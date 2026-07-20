Ozon опять повысит тарифы: обзор самых важных изменений осени 2026 года

Вырастет вознаграждение за продажу
С 28 августа маркетплейс установит единое вознаграждение за продажу для большинства категорий. Новый принцип заработает для товаров дороже 300 ₽ на FBO, FBS и realFBS. Для товаров до 300 ₽ тарифы на FBS вырастут, а для FBO не изменятся.
Сравнение ставок по популярным категориям до и после 28 августа — в таблице.
|Категория
|FBO свыше 300 ₽
|FBS свыше 300 ₽
|Автотовары
|до: 36-50%
после: 50%
|до: 36-50%
после: 50%
|Бытовая техника
|до: 37-54%
после: 54%
|до: 37-54%
после: 54%
|Детские товары
|до: 44-55%
после: 55%
|до: 44-55%
после: 55%
|Косметика и средства гигиены
|до: 46-55%
после: 55%
|до: 46-55%
после: 55%
|Продукты
|до: 23-43%
после: 43%
|до: 25,5-43%
после: 43%
|Товары для животных
|до: 34-51%
после: 51%
|до: 34-51%
после: 51%
|Одежда и обувь
|до: 46-55%
после: 55%
|до: 46-55%
после: 55%
Поднимутся ставки по логистике
С 28 августа доставка FBO и FBS-товаров любой стоимости подорожает для большинства маршрутов. Если же позиция стоить меньше 300 ₽, то стоимость логистики будет зависеть от маршрута доставки — раньше его не учитывали для дешёвых товаров.
Изменятся принципы фиксации тарифов
Сейчас площадка фиксирует тарифы на логистику и обработку нестандартных товаров для FBO и Ozon Доставки на 60 дней с момента создания заявки на поставку. Если в течение этого срока ставки меняются, для селлеров они остаются прежними.
С 28 августа срок заморозки тарифов будет привязан к новости об изменении условий:
- Если заявка на поставку создана до дня публикации новости, то тарифы зафиксируют на 60 дней, как и раньше.
- Если заявка создана на следующий день после публикации новости или позже, то тарифы заморозят на срок до 45 дней.
Подешевеют услуги по обработке и доставке товаров
С 1 сентября стоимость некоторых дополнительных услуг снизится.
Сквозное складирование (кросс-докинг) на FBO. За выезд курьера теперь возьмут до 546 ₽ вместо 700 ₽. А за обработку на точке отгрузки сделают единый тариф для коробок и палет — для складов и сортцентров 0 ₽ за литр вместо 0,15–0,75 ₽, для курьеров — 1,55 ₽ за литр вместо 1,85 ₽ и 2,45 ₽ за литр.
Обработка заказов при работе по схеме FBS и в рамках сервиса Ozon Доставка:
1. При отгрузке в сортировочный центр:
- при самоприёмке, то есть когда вы сами сканируете каждое отправление через терминал, обработка будет стоит 0 ₽ вместо 10 ₽ за отправление;
- при доверительной приёмке, когда вы сдаёте всю партию разом в коробках или на палетах без поштучного сканирования, обработка грузоместа с точным составом тоже становится бесплатной — вместо 80 ₽ за короб или 175 ₽ за палету. Однако это действует только в тех сортировочных центрах, где такая услуга доступна.
2. При отгрузке в пункт приёма или вывоза комиссия составит 2% от стоимости посылки, но не более 45 ₽ за товар, вместо фиксированных 30 ₽. Фиксированный тариф сохранится только для Ozon Доставки.
3. При отгрузке курьеру, который забирает заказы у вас, — обработка будет стоить 4,13 ₽ за посылку вместо 20 ₽.
Доставка курьером на FBS и в Ozon Доставке. За перевозку товаров будут брать 1,1 ₽ за каждый литр вместо 1,3–1,9 ₽ за литр. А за выезд курьера — фиксированные 546 ₽ вместо 700 ₽.
Хранение крупногабаритных товаров станет платным
С 12 сентября хранение крупногабаритных товаров на складе будет платным с первого дня — 0,04 ₽ за литр в день.