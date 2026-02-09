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Маркетплейсы
Маркетплейсы

Отказное письмо: что это такое и как его получить

Точка Банк подскажет, как убедить покупателей и маркетплейсы в качестве продукции и добросовестности продавца.

09.02.2026
1358
1358

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Авторы

Чтобы подтвердить качество и подлинность товара на маркетплейсе, продавцы используют сертификаты соответствия. Но есть товары, на которые сертификаты не нужны, — для них можно подготовить отказное письмо.

Зачем нужен документ и чем конкретно он поможет селлеру — в статье Точка Банка.

Коротко
― Отказное письмо подтверждает, что на продукцию не требуется декларация или сертификат соответствия.
― Такое подтверждение нужно селлерам, чтобы повысить доверие покупателей и маркетплейсов к себе и товару.
― Документ выдаёт производитель продукции или специальный центр сертификации.

Что такое отказное письмо

Все товары можно условно разделить на две группы. Одни подлежат сертификации, а другие — нет.

На товары из первой группы у продавца обязательно должны быть декларация или сертификат соответствия. Эти документы подтверждают, что товар — не подделка, он выполнен по стандартам и нормам. А ещё — что производитель отвечает за его качество.

К продукции из первой группы относятся, например, бытовая химия, краски, посуда и столовые приборы, обои, продукты питания, постельное и нижнее бельё, детские товары. Полные перечни можно посмотреть в Постановлении Правительства №2425 и в технических регламентах ЕАЭС.

Во второй группе будут все остальные товары. По закону их качество не нужно подтверждать официальными документами. Как раз на эти товары продавцы и оформляют отказное письмо. Оно сообщает, что продукцию не обязательно сертифицировать.

Ко второй группе относятся товары из разных сфер, например:

  • Предметы для питомцев: игрушки, миски, переноски, одежда.
  • Садовые инструменты: лопаты, грабли, вилы.
  • Мебельная фурнитура: колёсики для стульев, уголки и направляющие, дверные ручки.
  • Аксессуары для красоты и ухода: кисточки для макияжа, массажные коврики, заколки и недорогая бижутерия.

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Зачем нужно письмо

Отказное письмо — это не обязательный документ, на маркетплейсах можно работать и без него. Но если селлер добавит письмо в карточку товара, оно поможет со следующим:

Убедит в надёжности продукции. Документ объяснит, почему у селлера нет сертификата на товар. А ещё подчеркнёт, что отсутствие сертификата — это не признак плохой продукции.

Поможет в спорных ситуациях. Если кто-то из покупателей пожалуется на товар, селлер сможет оперативно ответить на жалобу и подкрепить ответ документом.

Повысит доверие к продавцу. Письмо сыграет на репутацию селлера: покажет, что продавец ответственно подошёл к делу и заранее подготовился к возможным вопросам о продукции.

Главное назначение отказного письма — подтвердить качество товара и повысить лояльность покупателей.

Ольга Чиновапредприниматель на маркетплейсах

Кто может оформлять письма

Выдать письмо для маркетплейса может производитель товара. Он наверняка знает, нужен ли сертификат на его продукцию. 

Но иногда запросить информацию напрямую у производителя невозможно. Например, если селлер закупает партию у посредника или привозит из-за границы. В таких случаях можно обратиться в центр сертификации — организацию, которая выдаёт разрешительные документы на продукцию.

Центр проверит действующие законы и подготовит ответ, если не найдёт в них товар селлера. Работа центра стоит от 3 000 ₽. Стоимость зависит от срочности, категорий товаров и их количества. В содержание можно включить до 20 позиций.

Как оформить отказное письмо по сертификации

Дальше расскажем пошагово, какими должны быть ваши действия, чтобы заказать отказное письмо.

Шаг 1. Выберите компанию для оформления

Определитесь, кто подготовит документ — производитель или другая организация. Сертификационные центры можно найти через Реестр Росаккредитации.

Шаг 2. Направьте необходимые сведения

Обычно сертификационные центры просят:

  • Название компании или ФИО ИП, ИНН, ОГРН (ОГРНИП).
  • Устав — только от юрлиц.
  • Характеристики продукта.
  • Коды продукта по ОКПД2 и ТН ВЭД — это идентификационные коды товаров из российской и евразийской классификации. Их можно найти в справочниках на сайте Консультант Плюс:

Списки могут отличаться. Поэтому первым делом уточните у организации, какая информация им нужна для работы над документом.

Шаг 3. Согласуйте текст

Ответ центра составляется в свободной форме. У маркетплейсов нет требований к его содержанию, но лучше указать в нём:

  • Что за центр выдал документ и кто его запросил.
  • На какие товары он выдаётся, какие у них характеристики.
  • Почему на продукцию не нужны сертификаты. Здесь можно и нужно ссылаться на законы и технические регламенты ЕАЭС.
  • Дату и номер самого ответа центра.

Ещё в содержании можно указать срок действия или пропустить этот пункт. Во втором случае документ используют, пока в нём не изменятся сведения. Например, реквизиты получателя или регламенты, на которые ссылается центр сертификации.

Шаг 4. Получите оригинал или копию

Сертификационный центр может направить оригинал ответа по почте или электронную копию на email. Обычно её достаточно.

В итоговом варианте нужно проверить, все ли сведения указаны и насколько они корректны. Общей базы, где собраны все ответы сертификационных центров, не существует. Поэтому достаточно проверить сам документ.

Как выглядит документ

Ответ сертификационного центра может выглядеть следующим образом:

Это лишь примерное содержание. Его всегда можно изменить под свои условия или запросы площадки.

Заключение

Если у товара нет сертификата или декларации соответствия, на него можно оформить отказное письмо. Оно поможет убедить в надёжности продукции и повысить лояльность покупателей.

Вопросы по теме

Как проверить ответ центра сертификации на подлинность?

Первым делом нужно проверить реквизиты центра, а ещё найти эту организацию в реестре Росаккредитации.

Для какой продукции нужно отказное письмо?

Обычно его оформляют на продукцию, которая не требует сертификации. Она отсутствует в списках из Постановления Правительства №2425 и технических регламентов ЕАЭС.

Как оформить письмо для маркетплейсов?

Можно написать запрос производителю или в сертификационный центр из реестра. В документе нужно указать реквизиты выдавшего центра и получателя, характеристики продукта, а также ссылки на законы и регламенты, из которых следует, что сертификация товару не нужна.

Что будет, если не оформить письмо для маркетплейсов?

Этот документ не обязателен. Штрафов и других санкций из-за его отсутствия не будет. Но он может помочь селлеру в работе. Например, быстро ответить на жалобу или закрепить за собой репутацию ответственного продавца.

Какой срок действия отказного письма?

Срок обычно прописывается в самом документе. Если его не указать, значит, сведения действительны, пока не изменятся законы и регламенты.

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