Оборачиваемость товаров на маркетплейсах: как считать, нормы WB и Ozon, как улучшить

Что такое оборачиваемость товаров
Оборачиваемость товаров — это цикл, за который запас товара полностью распродаётся со склада.
Когда все пижамы будут распроданы, клиенты больше не смогут их заказать, поэтому понадобится новая поставка
В примере на скриншоте продавец торгует женскими пижамами со склада Wildberries. Сейчас на складе осталось 86 единиц. В личном кабинете указано, что их оборачиваемость составляет 55 дней 2 часа. Это значит, что через такое время все пижамы, скорее всего, будут распроданы.
Почему оборачиваемость важна для селлера
Оборачиваемость на маркетплейсах — один из самых важных показателей. Он показывает эффективность бизнеса: как часто товары поступают на склад, как быстро продаются и превращаются в деньги.
Чем выше оборачиваемость, тем больше прибыли получает продавец.
Чем ниже оборачиваемость, тем больше расходов: деньги замораживаются в остатках и каждый день начисляется плата за хранение. Но в обоих случаях есть свои риски.
|Низкая оборачиваемость
|Средняя оборачиваемость
|Высокая оборачиваемость
|Продаж мало, а товаров много
|Товары вовремя поступают на склад и быстро распродаются
|Продаж много, товары продаются быстро, но их может не хватать
|- Деньги замораживаются в остатках, и их нельзя вложить в закупку материалов, запуск нового продукта или рекламы.
- Высокие затраты на хранение: товары долго лежат на складе без движения
|+ Стабильный рост бизнеса
|+ Быстрый возврат инвестиций: в обороте всегда есть деньги на новые партии.
+ Меньше затрат на хранение, потому что товары не лежат долго на складе.
+ Товар хорошо ранжируется благодаря большому количеству заказов в магазине.
- Риск распродать всю продукцию, то есть уйти в out-of-stock и потерять выручку
Совет: если у вас низкая оборачиваемость, деньги зависли в остатках, а новая закупка нужна прямо сейчас, воспользуйтесь сервисом «Ранний вывод выручки» от Точка Банк. С ним вы сможете забрать деньги с Wildberries и Ozon в любой момент, не дожидаясь плановых выплат маркетплейса. Это поможет закрыть кассовый разрыв.
Формула расчёта оборачиваемости
Оборачиваемость — это неточная величина, потому что продавец не может предсказать поведение клиентов. Но можно рассчитать среднее значение и использовать его для прогнозов, чтобы в дальнейшем понимать, когда стоит отправлять на склад новую поставку. Для этого используют формулу:
Как считает оборачиваемость Wildberries: особенности и нормативы
В личном кабинете Wildberries Seller оборачиваемость можно посмотреть в отчёте «История остатков». Данные будут с учётом процента выкупа — это принципиальное отличие от стандартной формулы, так как расчёты получаются более точными.
Чтобы посмотреть оборачиваемость на WB, следуйте инструкции:
1. Зайдите в раздел «Аналитика остатков» в отчёт «История остатков».
Этот отчёт хранится во вкладке «Аналитика»
2. Выберите период от месяца и более, чтобы данные были точнее.
Нажмите на иконку календаря, чтобы установить период. По умолчанию система анализирует данные за последнюю неделю
3. Пролистайте отчёт до виджета «Распределение товаров по доступности».
4. Система распределит все товары по доступности: дефицит, актуальный, баланс, неактуальный и неликвид:
- Дефицит — товары быстро продаются, но остатков мало. Нужно пополнить запас.
- Актуальный — товары хорошо продаются, запаса хватает.
- Баланс — продажи стабильные, но идут небыстро. Остатков на складе достаточно.
- Неактуальный — продажи идут медленно, а остатков много. Лучше сделать скидку или запустить рекламу.
- Неликвид — товары практически не продаются. Лучше распродать их со скидкой и задуматься об окончании продаж этого артикула.
Два товара система посчитала дефицитными, один товар — актуальным
5. Ниже есть детализация по товарам. Там вы сможете посмотреть статус доступности каждого артикула.
Таблица показывает статус каждого артикула: количество и сумму заказов, количество и процент выкупов, остатки и другие показатели
Для расчёта доступности товаров Wildberries использует нормативы оборачиваемости и ликвидности.
|Показатель
|Оборачиваемость средних остатков — скорость продажи товаров
|Ликвидность — скорость продажи единицы товара
|Высокая
|Меньше среднего на 30% и более либо менее 40 дней
|Меньше среднего на 30% и более
|Нормальная
|В пределах 30% от среднего
|В пределах 30% от среднего
|Низкая
|Более среднего на 30% и более либо более 100 дней
|Более среднего на 30% и более
6. Спланируйте следующие поставки. Неактуальные и неликвидные товары распродайте со скидкой. Пополните остатки дефицитных товаров на складе. Запланируйте следующие поставки актуальных артикулов и тех, которые находятся на балансе.
Как считает оборачиваемость Ozon: особенности
Ozon показывает данные на странице «FBO» → «Управление остатками». Там отображаются:
- остатки по каждому товару;
- среднесуточные продажи;
- время, на которое хватит запасов;
- ликвидность — соотношение спроса на товар и его остатка. Система покажет, через сколько дней все товары будут распроданы. По факту это оборачиваемость, но сам Ozon использует термин «ликвидность».
Маркетплейс считает ликвидность по такой формуле:
Чтобы посмотреть оборачиваемость на Ozon, следуйте инструкции:
1. На странице «Управление остатками» найдите виджет «Ликвидность». В нём можно посмотреть аналитику в разрезе товаров и кластеров.
Этот отчёт хранится во вкладке «FBO»
2. Система разделит все артикулы на ликвидные, неходовые и новинки.
Ликвидные:
- Дефицитные — остатков хватит до 28 дней.
- Очень популярные — остатков хватит на 28–56 дней.
- Популярные — остатков хватит на 56–120 дней.
Неходовые:
- Избыточные — продажи идут медленно, товаров хватит более чем на 120 дней.
- Без продаж — у товара не было продаж в течение 28 дней.
- Без продаж, ограничен — у товара не было продаж больше 120 дней.
Новинки:
- Сбор данных — система собирает данные в течение 28 дней после поставки и пока не может рассчитать ликвидность.
Один товар система посчитала неходовым
3. Ниже будет детализация по товарам. Там указан статус ликвидности для каждого товара.
Пляжную сумку никто не покупал больше 120 дней
4. Спланируйте следующие поставки с учётом ликвидности. Неходовые товары лучше распродать. Ходовые товары нужно привезти на склад, причём дефицитные — в первую очередь.
Где посмотреть оборачиваемость в личном кабинете
Оборачиваемость отображается в отчётах маркетплейсов:
- На Wildberries — в отчёте «История остатков».
- На Ozon — в отчёте «Управление остатками».
Отслеживать оборачиваемость по каждому артикулу (SKU) на всех маркетплейсах сразу поможет Единый кабинет селлера от Точка Банк. В сервисе видно, когда нужно сделать следующую поставку, чтобы не уйти в дефицит и не платить за лишнее хранение.
Нормы оборачиваемости: что считается хорошим показателем
Средняя оборачиваемость на маркетплейсах — 30–60 дней. Такие товары выше ранжируются в поисковой выдаче и продвигаются площадками. Если товары распродаются дольше 100–120 дней, то это плохой показатель.
Но важно помнить, что у разных категорий разная оборачиваемость в зависимости от сезона, поведения покупателей и других факторов. Так, продукты и бытовую химию покупают чаще, чем мягкую мебель или обувь. И это нормально.