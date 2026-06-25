Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Маркетплейсы
  4. Обзор важных изменений на Wildberries в конце июня 2026: защита контента от кражи и уведомления о штрафах за 3 дня
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новости
Новости

Обзор важных изменений на Wildberries в конце июня 2026: защита контента от кражи и уведомления о штрафах за 3 дня

В конце июня продавцов ждут изменения в оферте с Wildberries. Теперь скидку WB разрешат включать для отдельных артикулов, уведомления о штрафах начнут приходить за три дня до начисления, а стоимость доставки по DBS можно будет настроить точнее. О самом важном — в статье Точка Банка.

25.06.2026
98
98

-50% на подписку MPSTATS

Всем, кто станет клиентом Точка Банк
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

-50% на подписку MPSTATS

Всем, кто станет клиентом Точка Банк
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Скидка WB для отдельных артикулов

Раньше продавец мог активировать дополнительную скидку от Wildberries только для всех товаров. Размер скидки при этом устанавливал сам маркетплейс, а продавец получал выплаты вне зависимости от её размера. Такая настройка фактически перетягивала покупателей с собственных сайтов. 

ПРИМЕР
Даже если продавец установил одинаковую стоимость сапог на своём сайте и Wildberries, ему приходилось включать скидку WB для всех товаров, чтобы иметь конкурентные цены и не терять продажи. С учётом скидки WB стоимость сапог на маркетплейсе оказывалась ниже, чем в интернет-магазине бренда, поэтому покупатели шли оформлять заказы на маркетплейс. 

Теперь управлять ценами стало проще. Площадка разрешила включать и отключать скидку WB точечно — для отдельных артикулов. По умолчанию она по-прежнему включена для всех товаров. Вот как изменить настройки:

  • Перейдите в раздел «Цены и скидки» → «Действия» → «Настроить Скидку WB». 
  • Скачайте шаблон в формате Excel.
  • «Отключение Скидки WB» укажите «Да» или «Нет» для каждого товара.
  • Загрузите файл обратно.
Скидка WB настраивается в разделе «Товары и цены»

Скидка WB настраивается в разделе «Товары и цены»  

Важно: изменять настройки может только владелец личного кабинета не чаще одного раза в сутки. 

Это удобная опция, когда продавцам нужно поддерживать единую цену на всех площадках — по своему желанию или требованию дистрибьютора, который позволяет продавать на маркетплейсе товары бренда только на определённых условиях.


Раньше мы как продавцы не могли легко регулировать конечную цену товара из-за скидки WB — приходилось делать это вручную или через репрайсер. Сейчас можно просто отключить скидку WB.

Ольга ЧиноваЭксперт по маркетплейсам

Новые каналы рекламы 

В личном кабинете WB Медиа появилась возможность размещать рекламу в интернет-магазине РИВ ГОШ, на сайте туроператора FUN&SUN и на сайте Еаптека.

Инструмент пока работает в тестовом режиме. Баннеры показывают по принципу аукциона, то есть первой отображается реклама с большей ставкой.

Скидка 50% на подписку MPSTATS
Помогаем продавцам зарабатывать больше — даже когда рынок штормит.

Откройте счёт для селлера в Точка Банк и получите подписку на MPSTATS за полцены!

Уведомления о штрафах за 3 дня до начисления

С 1 октября в России начнёт действовать закон о платформенной экономике. По нему маркетплейсы обязаны предупреждать продавцов о штрафах и блокировках карточек за три дня.

Закон 289-ФЗ о маркетплейсах: что изменится для селлеров с 1 октября 2026 года

Wildberries готовится к изменениям уже сейчас и скоро начнёт рассылать такие предупреждения через личные кабинеты на сайте и в приложении. В уведомлении будет важная информация: почему вам начислят штраф или заблокируют карточки и какие пункты оферты вы нарушили.

Благодаря уведомлению за три дня у продавцов появляется возможность догрузить документы или внести правки в карточку товара, прежде чем её заблокируют. Потому что, когда карточка уже заблокирована, с остатками ничего нельзя сделать: ни распродать их, ни изменить цену, так как товар не видно. А разблокировка требует времени. Соответственно, всё это время товар лежит на складе, и за хранение нужно платить. 

Ольга ЧиноваЭксперт по маркетплейсам

Гибкая настройка стоимости доставки по DBS и EDBS

DBS и EDBS — это схемы, при которых продавец сам доставляет заказы, но платит за это покупатель. И раньше продавец не мог управлять её стоимостью логистики: в одном регионе цена была одинаковой для всех товаров — хоть для шариковой ручки, хоть для шкафа.

Это было несправедливо, так как тяжёлый и громоздкий товар возить дороже. В итоге продавец либо завышал цену на доставку лёгких товаров, либо возил крупные вещи себе в убыток.

Теперь можно настраивать стоимость доставки точнее:

  • Установить фиксированную цену для каждой зоны, как раньше.
  • Считать цену доставки индивидуально для каждого заказа. Это будет делаться автоматически, нужно только указать цену доставки за 1 кг товара с учётом упаковки и/или без неё. Дальше система выберет тот вес, который больше. Например, если клиент заказал лёгкую, но длинную швабру, то для расчётов возьмут вес с учётом упаковки.

Кроме того, магазины смогут предлагать дополнительные опции, например подъём товара на этаж. Их стоимость тоже настраивается для каждой зоны.

Защита контента от кражи

Недобросовестные продавцы могут использовать чужие фотографии, чтобы прорекламировать свои аналогичные или просто похожие товары. Раньше нарушителей приходилось отслеживать вручную. 

Но недавно в конструкторе тарифов появилась платная опция «Защита контента», которая делает это автоматически. Она работает так: вы запускаете проверку по всем карточкам — система ищет карточки с похожими заглавными картинками, анализирует уровень совпадения и добавляет на них ссылки в отчёт. 

После этого продавец видит все карточки с ворованным контентом и может подать жалобу на каждого нарушителя авторских прав.

Инструмент платный — его стоимость зависит от минимального срока действия. До 20 сентября на подключение действует скидка 50%.

  • на 90 дней — 0,5% к комиссии с продаж;
  • на 60 дней — 0,6% к комиссии с продаж;
  • на 30 дней — 0,65% к комиссии с продаж.

Другие статьи по теме

2 СЕНТЯБРЯ 2025
41 580
Ольга Чинова
Подмена товара на Wildberries: проблема, штрафы и компенсации
2 ОКТЯБРЯ 2026
36 926
Ольга Чинова
Комиссии Ozon в 2026 году

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что изменится на Wildberries в конце июня 2026 года: главное для продавцов — Точка Банк