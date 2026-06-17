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Правительство РФ поддержало поправки, которые разрешают штрафовать маркетплейсы за ценовое давление на продавцов

1 октября 2026 года в России начнёт действовать закон о платформенной экономике, который устанавливает правила взаимодействия продавцов и маркетплейсов. За нарушения этого закона будут штрафовать — санкции вводит законопроект № 959258-8.

17.06.2026
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Законопроект о штрафах № 959258-8 прошёл первое чтение в Госдуме в июле 2025 года. Ко второму чтению Минэкономразвития разработало поправки, которые расширили список правонарушений. 15 июня их одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом стало известно Forbes. 

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Список штрафов для маркетплейсов

Штрафов много — они отличаются тяжестью нарушения и суммами. 

Большое внимание уделяется защите продавцов от ценового давления. Например сервисы должны дать возможность отказываться от скидок, а в случае отказа не наказывать магазины снижением рейтинга, падением карточек в поисковой выдаче и так далее. Если площадки проигнорируют норму, их могут оштрафовать до 400 тыс ₽.

НарушениеШтраф для должностных лицШтраф для юрлиц
Нет технической возможности отправлять или получать важные сообщения10 000-40 000 ₽20 000-50 000 ₽
Не направлен или не актуализирован акт сверки расчётов20 000-40 000 ₽50 000-100 000 ₽
Товар размещён на платформе с нарушением30 000-80 000 ₽50 000-100 000 ₽
Цена снижена без уведомления и согласия продавца30 000-80 000 ₽100 000-300 000 ₽
Нарушены требования к поисковой выдаче, например маркетплейс наказал продавца за отказ от скидок30 000-80 000 ₽100 000-400 000 ₽
Без оснований ограничен доступ партнёра к личному кабинету30 000-80 000 ₽100 000-500 000 ₽
Нарушение сроков ответа на жалобу (площадка рассматривает жалобу свыше 15 дней или не отменяет незаконные меры в течение 48 часов)до 500 000 ₽до 500 000 ₽

Если закон о штрафах примут, маркетплейсы начнут привлекать к административной ответственности и штрафовать с 1 октября. Это создаст дополнительные гарантии для продавцов и сделает решения площадок прозрачными и обоснованными.

Экспертное мнение

Внутри категорий на маркетплейсах существует конкурентная борьба между продавцами. Они намеренно демпингуют, чтобы выделиться ценой и подняться выше в выдаче. Поэтому те магазины, которые делает ставку на низкую цену, будут продолжать участвовать в акциях, даже несмотря на возможность отказа и штрафы для маркетплейсов.


Я советую на старте или при расширении ассортимента внимательно анализировать ценовую стратегию конкурентов за последний год. И в идеале, сразу делать ставку не на цену, а на ценность товара: преимущества, качество или обслуживание.

Ольга ЧиноваОльга Чинова
Ольга ЧиноваДействующий селлер, приглашённый спикер Wildberries, наставник и эксперт

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