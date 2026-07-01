Правда или миф: продавцам на Wildberries можно больше не продвигать карточки товара

Покупка готовой карточки на бирже — рабочая история. Но нужно учитывать некоторые факторы.



1. Аналитика карточки. Сделайте глубокую аналитику, чтобы понять, как карточку продвигали, за счёт чего она продавалась и какой у неё внутренний рейтинг.





2. Аналитика категории. Изучите нишу. Если карточка так хорошо генерирует выручку, то зачем её продают? Возможно, в нише нет прибыли или на рынок пришли новые конкуренты и заняли лидирующие позиции.





3. Контакты поставщика. Рассчитайте маржу. Если с ней всё хорошо и вы понимаете, что товар актуальный и пользуется популярностью, то подумайте о том, где вы в дальнейшем будете закупать точно такой же товар по этой же цене. Передадут ли вам контакты поставщика или производителя?





4. Бренд. Уточните, продавался ли товар под брендом? Если да, то многое зависит от внутреннего и внешнего трафика. А если бренд узнаваемый, то нужно дополнительно заключить дистрибьюторский договор и стать официальным представителем марки. Если бренда нет, то необходимо заложить бюджет на продвижение. Но в этом случае у вас может не быть таких результатов, которые есть сейчас в этой карточке.

