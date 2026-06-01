В России появилась электронная книга жалоб на маркетплейсы

С возвратом денег на маркетплейсах уже давно нет проблем. В тот момент, когда покупатель отказывается от товара, деньги приходят на счёт кошелька или на банковскую карту — в зависимости от выбранного способа оплаты.





Есть ли у покупателя право вернуть товар или нет, это решает не продавец. Если по закону такой товар возвратный, то его обязаны принять.





Другое дело, если товар оказался дефектным, у которого появились дефекты в ходе эксплуатации. Если это невозвратный товар и клиенту не согласовывают заявку внутри маркетплейса, то есть смысл подать обращение в электронную книгу жалоб.





В идеале книга жалоб должна быть общедоступной. Тогда покупатели, которые хотят приобрести товар у какого‑то продавца, например технику, смогут проверить его по ИНН и посмотреть, есть ли на него жалобы.

