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Маркетплейсы
Маркетплейсы

Оборачиваемость товаров на маркетплейсах: как считать, нормы WB и Ozon, как улучшить

Товаров не складе маркетплейса не должно быть слишком много или слишком мало, потому что в обоих случаях вы теряете деньги. Эксперт Точка Банка Ольга Чинова расскажет, как считать и анализировать оборачиваемость правильно.

28.08.2026
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Прогноз продаж на WB, Ozon и Маркете — в одном окне

Прогноз продаж на WB, Ozon и Маркете — в одном окне

Авторы

Коротко
Оборачиваемость — это количество дней, за которое распродаётся запас товаров. Именно этот показатель чаще всего используют для оценки эффективности бизнеса.
Оборачиваемость должна быть в пределах 30–60 дней в зависимости от категории и сезона.
Если товары продаются чаще, то оборачиваемость высокая. Появляется риск уйти в out‑of‑stock — то есть остаться без товара на складе и потерять выручку.
Если товары продаются реже, то оборачиваемость низкая, и деньги замораживаются в остатках. Вы не сможете вложить их в закупку новой партии и будете вынуждены платить за хранение.
Оборачиваемость отображается в личном кабинете продавца. На Wildberries — в отчёте «История остатков». На Ozon — в отчёте «Управление остатками».

Что такое оборачиваемость товаров

Оборачиваемость товаров — это цикл, за который запас товара полностью распродаётся со склада.

Когда все пижамы будут распроданы, клиенты больше не смогут их заказать, поэтому понадобится новая поставка

В примере на скриншоте продавец торгует женскими пижамами со склада Wildberries. Сейчас на складе осталось 86 единиц. В личном кабинете указано, что их оборачиваемость составляет 55 дней 2 часа. Это значит, что через такое время все пижамы, скорее всего, будут распроданы. 

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Почему оборачиваемость важна для селлера

Оборачиваемость на маркетплейсах — один из самых важных показателей. Он показывает эффективность бизнеса: как часто товары поступают на склад, как быстро продаются и превращаются в деньги. 

Чем выше оборачиваемость, тем больше прибыли получает продавец. 

Чем ниже оборачиваемость, тем больше расходов: деньги замораживаются в остатках и каждый день начисляется плата за хранение. Но в обоих случаях есть свои риски.

Низкая оборачиваемостьСредняя оборачиваемостьВысокая оборачиваемость
Продаж мало, а товаров многоТовары вовремя поступают на склад и быстро распродаютсяПродаж много, товары продаются быстро, но их может не хватать
- Деньги замораживаются в остатках, и их нельзя вложить в закупку материалов, запуск нового продукта или рекламы.

- Высокие затраты на хранение: товары долго лежат на складе без движения

 + Стабильный рост бизнеса+ Быстрый возврат инвестиций: в обороте всегда есть деньги на новые партии.


+ Меньше затрат на хранение, потому что товары не лежат долго на складе.


+ Товар хорошо ранжируется благодаря большому количеству заказов в магазине.


- Риск распродать всю продукцию, то есть уйти в out-of-stock и потерять выручку

Совет: если у вас низкая оборачиваемость, деньги зависли в остатках, а новая закупка нужна прямо сейчас, воспользуйтесь сервисом «Ранний вывод выручки» от Точка Банк. С ним вы сможете забрать деньги с Wildberries и Ozon в любой момент, не дожидаясь плановых выплат маркетплейса. Это поможет закрыть кассовый разрыв. 

Замораживаем ставку на ранний вывод с WB, Ozon и Яндекс Маркета — всего 1,8%

Формула расчёта оборачиваемости

Оборачиваемость — это неточная величина, потому что продавец не может предсказать поведение клиентов. Но можно рассчитать среднее значение и использовать его для прогнозов, чтобы в дальнейшем понимать, когда стоит отправлять на склад новую поставку. Для этого используют формулу:

ФОРМУЛА
Оборачиваемость = Количество товаров на складе (запас) ÷ Среднесуточные продажи

Как считает оборачиваемость Wildberries: особенности и нормативы

В личном кабинете Wildberries Seller оборачиваемость можно посмотреть в отчёте «История остатков». Данные будут с учётом процента выкупа — это принципиальное отличие от стандартной формулы, так как расчёты получаются более точными.

ФОРМУЛА НА WB
Оборачиваемость = Количество товаров на складе за месяц ÷ (Общее число заказов за месяц × (Процент выкупа ÷ 100))

Чтобы посмотреть оборачиваемость на WB, следуйте инструкции:

1. Зайдите в раздел «Аналитика остатков» в отчёт «История остатков».

Этот отчёт хранится во вкладке «Аналитика»

2. Выберите период от месяца и более, чтобы данные были точнее.

Нажмите на иконку календаря, чтобы установить период. По умолчанию система анализирует данные за последнюю неделю

3. Пролистайте отчёт до виджета «Распределение товаров по доступности».

4. Система распределит все товары по доступности: дефицит, актуальный, баланс, неактуальный и неликвид:

  • Дефицит — товары быстро продаются, но остатков мало. Нужно пополнить запас.
  • Актуальный — товары хорошо продаются, запаса хватает.
  • Баланс — продажи стабильные, но идут небыстро. Остатков на складе достаточно.
  • Неактуальный — продажи идут медленно, а остатков много. Лучше сделать скидку или запустить рекламу.
  • Неликвид — товары практически не продаются. Лучше распродать их со скидкой и задуматься об окончании продаж этого артикула.

Два товара система посчитала дефицитными, один товар — актуальным

5. Ниже есть детализация по товарам. Там вы сможете посмотреть статус доступности каждого артикула.

Таблица показывает статус каждого артикула: количество и сумму заказов, количество и процент выкупов, остатки и другие показатели

Для расчёта доступности товаров Wildberries использует нормативы оборачиваемости и ликвидности. 

ПоказательОборачиваемость средних остатков — скорость продажи товаров Ликвидность — скорость продажи единицы товара 
ВысокаяМеньше среднего на 30% и более либо менее 40 днейМеньше среднего на 30% и более
НормальнаяВ пределах 30% от среднегоВ пределах 30% от среднего
НизкаяБолее среднего на 30% и более либо более 100 днейБолее среднего на 30% и более

6. Спланируйте следующие поставки. Неактуальные и неликвидные товары распродайте со скидкой. Пополните остатки дефицитных товаров на складе. Запланируйте следующие поставки актуальных артикулов и тех, которые находятся на балансе. 

Как считает оборачиваемость Ozon: особенности 

Ozon показывает данные на странице «FBO» → «Управление остатками». Там отображаются:

  • остатки по каждому товару;
  • среднесуточные продажи;
  • время, на которое хватит запасов;
  • ликвидность — соотношение спроса на товар и его остатка. Система покажет, через сколько дней все товары будут распроданы. По факту это оборачиваемость, но сам Ozon использует термин «ликвидность».  

Маркетплейс считает ликвидность по такой формуле:

ФОРМУЛА Ozon
Ликвидность = Количество доступных для продажи товаров ÷ Количество среднесуточных продаж за 28 дней

Чтобы посмотреть оборачиваемость на Ozon, следуйте инструкции:

1. На странице «Управление остатками» найдите виджет «Ликвидность». В нём можно посмотреть аналитику в разрезе товаров и кластеров.

Этот отчёт хранится во вкладке «FBO»

2. Система разделит все артикулы на ликвидные, неходовые и новинки.

Ликвидные:

  • Дефицитные — остатков хватит до 28 дней.
  • Очень популярные — остатков хватит на 28–56 дней.
  • Популярные — остатков хватит на 56–120 дней.

Неходовые:

  • Избыточные — продажи идут медленно, товаров хватит более чем на 120 дней.
  • Без продаж — у товара не было продаж в течение 28 дней.
  • Без продаж, ограничен — у товара не было продаж больше 120 дней.

Новинки:

  • Сбор данных — система собирает данные в течение 28 дней после поставки и пока не может рассчитать ликвидность.

Один товар система посчитала неходовым

3. Ниже будет детализация по товарам. Там указан статус ликвидности для каждого товара.

Пляжную сумку никто не покупал больше 120 дней

4. Спланируйте следующие поставки с учётом ликвидности. Неходовые товары лучше распродать. Ходовые товары нужно привезти на склад, причём дефицитные — в первую очередь.

Где посмотреть оборачиваемость в личном кабинете

Оборачиваемость отображается в отчётах маркетплейсов:

  • На Wildberries — в отчёте «История остатков».
  • На Ozon — в отчёте «Управление остатками».  

Отслеживать оборачиваемость по каждому артикулу (SKU) на всех маркетплейсах сразу поможет Единый кабинет селлера от Точка Банк. В сервисе видно, когда нужно сделать следующую поставку, чтобы не уйти в дефицит и не платить за лишнее хранение.   

Нормы оборачиваемости: что считается хорошим показателем

Средняя оборачиваемость на маркетплейсах — 30–60 дней. Такие товары выше ранжируются в поисковой выдаче и продвигаются площадками. Если товары распродаются дольше 100–120 дней, то это плохой показатель.

Но важно помнить, что у разных категорий разная оборачиваемость в зависимости от сезона, поведения покупателей и других факторов. Так, продукты и бытовую химию покупают чаще, чем мягкую мебель или обувь. И это нормально. 

Отчёт «Анализ ниш» может показывать оборачиваемость недостоверно в двух случаях:


    1. Если большая часть ваших товаров на складах WB сгорела. Сейчас на платформе работает симулятор продаж — он имитирует реальные продажи товаров с той же скоростью, теми же ценами и скидками, что и раньше. Фактически эти товары не продаются, поэтому и смотреть оборачиваемость нет смысла.

    2. Если вы отгружаетесь по FBS и ставите не реальные остатки, а намеренно их завышаете. В этом случае учитывать оборачиваемость тоже бессмысленно.

Ольга ЧиноваОльга Чинова
Ольга ЧиноваЭксперт по маркетплейсам

Вопросы по теме

Что такое нормативная оборачиваемость на Wildberries и Ozon и чем она отличается?

На маркетплейсах нет жёстких нормативов оборачиваемости. Средним считается цикл 30–60 дней. Плохой — от 100 дней.

Как рассчитать оборачиваемость товара самостоятельно?

Разделите количество товаров на складе FBO/FBS на среднесуточные продажи.

Как улучшить оборачиваемость, если товар плохо продаётся?

Если товар покупают редко,  убедитесь, что цена конкурентоспособна, поработайте над SEO-оптимизацией, перераспределите товары по складам, добавьте их в акции и запустите рекламу.

Влияет ли оборачиваемость на место карточки в поиске маркетплейса?

Да. Чем чаще покупают товар, тем выше он поднимается в поисковой выдаче и больше прибыли генерирует.

Как планировать поставки, чтобы поддерживать оптимальную оборачиваемость?

Запланируйте поставку до того момента, как все товары из текущей партии будут распроданы. Новая партия должна быть принята на складе примерно за две–три недели до предполагаемого солдаута. Это ваш страховой запас на случай задержек или всплеска спроса.

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Оборачиваемость товаров на маркетплейсах: формула, нормы и как улучшить — Точка Банк