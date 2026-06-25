Обзор важных изменений на Wildberries в конце июня 2026: защита контента от кражи и уведомления о штрафах за 3 дня

Скидка WB для отдельных артикулов
Раньше продавец мог активировать дополнительную скидку от Wildberries только для всех товаров. Размер скидки при этом устанавливал сам маркетплейс, а продавец получал выплаты вне зависимости от её размера. Такая настройка фактически перетягивала покупателей с собственных сайтов.
Теперь управлять ценами стало проще. Площадка разрешила включать и отключать скидку WB точечно — для отдельных артикулов. По умолчанию она по-прежнему включена для всех товаров. Вот как изменить настройки:
- Перейдите в раздел «Цены и скидки» → «Действия» → «Настроить Скидку WB».
- Скачайте шаблон в формате Excel.
- «Отключение Скидки WB» укажите «Да» или «Нет» для каждого товара.
- Загрузите файл обратно.
Скидка WB настраивается в разделе «Товары и цены»
Важно: изменять настройки может только владелец личного кабинета не чаще одного раза в сутки.
Новые каналы рекламы
В личном кабинете WB Медиа появилась возможность размещать рекламу в интернет-магазине РИВ ГОШ, на сайте туроператора FUN&SUN и на сайте Еаптека.
Инструмент пока работает в тестовом режиме. Баннеры показывают по принципу аукциона, то есть первой отображается реклама с большей ставкой.
Уведомления о штрафах за 3 дня до начисления
С 1 октября в России начнёт действовать закон о платформенной экономике. По нему маркетплейсы обязаны предупреждать продавцов о штрафах и блокировках карточек за три дня.
Wildberries готовится к изменениям уже сейчас и скоро начнёт рассылать такие предупреждения через личные кабинеты на сайте и в приложении. В уведомлении будет важная информация: почему вам начислят штраф или заблокируют карточки и какие пункты оферты вы нарушили.
Гибкая настройка стоимости доставки по DBS и EDBS
DBS и EDBS — это схемы, при которых продавец сам доставляет заказы, но платит за это покупатель. И раньше продавец не мог управлять её стоимостью логистики: в одном регионе цена была одинаковой для всех товаров — хоть для шариковой ручки, хоть для шкафа.
Это было несправедливо, так как тяжёлый и громоздкий товар возить дороже. В итоге продавец либо завышал цену на доставку лёгких товаров, либо возил крупные вещи себе в убыток.
Теперь можно настраивать стоимость доставки точнее:
- Установить фиксированную цену для каждой зоны, как раньше.
- Считать цену доставки индивидуально для каждого заказа. Это будет делаться автоматически, нужно только указать цену доставки за 1 кг товара с учётом упаковки и/или без неё. Дальше система выберет тот вес, который больше. Например, если клиент заказал лёгкую, но длинную швабру, то для расчётов возьмут вес с учётом упаковки.
Кроме того, магазины смогут предлагать дополнительные опции, например подъём товара на этаж. Их стоимость тоже настраивается для каждой зоны.
Защита контента от кражи
Недобросовестные продавцы могут использовать чужие фотографии, чтобы прорекламировать свои аналогичные или просто похожие товары. Раньше нарушителей приходилось отслеживать вручную.
Но недавно в конструкторе тарифов появилась платная опция «Защита контента», которая делает это автоматически. Она работает так: вы запускаете проверку по всем карточкам — система ищет карточки с похожими заглавными картинками, анализирует уровень совпадения и добавляет на них ссылки в отчёт.
После этого продавец видит все карточки с ворованным контентом и может подать жалобу на каждого нарушителя авторских прав.
Инструмент платный — его стоимость зависит от минимального срока действия. До 20 сентября на подключение действует скидка 50%.
- на 90 дней — 0,5% к комиссии с продаж;
- на 60 дней — 0,6% к комиссии с продаж;
- на 30 дней — 0,65% к комиссии с продаж.