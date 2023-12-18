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Маркетплейсы
Маркетплейсы

Как установить и поменять цену в карточке товара на Wildberries

Научимся управлять ценами и скидками. 

30.04.2025
15 013
15 013

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Авторы

Цена на товар — для многих покупателей решающий фактор. Поэтому селлерам необходимо грамотно просчитывать свою ценовую политику — так, чтобы не уйти в минус, но при этом не отпугнуть.

В этой статье Точка Банк расскажет, как считать маржу, и научит менять цены и скидки на товар.

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Что учитывать при ценообразовании товара на Вайлдберриз

Чтобы продажи принесли прибыль, в себестоимости товара нужно учитывать все затраты. Среди них: 

  • закупочная цена или расходы на производство;
  • упаковка, маркировка, хранение;
  • логистика;
  • комиссия Вайлдберриз;
  • продвижение на WB;
  • налоги;
  • расходы на возвраты; 
  • участие в акциях маркетплейса;
  • штрафы;
  • непредвиденные обстоятельства.

Важно учитывать ожидаемый спрос, процент выкупа и сезонность. Если товар сезонный, например зимние санки для детей, спрос на них в летнее время будет низким. А зимой, наоборот, вырастет — это надо учитывать при расчётах и выставлении цены. 

При формировании стоимости товара важно изначально учитывать все расходы. Одни только удержания площадки составляют 30–50% в зависимости от категории. 


Я рекомендую пользоваться формулой расчёта маржи — разницы между отпускной ценой продукта и его себестоимостью. В бизнесе метрика показывает сумму денег, которую получит селлер после продажи товара с учётом издержек. Это позволяет сразу ставить оптимальную цену.

Ольга Чиноваэксперт по работе с маркетплейсами

Формула расчёта маржи выглядит так: 

Маржа = выручка – себестоимость

Пример. Вот как может выглядеть расчёт маржи для игрушки при заказе из Китая:

  • Закупка (новый товар + логистика) — 188 рублей.
  • Доставка с  процентом выкупа — 249 рублей.
  • Обратная логистика — 50 рублей.
  • Налог — 84 рубля.
  • Комиссия Вайлдберриз — 228 рублей.
  • Хранение (30 суток) — 44 рубля.
  • Фулфил — 40 рублей.
  • Браки и потери — 6 рублей.
  • Цена на ВБ — 1200 рублей.

Расчёт маржи: 

1200 – (188 + 249 + 50 + 84 + 228 + 44 + 40 + 6) = 1200 – 889 = 311

311 рублей — столько селлер заработает на продаже одной игрушки. 

При формировании стоимости важно учесть цены других продавцов на аналогичные товары. Ваша цена должна быть в одном ценовом сегменте с ними — если будет заметно выше, товар вряд ли купят. 

Иногда продавцы не проводят точные расчёты и ставят примерную цену, глядя на конкурентов. Это рискованный подход — так можно остаться в минусе с новым товаром. Правильнее и надёжнее изначально просчитать все будущие затраты. 

Как правильно установить цену в карточке товара на WB

На ВБ стоимость устанавливают на этапе создания карточки розничного товара. В будущем цену и скидку можно отредактировать в личном кабинете → блок «Товары и цены» → «Управление ценами».

Редактировать цену можно двумя способами. 

1. Вручную, если надо изменить цену в карточке одного или нескольких товаров. Зайдите в личный кабинет → блок «Товары и цены» → «Управление ценами» → нажмите «Редактировать» и отредактируйте цены и скидки прямо в таблице.

2. Через загрузку Excel-шаблона, если цену надо поменять у большого количества позиций. Это можно сделать с помощью кнопки «Действия с Excel». 

В том же разделе «Управление ценами» выберите «Обновить цены и скидки» или «Обновить цены поразмерно» — в зависимости от того, какие цены хотите изменить. Также тут можно установить минимальные цены на товары, управлять автоматическими акциями и менять скидки для WB-клуба. 

Скидки для WB-клуба — это дополнительный дисконт для тех, кто платно подписался на WB-клуб. Скидка для них может быть от 3 до 31% — покупатели увидят специальную пометку у товара. А сам товар появится в разделе клубных скидок на сайте и в приложении.

Ещё есть скидка постоянного покупателя — это скидка за счёт ВБ, которая делает товар дешевле. Это аттракцион невиданной щедрости, на алгоритмы которого мы не можем повлиять.

Ольга Чинова эксперт по работе с маркетплейсами

В блоке «История загрузок» в личном кабинете можно убедиться, что цены отредактированы. В нём владелец кабинета видит, кто и когда вносил изменения в карточку.

3. Через сервис «Единый кабинет селлера» от Точки. Там можно управлять ценами сразу на всех маркетплейсах. Помимо этого, там вы сможете отслеживать остатки товаров на складах и анализировать доходы и расходы — не только при продажах на WB, но и на других маркетплейсах. Попробуйте бесплатно — дадим доступ на 5 дней за 0 рублей.

Зачем менять цены? Например, чтобы распродать остатки. В этом случае стоимость обычно снижают, а сам товар могут добавить в акцию. Распродать остатки помогает SEO-оптимизация карточек. Продающий текст с ключевыми словами за вас напишет искусственный интеллект Точки.

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