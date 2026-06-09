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На Ozon снова подорожает логистика: что изменится для FBO с 16 июня

Ozon повысит тарифы на вывоз товара и наценки за нелокальность по схеме FBO. Изменения начнут действовать 16 июня 2026 года

15.06.2026
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Вывоз товара

Подготовка к вывозу. Стоимость этой услуги зависит от объёма каждого товара в заявке. С 16 июня скорректируют минимальный и максимальный размер тарифа.

  • до 1 литра включительно — 20 ₽;
  • свыше 1 литра — 5 ₽ за каждый дополнительный литр, но не больше 1 000 ₽.


Вывоз со склада силами Ozon. Тариф зависит от объёма и способа вывоза товара. С 16 июня ставки повысят.

ОбъёмВывоз курьеромВывоз из пункта выдачиВывоз из сортцентра
до 1 литрасейчас: 30 ₽
раньше: 25 ₽		сейчас: 30 ₽
раньше: 12 ₽		сейчас: 30 ₽
раньше: 10 ₽
более 1 литрасейчас: +5 ₽ за литр
раньше: +6 ₽ за литр		сейчас: +5 ₽ за литр
раньше: +4 ₽ за литр		сейчас: +5 ₽ за литр
раньше: +3 ₽ за литр
максимумсейчас: 2 000 ₽
раньше: 1 000 ₽		сейчас: 2 000 ₽
раньше: 800 ₽		сейчас: 1 500 ₽
раньше: 600 ₽

Важно: чтобы сэкономить 20% на подготовке товаров и вывозе, настройте автоматические заявки. Для этого в разделе «FBO → Вывоз и утилизация» выберите «Настроить автозаявки».  

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Наценки за нелокальные продажи

Ozon увеличивает стоимость логистики за нелокальные продажи, когда товар доставляется со склада из другого кластера. Например, если футболка со склада в Казани едет покупателю в Москву или Санкт-Петербург.

С 16 июня наценку скорректируют:

  • наценка для кластеров доставки «Ростов», «Новосибирск» вырастет до 8%;
  • временная наценка в 0% для кластеров «Дальний Восток» (до 18 июня) и «Воронеж» (до 30 июня) продолжит действовать.


Важно: если создать поставку до изменений, новые наценки заработают только через 60 дней. Иными словами, если ваши товары часто заказывают из Ростова или Новосибирска, успейте создать заявку на поставку до 16 июня, чтобы в течение двух месяцев действовала прежняя наценка в 0%.

Экспертное мнение

Эксперт по маркетплейсам Ольга Чинова говорит, что подорожание логистики — стандартная практика для Wildberries, поэтому неудивительно, что её вводит и Ozon.

Начинающим продавцам нужно закладывать наценку за нелокальные продажи в юнит-экономику, а также не отгружать товары сразу на все региональные склады. Я советую продавать хотя бы несколько месяцев, чтобы понять, каким спросом пользуется конкретный товар в разных регионах. Только тогда будет возможность правильно распределить остатки.


Действующим продавцам нужно выбирать те склады, куда они могут доставить товары с учётом дополнительных затрат: на транзит, кросс-докинг или прямые поставки. А ещё пересчитать свою логистику и маржинальность по каждому складу отдельно, чтобы не продавать в минус или ноль.

После этого можно сделать тестовые отгрузки на региональные склады с учётом распределения продаж и сравнить этот период с предыдущим, чтобы оценить, как это повлияло на продажи и на чистую прибыль.Дальше можно будет понять, что выгоднее: отгружать, как раньше, например на один центральный и несколько региональных складов, или обеспечивать товарами все регионы.

Ольга ЧиноваДействующий селлер, приглашённый спикер Wildberries, наставник и эксперт

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Ozon повысит тарифы на логистику для FBO с 16 июня — Точка Банк