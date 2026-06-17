Внутри категорий на маркетплейсах существует конкурентная борьба между продавцами. Они намеренно демпингуют, чтобы выделиться ценой и подняться выше в выдаче. Поэтому те магазины, которые делает ставку на низкую цену, будут продолжать участвовать в акциях, даже несмотря на возможность отказа и штрафы для маркетплейсов.





Я советую на старте или при расширении ассортимента внимательно анализировать ценовую стратегию конкурентов за последний год. И в идеале, сразу делать ставку не на цену, а на ценность товара: преимущества, качество или обслуживание.

