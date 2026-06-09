На Ozon снова подорожает логистика: что изменится для FBO с 16 июня

Начинающим продавцам нужно закладывать наценку за нелокальные продажи в юнит-экономику, а также не отгружать товары сразу на все региональные склады. Я советую продавать хотя бы несколько месяцев, чтобы понять, каким спросом пользуется конкретный товар в разных регионах. Только тогда будет возможность правильно распределить остатки.





Действующим продавцам нужно выбирать те склады, куда они могут доставить товары с учётом дополнительных затрат: на транзит, кросс-докинг или прямые поставки. А ещё пересчитать свою логистику и маржинальность по каждому складу отдельно, чтобы не продавать в минус или ноль.





После этого можно сделать тестовые отгрузки на региональные склады с учётом распределения продаж и сравнить этот период с предыдущим, чтобы оценить, как это повлияло на продажи и на чистую прибыль.Дальше можно будет понять, что выгоднее: отгружать, как раньше, например на один центральный и несколько региональных складов, или обеспечивать товарами все регионы.