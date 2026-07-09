Напомним, 23 марта 2026 года Wildberries добавил в формулу расчёта логистики новый параметр — индекс распределения продаж (ИРП). Он применялся к цене товара до скидки WB и влиял на стоимость доставки: чем дороже товар и чем больше заказов сконцентрировано в одном регионе — тем дороже была логистика.
Продавцы жаловались на неравные условия при продаже дешёвых и дорогих артикулов и отправляли жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Wildberries услышал претензии и с 13 июля 2026 года убирает индекс распределения продаж из формулы расчёта логистики.
❌ Формула расчёта логистики до 13 июля:
(Стоимость логистики первого литра + стоимость логистики дополнительных литров) x коэффициент логистики склада x индекс локализации + цена товара x индекс распределения продаж
✅ Формула расчёта логистики с 13 июля:
(Стоимость логистики первого литра + стоимость логистики дополнительных литров) x коэффициент логистики склада x индекс локализации
Расчёт логистики до 13 июля: (46 ₽ за 1 л + 14 ₽ за каждый доп. литр) × Коэффициент склада × ИЛ в день заказа + Цена товара × ИРП в день заказа = 143,8 ₽
Расчёт логистики с 13 июля: (46 ₽ за 1 л + 14 ₽ за каждый доп. литр) × Коэффициент склада × ИЛ в день заказа = 131,6 ₽
Итог: логистика для товара стоимостью 1 000 ₽ и объёмом 2 литра подешевела на 12,2 ₽.
Что делать продавцам
Отключение индекса распределения продаж повлияет на стоимость логистики — для большинства продавцов она станет дешевле. Вот как подготовиться к изменениям:
Пересчитайте юнит-экономику с учётом изменений. В формуле расчёта логистики останется индекс локализации, который показывает, насколько быстро товары доезжают до покупателей.
На этот индекс влияет коэффициент территориального распределения (КТР), а его скоро вернут к значению, которое было до 23 марта. Это значит, что индекс локализации изменится, а вместе с ним — и стоимость доставки.
Перераспределите остатки по складам. Как мы сказали выше, индекс локализации останется в формуле. Чтобы он был ниже, храните товары на складах, расположенных рядом с ключевыми регионами продаж.
Проверьте отчёты по логистике после 13 июля. Проверьте отчёты и убедитесь, что индекс распределения продаж больше не применяется. Понаблюдайте, как изменилась стоимость логистики ваших товаров, и учтите это в расчётах юнит-экономики.