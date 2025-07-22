Управление остатками товаров на складах Wildberries

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Остатки на складах Wildberries — это один из ключевых показателей, который влияет на ваш доход. Если их не контролировать, можно столкнуться со следующими ошибками:

1-я ошибка. Продавец вовремя не заметил, что популярный товар закончился, и потерял заказы.

2-я ошибка. Продавец долго не замечал, что платит за хранение на складе ВБ товаров, которые никто не заказывает, — и ушёл в минус.

Как управлять остатками, чтобы не терять деньги, — Точка Банк расскажет в этой статье.

ПРИМЕР Анна продаёт летние сарафаны на Wildberries. Весной продажи шли отлично, и она не заметила, как хиты закончились. Лишь спустя неделю Анна поняла, что карточка вылетела из выдачи. А пока она заказала и поставила товар, сезон закончился. Если бы селлер заранее посмотрела остатки и пополнила склад, не потеряла бы деньги и позиции.



Как узнать остатки товара на Wildberries

В зависимости от того, по какой схеме вы работаете — FBS или FBW (FBO), есть два способа посмотреть остатки.

Остатки по FBS

Как изменять количество остатков в ЛК ВБ. Фото: wb партнёры

FBS — это когда вы храните товар у себя. В этом случае остатки показывают, сколько единиц вы готовы продать и поставить прямо сейчас.

Если хотите изменить количество, зайдите в раздел «Поставки и заказы» → «Управление остатками». Нажмите на цифру и введите новое значение. Можно сделать это вручную или через XLSX-шаблон.

Остатки по FBO

FBO, или FBW, — это когда товар лежит на складе WB. В этом случае количество остатков можно посмотреть тремя способами:

1. Аналитика продаж → История остатков.

2. Отчёты → Отчёт по остаткам на складе. Можно посмотреть остатки в целом по магазину, по артикулу и по каждому SKU.

3. По каждому товару можно посмотреть остатки в блоке «Товары и цены» → «Карточка товара».

Как обнулить остатки на Wildberries

Если хотите временно снять товар с продажи — обнулите остаток. Так вы сохраните карточку и статистику, но покупатели не увидят товар. Такая опция доступна только по FBS.

Обнуление одной карточки

Зайдите в личный кабинет → «Поставки и заказы» → «Управление остатками» → нажмите на остаток и введите 0. Всё — товар больше не продаётся.

Массовое обнуление

Найдите раздел «Поставки и заказы» в личном кабинете → «Управление остатками» → Добавить через Excel → скачать шаблон. Заполните его: укажите нужные баркоды, а в колонке «Количество» поставьте 0 → загрузите файл обратно.

Как контролировать остатки

Проверять остатки нужно каждый день, чтобы не упустить момент, когда ещё всё можно исправить. Если видите, что товар заканчивается — оформите новую поставку. Если позицию долго не покупают, подумайте, стоит ли её вообще держать на складе, ведь вы платите за каждый день хранения.

Чтобы проверка остатков не была трудоёмкой, автоматизируйте процесс. Можно использовать боты, API или сторонние системы учёта.

У Точка Банк есть специальный сервис по управлению остатками на маркетплейсах. С ним можно контролировать товары на всех торговых площадках в режиме одного окна и переносить позиции между складами. И главное — вы обезопасите себя от заказов, если у вас нулевой остаток.

Что ещё умеет наш сервис:

Количество товаров меняется на общих складах автоматически при каждом новом заказе.

Добавление товаров на склад отразится на всех подключённых маркетах.

Капитализация склада покажет сумму в рублях — сколько товаров сейчас на складах.

Услуга подходит селлерам, которые работают по FBS и продают на нескольких маркетплейсах: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и Мегамаркет. Можно попробовать 5 дней бесплатно.

Способы обновления остатков при продаже по FBS

Вручную

В кабинете WB найдите товар → нажмите на цифру остатка → укажите новое значение.

Такой вариант подходит, если нужно поправить небольшое количество позиций.

Через XLSX-шаблон

Продажи и остатки в личном кабинете → Действия с Excel → скачайте шаблон → заполните артикулы и нужное количество → загрузите обратно.

Этот способ подходит, если нужно поправить большое количество товаров.

Через API

Управление остатками товаров через Точка Банк

Тем, у кого много товаров, подойдёт ещё способ через API. Это когда подключают сторонние сервисы, которые помогают автоматически обновлять, перераспределять и добавлять остатки.

Сервис по управлению остатками от Точка Банк как раз такой: он интегрируется с вашими товарами через API — и дальше всё делает сам.

Управление остатками в мобильном приложении

В приложении ВБ можно отредактировать или обнулить остатки штучно. Массовое редактирование, XLSX-шаблоны и API — доступны только в веб-версии.

Как правильно пополнять остатки

Перед тем как добавить товар, проверьте:

1. Что он продаётся.

2. Что старые остатки не зависли на складе.

3. Что поставка действительно нужна и вы не следуете привычке.

Принимайте решение о необходимости в допоставке исходя из текущей скорости продаж и остатков, а также сезонности. Ольга Чинова Эксперт по продажам на маркетплейсах

Иногда выгоднее перераспределить товар между складами, чем поставлять заново. Если товар долго лежит без движения — изучите отчёт по нереализованному товару и примите решение, что делать дальше.

Заключение

Для селлера управление остатками — это рутинная работа, которая влияет на прибыль. Чтобы не терять в доходе, необходимо вовремя пополнять остатки, а нереализованный товар перераспределять между складами или снимать с продажи.