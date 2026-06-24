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Обзор важных изменений на Ozon в конце июня 2026: автозаявки на вывоз брака и скидка 40% при доставке заказов с вашего сайта

В конце июня продавцов ждут изменения в договоре с Ozon: площадка начнёт создавать автоматические заявки на вывоз брака, сделает скидку 40% на Ozon Доставку с вашего сайта и предложит новые способы продвижения. О самом важном — в статье Точка Банка.

24.06.2026
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Скидка 40% при доставке заказов с вашего сайта

Сервис Ozon Доставка позволяет продавцу продавать товары с собственного сайта, а доставлять — через службу Ozon. И с 16 июня по 16 сентября будет действовать скидка: тарифы на логистику подешевеют на 40%.

Важно: сейчас сервис доступен только при выполнении двух условий:

  • вы — продавец из России и работаете на FBO и/или FBS;
  • вы — продаёте одновременно и на маркетплейсе, и других площадках.

Представители маркетплейса говорят, что сейчас Ozon Доставку тестируют, но скоро опция будет доступна всем предпринимателям — даже тем, кто не продаёт на Ozon и не имеет личного кабинета. О полноценном запуске объявят позже. ё

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Автовывоз брака по FBO

Иногда при приёмке поставки по FBO сотрудники находят бракованные товары или неопознанные излишки, то есть такие товары, для которых нет активных карточек в личном кабинете.

Продавцы обязаны забирать такие товары. Раньше приходилось вручную в течение пяти дней создавать для них заявку на вывоз. Если не успеть в срок, то товары отправляли на утилизацию.

С 24 июня площадка начнёт создавать автоматические заявки на вывоз и давать скидку 20% на эти услуги.

После приёмки поставки в личном кабинете появятся акт приёмки, акт о браке и акт об излишках. Документы надо изучить, а дальше:

Если вы не согласны с актами, отклоните их и в появившееся окно загрузите заполненный шаблон мотивированного возражения.

Если вы согласны с актами, нажмите «Принять акт». Маркетплейс добавит бракованные и неопознанные позиции к заявке на вывоз в течение пяти календарных дней. Они появятся в разделе «FBO» → «Вывоз и утилизация». 

Продавцу останется выбрать пункт для доставки в разделе «Настройки автовывоза». Это лучше сделать заранее, иначе вам ограничат возможность создания новых заявок на поставку.

Если же товары невыгодно вывозить, то настройте автоутилизацию, чтобы площадка ликвидировала их. Для брака можно установить минимальную цену для вывоза — тогда более дешёвые позиции попадут в автозаявки на утилизацию. 

Новые способы продвижения

В договоре изменятся условия продвижения.

Автоматические акции продавца

С 22 июня продавцам будет проще продвигать свои карточки. Раньше для активации бесплатной механики, например беспроцентной рассрочки или скидки по промокоду, нужно было вручную создавать акцию в личном кабинете. 

Теперь маркетплейс сам создаёт черновик акции, добавляет в него товары, настраивает условия и отправляет продавцу уведомление минимум за пять рабочих дней до старта. Акцию можно отключить в любое время через личный кабинет.

Теперь Ozon может без согласия продавца запустить автоакцию. Это значит, что есть риск продать товар ниже запланированной цены и потерять прибыль.
Советую следить за уведомлениями в личном кабинете и сразу отключать ненужные автоакции. Если вы вообще не хотите участвовать в автоакциях, то запретите добавлять свои товары в акции через личный кабинет. 
Чтобы Ozon не создавал черновики акций с вашими товарами, зайдите в раздел «Цены и акции» → «Цены на товары». Кликните на цену товара, откройте «Управление ценами» и в блоке «Инструменты цен» выключите тумблер «Автоматически добавлять товар в акции».
Если товаров много, это можно сделать массово через Excel-шаблон в этом же разделе, проставив «Нет» в соответствующей колонке.

Ольга ЧиноваЭксперт по маркетплейсам

Участие в акции «Морковск»  

С 29 июня в инструменте «Продвижение бренда» можно будет присоединиться к акции «Морковск». Тогда за покупки ваших товаров пользователи получат больше морковок — это валюта, которой они оплачивают участие в розыгрыше подарков. 

За участие в «Морковске» площадка будет списывать 0,5% от стоимости товара при каждой покупке.  

Можно установить запрет на подключение вас к «Морковску» на бесплатный пробный период. Тогда после его окончания с вас не спишут комиссию 0,5% за продажи. Для этого зайдите в раздел «Товары и цены» → «Бренды» и отключите участие в «Морковске».

Ольга ЧиноваЭксперт по маркетплейсам

Важно: следите за уведомлениями, так как площадка может подключить ваши товары к пробному периоду в «Морковске». Это бесплатно, пока не закончится пробный период. Потом за участие будут брать комиссию.

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Что изменится на Ozon в конце июня 2026 года: главное для продавцов – Точка Банк