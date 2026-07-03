Оплата сертификатами и более строгая приёмка: новая оферта Wildberries с 7 июля

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Повышение комиссий за продажу

Wildberries увеличивает комиссии с продаж из-за проблем с топливом. Это коснётся всех схем работы, кроме EDBS, или «Витрина экспресс».

Подробнее о росте тарифов рассказали в материале «Бензин дорожает — комиссии растут: Wildberries повышает тарифы с 7 июля».

Уведомление об изменениях за 45 вместо 7 дней

Для этого правила сделали исключение, и оно заработало ещё 1 июля. Теперь маркетплейс предупреждает продавцов о важных изменениях не за семь дней, как было раньше, а за 45 дней. К таким изменениям относятся:

новые виды штрафов и блокировок;

повышение тарифов по категориям, на хранение, логистику, обработку товаров и другие услуги;

изменение формул расчётов вознаграждения Wildberries и стоимости дополнительных услуг;

изменение порядка и срока выплат.

Оплата товаров социальными электронными сертификатами

На площадке добавят оплату за счёт государственных средств, то есть социальными электронными сертификатами. Их выдают тем, кто нуждается в адресной помощи: малоимущим гражданам, ветеранам, инвалидам и другим льготным категориям.

Если продавец хочет подключить оплату таким сертификатом, ему нужно ввести в карточке товара код ТРУ из государственного перечня для социальных сертификатов.

Отсутствие компенсации из-за атак беспилотников

В оферту добавили уточнение, в каких случаях Wildberries не возмещает стоимость утраченных или повреждённых товаров.

Раньше площадка не компенсировала ущерб, если товар повредился из-за «обстоятельств непреодолимой силы». Теперь список исключений конкретизировали: компенсацию не выплачивают, если FBW-товар повредился из-за атаки беспилотников или военной техники, в результате обстрелов или взрывов.

Отказ в приёмке из-за расхождения габаритов

Wildberries добавил ещё один критерий, при котором он может отказаться принимать поставку. Правило следующее: характеристики товара в карточке и при приёмке должны совпадать. Речь идёт о габаритах, предмете и бренде товара.

Если при приёмке сотрудники замечают расхождения, то такой товар не принимают, обезличивают и отправляют обратно продавцу. Например, если в карточке товара вы продаёте наушники одного бренда, а на склад передаёте наушники другого бренда, то такую поставку не примут.