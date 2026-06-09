На Ozon снова подорожает логистика: что изменится для FBO с 16 июня

Вывоз товара
Подготовка к вывозу. Стоимость этой услуги зависит от объёма каждого товара в заявке. С 16 июня скорректируют минимальный и максимальный размер тарифа.
- до 1 литра включительно — 20 ₽;
- свыше 1 литра — 5 ₽ за каждый дополнительный литр, но не больше 1 000 ₽.
Вывоз со склада силами Ozon. Тариф зависит от объёма и способа вывоза товара. С 16 июня ставки повысят.
|Объём
|Вывоз курьером
|Вывоз из пункта выдачи
|Вывоз из сортцентра
|до 1 литра
|сейчас: 30 ₽
раньше: 25 ₽
|сейчас: 30 ₽
раньше: 12 ₽
|сейчас: 30 ₽
раньше: 10 ₽
|более 1 литра
|сейчас: +5 ₽ за литр
раньше: +6 ₽ за литр
|сейчас: +5 ₽ за литр
раньше: +4 ₽ за литр
|сейчас: +5 ₽ за литр
раньше: +3 ₽ за литр
|максимум
|сейчас: 2 000 ₽
раньше: 1 000 ₽
|сейчас: 2 000 ₽
раньше: 800 ₽
|сейчас: 1 500 ₽
раньше: 600 ₽
Важно: чтобы сэкономить 20% на подготовке товаров и вывозе, настройте автоматические заявки. Для этого в разделе «FBO → Вывоз и утилизация» выберите «Настроить автозаявки».
Наценки за нелокальные продажи
Ozon увеличивает стоимость логистики за нелокальные продажи, когда товар доставляется со склада из другого кластера. Например, если футболка со склада в Казани едет покупателю в Москву или Санкт-Петербург.
С 16 июня наценку скорректируют:
- наценка для кластеров доставки «Ростов», «Новосибирск» вырастет до 8%;
- временная наценка в 0% для кластеров «Дальний Восток» (до 18 июня) и «Воронеж» (до 30 июня) продолжит действовать.
Важно: если создать поставку до изменений, новые наценки заработают только через 60 дней. Иными словами, если ваши товары часто заказывают из Ростова или Новосибирска, успейте создать заявку на поставку до 16 июня, чтобы в течение двух месяцев действовала прежняя наценка в 0%.
Экспертное мнение
Эксперт по маркетплейсам Ольга Чинова говорит, что подорожание логистики — стандартная практика для Wildberries, поэтому неудивительно, что её вводит и Ozon.