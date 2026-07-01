Правда или миф: продавцам на Wildberries можно больше не продвигать карточки товара

Wildberries запустил биржу карточек товаров. Теперь селлеры могут купить чужие раскрученные карточки или продать свои. Причём рейтинг, отзывы и остатки в обоих случаях сохранятся.
Сейчас сервис тестируется, поэтому доступен только для части продавцов из России, но скоро его откроют для всех.
Как купить чужую карточку на WB
Покупатель ищет на бирже подходящее предложение, добавляет его в корзину и оформляет заказ. Дальше сделку необходимо подтвердить через СМС-код или пуш-уведомление. Договор купли-продажи система составит сама.
В конце останется перечислить продавцу стоимость карточек и остатков, а также оплатить услугу подготовки и переноса карточек между личными кабинетами, которую предоставляет Wildberries.