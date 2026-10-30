Регистрация ПВЗ: как зарегистрировать пункт выдачи заказов с нуля

Коротко Шаг 1. Определитесь с площадкой и изучите условия.

Шаг 2. Зарегистрируйте бизнес. Самозанятость не подойдёт — нужно ИП или ООО. При регистрации укажите код ОКВЭД 52.29 и выберите систему налогообложения: УСН, АУСН или ОСНО. Шаг 3. Откройте расчётный счёт, чтобы можно было выводить заработанные деньги. Шаг 4. Подберите помещение. Но договор аренды не подписывайте до одобрения маркетплейса. Шаг 5. Подайте заявку на открытие ПВЗ в личном кабинете партнёра. После одобрения подпишите оферту. Шаг 6. Дождитесь согласования и подпишите договор. Шаг 7. Сделайте ремонт в помощении по брендбуку. Шаг 8. Откройте ПВЗ.

Вот из каких этапов состоит регистрация ПВЗ:

Какую форму бизнеса выбрать для пункта выдачи: ИП или ООО

ПВЗ работают по агентской схеме — выдают заказы от имени маркетплейса и получают за это вознаграждение. По закону агентом может быть только ИП или ООО. Самозанятость для этого не подходит — прямой запрет устанавливает п. 5 ч. 2 ст. 4 Федерального закона №422-ФЗ.

Какую форму выбрать, ИП или ООО, зависит от того, открываете вы одну точку или сеть, есть ли у вас партнёры или будете вести бизнес в одиночку. Ключевые различия между ИП и ООО:

Критерий Индивидуальный предприниматель (ИП) Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Регистрация В ФНС срок регистрации — три дня, не считая дня подачи и выдачи, итого пять дней. Нужны заявление Р21001 и паспорт В ФНС срок регистрации — три дня, не считая дня подачи и выдачи, итого пять дней. Но нужно больше времени на сбор документов. Понадобятся заявление по форме Р11001, паспорта учредителей и директора, решение или протокол о создании, устав , подтверждение юридического адреса и уставный капитал от 10 000 ₽ Кому подходит Для предпринимателей, которые открывают одну или несколько точек Для открытия крупной сети пунктов выдачи или работы с партнёрами Ответственность Владелец ПВЗ отвечает по обязательствам всем своим личным имуществом Владелец ПВЗ отвечает только в пределах своего уставного капитала и имущества юрлица Управление деньгами Доходы от бизнеса доступны сразу, их можно тратить на личные нужды Изъять деньги из бизнеса сложнее — только как зарплату или дивиденды. И это влечёт дополнительные налоги

Какие коды ОКВЭД и систему налогообложения указать при регистрации

Специализированный ОКВЭД для ПВЗ пока не ввели, поэтому в качестве основного кода стоит выбрать:

52.29 — «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками». Этот код охватывает приём, хранение и выдачу заказов.

ВАЖНО

ПВЗ не является розничной торговлей, поэтому код 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет» не подходит. Его можно добавить как дополнительный, если продаёте собственные товары или работаете селлером на маркетплейсах.

По необходимости можно добавить другие дополнительные коды:

52.10 «Складирование и хранение» — если храните товары или обрабатываете возвраты.

53.20 «Почтовая связь и курьерская деятельность» — выдача заказов относится к «последней миле».

82.99 «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки» — если осуществляете приём возвратов, упаковываете, наносите штрихкоды.

Системы налогообложения для ПВЗ сравним в таблице.

Режим Ставка Лимиты Особенности УСН «Доходы» 6% До 130 сотрудников, доход до 490,5 млн ₽. При достижении лимита 20 млн ₽ в год появится НДС Налог платится не со всей стоимости заказов, а только с того, что маркетплейс платит вам за выдачу. ИП на УСН «Доходы» налог можно уменьшить на страховые взносы — свои и за сотрудников УСН «Доходы минус расходы» 15% Те же. При достижении лимита 20 млн ₽ в год появится НДС Выгоден при высоких расходах (аренда, зарплата). При убытке — минимальный налог 1% АУСН 8% или 20% До 5 сотрудников, доход до НДС 60 млн ₽ Автоматический расчёт налогов. Есть ограничения по видам деятельности и банкам.



Подходит только для ПВЗ Ozon

ОСНО НДС 22%, налог на прибыль 25% Без ограничений Сложная отчётность, высокая нагрузка. Подходит только для крупных сетей

Что учесть при выборе УСН. С 2026 года на УСН нужно платить НДС, если доход за прошлый год превысил 20 млн ₽. У ПВЗ обороты обычно меньше, так что большинства это не коснётся. Но если порог всё же превышен, доступны ставки:

5% — при доходе до 272,5 млн ₽.

7% — при доходе до 490,5 млн ₽. Вычет входного НДС не положен.

Если решили перейти на УСН или АУСН, подайте уведомление сразу при регистрации бизнеса или в течение 30 дней после неё. Если не успеете, то автоматически окажетесь на ОСНО.

Как зарегистрировать ИП для ПВЗ пошагово

Путь от идеи до открытия занимает в среднем 1,5–3 месяца. Большую часть времени забирают поиск помещения, его согласование и ремонт. Ниже привели восемь шагов, которые нужно пройти будущему владельцу ПВЗ.

Шаг 1. Выберите маркетплейс

Определитесь, с какой площадкой будете работать: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет или другой. Узнайте, какие у маркетплейса система вознаграждения, требования к ПВЗ, штрафы и помощь на старте. Внимательно изучите договор оферты или концессии.

ВАЖНО Лицензия для открытия ПВЗ не требуется. Однако правила работы у разных маркетплейсов отличаются — изучите их до подачи заявки, чтобы избежать неприятностей.



Шаг 2. Зарегистрируйте бизнес

Владельцем ПВЗ может стать только ИП или ООО. Самозанятость не подходит: этот режим разрешает продавать только собственные товары и услуги, а ПВЗ работает как посредник — выдаёт заказы от имени маркетплейса.

Первую точку проще открыть как ИП: регистрация быстрее, отчётности меньше, деньгами можно распоряжаться свободнее. ООО имеет смысл открывать, если запускаете ПВЗ с партнёрами, чтобы зафиксировать доли в бизнесе.

При регистрации укажите коды ОКВЭД. Основной:

— 52.29 «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками».

Дополнительные:

— 53.20 — почтовая и курьерская деятельность;

— 52.10 — складирование и хранение;

— 82.99 — если занимаетесь возвратами, упаковкой, штрихкодированием.

На этапе регистрации нужно выбрать систему налогообложения. Для ПВЗ доступны УСН, АУСН или ОСНО, если это позволяет договор с маркетплейсом. Самозанятость и патент не подойдут: ПВЗ работает по агентской схеме, а эти режимы запрещают посредничество.

Чаще всего владельцы ПВЗ выбирают УСН. Есть два варианта: «Доходы» со ставкой 6% и «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. Второй выгоднее, если расходы превышают 60% выручки.

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Шаг 3. Откройте расчётный счёт

После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы в дальнейшем получать вознаграждение от маркетплейса, оплачивать аренду и выплачивать зарплаты сотрудникам. В Точка Банке его можно открыть бесплатно.

Шаг 4. Подберите помещение

Выбирая месторасположение, смотрите на конкуренцию и проходимость. Например, для ПВЗ СДЭК близость бизнес-центров и ТЦ поможет найти корпоративных клиентов.

Ищите сразу 2–3 варианта, но договор аренды сразу не подписывайте. Сперва нужно получить согласование от маркетплейса.

Шаг 5. Подайте заявку на открытие ПВЗ

Это нужно сделать в личном кабинете маркетплейса. Укажите данные о себе, а также приложите фотографии и технические характеристики помещения.

Шаг 6. Дождитесь согласования и подпишите договор

Бренд-менеджер маркетплейса проверит помещение на соответствие требованиям: площадь, расположение, оформление, техническое оснащение. Проверка занимает 2–3 дня, иногда с выездом на место.

После одобрения подпишите оферту. Дальше маркетплейс откроет вам следующие этапы. Например, в приложении Ozon заявка перейдёт в статус «В ремонте».

Шаг 7. Оформите помещение и купите оборудование

Приведите точку в соответствие с брендбуком маркетплейса: цветовая схема, вывеска, логотипы. Обустройте зону ожидания: диван, кулер, примерочная, урна, информационный стенд, книга жалоб. Купите оборудование: сканер штрихкодов, принтер этикеток, принтер чеков, ноутбук или компьютер. А если вы принимаете оплату на месте, то ещё и онлайн-кассу.

Шаг 8. Откройте пункт выдачи

После финальной проверки маркетплейс активирует пункт, уведомит клиентов рассылкой. Заказы пойдут уже со следующего дня.

Как подать заявку и зарегистрировать пункт выдачи у маркетплейса

Заявка подаётся в личном кабинете партнёра на сайте маркетплейса. Например, у Wildberries — через WBPoint, у Ozon — в Турбо ПВЗ. Далее маркетплейс проверяет информацию. Если всё в порядке, приходит одобрение. Затем пункт переходит в стадию «Ремонт».

СОВЕТ Важно соблюдать сроки, иначе заявку аннулируют.



Какие документы и договоры понадобятся

Для заявки площадка обычно запрашивает:

Данные ИП или ООО: ИНН, ОГРИП, ОГРН, паспортные данные предпринимателя.

Адрес помещения и фото фасада.

Планировку или схему точки.

Договор аренды или подтверждение права пользования помещением.

Банковские реквизиты.

Два из них являются ключевыми:

1. Оферта маркетплейса.

Оферта маркетплейса — это публичный договор, который регулирует отношения с площадкой: условия работы, ставки, требования к помещению и работе, штрафы. Соглашение подписывают онлайн при регистрации в личном кабинете, бумажных копий не требуется.

2. Договор аренды помещения.

Маркетплейс требует подтвердить право пользования помещением. Это может быть договор аренды или субаренды. Без него заявку на открытие не примут. Дополнительно может понадобиться договор с ОФД, если вы принимаете оплату в пункте выдачи наличными или картой.

Как подготовить помещение и оборудование к открытию

Внимательно изучите оферту — там прописаны все требования к помещению и ремонту. Подготовьте точку строго по ним, иначе в открытии откажут. Одно из главных условий: у клиентов и курьеров должен быть удобный доступ к ПВЗ.

Внешний вид точки должен соответствовать брендбуку маркетплейса. Иногда можно дополнительно добавить неон. Но учтите, что во многих городах, например в Казани, вывески нужно согласовывать с администрацией города, иначе можно получить крупный штраф.

До подписания договора аренды запросите у маркетплейса полный список требований и отправьте менеджеру фото помещения на предварительную проверку. Также уточните у собственника помещения, разрешает ли он ремонт и установку вывески.

Элина Симцова Владелец ПВЗ

Подключите надёжный интернет для работы и видеонаблюдение с облачным хранением и доступом для маркетплейса. Это обязательное условие, за нарушение которого предусмотрены штрафы. Для выдачи заказов подготовьте стойку или рабочее место, ноутбук или компьютер, сканер штрихкодов, принтер этикеток и чеков. Кроме того, нужны весы для взвешивания посылок, если у вас логистический пункт или дополнительный бизнес по отправке товаров.

Не забудьте про примерочные с зеркалами, диван или стулья, кулер с водой, урну и информационный стенд. Можно поставить детский столик с карандашами для рисования.

На складе понадобятся перегородки от клиентской зоны, стеллажи, ячейки. Ещё нужен принтер термоэтикеток, если планируете заниматься упаковкой товара как дополнительной деятельностью.

Если будете брать оплату на месте, например в ПВЗ Яндекс Маркета, организуйте кассовое оборудование и терминал для безналичной оплаты — эквайринг.