Ozon опять повысит тарифы: обзор самых важных изменений осени 2026 года

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Коротко С 28 августа вырастет вознаграждение за продажу и тарифы на логистику, а ставки по FBO начнут замораживать по новым правилам. — С 1 сентября подешевеют сквозное складирование (кросс‑докинг) на FBO, обработка отправлений и доставка курьером по FBS. — С 12 сентября площадка отменит бесплатное хранение на складах крупногабаритных товаров. вырастет вознаграждение за продажу и тарифы на логистику, а ставки по FBO начнут замораживать по новым правилам.

Вырастет вознаграждение за продажу

С 28 августа маркетплейс установит единое вознаграждение за продажу для большинства категорий. Новый принцип заработает для товаров дороже 300 ₽ на FBO, FBS и realFBS. Для товаров до 300 ₽ тарифы на FBS вырастут, а для FBO не изменятся.

Сравнение ставок по популярным категориям до и после 28 августа — в таблице.

Категория FBO свыше 300 ₽ FBS свыше 300 ₽ Автотовары до: 36-50%



после: 50%

до: 36-50%



после: 50%

Бытовая техника до: 37-54%



после: 54%

до: 37-54%



после: 54%

Детские товары до: 44-55%



после: 55%

до: 44-55%



после: 55%

Косметика и средства гигиены до: 46-55%



после: 55%

до: 46-55%



после: 55%

Продукты до: 23-43%



после: 43%

до: 25,5-43%



после: 43%

Товары для животных до: 34-51%



после: 51%

до: 34-51%



после: 51%

Одежда и обувь до: 46-55%



после: 55%

до: 46-55%



после: 55%



Поднимутся ставки по логистике

С 28 августа доставка FBO и FBS-товаров любой стоимости подорожает для большинства маршрутов. Если же позиция стоить меньше 300 ₽, то стоимость логистики будет зависеть от маршрута доставки — раньше его не учитывали для дешёвых товаров.

Я рекомендую селлерам пересчитать юнит‑экономику товаров, которые будут пользоваться спросом осенью. Люди начинают готовиться к школе и университету с середины лета. Так что если в рамках конкуренции ваша цена позволяет заложить затраты на рост тарифов, сделайте это.

Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Изменятся принципы фиксации тарифов

Сейчас площадка фиксирует тарифы на логистику и обработку нестандартных товаров для FBO и Ozon Доставки на 60 дней с момента создания заявки на поставку. Если в течение этого срока ставки меняются, для селлеров они остаются прежними.

С 28 августа срок заморозки тарифов будет привязан к новости об изменении условий:

Если заявка на поставку создана до дня публикации новости, то тарифы зафиксируют на 60 дней, как и раньше.

Если заявка создана на следующий день после публикации новости или позже, то тарифы заморозят на срок до 45 дней.

Подешевеют услуги по обработке и доставке товаров

С 1 сентября стоимость некоторых дополнительных услуг снизится.

Сквозное складирование (кросс-докинг) на FBO. За выезд курьера теперь возьмут до 546 ₽ вместо 700 ₽. А за обработку на точке отгрузки сделают единый тариф для коробок и палет — для складов и сортцентров 0 ₽ за литр вместо 0,15–0,75 ₽, для курьеров — 1,55 ₽ за литр вместо 1,85 ₽ и 2,45 ₽ за литр.

Обработка заказов при работе по схеме FBS и в рамках сервиса Ozon Доставка:

1. При отгрузке в сортировочный центр:

- при самоприёмке, то есть когда вы сами сканируете каждое отправление через терминал, обработка будет стоит 0 ₽ вместо 10 ₽ за отправление;

- при доверительной приёмке, когда вы сдаёте всю партию разом в коробках или на палетах без поштучного сканирования, обработка грузоместа с точным составом тоже становится бесплатной — вместо 80 ₽ за короб или 175 ₽ за палету. Однако это действует только в тех сортировочных центрах, где такая услуга доступна.

2. При отгрузке в пункт приёма или вывоза комиссия составит 2% от стоимости посылки, но не более 45 ₽ за товар, вместо фиксированных 30 ₽. Фиксированный тариф сохранится только для Ozon Доставки.

3. При отгрузке курьеру, который забирает заказы у вас, — обработка будет стоить 4,13 ₽ за посылку вместо 20 ₽.

Доставка курьером на FBS и в Ozon Доставке. За перевозку товаров будут брать 1,1 ₽ за каждый литр вместо 1,3–1,9 ₽ за литр. А за выезд курьера — фиксированные 546 ₽ вместо 700 ₽.

Хранение крупногабаритных товаров станет платным