Оборачиваемость товаров на маркетплейсах: как считать, нормы WB и Ozon, как улучшить

Коротко

Оборачиваемость должна быть в пределах 30–60 дней в зависимости от категории и сезона.

Если товары продаются чаще, то оборачиваемость высокая. Появляется риск уйти в out‑of‑stock — то есть остаться без товара на складе и потерять выручку.

Если товары продаются реже, то оборачиваемость низкая, и деньги замораживаются в остатках. Вы не сможете вложить их в закупку новой партии и будете вынуждены платить за хранение.

Оборачиваемость отображается в личном кабинете продавца. На Wildberries — в отчёте «История остатков». На Ozon — в отчёте «Управление остатками».



Оборачиваемость — это количество дней, за которое распродаётся запас товаров. Именно этот показатель чаще всего используют для оценки эффективности бизнеса.