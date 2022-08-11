Как зайти в кабинет продавца на Wildberries: регистрация и возможности

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

У Wildberries есть отдельный сервис для продавцов — WB Partners. Он заменяет сразу трёх сотрудников: бухгалтера, менеджера по продажам и аналитика.

В сервисе создают и редактируют карточки товаров, принимают заявки на возврат, планируют поставки, запускают рекламу и отслеживают аналитические показатели. Точка Банк научит, как всё это сделать.

Коротко В кабинете можете создавать карточки товаров, управлять ценами и поставками, следить за аналитикой и финансами, запускать рекламу и решать юридические вопросы.

Личный кабинет продавца на Wildberries — это сервис WB Partners. Чтобы им пользоваться, нужно зарегистрироваться по номеру телефона и ИНН, оплатить лицензионный взнос 5 000 ₽ и дождаться активации до трёх рабочих дней.

Личный кабинет поставщика WB и его возможности

Личный кабинет WB Partners состоит из главной страницы и вкладок в её верхней части.

Главная страница

1. Баланс

Финансовый виджет показывает баланс в реальном времени с учётом всех начислений и списаний, а также доступную для вывода сумму.

Так выглядит верхняя часть личного кабинета селлера

2. Сводка

Здесь отображаются основные показатели аналитики: проблемные товары, заявки на возврат, возвраты продавца в ПВЗ, отзывы без оценки, вопросы от пользователей, количество заказов и выкупов, приход и расход с учётом списаний.

В этих блоках содержится основная информация о продажах

3. Основные данные по магазину

На дашборде можно посмотреть ключевые аналитические показатели продавца: конверсию в корзину и в заказ, процент локальных заказов и среднее время доставки.

Через виджет «Отчёты» можно быстро перейти к статистике продаж, остаткам на складе, сводному отчёту по продавцу, еженедельной динамике и анализу продаж.

Блок «Аналитика продавца» показывает: 6% пользователей добавляют товарную карточку в корзину и 39% пользователей оформляют заказ

4. Отзывы и вопросы

Виджет показывает последние отзывы и вопросы и позволяет быстро к ним перейти.

Клиенты поставили пять звёзд товарам продавца

5. Новости для партнёров

Внутренний виджет администрации маркетплейса. Здесь рассказывают об изменениях в тарифах, новых инструментах, графиках работы складов и старте акций.

Из новостей можно узнать, где откроют бесплатную приёмку

6. Индекс цен и оценка товара

Виджет показывает, как пользователи оценивают ваши товары, и позволяет сравнивать цены ваших артикулов с идентичными.

Индекс цен может быть недоступен, если система не нашла на площадке аналогичных товаров

7. Поставки

Показывает последние поставки: количество товаров, название склада, дату поставки и статус приёмки.

Последняя поставка на складе Электросталь успешно принята

Вкладки

Через вкладки можно управлять продажами более детально.

1. Рост продаж

В разделе собраны платные сервисы для продавцов — дополнительные инструменты и услуги. Они улучшают работу магазина, повышают качество обслуживания и увеличивают продажи.

Раздел «Рост продаж» находится в верхней части страницы

Какие сервисы можно подключить:

Конструктор тарифов — можно самостоятельно настроить пакет сервисов, чтобы автоматизировать продажи. Есть пакеты с наружной рекламой, автозапуском видео, акцентными цветами карточки и другие.

Джем — ежемесячная подписка на расширенные аналитические отчёты и инструменты увеличения продаж.

Витрина магазина — это блок, который делает магазин заметнее.

Подменные артикулы — опция для создания разных артикулов на один и тот же товар. Нужна при запуске внешней рекламы, чтобы оценить эффективность разных каналов.

Данные — расширенная аналитика продаж.

Бизнес-помощник — сервис для решения юридических и налоговых вопросов.

Платежи за рубеж — сервис для расчётов с иностранными поставщиками.

Есть ещё вкладки в «Росте продаж»:

2. Товары и цены

Внутри этой вкладки есть три раздела: «Товары», «Управление ценами» и «Коммуникации».

В «Товарах» можно создавать, объединять, редактировать карточки товаров и удалять их.

На странице отображаются все карточки

В «Управлении ценами» вы найдёте весь список позиций с ценами. Здесь можно вручную менять стоимость каждого товара, устанавливать скидки или загружать все данные одним файлом, подключаться к акциям.

Продавец установил на товар скидку в размере 1%

Через раздел «Коммуникации» удобно отвечать на отзывы и вопросы.

Все отзывы и вопросы собраны здесь

3. Поставки и заказы

Внутри вкладки есть три раздела: «Склад WB» и «Свой склад».

В «Складе WB» можно посмотреть последние поставки на склад Wildberries, изучить актуальные тарифы, запланировать следующие отгрузки и оформить возврат.

Продавец поставляет товары в коробах

В разделе «Свой склад» вы найдёте всю информацию по своему складу для любой из схем работы. Так, для модели FBS отображаются задания на сборку заказов с собственного склада.

4. Аналитика

Здесь хранятся основные метрики по воронке продаж с конверсией по каждому этапу, поставки по регионам и история остатков. Некоторые отчёты, например «Аналитика площадки», доступны только по подписке «Джем».

Сводка отображается за неделю, но можно установить и свой период

Продвижение

Через этот раздел можно перейти в сервис «ВБ.Продвижение» и запустить рекламную кампанию на маркетплейсе.

Напротив каждой рекламной кампании указан её статус: «приостановлена», «готова к запуску»

Финансы

Здесь хранятся финансовые отчёты. Вы можете посмотреть, сколько товаров продали за день, неделю и месяц, и выгрузить эти данные в формате XLS.

Любой отчёт можно скачать для просмотра в Excel

Как зарегистрироваться в кабинете поставщика Wildberries

1. Перейдите на сайт WB Партнёры.

2. Введите номер телефона, который хотите привязать к личному кабинету. При регистрации на телефон придёт код подтверждения. Введите его.

Для входа и регистрации понадобится номер телефона, который уже зарегистрирован на Wildberries

На один номер можно зарегистрировать несколько кабинетов на WB Partners, но юрлица должны быть разными.

3. Выберите страну, где зарегистрирован ваш бизнес.

4. Изучите оферту. Изменить условия нельзя, но знать их нужно на случай спорных ситуаций. Условия в договоре о сотрудничестве одинаковы для всех поставщиков.

5. Укажите ИНН. Система подтянет всю информацию по компании или ИП. Проверьте её и при необходимости внесите корректировки.

6. Внесите лицензионный платёж 5 000 ₽ за использование программного обеспечения. Это нужно сделать именно со счёта, который привязан к ИНН юрлица или самозанятого. Иначе Wildberries не свяжет поступление с вашим аккаунтом и придётся возвращать деньги через техподдержку.

7. Дождитесь активации личного кабинета в течение трёх рабочих дней после перевода.

За регистрацию маркетплейс дарит промобонусы на продвижение товаров и 60 дней подписки «Джем».

Wildberries выводит все шаги на экран

Как зайти в личный кабинет в период блокировки

В последнее время селлеры жалуются, что на маркетплейсе участились случаи блокировки личного кабинета. Администрация говорит, что причина в низком рейтинге продавцов.

Рейтинг продавца складывается из совокупности характеристик. Например, вовремя ли были доставлены заказы, соответствовала ли упаковка, много ли у товарных позиций и самого продавца отзывов, правдивые ли они.

Селлера могут заблокировать, если он:

1. Не предоставил по запросу службы поддержки сертификаты или декларации на товар.

2. Сорвал срок доставки при торговле с собственного склада.

3. Занимается мошенничеством.

Аккаунт могут заблокировать и из-за того, что на него поступают жалобы от пользователей. Иногда это делают конкуренты.