Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Маркетплейсы
  4. Ozon опять повысит тарифы: обзор самых важных изменений осени 2026 года
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новости
Новости

Ozon опять повысит тарифы: обзор самых важных изменений осени 2026 года

В следующем сезоне большинство тарифов подорожает, но некоторые услуги подешевеют. Точка Банк — о главных изменениях осени на Ozon.

20.07.2026
600
600

-50% на подписку MPSTATS

Всем, кто станет клиентом Точка Банк
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

-50% на подписку MPSTATS

Всем, кто станет клиентом Точка Банк
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
С 28 августа вырастет вознаграждение за продажу и тарифы на логистику, а ставки по FBO начнут замораживать по новым правилам.
С 1 сентября подешевеют сквозное складирование (кросс‑докинг) на FBO, обработка отправлений и доставка курьером по FBS.
С 12 сентября площадка отменит бесплатное хранение на складах крупногабаритных товаров.

Вырастет вознаграждение за продажу

С 28 августа маркетплейс установит единое вознаграждение за продажу для большинства категорий. Новый принцип заработает для товаров дороже 300 ₽ на FBO, FBS и realFBS. Для товаров до 300 ₽ тарифы на FBS вырастут, а для FBO не изменятся. 

Сравнение ставок по популярным категориям до и после 28 августа — в таблице.

КатегорияFBO свыше 300 ₽FBS свыше 300 ₽
Автотоварыдо: 36-50%

после: 50%
до: 36-50%

после: 50%
Бытовая техникадо: 37-54%

после: 54%
до: 37-54%

после: 54%
Детские товарыдо: 44-55%

после: 55%
до: 44-55%

после: 55%
Косметика и средства гигиеныдо: 46-55%

после: 55%
до: 46-55%

после: 55%
Продуктыдо: 23-43%

после: 43%
до: 25,5-43%

после: 43%
Товары для животныхдо: 34-51%

после: 51%
до: 34-51%

после: 51%
Одежда и обувьдо: 46-55%

после: 55%
до: 46-55%

после: 55%
Скидка 50% на подписку MPSTATS
Помогаем продавцам зарабатывать больше — даже когда рынок штормит.
Откройте счёт для селлера в Точка Банк и получите подписку на MPSTATS за полцены!

Поднимутся ставки по логистике

С 28 августа доставка FBO и FBS-товаров любой стоимости подорожает для большинства маршрутов. Если же позиция стоить меньше 300 ₽, то стоимость логистики будет зависеть от маршрута доставки — раньше его не учитывали для дешёвых товаров.

Я рекомендую селлерам пересчитать юнит‑экономику товаров, которые будут пользоваться спросом осенью. Люди начинают готовиться к школе и университету с середины лета. Так что если в рамках конкуренции ваша цена позволяет заложить затраты на рост тарифов, сделайте это.

Ольга ЧиноваОльга Чинова
Ольга ЧиноваЭксперт по маркетплейсам

Изменятся принципы фиксации тарифов

Сейчас площадка фиксирует тарифы на логистику и обработку нестандартных товаров для FBO и Ozon Доставки на 60 дней с момента создания заявки на поставку. Если в течение этого срока ставки меняются, для селлеров они остаются прежними.

С 28 августа срок заморозки тарифов будет привязан к новости об изменении условий:

  • Если заявка на поставку создана до дня публикации новости, то тарифы зафиксируют на 60 дней, как и раньше.
  • Если заявка создана на следующий день после публикации новости или позже, то тарифы заморозят на срок до 45 дней.

Подешевеют услуги по обработке и доставке товаров

С 1 сентября стоимость некоторых дополнительных услуг снизится.

Сквозное складирование (кросс-докинг) на FBO. За выезд курьера теперь возьмут до 546 ₽ вместо 700 ₽. А за обработку на точке отгрузки сделают единый тариф для коробок и палет — для складов и сортцентров 0 ₽ за литр вместо 0,15–0,75 ₽, для курьеров — 1,55 ₽ за литр вместо 1,85 ₽ и 2,45 ₽ за литр. 

Обработка заказов при работе по схеме FBS и в рамках сервиса Ozon Доставка:

1. При отгрузке в сортировочный центр:

  - при самоприёмке, то есть когда вы сами сканируете каждое отправление через терминал, обработка будет стоит 0 ₽ вместо 10 ₽ за отправление;

  - при доверительной приёмке, когда вы сдаёте всю партию разом в коробках или на палетах без поштучного сканирования, обработка грузоместа с точным составом тоже становится бесплатной — вместо 80 ₽ за короб или 175 ₽ за палету. Однако это действует только в тех сортировочных центрах, где такая услуга доступна.

2. При отгрузке в пункт приёма или вывоза комиссия составит 2% от стоимости посылки, но не более 45 ₽ за товар, вместо фиксированных 30 ₽. Фиксированный тариф сохранится только для Ozon Доставки.

3. При отгрузке курьеру, который забирает заказы у вас, — обработка будет стоить 4,13 ₽ за посылку вместо 20 ₽.

Доставка курьером на FBS и в Ozon Доставке. За перевозку товаров будут брать 1,1 ₽ за каждый литр вместо 1,3–1,9 ₽ за литр. А за выезд курьера — фиксированные 546 ₽ вместо 700 ₽.

Хранение крупногабаритных товаров станет платным

С 12 сентября хранение крупногабаритных товаров на складе будет платным с первого дня — 0,04 ₽ за литр в день.

Другие статьи по теме

2 СЕНТЯБРЯ 2025
41 580
Ольга Чинова
Подмена товара на Wildberries: проблема, штрафы и компенсации
2 ОКТЯБРЯ 2026
36 926
Ольга Чинова
Комиссии Ozon в 2026 году

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Ozon повышает тарифы осенью 2026: полный обзор изменений для селлеров