Обзор важных изменений на Wildberries в конце июня 2026: защита контента от кражи и уведомления о штрафах за 3 дня

Это удобная опция, когда продавцам нужно поддерживать единую цену на всех площадках — по своему желанию или требованию дистрибьютора, который позволяет продавать на маркетплейсе товары бренда только на определённых условиях.



Раньше мы как продавцы не могли легко регулировать конечную цену товара из-за скидки WB — приходилось делать это вручную или через репрайсер. Сейчас можно просто отключить скидку WB.