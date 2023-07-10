Склады Яндекс Маркета для поставщиков: адреса, условия, зоны покрытия

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Всего в сеть Яндекс Маркета входит девять складов в Москве и Московской области, три в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 43 в регионах РФ.

В зависимости от того, по какой модели работает селлер — DBS, FBS, FBY, ему будут доступны разные склады Яндекс Маркета. Они бывают нескольких видов: обычные, транзитные и возвратные.

В статье расскажем о типах складов, их расположении, условиях работы, которые важны для бизнеса.

Виды складов Яндекс Маркета

Селлер может работать с Яндекс Маркетом в разных форматах:

При DBS продавец сам отвечает за хранение и отправку заказа, поэтому со складами он не взаимодействует.

При FBS товар хранится у продавца, но доставляется силами ЯМ. Для этого селлеру нужно доставить заказ в сортировочный центр. Со складами работать не нужно.

При FBY хранение и доставка полностью на маркетплейсе. Селлеру нужно поставить товар на основные, транзитные склады, а также в пункты выдачи заказа.

Обычные склады

На эти склады продавцы привозят товары на хранение. После поступления заказа сотрудники маркетплейса упаковывают их и передают в доставку. Такие склады отличаются друг от друга зонами покрытия.

Транзитные склады

Транзитные склады — это временные пункты приёма, которые помогают перераспределять товары по всей стране. Товары там хранятся до недели, пока не отправятся в другие регионы на продажу.

То есть транзитный склад — это промежуточная остановка для распределения товара по логистической сети Яндекс Маркета. И если селлеру нужно забрать поставку обратно, это можно сделать только в том регионе, куда её уже отвезли.

Иногда в роли транзитных складов выступают пункты выдачи заказов (ПВЗ). При оформлении поставки можно увидеть на карте доступные ПВЗ, которые также принимают посылки и отправляют их дальше.

Возвратные склады

Сюда привозят товары, от которых отказались покупатели. Если изделие бракованное, то маркетплейс может отправить его на утилизацию. Если продукция качественная, но по какой-то причине была возвращена, то её переводят на обычный склад для дальнейшей продажи.

Адреса складов Яндекс Маркета и их особенности

В этом разделе собрали информацию о некоторых складах Яндекс Маркета. В качестве примера рассмотрим их расположение, принципы работы и особенности, важные для построения логистики.

Информация актуальна на момент публикации статьи. Более точную информацию можно посмотреть на сайте маркетплейса в разделе «Склады Маркета и регионы продаж».

Софьино-1: обычный

Адрес: Московская область, Раменский городской округ, логистический технопарк Софьино, строение 3/1

Режим работы: круглосуточно, без выходных.

Пропуск необходим.

Размер коробов в сумме не должен быть больше 200 см, а вес — до 25 кг. Вес палет ограничен 800 кг.

Сюда доставляют товары из транзитных складов, ПВЗ или напрямую селлерами. Отсюда могут отправить заказы в любые регионы России, кроме Крыма, Чечни, Ингушетии, Алтая, регионов Дальнего Востока и некоторых других.

Софьино-2: обычный

Адрес: Московская область, Раменский городской округ, логистический технопарк Софьино, строение 2/1.

Режим работы: с 7:00 до 22:00, без выходных.

Пропуск необходим.

Размер коробок в сумме не должен быть больше 200 см, а вес — до 25 кг включительно. Общий вес груза на палетах должен быть менее 800 кг.

Со склада можно доставить заказы в 53 региона России, в том числе Центральный, Южный, Сибирский федеральные округа.

Дорогомилово: транзитный

Адрес: Москва, Бережковская набережная, 20, строение 9.

Режим работы: с 12:00 до 21:00, без выходных.

Вес палеты должен быть до 800 кг.

Товары из этого транзитного пункта поступают на склады в Софьино-1 и Софьино-2, а оттуда отправляются в регионы.

Парголово: обычный

Адрес: Санкт-Петербург, Парголово, Подгорная, 61, строение 1, корпус 5

Режим работы: с 8:00 до 20:00, без выходных.

Размеры коробок не должны превышать 200 см в сумме, а вес — до 25 кг. Вес поддонов разрешён до 800 кг.

Продукцию, которую продавец поставляет на этот склад, можно отправить покупателям в часть регионов России: Москву и Московскую область, Алтайский край, Калининградскую, Оренбургскую области, Республику Татарстан и другие. Точную информацию можно уточнить на сайте Яндекс Маркета.

Екатеринбург: обычный и транзитный

Адрес: Екатеринбург, Серовский тракт, 11-й километр, 3

Режим работы: обычный — круглосуточно, без выходных, транзитный — с 8:00 до 20:00 (перерыв с 13:00 до 13:30), без выходных.

Размер и вес коробов не должны превышать 200 см в сумме и 25 кг соответственно, а допустимый вес палеты до 800 кг.

Из Екатеринбурга доставляют практически во все регионы России, а ещё отправляют заказы на склады в Софьино-1, Софьино-2, Парголово, в Ростове-на-Дону и Самаре — оттуда их доставят в регионы, которые обслуживают эти склады.

Казань: транзитный

Адрес: Республика Татарстан, Лаишевский р-н, Столбище, Почтовая, 1.

Режим работы: с 11:00 до 19:00, без выходных.

Вес палеты должен быть до 800 кг, вес коробки — до 25 кг.

Продавать можно со складов Софьино-1 и Софьино-2, Парголово, в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, в Самаре.

Краснодар: транзитный

Адрес: Краснодар, хутор Октябрьский, Подсолнечная, 44

Режим работы: с 11:00 до 18:00, без выходных.

Размер коробок не может превышать в сумме 200 см, а по весу нужно уложиться в 25 кг. Недопустимо, чтобы вес палеты был более 800 кг.

Продавать можно со складов Софьино-1 и Софьино-2, Парголово, в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, в Самаре.

Ростов-на-Дону: обычный, транзитный

Адрес: Ростовская область, Аксайский район, хутор Ленина, Логопарк, 5

Режим работы: транзитный — с 9:00 до 18:00, обычный — c 9:00 до 21:00, без выходных.

Размер ящиков не может превышать 200 см в сумме трёх сторон и вес 25 кг. Для палет действует ограничение — до 800 кг.

Товары с ростовского склада заказывают жители многих регионов России, за исключением, например, Чечни, Крыма, регионов Дальнего Востока. Также из Ростова товары отправляют на склады в Софьино, Екатеринбурге, Парголово и Самаре, откуда их посылают в разные населённые пункты России.

Челябинск: транзитный

Адрес: Челябинск, Монтажников, 16

Режим работы: с 12:00 до 19:00, без выходных.

Продавать можно со складов Софьино и Софьино-2, Парголово, в Екатеринбурге. Вес палеты — до 800 кг, короба — до 25 кг.

Как сделать поставку на склад Маркета

Шаг 1. Создайте заявку в личном кабинете

Если продавец захочет приехать на склад, без предварительной записи его не пропустят. Сначала нужно заполнить форму заявки.

ПРИМЕР Селлер продаёт электрочайники. В заявке он указывает, что везёт: — электрочайник «Кипяток TWK 120», артикул 12345; — количество: 100 единиц;склад: «Софьино»; — дату и время поставки: 25 сентября с 14:00 до 16:00. При заполнении формы система предлагает свободные слоты — временные окна. Выбирайте удобное. После подтверждения на сайте будут сгенерированы уникальные штрихкоды.

Шаг 2. Подготовьте документы и товары к поставке

— Распечатайте штрихкоды из личного кабинета и наклейте на каждую единицу товара. Без этой этикетки сотрудники не смогут принять поставку.

— Распечатайте из личного кабинета ярлыки о грузе для каждой коробки или палеты, акт приёма-передачи.

— Упакуйте товары, чтобы они не повредились при транспортировке и хранении.

— Если для въезда на территорию склада требуется пропуск, заранее закажите и распечатайте его для автомобиля.

Шаг 3. Привезите товар на склад Маркета

Финальный шаг — физическая передача товара.

Не пропустите свой слот

Приезжайте точно в своё время. Опоздание может привести к тому, что груз не примут.

Узнайте, к каким воротам подъезжать

Для въезда на территорию нужно зарегистрироваться в диспетчерской через терминал или занять очередь в окне. Дальше диспетчеру передают документы, называют номер заявки, и он указывает номер нужных ворот.

Сдайте товары

На разгрузочной рампе передайте сотрудникам склада груз вместе с актом приёма-передачи. Дождитесь проверки. Работники могут выборочно проверить несколько коробок на соответствие заявке.

Подпишите акт приёма-передачи

После завершения осмотра поставщик или его представитель и работник Яндекс Маркета подписывают два экземпляра акта. Одна копия остается у продавца, чтобы подтвердить передачу поставки.

В течение суток товары пройдут приёмку и появятся в продаже на маркетплейсе. Статус можно отслеживать в личном кабинете.

Особые ситуации при поставке

В процессе поставки могут возникнуть нестандартные ситуации. В таблице собрали примеры того, что может произойти и к каким последствиям это приведёт.

Тип ситуации В чем заключается Последствия для продавца Несоответствие товара Изделия имеют дефекты, отличаются от описания или комплектации в карточке Откажут в приёмке, придётся оформлять возврат или утилизировать за свой счёт Расхождения в количестве Фактическое количество не совпадает с заявленным в поставке Поставка задержится, придётся скорректировать учёт Проблемы с маркировкой Отсутствует или неправильный штрихкод, нет маркировки «Честный знак» Откажут в приёмке и продаже товара, выпишут штрафы за нарушение маркировки Повреждения при транспортировке Продукция повреждена до момента сдачи на склад из-за некачественной упаковки Такой товар не пойдёт в продажу, требуется возврат или утилизация за счёт продавца Отсутствие документов Нет соответствующих сертификатов, деклараций или разрешений Товар не пройдет модерацию и не будет размещаться на витрине, площадка запросит документы Не соблюдается временной интервал прибытия на склад, который указан в заявке Опоздали или приехали раньше времени Если приехали раньше, нужно будет подождать своего времени, если опоздали, в приёмке откажут, а ещё снизят индекс качества продавца Несоблюдение условий работы с крупногабаритным товаром Превышены максимально допустимые габариты для КГТ Не примут поставку

Памятка: как сделать отгрузку на обычный склад