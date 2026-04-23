Требования к фотографиям для карточек товаров на Wildberries

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Степан выбирает джинсы на Wildberries. Первый продавец использует сгенерированное нейросетью изображение — непонятно, как вещь выглядит в реальности. Второй просто положил джинсы на стол и сфотографировал их — неясно, как они сидят на фигуре. И лишь третий продавец сфотографировал джинсы на модели и близко показал все детали. Именно этот товар и отправляется в корзину.

Все изображения на маркетплейсе должны соответствовать стандартам. В этой статье продавец с многолетним стажем Ольга Чинова подробно разбирает требования и даёт рекомендации по съёмке.

На таком кадре хорошо видны посадка и реальный цвет ткани

Коротко — Среди технических: формат JPG, PNG, WEBP, соотношение 700 х 900 px, сжатие от 65%, размер до 10 Мб и количество до 30 штук. — Среди визуальных: товар должен быть опрятным, полностью помещаться в кадр, фон — нейтральный, отсутствие ярких теней и бликов. Если изображение отклонили модераторы, вы можете его заменить или отредактировать, а потом отправить на повторную проверку.

Все изображения на Wildberries должны соответствовать определённым стандартам, которые делятся на технические и визуальные.

Технические требования к фото на Wildberries

Чтобы пройти модерацию, снимок должен соответствовать всем критериям.

Формат, размер и разрешение фото

Формат: JPG, PNG, WEBP.

PNG-кадры самые тяжёлые и детализированные. JPG весят меньше, но проигрывают в качестве. WEBP — современный формат, который создаёт файлы меньшего размера без потери качества.

Минимальное разрешение: 700 х 900 пикселей.

Оптимально использовать фотографии с разрешением 900 х 1200 и выше — они более качественные и чёткие.

Качество сжатия: от 65%.

Соотношение сторон и вес фотографий

Размер файла: до 10 Мб.

Соотношение сторон: вертикальная ориентация.

Раньше в карточку WB можно было загружать снимки исключительно с соотношением сторон 3:4. Сейчас этого правила нет, но я всё равно советую выбирать формат 3:4, чтобы потом использовать изображения и на других площадках.

Количество фото в одной карточке и размеры товаров на изображении

Количество в карточке: до 30 штук.

В одну карточку можно добавить до 30 изображений. В зависимости от категории я советую загружать от 5 до 10 — этого достаточно, чтобы рассмотреть товар со всех сторон, оценить его преимущества и принять решение о покупке. Но если речь идёт об одежде, обуви, аксессуарах или наборах товаров — когда каждую единицу нужно показать отдельно, — то можно сделать и больше кадров.

СОВЕТ

Учитывайте всё это при создании фото. Между предметом и краями кадра должно быть свободное место. А товар нужно расположить так, чтобы плашки не закрывали его, а инфографика не мешала изучать характеристики. WB часто использует плашки, чтобы привлечь внимание к товару: «Хорошая цена», «Сезон скидок», «−50%». Их помещают на главное фото в левый нижний угол. Есть ещё сердечко для добавления в избранное, которое находится в правом верхнем углу, и кнопка «Похожие» в правом нижнем углу.

Список визуальных требований к фото на Wildberries

Всё, что мы перечислили выше, — это технические требования WB. Но есть ещё и визуальные:

Товар на главном изображении не обрезан и виден целиком.

Объект находится в фокусе, его размеры не искажаются.

Использован нейтральный, чистый фон без изъянов, который контрастирует с предметом и не перетягивает внимание на себя. При необходимости его можно сделать таким в сервисе 24AI

На имиджевых фото нет резких теней и ярких бликов. Модель равномерно освещена мягким светом.

Пол и стены за моделью выглядят опрятно: на них нет пятен, царапин и других дефектов.

В кадре нет логотипов, бирок и других элементов.

Товар занимает большую часть кадра и выглядит презентабельно: одежда выглажена, техника не поцарапана, бумага не помята.

Товар показан подробно: снят со всех ракурсов и показан в деле.

Если продаётся набор предметов, то полный состав показан на первом изображении.

Съёмка выполнена в едином стиле, вещь имеет один оттенок на всех кадрах.

После главного фото добавлена картинка с комплектацией: подарочной коробкой, чехлом, кабелем и другими элементами, которые поставляются вместе с товаром.

Модели выглядят естественно и расслабленно. Если в фотосессии участвуют дети, то их образы не выглядят вульгарно и соответствуют возрасту.

Пример основного фото: торшер показан целиком и сфотографирован на хорошую камеру, отмечены его характеристики

Требования к содержанию фото: как пройти модерацию

Все фото на Wildberries проходят модерацию перед публикацией. Если что-то можно улучшить, то после загрузки контента появится иконка с восклицательным знаком. Если же изображение заблокируют уже после публикации, вы увидите причину в личном кабинете.

Фото не соответствует требованиям — система предлагает его отредактировать

Чтобы пройти модерацию, убедитесь, что фото:

соответствуют техническим и визуальным требованиям;

не содержат логотипов, бирок и других отвлекающих элементов;

не содержат нелепых и вульгарных поз моделей, особенно если это дети.

Частые ошибки и как их избежать

Главное фото влияет на рейтинг карточки и её позиции в поисковой выдаче. Чем оно привлекательнее, тем выше товар в ленте и тем чаще его заказывают пользователи.

Если с изображением что-то не так, рейтинг карточки падает. Мы собрали самые распространённые ошибки.

1. Текст закрывает фото товара. Это влияет на конверсию в клики и заказы, а значит, и на ранжирование в поисковой выдаче.

Чтобы текст не мешал рассматривать товар, расположите его сбоку

Карточка не упадёт в выдаче, если вы используете некрупный шрифт при создании инфографики.

2. Товар обрезан по краю кадра

Продавец загрузил фото кружки неподходящего формата, и оно обрезалось

Сфотографируйте товар целиком или поменяйте соотношение сторон — тогда карточка будет выглядеть аккуратно.

3. Фон неоднородный или яркий, есть посторонние предметы в кадре

Фото с большим количеством деталей перетягивает внимание с тапок

Поменяйте фон на нейтральный и уберите вещи, которые отвлекают внимание.

4. Товар расположен под углом. Например, завален горизонт в кадре

Заваленный горизонт делает карточку неаккуратной

Сфотографируйте товар ровно или попробуйте выровнять горизонт в фоторедакторе.

5. Товар сфотографирован в упаковке

Из-за упаковки невозможно рассмотреть принт на полотенцах

На главной фотографии пользователи должны видеть сам товар, поэтому снимите упаковку и сделайте новое фото.

6. Модель мешает рассмотреть товар: держит в руках посторонние предметы или неудачно позирует

Скованная поза не позволяет понять, как жакет сидит на человеке

Сделайте новый кадр с акцентом на товаре. Модель должна стоять ровно, чтобы можно было рассмотреть посадку, текстуру и цвет материала.

7. Предмет занимает мало места в кадре

Брошь сфотографирована издалека и нечётко, поэтому её плохо видно

Переснимите изделие так, чтобы оно занимало большую часть кадра и его можно было легко рассмотреть.

Чувствительный контент на фото

Если контент вызывает у пользователя страх или отвращение, его называют чувствительным. Использовать такие изображения для привлечения внимания нельзя — они снижают рейтинг карточки.

На фото не должно быть:

крови, гноя и подобного;

ран и язв на теле;

налёта, плесени, большого количества мусора и других запущенных состояний;

деформированных пальцев и других частей тела.

Исключение делают для медицинских изображений без преувеличений, кожи с лёгкими несовершенствами, например сухостью или чёрными точками на носу, а также товаров с насекомыми, которые являются их частью.

Муха — часть футболки, поэтому такой снимок подходит для площадки

Как использовать фоторедактор в личном кабинете Wildberries

Улучшить изображение можно во встроенном фоторедакторе в личном кабинете Wildberries Seller. Для этого при работе с карточкой нажмите «Открыть редактор».

Инструмент позволяет:

создать коллаж;

удалить лишние элементы вручную;

улучшить качество;

сгенерировать композицию: добавить фон и подходящие детали — доступно по подписке «Джем»;

изменить размер кадра;

заменить фон;

обрезать фото;

добавить слоган, фигуры, иконки.

Так выглядит рабочее пространство в фоторедакторе WB

Что такое «Фотостудия» Wildberries и кому доступен сервис

«Фотостудия» — это сервис для создания и обработки фото. Он доступен по подписке «Джем» и работает только с опубликованными карточками из категории «Одежда».

В сервисе есть два сценария генерации изображений с помощью нейросети:

— «Надеть» одежду на модель: загрузите фото с изделием, выберите модель и фон.

— Изменить модель и фон: загрузите фото с вещами на модели, выберите другую модель и фон.

Фотостудию можно открыть из фоторедактора или раздела с редактированием карточки

Как сделать идеальные фото для Wildberries: советы по съёмке товара

Чтобы товар хотелось купить, его нужно правильно сфотографировать:

Подготовьте предмет и фон. Остановитесь на нейтральном белом или бежевом фоне. И подберите освещение, которое не будет создавать резких теней и бликов.

Расположите объект так, чтобы он занимал 80% кадра. Так его будет проще рассмотреть в рекомендательной ленте. На дополнительных кадрах покажите товар с других ракурсов, сфотографируйте основные детали.

Учтите специфику товара. В зависимости от категории продукта нужен разный подход к съёмке. Так, если снимаете одежду, покажите её на модели, продемонстрируйте посадку, материал и фурнитуру. Если снимаете обувь, сделайте кадры сбоку, спереди и сверху, чтобы клиент мог понять, как пара смотрится на ноге. При съёмке косметики продемонстрируйте упаковку, покажите, как продукт выглядит в макияже, а оттенок продукта — на руке.

Секреты композиции в продающих карточках товаров

Основные рекомендации, как гармонично разместить объекты в кадре:

Используйте правило третей. Мысленно разделите кадр на девять равных частей и расположите основные объекты на линиях пересечения.

Размещайте изображения в карточке в определённом порядке. Сначала покажите продукт целиком, потом — с других ракурсов, затем — крупным планом. После этого добавьте кадры, как его использовать и что ещё нужно знать клиенту, чтобы сделать заказ: например размерную сетку или комплектацию.

Инструменты для редактирования фото для Wildberries

Кадры со съёмки нужно обязательно подготовить к публикации в фоторедакторах. Стоит детально поработать с цветами, перспективой, несовершенствами фона и предметов.

Для редактирования подойдёт сервис 24AI. В нём можно создать продуктовые изображения с нуля с помощью нейросети или отредактировать уже имеющиеся. Сервис умеет генерировать и удалять фон, создавать инфографику, добавлять текст, улучшать качество, изменять пропорции и лица.

Модерация: как исправить отклонённую карточку

Если карточка не прошла модерацию, вам придёт уведомление в личном кабинете. Нажмите «Редактировать карточку» и загрузите другое фото, которое соответствует требованиям.

Если карточка прошла модерацию, но отображается в разделе «Можно улучшить», то её стоит доработать — cистема подскажет, что именно нужно сделать. Это важно: высокий внутренний рейтинг влияет на ранжирование.

SEO и конверсия карточки: как растить показы и продажи

Чтобы карточка приносила клики и продажи, она должна быть оптимизированной. Для этого в заголовок, характеристики и описание добавляют ключевые слова. Подробнее об этом процессе читайте в материале «SEO-оптимизация карточек товара на Wildberries».

Изображения тоже влияют на конверсию, особенно главное фото, которое должно привлекать внимание. Чтобы его выбрать, проведите A/B-тестирование нескольких вариантов обложек — оно доступно по подписке «Джем». Инструмент показывает половине покупателей карточку с одним главным фото, а второй половине — со вторым. Затем сравнивает результаты.

Если у вас нет подписки, проведите тестирование вручную: запишите статистику в начале эксперимента, поменяйте основное фото на неделю, а потом сопоставьте цифры. Так вы поймёте, какое изображение приносит больше кликов.

Чек-листы и шаблоны для оформления фото

Крупные бренды оформляют все карточки в едином стиле. Для этого нужно разработать шаблон для внутреннего использования, чтобы на всех картинках были одинаковые стикеры, шрифт, цвета и плашки.

Все сохранённые шаблоны появятся в правой части экрана