Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Коротко Средние селлеры с выручкой 1 млн ₽ зарабатывают 100 000–150 000 ₽, крупные с 3 млн — 300 000–450 000 ₽. Расходы на площадке в популярных категориях составляют 44–65% от цены товара, а с учётом возвратов и рекламы — до 55–73%. Средняя маржинальность по рынку — 10–15%, у опытных селлеров — до 20–25%.

Новички на Ozon при обороте 200 000–500 000 ₽ в месяц получают около 15 000–40 000 ₽ чистой прибыли. А первые месяцы часто работают в ноль.

От чего зависит доход селлера на Ozon

Ozon — это экосистема, которая зарабатывает на каждом этапе движения товара: от приёмки на складе до передачи покупателю. Каждая операция с товаром является платной и снижает доход продавца.

Ключевые составляющие затрат: комиссии, логистика, дополнительные услуги площадки, налоги и страховые взносы в зависимости от системы налогообложения.

Сколько зарабатывает новичок на Ozon

Согласно исследованию Точка Банка и Data Insight, 26,6% продавцов торгуют на двух–трёх площадках одновременно. В основном это высокооборотные селлеры со стажем 2–3 года. Причём на Ozon опытных игроков больше всего. Для новичков это дополнительная нагрузка, ведь с первого дня приходится конкурировать с теми, у кого есть бюджеты и отлаженные процессы. Это означает высокий порог входа.

Средняя рентабельность продавцов на Ozon составляет около 5%, но фактический результат новичков может быть ниже, и вот почему:

Конкуренция с опытными продавцами, которые могут позволить себе демпинговать.

Возвраты заметно снижают прибыль и ухудшают экономику товара.

Доля рекламных расходов (ДРР) у новичков часто превышает 20% от выручки, потому что у них ещё нет опыта в управлении рекламой.

Новичкам сложно прогнозировать спрос и управлять остатками.

Реалистичный сценарий для начинающего продавца на Ozon следующий:

Оборот : 200 000–500 000 ₽ в месяц.

Чистая прибыль : 15 000–40 000 ₽ в месяц.

Главная проблема: работа в ноль или в минус из-за непроверенной ниши, высоких комиссий, возвратов и неоптимизированной рекламы.

Такие показатели возможны, но только при грамотном управлении ассортиментом, контроле рекламных расходов и постоянном анализе юнит-экономики.

Сколько зарабатывают средние и крупные селлеры

Средние и крупные селлеры на Ozon — это системный бизнес. Их доля в последние годы растёт, и сейчас они активно заменяют мелких игроков, которые не справляются с ростом комиссий и логистики. Обе категории чаще других торгуют сразу на двух–трёх маркетплейсах.

Средние селлеры — предприниматели, чей оборот составляет от 100 000 ₽ до 1 млн ₽ в месяц.

Крупные селлеры и высокооборотные продавцы — селлеры с ассортиментом от 500 до 1 000 товарных позиций и заработком от 1 млн ₽ ежемесячно.

За последние годы количество продавцов с выручкой от 1 до 3 млн ₽ увеличилось вдвое — их доля выросла с 6 до 12%.

Чем крупнее бизнес, тем выше его потребность в сервисах для управления ассортиментом и логистикой, таких как Единый кабинет селлера.

Ольга Чинова Селлер, эксперт по маркетплейсам

Основные категории, в которых работают продавцы с высоким оборотом:

Одежда и обувь (10%).

Косметика и парфюмерия (9%).

Товары для дома и дачи (8%).

Автотовары (8%).

Точных цифр по чистой прибыли средних и крупных селлеров на Ozon в открытых источниках нет, однако есть ориентиры. С учётом комиссий, логистики, хранения и рекламы чистая прибыль при выручке 1 млн ₽ может составлять 100 000–150 000 ₽, при 3 млн — 300 000–450 000 ₽.

Главная цель средних и крупных продавцов — нарастить отдачу от вложений. Для этого необходимо расширять ассортимент, выходить на новые площадки или развивать свои каналы, например, сайт или интернет-магазин.

Из чего складывается прибыль на Ozon: оборот, комиссии, расходы

Прибыль на Ozon — это то, что останется от продаж после вычета всех обязательных платежей площадке и собственных затрат. Каждую статью необходимо контролировать:

Оборот — это общая сумма выручки, которую заплатили покупатели за определённый период. На Ozon выручку можно отслеживать по всему магазину, отдельным товарам, категориям или брендам.

Оборот показывает масштаб бизнеса, но не отражает реальную прибыль, так как не учитывает расходы. Например, фактическая выручка может быть меньше из‑за автоматических скидок и акций, которые применяет маркетплейс. Ольга Чинова Селлер, эксперт по маркетплейсам

Комиссия Ozon — это процент от стоимости товара, который площадка списывает в свою пользу. Сумма зависит от категории товара, схемы работы (FBO, FBS или realFBS), габаритов и ценового диапазона. Комиссия списывается после доставки заказа, а если покупатель отказывается от него — комиссия возвращается.

С 1 июля 2026 года Ozon переходит на единый тариф для товаров дороже 300 ₽ вместо прежней системы с несколькими ценовыми сегментами. В результате для одних продавцов комиссия снизится, для других вырастет. Ольга Чинова Селлер, эксперт по маркетплейсам

Логистика и хранение. Эти статьи расходов включают:

Приёмку и сортировку товара на складе. По данным «Ведомостей», средний расход продавцов на логистику составляет 7,5% от цены реализации товара. Это включает приёмку, обработку и доставку.

Хранение на складах Ozon. Для большинства категорий бесплатный период хранения составляет 120 дней, а для одежды, обуви и аксессуаров — 365 дней. После его окончания взимается плата — в среднем 2,5 ₽ за литр в сутки.

Доставку до покупателя «Последняя миля». Для России «Последняя миля» стоит до 25 ₽, а выдача товара покупателю бесплатна. Для стран ЕАЭС отдельная плата за «Последнюю милю» не взимается.

Возвраты и невыкупы. Это отдельная категория расходов, которая сильно влияет на прибыль, ведь продавец теряет деньги на доставке туда и обратно. Это особенно актуально для категорий одежды и обуви, где доля возвратов достигает 25–45%.

Реклама. Затраты на продвижение внутри площадки. Высокая доля рекламных расходов (ДРР) может быстро увести маржу в минус.

Штрафы и санкции. За каждое нарушение Ozon начисляет штрафные баллы и может применить дополнительные санкции: заблокировать карточки или кабинет, навсегда удалить нарушающие карточки, начислить денежный штраф или даже расторгнуть договор.

Дополнительные сервисы. Услуги по утилизации товара, участие в акциях, эквайринг и финансовые сервисы — всё это нужные, но платные опции.

Налоги. Налоги напрямую уменьшают заработок, и платить их нужно с полной выручки, а не с суммы после удержаний Ozon. Размер зависит от режима: НПД — 4–6%, УСН — 6 или 15%, ОСН — НДС 22%, НДФЛ от 13 до 22% и страховые взносы.

Формула прибыли Чистая прибыль = Фактическая выручка − Комиссия Ozon − Логистика (приёмка, хранение, доставка) − Возвраты и невыкупы − Реклама − Штрафы и санкции − Дополнительные сервисы (эквайринг, утилизация, участие в акциях) − Налоги

Чтобы понимать реальный доход, а не оборот, важно видеть маржинальность по каждому товару. Сервис аналитики продаж от Точка Банка показывает прибыль и расходы на Ozon, не дожидаясь финансовых отчётов. В нём видно, какие товары приносят деньги, а какие работают в минус.

Какие комиссии и расходы забирает Ozon в 2026 году

Даже в идеальных условиях — без штрафов, платного хранения и с минимальной рекламой — расходы селлера на Ozon в популярных категориях составляют от 44 до 65% от цены товара.

В реалистичном сценарии с учётом возвратов, платного хранения и роста рекламных затрат нагрузка составит до 55–73%. Если разложить затраты по статьям, получается следующая картина:

Статья расходов Доля от цены товара Примечание Комиссия за продажу 5–55% Зависит от категории, иногда до 52%. Точные цифры нужно смотреть в личном кабинете Логистика до 8% наценки С 6 апреля 2026 года — фиксированные тарифы плюс наценка за межрегиональные продажи 0–8% Хранение от 2,5 ₽/л в день После бесплатного срока хранения (обычно 120 дней)

Точный размер комиссии зависит от категории товара и модели работы (FBO, FBS, DBS). Ставки регулярно меняются, поэтому актуальные цифры нужно смотреть в личном кабинете или предварительно рассчитать в калькуляторе Ozon.

Снизить нагрузку помогают несколько факторов: выбор ниш с низкими тарифами и фиксированной комиссией, расчёт юнит-экономики на старте, оптимизация логистики и строгий контроль рекламных расходов.

Примеры расчёта прибыли по нишам

Чтобы понять, сколько на самом деле остаётся после всех платежей, разберём четыре популярные категории. Во всех примерах учтены основные статьи расходов, которые влияют на прибыль.

Одежда и обувь. Кроссовки по цене 3 000 ₽. Комиссия Ozon 46% — 1 380 ₽. Логистика — 242 ₽. Реклама — 450 ₽. Возвраты — 65 ₽. Платное хранение — 40 ₽. Итого расходов 2 177 ₽. На счету 823 ₽. Из этой суммы вычитается себестоимость 500 ₽, и прибыль составляет 323 ₽.

Электроника и гаджеты. Беспроводные наушники по цене 3 500 ₽. Комиссия 35% — 1 225 ₽. Логистика — 166 ₽. Реклама — 525 ₽. Платное хранение — 90 ₽. Возвраты — 30 ₽. Итого расходов 2 036 ₽. Остаток 1 464 ₽. При себестоимости 800 ₽ прибыль 664 ₽.

Косметика для ухода. Крем для лица по цене 250 ₽. Комиссия 20% — 50 ₽. Логистика — 34 ₽. Реклама — 37,5 ₽. Платное хранение — 15 ₽. Возвратов нет. Итого расходов 136,5 ₽. Остаток 113,5 ₽. При себестоимости 50 ₽ прибыль 63,5 ₽.

Товары для дома. Комплект постельного белья по цене 5 000 ₽. Комиссия 45% — 2 250 ₽. Логистика — 222 ₽. Реклама — 750 ₽. Возвраты — 45 ₽. Хранение бесплатное. Итого расходов 3 267 ₽. Остаток 1 733 ₽. При себестоимости 1 000 ₽ прибыль 733 ₽.

Налог тоже нужно закладывать в себестоимость, но его размер зависит от системы налогообложения. Для точного расчёта цены считайте каждую статью — комиссию, налог, логистику — отдельно. Ольга Чинова Селлер, эксперт по маркетплейсам

Сколько нужно вложить, чтобы начать зарабатывать

Если товар не нужно маркировать и сертифицировать, то для входа на маркетплейс вам нужен бюджет от 80 000–100 000 ₽. Эти деньги пойдут на закупку тестовой партии 50–100 штук, базовое оборудование и рекламу.

На старте не нужно закупать крупные партии — около 1 000 единиц. Достаточно небольшого объёма стоимостью до 100 000 ₽, чтобы проверить спрос и отсеять неходовые позиции, неочевидные на первый взгляд.

Особенно опасно закупить сразу большую партию, когда вы работаете по FBO, и Ozon хранит товары у себя. Начните с малого, оцените реальные продажи, и только потом увеличивайте объём. Это поможет не заморозить деньги в неходовых остатках. Ольга Чинова Селлер, эксперт по маркетплейсам

Из оборудования для старта понадобятся принтер для этикеток, сканер штрихкодов и упаковочные материалы. На первом этапе достаточно минимального набора — остальное докупите по мере роста бизнеса. Экономить можно на оборудовании б/у: его часто продают на досках объявлений и в чатах селлеров.

Как увеличить доход на Ozon

Доход на Ozon держится на двух вещах: сколько селлер продал и сколько заработал с каждой единицы. Чтобы увеличить выручку, нужны трафик и хорошая конверсия карточек, а чтобы сохранить прибыль — контроль всех расходов по товару.

Если товар уходит в минус или продаётся слишком медленно, его лучше убрать из ассортимента. Основной фокус должен быть на позициях, которые дают оборот и приносят прибыль. На продажи влияют:

Карточка товара. Качественные фото, видео, инфографика и подробно заполненные характеристики помогают не только лучше показываться в поиске, но и удерживают внимание покупателя. Создать продающий контент можно в сервисе Точка Банка.

Скорость доставки. Товары на FBO и FBS с быстрой сборкой дают возможность площадке доставить заказ быстрее, поэтому алгоритм Ozon ранжирует их выше.

Контроль рекламы. Дополнительный трафик дают акции Ozon, но участвовать в них стоит только после расчёта экономики.

Аналитика. Чтобы стратегия работала, необходима аналитика — встроенные или сторонние инструменты. Нужно регулярно проверять изменения спроса, сезонности, а также правила площадки. На Ozon это не разовое действие, а постоянная настройка продаж под рынок.