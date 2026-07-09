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Логистика подешевеет: Wildberries отключает индекс распределения продаж с 13 июля

Теперь доставка заказа до покупателя будет рассчитываться по новой формуле — и это хорошая новость для продавцов.

09.07.2026
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106

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Напомним, 23 марта 2026 года Wildberries добавил в формулу расчёта логистики новый параметр — индекс распределения продаж (ИРП). Он применялся к цене товара до скидки WB и влиял на стоимость доставки: чем дороже товар и чем больше заказов сконцентрировано в одном регионе — тем дороже была логистика. 

Продавцы жаловались на неравные условия при продаже дешёвых и дорогих артикулов и отправляли жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). 

ПРИМЕР
Есть два товара, идентичные по весу и габаритам, но один стоит 1 000 ₽, а другой — 10 000 ₽. За доставку дешёвого продавец платит 150 ₽, за дорогой — 500 ₽, хотя оба товара направляются в один говор. 

Wildberries услышал претензии и с 13 июля 2026 года убирает индекс распределения продаж из формулы расчёта логистики.

❌ Формула расчёта логистики до 13 июля:

(Стоимость логистики первого литра + стоимость логистики дополнительных литров) x коэффициент логистики склада x индекс локализации + цена товара x индекс распределения продаж

✅ Формула расчёта логистики с 13 июля:

(Стоимость логистики первого литра + стоимость логистики дополнительных литров) x коэффициент логистики склада x индекс локализации

ПРИМЕР
Давайте рассмотрим на примере, как изменилась стоимость логистики.

Цена товара — 1 000₽
Коэффициент склада — 2,05
Индекс локализации (ИЛ) — 1,07
Индекс распределения продаж (ИРП) — 1,22%
Объём товара — 2 литра
Стоимость первого литра 46 ₽, последующих — 14 ₽

Расчёт логистики до 13 июля: (46 ₽ за 1 л + 14 ₽ за каждый доп. литр) × Коэффициент склада × ИЛ в день заказа + Цена товара × ИРП в день заказа = 143,8 ₽

Расчёт логистики с 13 июля: (46 ₽ за 1 л + 14 ₽ за каждый доп. литр) × Коэффициент склада × ИЛ в день заказа = 131,6 ₽

Итог: логистика для товара стоимостью 1 000 ₽ и объёмом 2 литра подешевела на 12,2 ₽.
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Что делать продавцам

Отключение индекса распределения продаж повлияет на стоимость логистики — для большинства продавцов она станет дешевле. Вот как подготовиться к изменениям:

Пересчитайте юнит-экономику с учётом изменений. В формуле расчёта логистики останется индекс локализации, который показывает, насколько быстро товары доезжают до покупателей. 

На этот индекс влияет коэффициент территориального распределения (КТР), а его скоро вернут к значению, которое было до 23 марта. Это значит, что индекс локализации изменится, а вместе с ним — и стоимость доставки.

Юнит-экономика на маркетплейсах: как считать

Как считать юнит-экономику: пять ошибок

Перераспределите остатки по складам. Как мы сказали выше, индекс локализации останется в формуле. Чтобы он был ниже, храните товары на складах, расположенных рядом с ключевыми регионами продаж. 

Как выбрать склад для поставок на Wildberries

Проверьте отчёты по логистике после 13 июля. Проверьте отчёты и убедитесь, что индекс распределения продаж больше не применяется. Понаблюдайте, как изменилась стоимость логистики ваших товаров, и учтите это в расчётах юнит-экономики.

Как читать и анализировать финансовые отчёты Wildberries

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