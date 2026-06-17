Законопроект о штрафах № 959258-8 прошёл первое чтение в Госдуме в июле 2025 года. Ко второму чтению Минэкономразвития разработало поправки, которые расширили список правонарушений. 15 июня их одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом стало известно Forbes.
Список штрафов для маркетплейсов
Штрафов много — они отличаются тяжестью нарушения и суммами.
Большое внимание уделяется защите продавцов от ценового давления. Например сервисы должны дать возможность отказываться от скидок, а в случае отказа не наказывать магазины снижением рейтинга, падением карточек в поисковой выдаче и так далее. Если площадки проигнорируют норму, их могут оштрафовать до 400 тыс ₽.
|Нарушение
|Штраф для должностных лиц
|Штраф для юрлиц
|Нет технической возможности отправлять или получать важные сообщения
|10 000-40 000 ₽
|20 000-50 000 ₽
|Не направлен или не актуализирован акт сверки расчётов
|20 000-40 000 ₽
|50 000-100 000 ₽
|Товар размещён на платформе с нарушением
|30 000-80 000 ₽
|50 000-100 000 ₽
|Цена снижена без уведомления и согласия продавца
|30 000-80 000 ₽
|100 000-300 000 ₽
|Нарушены требования к поисковой выдаче, например маркетплейс наказал продавца за отказ от скидок
|30 000-80 000 ₽
|100 000-400 000 ₽
|Без оснований ограничен доступ партнёра к личному кабинету
|30 000-80 000 ₽
|100 000-500 000 ₽
|Нарушение сроков ответа на жалобу (площадка рассматривает жалобу свыше 15 дней или не отменяет незаконные меры в течение 48 часов)
|до 500 000 ₽
|до 500 000 ₽
Если закон о штрафах примут, маркетплейсы начнут привлекать к административной ответственности и штрафовать с 1 октября. Это создаст дополнительные гарантии для продавцов и сделает решения площадок прозрачными и обоснованными.