Требования к фотографиям для карточек товаров на Wildberries

Степан выбирает джинсы на Wildberries. Первый продавец использует сгенерированное нейросетью изображение — непонятно, как вещь выглядит в реальности. Второй просто положил джинсы на стол и сфотографировал их — неясно, как они сидят на фигуре. И лишь третий продавец сфотографировал джинсы на модели и близко показал все детали. Именно этот товар и отправляется в корзину.
Все изображения на маркетплейсе должны соответствовать стандартам. В этой статье продавец с многолетним стажем Ольга Чинова подробно разбирает требования и даёт рекомендации по съёмке.
На таком кадре хорошо видны посадка и реальный цвет ткани
Технические требования к фото на Wildberries
Чтобы пройти модерацию, снимок должен соответствовать всем критериям.
Формат, размер и разрешение фото
Формат: JPG, PNG, WEBP.
PNG-кадры самые тяжёлые и детализированные. JPG весят меньше, но проигрывают в качестве. WEBP — современный формат, который создаёт файлы меньшего размера без потери качества.
Минимальное разрешение: 700 х 900 пикселей.
Оптимально использовать фотографии с разрешением 900 х 1200 и выше — они более качественные и чёткие.
Качество сжатия: от 65%.
Соотношение сторон и вес фотографий
Размер файла: до 10 Мб.
Соотношение сторон: вертикальная ориентация.
Раньше в карточку WB можно было загружать снимки исключительно с соотношением сторон 3:4. Сейчас этого правила нет, но я всё равно советую выбирать формат 3:4, чтобы потом использовать изображения и на других площадках.
Количество фото в одной карточке и размеры товаров на изображении
Количество в карточке: до 30 штук.
В одну карточку можно добавить до 30 изображений. В зависимости от категории я советую загружать от 5 до 10 — этого достаточно, чтобы рассмотреть товар со всех сторон, оценить его преимущества и принять решение о покупке. Но если речь идёт об одежде, обуви, аксессуарах или наборах товаров — когда каждую единицу нужно показать отдельно, — то можно сделать и больше кадров.
Список визуальных требований к фото на Wildberries
Всё, что мы перечислили выше, — это технические требования WB. Но есть ещё и визуальные:
- Товар на главном изображении не обрезан и виден целиком.
- Объект находится в фокусе, его размеры не искажаются.
- Использован нейтральный, чистый фон без изъянов, который контрастирует с предметом и не перетягивает внимание на себя. При необходимости его можно сделать таким в сервисе 24AI.
- На имиджевых фото нет резких теней и ярких бликов. Модель равномерно освещена мягким светом.
- Пол и стены за моделью выглядят опрятно: на них нет пятен, царапин и других дефектов.
- В кадре нет логотипов, бирок и других элементов.
- Товар занимает большую часть кадра и выглядит презентабельно: одежда выглажена, техника не поцарапана, бумага не помята.
- Товар показан подробно: снят со всех ракурсов и показан в деле.
- Если продаётся набор предметов, то полный состав показан на первом изображении.
- Съёмка выполнена в едином стиле, вещь имеет один оттенок на всех кадрах.
- После главного фото добавлена картинка с комплектацией: подарочной коробкой, чехлом, кабелем и другими элементами, которые поставляются вместе с товаром.
- Модели выглядят естественно и расслабленно. Если в фотосессии участвуют дети, то их образы не выглядят вульгарно и соответствуют возрасту.
Пример основного фото: торшер показан целиком и сфотографирован на хорошую камеру, отмечены его характеристики
Требования к содержанию фото: как пройти модерацию
Все фото на Wildberries проходят модерацию перед публикацией. Если что-то можно улучшить, то после загрузки контента появится иконка с восклицательным знаком. Если же изображение заблокируют уже после публикации, вы увидите причину в личном кабинете.
Фото не соответствует требованиям — система предлагает его отредактировать
Чтобы пройти модерацию, убедитесь, что фото:
- соответствуют техническим и визуальным требованиям;
- не содержат логотипов, бирок и других отвлекающих элементов;
- не содержат нелепых и вульгарных поз моделей, особенно если это дети.
Частые ошибки и как их избежать
Главное фото влияет на рейтинг карточки и её позиции в поисковой выдаче. Чем оно привлекательнее, тем выше товар в ленте и тем чаще его заказывают пользователи.
Если с изображением что-то не так, рейтинг карточки падает. Мы собрали самые распространённые ошибки.
1. Текст закрывает фото товара. Это влияет на конверсию в клики и заказы, а значит, и на ранжирование в поисковой выдаче.
Чтобы текст не мешал рассматривать товар, расположите его сбоку
Карточка не упадёт в выдаче, если вы используете некрупный шрифт при создании инфографики.
2. Товар обрезан по краю кадра
Продавец загрузил фото кружки неподходящего формата, и оно обрезалось
Сфотографируйте товар целиком или поменяйте соотношение сторон — тогда карточка будет выглядеть аккуратно.
3. Фон неоднородный или яркий, есть посторонние предметы в кадре
Фото с большим количеством деталей перетягивает внимание с тапок
Поменяйте фон на нейтральный и уберите вещи, которые отвлекают внимание.
4. Товар расположен под углом. Например, завален горизонт в кадре
Заваленный горизонт делает карточку неаккуратной
Сфотографируйте товар ровно или попробуйте выровнять горизонт в фоторедакторе.
5. Товар сфотографирован в упаковке
Из-за упаковки невозможно рассмотреть принт на полотенцах
На главной фотографии пользователи должны видеть сам товар, поэтому снимите упаковку и сделайте новое фото.
6. Модель мешает рассмотреть товар: держит в руках посторонние предметы или неудачно позирует
Скованная поза не позволяет понять, как жакет сидит на человеке
Сделайте новый кадр с акцентом на товаре. Модель должна стоять ровно, чтобы можно было рассмотреть посадку, текстуру и цвет материала.
7. Предмет занимает мало места в кадре
Брошь сфотографирована издалека и нечётко, поэтому её плохо видно
Переснимите изделие так, чтобы оно занимало большую часть кадра и его можно было легко рассмотреть.
Чувствительный контент на фото
Если контент вызывает у пользователя страх или отвращение, его называют чувствительным. Использовать такие изображения для привлечения внимания нельзя — они снижают рейтинг карточки.
На фото не должно быть:
- крови, гноя и подобного;
- ран и язв на теле;
- налёта, плесени, большого количества мусора и других запущенных состояний;
- деформированных пальцев и других частей тела.
Исключение делают для медицинских изображений без преувеличений, кожи с лёгкими несовершенствами, например сухостью или чёрными точками на носу, а также товаров с насекомыми, которые являются их частью.
Муха — часть футболки, поэтому такой снимок подходит для площадки
Как использовать фоторедактор в личном кабинете Wildberries
Улучшить изображение можно во встроенном фоторедакторе в личном кабинете Wildberries Seller. Для этого при работе с карточкой нажмите «Открыть редактор».
Инструмент позволяет:
- создать коллаж;
- удалить лишние элементы вручную;
- улучшить качество;
- сгенерировать композицию: добавить фон и подходящие детали — доступно по подписке «Джем»;
- изменить размер кадра;
- заменить фон;
- обрезать фото;
- добавить слоган, фигуры, иконки.
Так выглядит рабочее пространство в фоторедакторе WB
Что такое «Фотостудия» Wildberries и кому доступен сервис
«Фотостудия» — это сервис для создания и обработки фото. Он доступен по подписке «Джем» и работает только с опубликованными карточками из категории «Одежда».
В сервисе есть два сценария генерации изображений с помощью нейросети:
— «Надеть» одежду на модель: загрузите фото с изделием, выберите модель и фон.
— Изменить модель и фон: загрузите фото с вещами на модели, выберите другую модель и фон.
Фотостудию можно открыть из фоторедактора или раздела с редактированием карточки
Как сделать идеальные фото для Wildberries: советы по съёмке товара
Чтобы товар хотелось купить, его нужно правильно сфотографировать:
Подготовьте предмет и фон. Остановитесь на нейтральном белом или бежевом фоне. И подберите освещение, которое не будет создавать резких теней и бликов.
Расположите объект так, чтобы он занимал 80% кадра. Так его будет проще рассмотреть в рекомендательной ленте. На дополнительных кадрах покажите товар с других ракурсов, сфотографируйте основные детали.
Учтите специфику товара. В зависимости от категории продукта нужен разный подход к съёмке. Так, если снимаете одежду, покажите её на модели, продемонстрируйте посадку, материал и фурнитуру. Если снимаете обувь, сделайте кадры сбоку, спереди и сверху, чтобы клиент мог понять, как пара смотрится на ноге. При съёмке косметики продемонстрируйте упаковку, покажите, как продукт выглядит в макияже, а оттенок продукта — на руке.
Секреты композиции в продающих карточках товаров
Основные рекомендации, как гармонично разместить объекты в кадре:
Используйте правило третей. Мысленно разделите кадр на девять равных частей и расположите основные объекты на линиях пересечения.
Размещайте изображения в карточке в определённом порядке. Сначала покажите продукт целиком, потом — с других ракурсов, затем — крупным планом. После этого добавьте кадры, как его использовать и что ещё нужно знать клиенту, чтобы сделать заказ: например размерную сетку или комплектацию.
Инструменты для редактирования фото для Wildberries
Кадры со съёмки нужно обязательно подготовить к публикации в фоторедакторах. Стоит детально поработать с цветами, перспективой, несовершенствами фона и предметов.
Для редактирования подойдёт сервис 24AI. В нём можно создать продуктовые изображения с нуля с помощью нейросети или отредактировать уже имеющиеся. Сервис умеет генерировать и удалять фон, создавать инфографику, добавлять текст, улучшать качество, изменять пропорции и лица.
Модерация: как исправить отклонённую карточку
Если карточка не прошла модерацию, вам придёт уведомление в личном кабинете. Нажмите «Редактировать карточку» и загрузите другое фото, которое соответствует требованиям.
Если карточка прошла модерацию, но отображается в разделе «Можно улучшить», то её стоит доработать — cистема подскажет, что именно нужно сделать. Это важно: высокий внутренний рейтинг влияет на ранжирование.
SEO и конверсия карточки: как растить показы и продажи
Чтобы карточка приносила клики и продажи, она должна быть оптимизированной. Для этого в заголовок, характеристики и описание добавляют ключевые слова. Подробнее об этом процессе читайте в материале «SEO-оптимизация карточек товара на Wildberries».
Изображения тоже влияют на конверсию, особенно главное фото, которое должно привлекать внимание. Чтобы его выбрать, проведите A/B-тестирование нескольких вариантов обложек — оно доступно по подписке «Джем». Инструмент показывает половине покупателей карточку с одним главным фото, а второй половине — со вторым. Затем сравнивает результаты.
Если у вас нет подписки, проведите тестирование вручную: запишите статистику в начале эксперимента, поменяйте основное фото на неделю, а потом сопоставьте цифры. Так вы поймёте, какое изображение приносит больше кликов.
Чек-листы и шаблоны для оформления фото
Крупные бренды оформляют все карточки в едином стиле. Для этого нужно разработать шаблон для внутреннего использования, чтобы на всех картинках были одинаковые стикеры, шрифт, цвета и плашки.
Все сохранённые шаблоны появятся в правой части экрана
Если у вас пока нет шаблона, воспользуйтесь встроенным фоторедактором. Добавьте графику и текст на фото, а потом сохраните шаблон. При редактировании следующих фотографий вы сможете просто применить его — иконки и надписи автоматически займут нужные места, и вам не придётся создавать их заново.