Борьба с контрафактом: маркетплейсы будут проверять бренды на регистрацию в Роспатенте

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

С 1 апреля 2026 года российские маркетплейсы — Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет — начнут проверять своих продавцов по реестрам Роспатента. У них будет доступ к следующей информации:

зарегистрированным товарным знакам;

промышленным образцам;

изобретениям и полезным моделям;

названиям мест происхождения и географическим указаниям.

Основание для проверки — распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2025 года №3523-р.

Зачем нужна проверка

В первую очередь под проверку попадут бренды с иностранными названиями. Это связано с тем, что 1 марта 2026 года вступил в силу 168-ФЗ, который защищает русский язык от чрезмерных заимствований. Теперь использовать иностранные слова в названии бренда можно, только если бренд зарегистрирован как товарный знак. В остальных случаях — название должно быть на русском языке.

Во вторую очередь проверка нужна для того, чтобы запустить масштабную борьбу с контрафактом. Теперь, если продавец захочет продать подделку на маркетплейсе и заполнит соответствующую товарную карточку, система автоматически направит запрос в базу Роспатента.

Если окажется, что данные совпадают с зарегистрированным товарным знаком или внешний вид товара копирует запатентованный промышленный образец, площадка выдаст предупреждение.

Если нарушение явное, то карточку заблокируют. Добросовестный продавец, который является официальным представителем бренда, сможет предоставить подтверждающие документы — тогда блокировку снимут.

Через Роспатент легко проверить регистрацию бренда

Что это значит для бизнеса

Я рекомендую продавцам уже сейчас пересмотреть ассортимент неоригинальных товаров и вывести его из ассортимента. И если есть цель работать вдолгую, то начинайте развивать свой магазин и бренд. Ольга Чинова эксперт по маркетплейсам

Теперь маркетплейсы будут разграничивать зарегистрированные и незарегистрированные бренды.

Сейчас на площадках можно свободно торговать без товарного знака — права на него не проверяют при регистрации. Но с 1 марта 2026 года согласно 168-ФЗ вся публичная информация должна быть на русском языке, в том числе и названия брендов на маркетплейсах. Исключение делают только для брендов на иностранном языке, у которых есть зарегистрированный товарный знак.

Название бренда на иностранном языке несёт потенциальные риски для продавцов