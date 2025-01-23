Сертификация для маркетплейсов: всё, что нужно знать

Товары на маркетплейсах подпадают под требования об оформлении сертификатов, деклараций или отказных писем. Какой именно документ понадобится, зависит от того, что вы будете продавать.

Если вы планируете заниматься торговлей через маркетплейсы, важно учитывать требования законодательства в области сертификации. Товары должны сопровождаться документами, которые подтверждают их качество и безопасность.

Зачем нужна сертификация для маркетплейсов

Сертификация для маркетплейсов обеспечивает безопасность и качество товаров для потребителей. Она гарантирует, что товары соответствуют установленным стандартам. Например, детская одежда не содержит материалы, которые могут навредить ребёнку.

Сертификация важна не только покупателям, но и селлерам. Она помогает сразу в нескольких направлениях:

Соответствовать требованиям законодательства.

Повысить доверие покупателей, которые видят наличие сертификатов и деклараций.

Избежать штрафов из-за продажи несертифицированных товаров.

Для селлеров отсутствие сертификации грозит блокировкой карточки. И как следствие — потерей всех вложенных усилий и средств. Нарине Мурадян эксперт по сертификации маркетплейсов

Общие сведения о сертификации и документах

Когда предприниматель планирует торговать через маркетплейсы, ему нужно разобраться в требованиях к продаваемому товару, узнать, сколько времени займёт сертификация и сколько будет стоить.

Также следует изучить требования площадок: разрешено ли выкладывать карточки товара без документов, какой порядок проверки со стороны маркетплейса, какие последствия за нарушения. У Озона, Вайлдберриза или Ламоды правила могут отличаться, но во всех случаях сертификаты и декларации соответствия должны быть оформлены.

Даже если предприниматель, взвешивая риски, принимает решение не оформлять документы до начала продаж, следует максимально изучить информацию по своей продукции, чтобы при необходимости быстро решить все вопросы. Нарине Мурадян эксперт по сертификации маркетплейсов

Обратиться для оформления документов можно только в аккредитованную организацию. Перечень доступен на сайте Росаккредитации.

Как понять, подлежит ли товар обязательной сертификации

Шаг 1. Соберите базовые характеристики продукции. Они зависят от вида товара, например:

для одежды — состав и возрастная категория;

для электроники — мощность, принцип работы, материалы;

для игрушек — материал, возрастная категория.

Шаг 2. Определите код ТН ВЭД. Он помогает таможенным инспекторам быстро узнать категорию товара. Чтобы узнать свой код ТН ВЭД, попробуйте таможенный калькулятор.

Шаг 3. Изучите Постановление Правительства РФ № 2425. В нём есть два списка продукции по системе ГОСТ Р. Один список указывает на необходимость оформления сертификата соответствия, другой — декларации о соответствии.

Шаг 4. Посмотрите технические регламенты Таможенного союза, требования ЕАЭС для разных категорий товаров, чтобы узнать, какой документ требуется.

Если в этих документах не нашли свою категорию товара, значит оформлять сертификат или декларацию не надо. Но в этом случае понадобится оформить отказное письмо — оно поможет в спорной ситуации.

При желании продавца можно пройти процедуру добровольной сертификации.

Кто оформляет документы

Производитель продукции Сертификаты и декларации оформляет самостоятельно в аккредитованных сертификационных центрах Продавец товаров Документы оформляет производитель. Продавцу нужно запросить их. В случае отсутствия — сделать самостоятельно.Проверить сроки, актуальность сертификата или декларации можно на сайте Росаккредитации Официальный дистрибьютор Оформляет весь пакет документов, в том числе для подтверждения подлинности товара Продавец товара с неустановленным происхождением Для отечественных продуктов — протестировать товар в сертификационных центрах. Для иностранных самостоятельно не получится, так как этим должна заниматься импортирующая компания

Что такое сертификат соответствия

Сертификат соответствия — это документ, который подтверждает соответствие товара стандартам и регламентам качества и безопасности. Обязательной сертификации подлежат, например, товары для детей, электроника, одежда первого слоя для взрослых и детей старше 3 лет.

Сертификат соответствия на товар

Срок действия сертификата зависит от типа продукции и может составлять до трёх лет для ГОСТ Р или до пяти лет для документов ЕАЭС.

В течение всего срока действия сертификата нужно проходить ежегодный инспекционный контроль. Если предприниматель отказался проходить проверку, эксперт по сертификации обязан аннулировать сертификат. Это требование прописано в регламентах. Инспекционный контроль оплачивается дополнительно. Стоимость зависит от стоимости испытаний в момент прохождения ИК. В среднем 50% от стоимости сертификата. Нарине Мурадян эксперт по сертификации маркетплейсов

Что такое декларация соответствия

Это документ, который подтверждает, что товар соответствует нормативным документам, в том числе техническим регламентам Евразийского экономического союза. В отличие от сертификата ответственность за достоверность сведений в декларации несёт сам заявитель (производитель или поставщик).

Декларация обязательна для определённых видов продукции, таких как посуда, строительные смеси, косметика, одежда второго слоя для взрослых и другие.

Срок действия может составлять один, три года, пять лет. Конкретный срок определяется техническим регламентом и зависит от вида продукции.

Декларация о соответствии выглядит так

Что такое отказное письмо

Отказное письмо — упрощённое название информационного письма. Этот документ подтверждает отсутствие необходимости в сертификации или декларировании товара. Письмо можно оформить на аксессуары для телефонов, бижутерию, кухонные принадлежности и другое.

Срок действия не ограничен, но оно перестаёт действовать, если внесены изменения в списки сертифицируемых и декларируемых товаров.

Информационное письмо селлер предоставляет по запросу площадки.

Пример отказного письма

Что такое СГР

СГР — свидетельство о государственной регистрации. Оно нужно для продажи товаров на территории ЕАЭС — Евразийского экономического союза, а также ввоза из него в Россию. СГР тоже относится к сертификации и обязательно для ряда продукции:

бытовая химия,

средства для дезинфекции,

одежда для новорождённых,

ароматизаторы помещений,

подгузники,

влажные салфетки,

прокладки,

БАДы.

Так выглядит свидетельство о государственной регистрации продукции

Какие товары можно продавать без сертификатов

Некоторые категории товаров не требуют обязательной сертификации или декларирования. Но продавец может оформить на них отказные письма или пройти добровольную сертификацию.

Канцелярские товары (ручки, простые и цветные карандаши, блокноты, ежедневники, скрепки, зажимы для бумаги, линейки).

Аксессуары для гаджетов (защитные стёкла, плёнки для телефонов и планшетов, держатели, подвески и брелоки, наклейки).

Бижутерия (браслеты, серьги, кольца и бусы из искусственных камней, древесины, бисера и других материалов, значки с эмалевыми покрытиями и брелоки).

Товары для творчества (кисти, холсты, наборы для вышивания, вязания, бисероплетения, бумага для декупажа, скрапбукинга). Тут есть нюанс: сами наборы могут не подлежать сертификации, а часть содержимого в наборе — подлежать.

Товары для дома (декоративные подушки, покрывала, пледы, рамки для фотографий, вазы, ёлочные украшения).

Товары для животных (лежанки, домики, игрушки для питомцев, миски, поилки, кормушки, ошейники, поводки, шлейки).

Двери межкомнатные, входные.

Рыболовные товары и другое.

Штрафы за отсутствие сертификатов, деклараций и другие нарушения по качеству товара

Продажа товара ненадлежащего качества напрямую зависит от наличия сертификатов и деклараций. Если эти документы отсутствуют, то у покупателя больше вероятность приобрести товар ненадлежащего качества.

Статья КоАП РФ Нарушение Физические лица Должностные лица Юридические лица ч. 1 ст. 14.4 Продажа товаров ненадлежащего качества От 1 000 до 2 000 рублей От 3 000 до 10 000 рублей От 20 000 до 30 000 рублей ч. 2 ст. 14.7 Обман покупателей о качестве товара От 3 000 до 5 000 рублей От 12 000 до 20 000 рублей От 100 000 до 500 000 рублей ч. 1 ст. 14.44; ч. 3 ст. 14.44 Недостоверное декларирование соответствия продукции, в том числе с причинением вреда жизни и здоровью людей − Штраф от 15 000 до 25 000 рублей; штраф от 35 000 до 50 000 рублей Штраф от 100 000 до 300 000 рублей; штраф от 700 000 до 1 000 000 рублей ст. 14.45 Реализация продукции без подтверждения соответствия − От 20 000 до 40 000 рублей От 100 000 до 300 000 рублей ч. 1 ст. 14.46 Нарушение маркировки − От 10 000 до 20 000 рублей От 100 000 до 300 000 рублей

Кроме этого, наказание может последовать со стороны маркетплейса: блокировка аккаунта, карточки товара или штрафы.

Как оформить сертификат, декларацию и отказное письмо

Оформление сертификатов и деклараций соответствия доступно только юридическим лицам и ИП. Если предприниматель оформлен как самозанятый, он получит отказ от Вайлдберриза или Озона на торговлю товарами, которые должны иметь такие документы. Самозанятые могут реализовывать только ту продукцию, которую не нужно сертифицировать и декларировать.

Процесс оформления сертификата

Для получения сертификата производитель или продавец должен взять образец продукции и предоставить его на экспертизу в специализированный центр. Если продукт соответствует нормам, центр выдаст сертификат.

Цена оформления сертификата по нормам ГОСТ Р зависит от назначения продукции, срока действия, наличия технических документов, сложности лабораторных испытаний. Например, в одном случае стоимость составит от 15 000 рублей, а в другом (для серийного выпуска товаров сроком до 3 лет) — около 200 000 рублей.

Более точную информацию о цене можно получить в учреждении, которое проводит сертификацию.

Процесс оформления сертификата для маркетплейсов включает несколько действий:

Выберите аккредитованный центр сертификации. Убедитесь, что выбранный центр имеет лицензию Федеральной службы по аккредитации. Подготовьте документы и образцы. Соберите необходимые документы: техническую документацию продукта (паспорт продукта, сведения о сырье, изображения товаров), регистрационные документы производителя, уставные и другие технические документы о производстве. Подайте документы и образец на сертификацию, дождитесь проведения экспертизы и получите сертификат. Центр сертификации проведёт экспертизу образцов и документов, выдаст сертификат. Загрузите документы на маркетплейс. Маркетплейсы запрашивают разные данные. На Wildberries достаточно указать тип документа, серию и номер сертификата, срок его действия в карточке товара на маркетплейсе. А на Ozon нужно будет дополнительно прикрепить скан документа. После загрузки данных свяжите сертификаты с товарами из каталога.

Процесс оформления декларации

Для получения декларации заявитель предоставляет в сертификационный центр образец товара для лабораторных исследований.

Сертификационный центр оформляет протокол испытаний, помогает с составлением макета декларации, подбором кодов и формулировок. После этого заявитель сам подписывает документ на сайте ФСА. Нарине Мурадян эксперт по сертификации на маркетплейсах

Прайс в разных центрах может отличаться. Обычно цена за оформление начинается от 10 000 рублей. Итоговая стоимость зависит от вида продукции и сложности процесса.

Процесс оформления декларации проходит в несколько этапов:

1. Сбор копий необходимых документов. Вам понадобятся:

учредительные документы заявителя: устав, свидетельство о регистрации, выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, ИНН;

копии технической документации на продукцию: технические условия, инструкции, регламенты, паспорт изделия и т. д.;

протоколы испытаний продукции при наличии.

2. Обращение в аккредитованный орган сертификации. Предоставьте документы и образцы продукции, подлежащей декларированию, для лабораторных исследований.

3. Проведение испытаний. Аккредитованный орган проведёт испытания образцов в своей лаборатории.

4. Получение протокола испытаний и заполнение бланка декларации. Протокол испытаний будет содержать результаты проверки продукции на соответствие установленным требованиям.

5. Регистрация декларации в едином реестре Росаккредитации. Для этого понадобится ЭЦП. Получите свидетельство о регистрации декларации и загрузите документы на маркетплейсе.

Процесс оформления отказного письма

Производитель или поставщик отправляет документы в учреждения Росстандарта или органы по сертификации, которые после анализа сформируют информационное письмо. Стоимость составит от 3 000 рублей.

Для оформления отказного письма:

Подготовьте документы. Понадобится подробное описание товара и заявление на сертификацию. Эксперты рассмотрят его и информируют, что продукция не подлежит сертификации. Обратитесь в аккредитованный орган сертификации. Выберите орган сертификации, подайте заявление и дождитесь рассмотрения заявления. Получите отказное письмо.

Отказное письмо будет содержать:

наименование и реквизиты аккредитованного органа сертификации;

данные заявителя;

описание продукции;

подтверждение, что продукция не подлежит обязательной сертификации или декларированию.

Если площадка запросит отказное письмо, вы сможете быстро его предоставить. Если этого не сделать, есть риск получить штраф или блокировку карточки товара.

Выбор аккредитованного органа

Чтобы выбрать аккредитованный орган, проверьте его аккредитацию в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитации). На сайте ведомства можно найти список аккредитованных организаций.

Убедитесь, что у организации есть опыт работы с сертификацией товаров для маркетплейсов. Сравните цены и сроки выполнения работ, оцените возможность дистанционного оформления документов.

Требования маркетплейсов

Документы на товар должны быть у селлера до начала продаж. У каждой площадки свои требования для продавцов, но документы на товар в любом случае важно подготовить заранее. У продавца могут запросить их на этапе размещения информации о товаре или позже.

Озон

По правилам Озона на весь ассортимент товаров должны быть документы качества продукции. Для продажи детского питания, лекарств, ювелирных изделий и некоторых других категорий нужно получить доступ от менеджеров Озона, которые сначала проверят документы.

По запросу площадки продавец обязан в течение трёх рабочих дней предоставить сертификат, декларацию или письмо, иначе товары скроют из продажи. При получении документов Озон проверяет их в течение 10 дней. Статус заявки меняется с «ожидает проверки» на «одобрен» или «отклонён».

В карточке товара на Ozon, например в категории «одежда», появится отметка «товар проверен»

Вайлдберриз

По правилам Вайлдберриза при создании карточки товара документы не нужны, но они должны быть предоставлены по требованию покупателя или маркетплейса в течение трёх рабочих дней. Продавцы обязаны оформить всё до начала продаж.

После того как селлер внесёт информацию о сертификации в карточку товара, Wildberries интегрируется с реестрами Росаккредитации и автоматически проверяет данные. После этого менеджеры Wildberries проставляют отметку в карточке товара (раздел с характеристикой и описанием) «документы проверены».

На сайте Вайлдберриза в карточке с одеждой самой первой строкой идёт отметка о проверке документов

Чек-лист: как сертифицировать товары для маркетплейсов