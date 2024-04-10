Комиссии Яндекс Маркет: за что платить маркетплейсу

Сегодня торговля на маркетплейсах стала актуальна в связи с тем, что подобные интернет-площадки — самый быстро развивающийся канал трафика для предпринимателей. На этот рост повлияло много разных факторов сразу, но ключевым оказалась простота в масштабировании из-за низкого порога входа на платформу.

На рынке сложились и развиваются несколько крупных маркетплейсов. На выбор площадки для дистрибуции товара влияет несколько факторов, но размер комиссионных сборов — ключевой для продавца, потому что именно от этого зависит его конечная прибыль. Яндекс Маркет не берёт абонентскую плату с продавцов — сумма сбора зависит от услуг, которыми продавец воспользовался на интернет-платформе. Рассказываем, какую комиссию платить маркетплейсу, а также, в каких случаях можно уменьшить комиссию за размещение на витрине всего лишь до 1 рубля.

Что входит в комиссию Яндекс Маркета

Продавец Яндекс Маркета может заранее рассчитать примерную стоимость комиссии, исходя из услуг маркетплейса, которыми планирует воспользоваться. Для этого ему нужно зайти в раздел «Способы работы и тарифы», а далее открыть калькулятор с расчётами. Маркет начисляет комиссию с каждого проданного товара в размере от двух до девяти процентов.

Сумма сборов варьируется в зависимости от категории продукта, а также формы взаимодействия с онлайн-площадкой: FBS (Fuifillment by Seller, то есть когда товары поступают со склада поставщиков), FBY (Fuifillment by Yandex, то есть когда продукция отправляется покупателю со склада Маркета) и DBS (Delivery by Seller, то есть когда вся логистика лежит на продавце, а маркетплейс выступает лишь витриной). Каждая модель сотрудничества подразумевают собственный набор услуг, которые предоставляет Яндекс Маркет. А продавец получает деньги от платформы уже с учётом всех комиссионных вычетов. Рассказываем, какие именно факторы влияют на конечный заработок продавца.

Размещение на витрине маркетплейса

Размер комиссии за размещение товара на Маркете зависит от его категории. Например, если пользователь решил продавать на маркетплейсе соковыжималки, то он должен заплатить Яндексу комиссию 6% за продажу каждой — потому что товар находится в категории мелкой бытовой кухонной техники и все айтемы из неё облагаются единой комиссией 6%. А минимальную комиссию 2% продавцы получают, к примеру, с продажи лекарственных препаратов и БАДов для лечения травм, болей в мышцах и суставах.

Если категория товара, который продавец выставил на маркетплейсе, не определена, то нужно заплатить комиссию смежной. Например, если на Маркете нет конкретного вида дачного инвентаря, то используется родительская категория «Садовый инвентарь и инструменты-Аксессуары». Если товар нельзя причислить ни к какой категории, то выбирается комиссия 8% категории «Все товары».

Есть специальные условия, по которым размещение товаров на витрине может обойтись продавцу значительно дешевле. Они актуальны, когда селлер продвигает страницу своего магазина. В таких обстоятельствах, за товар, который был добавлен в корзину со страницы магазина и куплен, взимается символическая комиссия — 1 рубль.

Платёжные операции

Если покупатель оплатил покупку онлайн, то оплата может поступить на счёт продавца уже на следующий день. Но на Яндекс Маркете есть комиссия за приём и перечисление денег, которая составляет от 1% до 2,2% от суммы покупки. Размер комиссии зависит от частоты выплат и можно сэкономить при выборе более редкой частоты переводов от Маркета. Например, тариф на приём и перевод платежей раз в месяц равен 1%, раз в две недели — 1,3% от суммы заказа, а ежедневно — 2,2%.

У всех магазинов единая частота выплат согласно договору с Яндекс Маркетом, но если их несколько, то можно выбирать разные частоты. Также, настройка регулярности платежей доступна владельцам бизнеса и применяется как к соглашениям об обслуживании на Маркете, так и к соглашениям о продвижении услуг на площадке.

Обработка и хранение товара на складе

Опции упаковки и складского хранения доступны только при выборе модели работы FBY, когда товары доставляются покупателю с помощью сервисов Яндекса. Если покупатель отказался от товара на стадии складской сборки, то продавцу начисляется стоимость обработки этой продукции.

Стоимость сборки заказа зависит от веса и габаритов товаров. Например, у продукции, сумма длины, ширины и высоты которой меньше 150 см, а вес меньше 25 кг — комиссия на упаковку составляет 4% от стоимости, и в диапазоне от 25 до 75 рублей.

Также, Маркет предоставляет бесплатное хранение товаров на своих складах для всех категорий товаров в течение 45 дней, а для некоторых — даже в течение 90. Например, комиссия за хранение продукции, сумма длины, ширины и высоты которой меньше 150 см, а вес меньше 25 кг — составляет 1,3–3,6 рубля в день.

Отгрузка заказа и передача курьеру

Логистическая опция маркетплейса по отгрузке и передаче товара работает только при выборе FBS режима взаимодействия с Маркетом, когда продавец обеспечивает хранение и упаковку товара, а доставка и общение с покупателем остаются в зоне ответственности Маркета. При этом за обработку каждого заказа берётся комиссия, а стоимость их отгрузки зависит от заранее определённой логистической схемы. То есть, либо продавец самостоятельно привозит товар согласно графику для последующей отгрузки на сортировочный центр или в пункт приёма заказов. Либо же, при отгрузке товара со своего склада, курьер Яндекс Маркета приезжает к продавцу за ним по утверждённому расписанию.

При подключении экспресс-доставки комиссия накладывается на каждый товар, из которого состоит нужный заказ. Размер тарифа опять зависит от веса и габаритов продукции. Например, у товаров весом до 15 кг — комиссия за доставку составляет 4% от стоимости, но в диапазоне от 55 до 200 рублей.

Доставка товара

Размер товара определяет стоимость его доставки. А дополнительная фиксированная комиссия накладывается на доставку из одного федерального округа в другой. Например, если склад продавца находится в Свердловской области, а покупатель — в Челябинской, то комиссия на доставку дополнительно составит 1% от стоимости товара. При этом, для стандартных товаров она находится в диапазоне от 10 рублей до 100 рублей, а для крупногабаритных — от 50 до 500 рублей.

При этом, если товар доставили, а покупатель его в итоге не выкупил, то расходы на транспортировку и возврат несёт не продавец, а сам Маркет.

Налог на доходы

С Яндекс Маркетом могут сотрудничать физические и юридические лица, ИП, самозанятые и нерезиденты. Закономерно, что статус продавца — решающий фактор при определении налогообложения.

Для ИП и юрлиц, которые зарегистрированы в России, доход на маркетплейсе облагается НДС в размере 30%. Для самозанятых Маркет не удерживает налог на профдоход, то есть продавец должен дополнительно оплатить его по ставке 6% в приложении «Мой налог». Физлица освобождены от самостоятельной уплаты подоходного налога, потому что маркетплейс выступает налоговым агентом и перечисляет в бюджет НДФЛ со ставкой 13%. Также, Яндекс Маркет самостоятельно ведёт налоговую отчетность и документацию с данными о сумме выплат, удержанном налоге, а также выплатах взносов в Пенсионный фонд России и в Фонд обязательного медицинского страхования. Партнёры торговой площадки, не находящиеся в России, самостоятельно платят налоги и страховые взносы.

Формула вознаграждения Яндекс Маркет

На торговой площадке начисляются вознаграждения за посещения магазина, клики по телефону и заказы. Для подключения этой опции продавцу достаточно использовать бесплатные инструменты монетизации: виджеты, партнёрские ссылки, генератор промокодов, API партнёрской сети, фиды товаров.

Вознаграждение маркетплейса за клики

Условия получения: во-первых, если пользователь перешёл на сайт магазина или Яндекс Маркет через виджет, а затем кликнул на сайт магазина или номер продавца. Во-вторых, если юзер после перехода по партнёрской ссылке перешёл на маркетплейс, а в течение следующих семи дней на сайт магазина или нажал на номер, указанный для связи.

Размер вознаграждения: процент от стоимости перехода по виджетам и ссылкам партнёров, которую магазин платит Маркету. То есть 45% при менее 95 000 оплачиваемых кликах в месяц и 60% — при 1 500 000.

Вознаграждение маркетплейса за заказы

Условия получения: если пользователь взаимодействовал с инструментами монетизации продавца и приобрел товар менее чем за неделю после этого, то селлер получает вознаграждение от маркетплейса.

Размер вознаграждения: от 15% до 35% от стоимости приобретённых пользователем товаров.

Каким образом рассчитать стоимость товара на Яндекс Маркете?

От суммы расходов зависит общая прибыль продавца маркетплейса. Продавец должен учитывать все вышеперечисленные комиссии при ценообразовании в момент выхода на Яндекс Маркет. Поэтому маржа менее 40%, как правило, невыгодна для предпринимателя.

Точные расценки на каждый товар можно узнать после того, как продавец подготовил каталог товаров с карточками и перенёс цены на них. Для этого необходимо войти в личный кабинет Маркета и перейти на страницу «Каталог». Общая сумма комиссий будет отображаться в колонке «Услуги для вашей модели работы».