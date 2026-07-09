Давайте рассмотрим на примере, как изменилась стоимость логистики.

Цена товара — 1 000₽

Коэффициент склада — 2,05

Индекс локализации (ИЛ) — 1,07

Индекс распределения продаж (ИРП) — 1,22%

Объём товара — 2 литра

Стоимость первого литра 46 ₽, последующих — 14 ₽



Расчёт логистики до 13 июля: (46 ₽ за 1 л + 14 ₽ за каждый доп. литр) × Коэффициент склада × ИЛ в день заказа + Цена товара × ИРП в день заказа = 143,8 ₽



Расчёт логистики с 13 июля: (46 ₽ за 1 л + 14 ₽ за каждый доп. литр) × Коэффициент склада × ИЛ в день заказа = 131,6 ₽



Итог: логистика для товара стоимостью 1 000 ₽ и объёмом 2 литра подешевела на 12,2 ₽.