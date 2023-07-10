Склады Яндекс Маркета для поставщиков: адреса, условия, зоны покрытия

Всего в сеть Яндекс Маркета входит девять складов в Москве и Московской области, три в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 43 в регионах РФ.
В зависимости от того, по какой модели работает селлер — DBS, FBS, FBY, ему будут доступны разные склады Яндекс Маркета. Они бывают нескольких видов: обычные, транзитные и возвратные.
В статье расскажем о типах складов, их расположении, условиях работы, которые важны для бизнеса.
Виды складов Яндекс Маркета
Селлер может работать с Яндекс Маркетом в разных форматах:
- При DBS продавец сам отвечает за хранение и отправку заказа, поэтому со складами он не взаимодействует.
- При FBS товар хранится у продавца, но доставляется силами ЯМ. Для этого селлеру нужно доставить заказ в сортировочный центр. Со складами работать не нужно.
- При FBY хранение и доставка полностью на маркетплейсе. Селлеру нужно поставить товар на основные, транзитные склады, а также в пункты выдачи заказа.
Обычные склады
На эти склады продавцы привозят товары на хранение. После поступления заказа сотрудники маркетплейса упаковывают их и передают в доставку. Такие склады отличаются друг от друга зонами покрытия.
Транзитные склады
Транзитные склады — это временные пункты приёма, которые помогают перераспределять товары по всей стране. Товары там хранятся до недели, пока не отправятся в другие регионы на продажу.
То есть транзитный склад — это промежуточная остановка для распределения товара по логистической сети Яндекс Маркета. И если селлеру нужно забрать поставку обратно, это можно сделать только в том регионе, куда её уже отвезли.
Иногда в роли транзитных складов выступают пункты выдачи заказов (ПВЗ). При оформлении поставки можно увидеть на карте доступные ПВЗ, которые также принимают посылки и отправляют их дальше.
Возвратные склады
Сюда привозят товары, от которых отказались покупатели. Если изделие бракованное, то маркетплейс может отправить его на утилизацию. Если продукция качественная, но по какой-то причине была возвращена, то её переводят на обычный склад для дальнейшей продажи.
Адреса складов Яндекс Маркета и их особенности
В этом разделе собрали информацию о некоторых складах Яндекс Маркета. В качестве примера рассмотрим их расположение, принципы работы и особенности, важные для построения логистики.
Информация актуальна на момент публикации статьи. Более точную информацию можно посмотреть на сайте маркетплейса в разделе «Склады Маркета и регионы продаж».
Софьино-1: обычный
Адрес: Московская область, Раменский городской округ, логистический технопарк Софьино, строение 3/1
Режим работы: круглосуточно, без выходных.
Пропуск необходим.
Размер коробов в сумме не должен быть больше 200 см, а вес — до 25 кг. Вес палет ограничен 800 кг.
Сюда доставляют товары из транзитных складов, ПВЗ или напрямую селлерами. Отсюда могут отправить заказы в любые регионы России, кроме Крыма, Чечни, Ингушетии, Алтая, регионов Дальнего Востока и некоторых других.
Софьино-2: обычный
Адрес: Московская область, Раменский городской округ, логистический технопарк Софьино, строение 2/1.
Режим работы: с 7:00 до 22:00, без выходных.
Пропуск необходим.
Размер коробок в сумме не должен быть больше 200 см, а вес — до 25 кг включительно. Общий вес груза на палетах должен быть менее 800 кг.
Со склада можно доставить заказы в 53 региона России, в том числе Центральный, Южный, Сибирский федеральные округа.
Дорогомилово: транзитный
Адрес: Москва, Бережковская набережная, 20, строение 9.
Режим работы: с 12:00 до 21:00, без выходных.
Вес палеты должен быть до 800 кг.
Товары из этого транзитного пункта поступают на склады в Софьино-1 и Софьино-2, а оттуда отправляются в регионы.
Парголово: обычный
Адрес: Санкт-Петербург, Парголово, Подгорная, 61, строение 1, корпус 5
Режим работы: с 8:00 до 20:00, без выходных.
Размеры коробок не должны превышать 200 см в сумме, а вес — до 25 кг. Вес поддонов разрешён до 800 кг.
Продукцию, которую продавец поставляет на этот склад, можно отправить покупателям в часть регионов России: Москву и Московскую область, Алтайский край, Калининградскую, Оренбургскую области, Республику Татарстан и другие. Точную информацию можно уточнить на сайте Яндекс Маркета.
Екатеринбург: обычный и транзитный
Адрес: Екатеринбург, Серовский тракт, 11-й километр, 3
Режим работы: обычный — круглосуточно, без выходных, транзитный — с 8:00 до 20:00 (перерыв с 13:00 до 13:30), без выходных.
Размер и вес коробов не должны превышать 200 см в сумме и 25 кг соответственно, а допустимый вес палеты до 800 кг.
Из Екатеринбурга доставляют практически во все регионы России, а ещё отправляют заказы на склады в Софьино-1, Софьино-2, Парголово, в Ростове-на-Дону и Самаре — оттуда их доставят в регионы, которые обслуживают эти склады.
Казань: транзитный
Адрес: Республика Татарстан, Лаишевский р-н, Столбище, Почтовая, 1.
Режим работы: с 11:00 до 19:00, без выходных.
Вес палеты должен быть до 800 кг, вес коробки — до 25 кг.
Продавать можно со складов Софьино-1 и Софьино-2, Парголово, в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, в Самаре.
Краснодар: транзитный
Адрес: Краснодар, хутор Октябрьский, Подсолнечная, 44
Режим работы: с 11:00 до 18:00, без выходных.
Размер коробок не может превышать в сумме 200 см, а по весу нужно уложиться в 25 кг. Недопустимо, чтобы вес палеты был более 800 кг.
Продавать можно со складов Софьино-1 и Софьино-2, Парголово, в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, в Самаре.
Ростов-на-Дону: обычный, транзитный
Адрес: Ростовская область, Аксайский район, хутор Ленина, Логопарк, 5
Режим работы: транзитный — с 9:00 до 18:00, обычный — c 9:00 до 21:00, без выходных.
Размер ящиков не может превышать 200 см в сумме трёх сторон и вес 25 кг. Для палет действует ограничение — до 800 кг.
Товары с ростовского склада заказывают жители многих регионов России, за исключением, например, Чечни, Крыма, регионов Дальнего Востока. Также из Ростова товары отправляют на склады в Софьино, Екатеринбурге, Парголово и Самаре, откуда их посылают в разные населённые пункты России.
Челябинск: транзитный
Адрес: Челябинск, Монтажников, 16
Режим работы: с 12:00 до 19:00, без выходных.
Продавать можно со складов Софьино и Софьино-2, Парголово, в Екатеринбурге. Вес палеты — до 800 кг, короба — до 25 кг.
Как сделать поставку на склад Маркета
Шаг 1. Создайте заявку в личном кабинете
Если продавец захочет приехать на склад, без предварительной записи его не пропустят. Сначала нужно заполнить форму заявки.
Шаг 2. Подготовьте документы и товары к поставке
— Распечатайте штрихкоды из личного кабинета и наклейте на каждую единицу товара. Без этой этикетки сотрудники не смогут принять поставку.
— Распечатайте из личного кабинета ярлыки о грузе для каждой коробки или палеты, акт приёма-передачи.
— Упакуйте товары, чтобы они не повредились при транспортировке и хранении.
— Если для въезда на территорию склада требуется пропуск, заранее закажите и распечатайте его для автомобиля.
Шаг 3. Привезите товар на склад Маркета
Финальный шаг — физическая передача товара.
Не пропустите свой слот
Приезжайте точно в своё время. Опоздание может привести к тому, что груз не примут.
Узнайте, к каким воротам подъезжать
Для въезда на территорию нужно зарегистрироваться в диспетчерской через терминал или занять очередь в окне. Дальше диспетчеру передают документы, называют номер заявки, и он указывает номер нужных ворот.
Сдайте товары
На разгрузочной рампе передайте сотрудникам склада груз вместе с актом приёма-передачи. Дождитесь проверки. Работники могут выборочно проверить несколько коробок на соответствие заявке.
Подпишите акт приёма-передачи
После завершения осмотра поставщик или его представитель и работник Яндекс Маркета подписывают два экземпляра акта. Одна копия остается у продавца, чтобы подтвердить передачу поставки.
В течение суток товары пройдут приёмку и появятся в продаже на маркетплейсе. Статус можно отслеживать в личном кабинете.
Особые ситуации при поставке
В процессе поставки могут возникнуть нестандартные ситуации. В таблице собрали примеры того, что может произойти и к каким последствиям это приведёт.
|Тип ситуации
|В чем заключается
|Последствия для продавца
|Несоответствие товара
|Изделия имеют дефекты, отличаются от описания или комплектации в карточке
|Откажут в приёмке, придётся оформлять возврат или утилизировать за свой счёт
|Расхождения в количестве
|Фактическое количество не совпадает с заявленным в поставке
|Поставка задержится, придётся скорректировать учёт
|Проблемы с маркировкой
|Отсутствует или неправильный штрихкод, нет маркировки «Честный знак»
|Откажут в приёмке и продаже товара, выпишут штрафы за нарушение маркировки
|Повреждения при транспортировке
|Продукция повреждена до момента сдачи на склад из-за некачественной упаковки
|Такой товар не пойдёт в продажу, требуется возврат или утилизация за счёт продавца
|Отсутствие документов
|Нет соответствующих сертификатов, деклараций или разрешений
|Товар не пройдет модерацию и не будет размещаться на витрине, площадка запросит документы
|Не соблюдается временной интервал прибытия на склад, который указан в заявке
|Опоздали или приехали раньше времени
|Если приехали раньше, нужно будет подождать своего времени, если опоздали, в приёмке откажут, а ещё снизят индекс качества продавца
|Несоблюдение условий работы с крупногабаритным товаром
|Превышены максимально допустимые габариты для КГТ
|Не примут поставку
Памятка: как сделать отгрузку на обычный склад
- Создайте заявку на поставку в личном кабинете, укажите перечень товаров, их количество и склад назначения.
- Упакуйте продукцию с учётом требований Яндекс Маркета, нанесите штрихкоды и маркировку.
- Забронируйте время доставки в заявке, чтобы вовремя приехать на склад.
- Оформите пропуск для транспорта и водителя.
- Привезите товар в указанное время, возьмите талон электронной очереди, сдайте груз сотрудникам склада.
- Подпишите акт приёма-передачи в двух экземплярах, один оставьте себе.
- После загрузки проверьте статус приёмки в личном кабинете, а также наличие товара на возврат.