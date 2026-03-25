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Маркетплейсы начнут открывать ПВЗ в почтовых отделениях

Власти поручили маркетплейсам выстроить сотрудничество с Почтой России

25.03.2026
54
54

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Авторы

В Правительство поступил законопроект от Минцифры — о модернизации работы Почты России. По задумке маркетплейсы, которые войдут в реестр цифровых платформ, должны будут открывать в почтовых отделениях пункты выдачи или организовать туда прямую доставку.

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Такой реестр сформируют 2 ноября 2026 года. В него войдут площадки, соответствующие сразу двум критериям:

  • более 100 000 уникальных пользователей в сутки;
  • более 10 000 продавцов или сумма сделок за предыдущий год более 50 млрд ₽.

Судя по всему, цифровыми платформами признают самые популярные маркетплейсы: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Lamoda и другие. У них и появятся дополнительные точки выдачи заказов.

Власти предполагают, что это нововведение поможет Почте России развиваться дальше, а клиентам — проще и быстрее получать заказы из онлайн-сервисов.

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