можно остаться в минусе с новым товаром. Правильнее и надёжнее изначально просчитать все будущие затраты.

Как правильно установить цену в карточке товара на WB

На ВБ стоимость устанавливают на этапе создания карточки розничного товара. В будущем цену и скидку можно отредактировать в личном кабинете → блок «Товары и цены» → «Управление ценами».

Редактировать цену можно двумя способами.

1. Вручную, если надо изменить цену в карточке одного или нескольких товаров. Зайдите в личный кабинет → блок «Товары и цены» → «Управление ценами» → нажмите «Редактировать» и отредактируйте цены и скидки прямо в таблице.

2. Через загрузку Excel-шаблона, если цену надо поменять у большого количества позиций. Это можно сделать с помощью кнопки «Действия с Excel».

В том же разделе «Управление ценами» выберите «Обновить цены и скидки» или «Обновить цены поразмерно» — в зависимости от того, какие цены хотите изменить. Также тут можно установить минимальные цены на товары, управлять автоматическими акциями и менять скидки для WB-клуба.

Скидки для WB-клуба — это дополнительный дисконт для тех, кто платно подписался на WB-клуб. Скидка для них может быть от 3 до 31% — покупатели увидят специальную пометку у товара. А сам товар появится в разделе клубных скидок на сайте и в приложении.

Ещё есть скидка постоянного покупателя — это скидка за счёт ВБ, которая делает товар дешевле. Это аттракцион невиданной щедрости, на алгоритмы которого мы не можем повлиять. Ольга Чинова эксперт по работе с маркетплейсами

В блоке «История загрузок» в личном кабинете можно убедиться, что цены отредактированы. В нём владелец кабинета видит, кто и когда вносил изменения в карточку.

3. Через сервис «Единый кабинет селлера» от Точки. Там можно управлять ценами сразу на всех маркетплейсах. Помимо этого, там вы сможете отслеживать остатки товаров на складах и анализировать доходы и расходы — не только при продажах на WB, но и на других маркетплейсах. Попробуйте бесплатно — дадим доступ на 5 дней за 0 рублей.