В Правительство поступил законопроект от Минцифры — о модернизации работы Почты России. По задумке маркетплейсы, которые войдут в реестр цифровых платформ, должны будут открывать в почтовых отделениях пункты выдачи или организовать туда прямую доставку.
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Такой реестр сформируют 2 ноября 2026 года. В него войдут площадки, соответствующие сразу двум критериям:
- более 100 000 уникальных пользователей в сутки;
- более 10 000 продавцов или сумма сделок за предыдущий год более 50 млрд ₽.
Судя по всему, цифровыми платформами признают самые популярные маркетплейсы: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Lamoda и другие. У них и появятся дополнительные точки выдачи заказов.
Власти предполагают, что это нововведение поможет Почте России развиваться дальше, а клиентам — проще и быстрее получать заказы из онлайн-сервисов.