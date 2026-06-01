В России появилась электронная книга жалоб на маркетплейсы

Роспотребнадзор совместно с Минцифры России создал электронную книгу жалоб на портале Госуслуг. Новый сервис защищает права потребителей и позволяет решать споры с продавцами и маркетплейсами без обращения в суд. Теперь если пользователь купил товар на Ozon или Wildberries и столкнулся с проблемами при возврате, то он может отправить жалобу онлайн.
На старте эксперимента пожаловаться можно только на Ozon или Wildberries
Подать жалобу можно через форму подачи обращений или через государственный информационный ресурс Роспотребнадзора по защите прав потребителей. Это предлагается делать в трёх случаях:
- продавец отказывает в возврате товара в течение семи дней после покупки при соблюдении условий: сохранён товарный вид, товар не использовался;
- площадка не перечисляет деньги, хотя товар уже возвращён;
- превышен срок возврата денег за отменённый заказ.
На жалобу ответит владелец маркетплейса в течение семи календарных дней. Ответ придёт в личный кабинет пользователя на госуслугах.
Система Госуслуг предложит указать причину жалобы и описать проблему