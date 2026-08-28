Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Коротко Где искать поставщиков: оптовые базы и производители в России, агрегаторы, китайские платформы, посредники и дропшиппинг. — Как выбирать: проверяйте юрстатус и наличие документов на товар, запрашивайте образцы перед первой закупкой. — На что обращать внимание: условия цены, минимальный заказ, сроки, логистику и ответственность за брак — всё фиксируйте в договоре. — Главные риски: если у вас только один поставщик, вы будете полностью от него зависеть. Партнёр может резко поднять цену, сорвать сроки, снять товар с производства или закрыться. — Совет: держите в запасе двух–трёх проверенных партнёров, периодически перепроверяйте их и всегда тестируйте образцы перед новой закупкой. : оптовые базы и производители в России, агрегаторы, китайские платформы, посредники и дропшиппинг.

Каким должен быть поставщик для Wildberries

Поставщик должен давать возможность зарабатывать, а не создавать проблемы. Вот на что стоит обращать внимание в первую очередь:

Юридический статус. У поставщика должен быть официальный формат бизнеса — ООО или ИП. Это нужно для заключения договора, документооборота и защиты от претензий налоговой. Если решили работать с самозанятым, убедитесь, что он продаёт товары собственного производства, а не занимается перепродажей.

Документы на товар. Поставщик должен предоставить документы на свою продукцию: сертификаты, декларации или отказные письма. Ответственность за отсутствие документов лежит на селлере, поэтому важно проверить их наличие ещё до первой поставки.

Качество товара. Запросите образцы перед закупкой. Проверьте, соответствует ли товар заявленным характеристикам, как он выглядит в реальности, нет ли брака. Если поставщик отказывается предоставить образцы — это повод насторожиться.

Цена и условия. Сравните цены у нескольких поставщиков и выберите оптимальные. Уточните минимальный объём заказа, сроки производства и доставки, условия оплаты — предоплата или постоплата.

Логистика. Обычно товар от поставщика поступает на склад селлера для маркировки и проверки. Дальше возможны два варианта: FBW — партия отправляется на склад маркетплейса или FBS — товар хранится у вас и отгружается по факту поступления заказа. Задержки ведут к штрафам, поэтому у нового поставщика уточните периодичность поставок и сроки.

Надёжность. Проверьте отзывы о будущем контрагенте, уточните информацию в профильных чатах, посмотрите, как долго он на рынке.

Перед заключением договора проверьте контрагента через сайт ФНС или сервис Точка Банк. Нужно убедиться, что поставщик не имеет долгов и не является фирмой-однодневкой.

Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Слишком низкие цены, отказ предоставить образцы, отсутствие документов на товар, требование 100-процентной предоплаты, негативные отзывы в открытых источниках, работа без официального статуса — всё это сигналы для отказа от сотрудничества и поиска альтернатив.

Местные поставщики. Их можно найти на оптовых базах в вашем городе, на Авито, Юле или по сарафанному радио.

Преимущество: можно сразу проверить товар вживую, нет таможни и ВЭД, проще вернуть брак.

Недостатки: меньше выбор, выше цены, меньше эксклюзива, сложности с масштабированием, так как местный производитель может не потянуть ваши растущие объёмы или оказаться дороже федеральных игроков.

Агрегаторы поставщиков. Это сайты, где поставщики регистрируются и размещают свои предложения. Например, Optlist.ru, Supl.biz, Postavshhiki.ru.

Преимущество: все контакты собраны в одном месте, есть фильтры для поиска.

Недостатки: слишком большой выбор, иногда бывает сложно определиться. Есть риск попасть на недобросовестного поставщика.

Отраслевые издания и каталоги. В статьях, гайдах, интервью и рекламе в профильных журналах можно найти производителей из определённой ниши или региона.

Преимущества: это будут конкретные поставщики с указанием условий работы.

Недостатки: представлены не все поставщики, а только те, кто платит за рекламу. Кроме того, доступ к некоторым базам платный.

Напрямую в Китае. Закупать товар можно на внутреннем рынке Китая.

Преимущества: цены на 30–50% ниже российских, огромный выбор, уникальные и эксклюзивные бренды.

Недостатки: нужно вести внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), долгая доставка, языковой барьер, риск контрафакта.

Китай через посредников. Можно обратиться к услугам провайдеров ВЭД, байерам и агрегаторам.

Преимущество: посредники контролируют качество товара перед отправкой, помогут с оплатой, отгрузкой и документооборотом.

Недостатки: товар обойдётся дороже, поэтому в себестоимость нужно заложить комиссию.

Какой поставщик подойдёт — зависит от целей и масштаба бизнеса. Новичкам можно рассмотреть местных контрагентов или оптовиков, поскольку так быстрее и безопаснее. Опытным селлерам — агрегаторы, а также Китай, если планируете масштабироваться или выходить в эксклюзивную нишу.

Поставщики в России: оптовые базы и производители

Прямые закупки у производителей хороши тем, что в них нет посредников, поэтому не будет дополнительной наценки и сложностей с ВЭД. Найти их можно как лично, так и через онлайн-агрегаторы.

Офлайн-канал. Сюда входят оптовые рынки, производственные базы и индустриальные парки, где можно встретиться лично с будущим поставщиком. Например, «Садовод», «Южные Ворота» и ТЯК «Москва».

Многие фабрики открывают при производстве собственные склады-магазины. Там можно изучить продукцию, заказать пробную партию, подобрать цену и отгрузиться в тот же день.

Ещё один вариант — отраслевые конференции и выставки. С них стоит начинать, когда вы только планируете бизнес и выбираете нишу. Например, товары для дома можно изучить на мероприятии HouseHold Expo в Москве.

Преимущество офлайна: вы видите товар вживую и решаете вопросы на месте.

Недостаток офлайна: затраты времени на объезд площадок.

Онлайн-канал. Можно обратиться на сайты, например «Поставщики.ру», «ОптЛист», «Megaopt24», — на них тысячи российских производителей, фабрик и официальных дистрибьюторов.

Найти нужную фабрику можно также через поиск по запросу «производитель [товар] + город». Но иногда подходящего сайта может не быть в топе поисковой выдачи, поскольку востребованный производственник не всегда активно продвигается. Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Преимущество онлайна: всё в одном месте. Не нужно объезжать склады и рынки, можно сравнить цены и условия за пару часов, сразу увидеть ассортимент и минимальный объём заказа.

Недостаток онлайна: на агрегаторах много посредников, которые выдают себя за производителей, у них высокие цены, а качество может не соответствовать заявленному. Кроме того, на сайтах сложно оценить реальный уровень сервиса и надёжность поставщика без отзывов и личного контакта.

Когда вы уже выбрали поставщика и начали закупки, встаёт новая задача — не прогадать с объёмами и сроками. Чтобы держать руку на пульсе, подключите Единый кабинет селлера: он собирает данные с Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета в одном окне, анализирует продажи, прогнозирует выручку, отслеживает остатки на складах и помогает планировать поставки. Так вы избежите типичных ошибок — например заказать слишком много или, наоборот, остаться без товара в пик спроса.

Поставщики из Китая: маркетплейсы и посредники

Китайские производители привлекают низкой ценой и эксклюзивной продукцией. С ними можно работать напрямую через платформы или обратиться к посредникам.

Китайские маркетплейсы. Основные площадки для закупок:

1688.com — оптовая платформа для внутреннего рынка Китая. Здесь самые низкие цены и работа напрямую с фабриками.

Минусы: интерфейс на китайском, доставка только по Китаю, а для оплаты и отгрузки в Россию понадобится посредник.

Taobao — розничная площадка. Подходит для тестовых закупок и проверки качества — можно заказать даже одну единицу.

Минусы: цены выше, чем на 1688, нет минимального заказа, который нужен, чтобы получить оптовую цену и согласие на отгрузку, — можно заказать даже одну единицу товара.

Alibaba.com — международная B2B-платформа. Интерфейс на английском, продавцы — с лицензией на экспорт.

Минусы: цены выше, чем на 1688, так как большинство продавцов — посредники. Риск мошенничества тоже выше, поскольку многие отмечают недостатки системы защиты сделок.

Посредники. Специалисты предлагают комплексные решения, иногда под ключ: они найдут для вас нужную фабрику, проконтролируют качество и возьмут на себя таможню и доставку.

Услуги посредников востребованы в основном из-за сложностей закупок напрямую. Поэтому, если вы не хотите разбираться с ВЭД, таможней и языковым барьером, можно передать эти задачи профессионалам. Сервис закупок из Китая для маркетплейсов от Точка Банка подберёт поставщика под ваш товар, проверит его, оформит документы, проведёт оплату и растаможит партию — вам останется только продавать.

Бизнес-туры в Китай. В этих поездках можно изучить актуальные тренды, увидеть, как устроена работа производств, и найти надёжных партнёров. Обычно в программу включены встречи с бизнесменами, посещение китайских выставок, а также экскурсии на фабрики и заводы.

Бизнес-туры организовывают турагентства. Они занимаются бронированием билетов и гостиниц, организовывают посещение выставок и производств, предоставляют услуги переводчиков, помогают с поиском поставщиков и юридическим сопровождением.

Поехать в Китай можно и самостоятельно, но тогда составление программы ложится на ваши плечи. Нужно изучить ближайшие крупные выставки и направиться туда с деловым визитом. О таком способе поиска поставщиков рассказали в статье «Как найти поставщиков на Кантонской выставке».

Дропшиппинг и работа без своего склада

Прямые поставки, или дропшиппинг, — это модель, при которой продавец не хранит товар на своём складе. Он размещает карточки на маркетплейсе, принимает заказы и передаёт их своему партнёру. А тот уже упаковывает товар и передаёт его в доставку до покупателя. На Wildberries эта схема реализуется через модель FBS.

Плюсы:

Старт без вложений — не нужно закупать товар, арендовать склад и нанимать персонал.

Быстрый выход — запуск за несколько дней, без долгой подготовки.

Гибкость — можно быстро менять товары и тестировать ниши, не рискуя заморозить деньги в остатках.

Масштабируемость — модель легко расширяется, автоматизируется и превращается в полноценный бизнес.

Минусы:

Нет контроля качества и сроков — задержки, брак, плохая упаковка и другие ошибки поставщика снижают рейтинг продавца и позицию в выдаче.

Низкая маржинальность — в цене товара учитывается прибыль поставщика, это забирает часть дохода.

Зависимость от поставщика — он может убрать товар, поднять цену или прекратить сотрудничество в любой момент.

Проблемы с возвратами — возвращённый товар иногда сложно вернуть поставщику, а все убытки ложатся на вас.

Как проверить надёжность поставщика

Проверка поставщика — это не разовое действие, а системный процесс. Сделать однократно и забыть не получится. Условия работы, цены и качество могут меняться, а поставщик — уйти с рынка или сменить приоритеты.

Перед стартом и периодически во время сотрудничества проверяйте поставщика по ЕГРЮЛ/ЕГРИП, следите за актуальностью данных и держите двух–трёх запасных партнёров, которые перед каждой закупкой предоставляют образы для тестирования.

Как договориться об условиях и цене

Условия поставки — это предмет переговоров. Покажите поставщику, что вы нацелены на продолжительное сотрудничество:

Говорите не о разовой закупке, а о регулярных поставках.

Не просите оптовую цену за тестовую партию из 10 штук.

Уточните минимальный объём для первого заказа и скидки при увеличении партий.

Аргументируйте свои запросы. Например, товар идёт на маркетплейс, спрос высокий, оборачиваемость быстрая.

Запрашивайте отсрочку платежа — это даст вам финансовую гибкость.

Все договорённости обязательно фиксируйте в договоре: цены, сроки, требования к упаковке, условия возврата брака и порядок приёмки.

Если поставщик не готов работать с вашим объёмом — ищите альтернативы. Это может быть мелкий опт, складские остатки, стоки, объединение с другими селлерами для совместной закупки или тестовая партия.

Как не нарваться на брак и контрафакт

Закупку стоит начинать с заказа образцов — это позволит проверить качество ещё до того, как деньги будут перечислены. Во время заключения договора обязательно зафиксируйте ответственность поставщика. Пропишите, как он гарантирует оригинальность товара и компенсирует ваши убытки, включая штрафы маркетплейса за контрафакт или брак. Также укажите условия возврата бракованного товара — как это будет происходить и за чей счёт.

Обязательно проводите выборочную проверку каждой партии. Это когда вы достаёте из поставки несколько единиц товара и проверяете их на соответствие всем характеристикам и брак. Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Полученные от поставщика сертификаты, декларации или отказные письма проверьте на сайте Росаккредитации. За поддельные документы маркетплейс заблокирует карточки и оштрафует.

Частые ошибки при выборе поставщика

Единственный поставщик. Поставщик может снять товар с производства, повысить цену, продать брак или вообще закрыться. Если у вас нет быстрой замены, вы рискуете остаться без товара в пик сезона и потерять позиции в выдаче. Важно держать на виду ещё двух–трёх проверенных партнёров.

Работа без письменного договора. Полагаться на устные договорённости не стоит даже при небольших закупках. Поставщик может исчезнуть или отказаться от обязательств, а доказать что-либо в суде будет невозможно.

Погоня за низкой ценой. Слишком дешёвый товар часто оказывается браком, подделкой или «серой» продукцией без документов. Экономия на закупке грозит штрафами, возвратами, дорогой логистикой и даже налоговыми рисками.

Игнорирование условий возврата, хранения и транспортировки. Если в договоре не прописан возврат брака, вы рискуете остаться с некачественным товаром. Вернуть его часто нельзя или это обходится дороже, чем утилизация. При этом даже хороший товар можно испортить во время доставки. Заранее уточните у поставщика, как упаковывают и отгружают поставку. Это особенно важно для хрупких и сезонных вещей.

Неучёт сезонности. Узнайте, готов ли поставщик увеличить объёмы в горячие месяцы, иначе вы получите отказ или ценник +30% в самый неподходящий момент.