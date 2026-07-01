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Правда или миф: продавцам на Wildberries можно больше не продвигать карточки товара

На Wildberries заработала биржа карточек товаров. Продавцы смогут покупать уже раскрученные карточки, которые приносят прибыль. Но у нововведения есть подводные камни — разбираемся вместе с экспертом.

01.07.2026
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Как работает биржа карточек товаров на WB

Wildberries запустил биржу карточек товаров. Теперь селлеры могут купить чужие раскрученные карточки или продать свои. Причём рейтинг, отзывы и остатки в обоих случаях сохранятся. 

Сейчас сервис тестируется, поэтому доступен только для части продавцов из России, но скоро его откроют для всех.

Как купить чужую карточку на WB

Покупатель ищет на бирже подходящее предложение, добавляет его в корзину и оформляет заказ. Дальше сделку необходимо подтвердить через СМС-код или пуш-уведомление. Договор купли-продажи система составит сама. 

В конце останется перечислить продавцу стоимость карточек и остатков, а также оплатить услугу подготовки и переноса карточек между личными кабинетами, которую предоставляет Wildberries. 

Как перенести карточки товаров между кабинетами на Wildberries

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Как продать свою карточку на WB

Продавец создаёт объявление о продаже, и дальше оно отправляется на модерацию. Если всё хорошо, то объявление опубликуется на бирже.

Когда сделка состоится, нужно будет перенести карточку в личный кабинет покупателя. Но перед этим важно проверить наличие остатков.

В чём подводные камни: мнение эксперта

Покупка готовой карточки на бирже — рабочая история. Но нужно учитывать некоторые факторы.


1. Аналитика карточки. Сделайте глубокую аналитику, чтобы понять, как карточку продвигали, за счёт чего она продавалась и какой у неё внутренний рейтинг. 

2. Аналитика категории. Изучите нишу. Если карточка так хорошо генерирует выручку, то зачем её продают? Возможно, в нише нет прибыли или на рынок пришли новые конкуренты и заняли лидирующие позиции.

3. Контакты поставщика. Рассчитайте маржу. Если с ней всё хорошо и вы понимаете, что товар актуальный и пользуется популярностью, то подумайте о том, где вы в дальнейшем будете закупать точно такой же товар по этой же цене. Передадут ли вам контакты поставщика или производителя?

4. Бренд. Уточните, продавался ли товар под брендом? Если да, то многое зависит от внутреннего и внешнего трафика. А если бренд узнаваемый, то нужно дополнительно заключить дистрибьюторский договор и стать официальным представителем марки. Если бренда нет, то необходимо заложить бюджет на продвижение. Но в этом случае у вас может не быть таких результатов, которые есть сейчас в этой карточке. 

Ольга ЧиноваОльга Чинова
Ольга ЧиноваЭксперт по маркетплейсам

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На Wildberries появилась биржа карточек товаров: что это значит для продавцов — Точка Банк