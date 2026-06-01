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Маркетплейсы
Маркетплейсы

В России появилась электронная книга жалоб на маркетплейсы

Теперь покупатели могут пожаловаться на продавца через Госуслуги, если он не принимает возврат. Разбираемся в ситуации вместе с экспертом.

01.06.2026
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Авторы

Роспотребнадзор совместно с Минцифры России создал электронную книгу жалоб на портале Госуслуг. Новый сервис защищает права потребителей и позволяет решать споры с продавцами и маркетплейсами без обращения в суд. Теперь если пользователь купил товар на Ozon или Wildberries и столкнулся с проблемами при возврате, то он может отправить жалобу онлайн. 

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Подать жалобу можно через форму подачи обращений или через государственный информационный ресурс Роспотребнадзора по защите прав потребителей. Это предлагается делать в трёх случаях:

  • продавец отказывает в возврате товара в течение семи дней после покупки при соблюдении условий: сохранён товарный вид, товар не использовался;
  • площадка не перечисляет деньги, хотя товар уже возвращён;
  • превышен срок возврата денег за отменённый заказ.
ВАЖНО
Подать жалобу можно только в случае, если речь идёт о товаре надлежащего качества.

На жалобу ответит владелец маркетплейса в течение семи календарных дней. Ответ придёт в личный кабинет пользователя на госуслугах.

Система Госуслуг предложит указать причину жалобы и описать проблему

Экспертное мнение

С возвратом денег на маркетплейсах уже давно нет проблем. В тот момент, когда покупатель отказывается от товара, деньги приходят на счёт кошелька или на банковскую карту — в зависимости от выбранного способа оплаты.


 Есть ли у покупателя право вернуть товар или нет, это решает не продавец. Если по закону такой товар возвратный, то его обязаны принять.

Другое дело, если товар оказался дефектным, у которого появились дефекты в ходе эксплуатации. Если это невозвратный товар и клиенту не согласовывают заявку внутри маркетплейса, то есть смысл подать обращение в электронную книгу жалоб. 

В идеале книга жалоб должна быть общедоступной. Тогда покупатели, которые хотят приобрести товар у какого‑то продавца, например технику, смогут проверить его по ИНН и посмотреть, есть ли на него жалобы.

Ольга ЧиноваОльга Чинова
Ольга ЧиноваДействующий селлер, приглашённый спикер Wildberries, наставник и эксперт

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На Госуслугах появилась электронная книга жалоб на маркетплейсы — Точка Банк